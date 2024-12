Neuer n'avait encore jamais vécu ça

Le portier du Bayern Munich a été expulsé pour la première fois de son immense carrière (867 matchs), mardi en Coupe d'Allemagne.

Plus de «Sport»

Manuel Neuer est l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Il a révolutionné son poste, a empilé de nombreux titres et a toujours été exemplaire dans le jeu. Il aura fallu une expulsion, la première de sa carrière, pour se souvenir que le portier du Bayern Munich n'avait encore jamais été expulsé en 866 parties de plus haut niveau.

C'est donc lors de la 867e, disputée mardi soir en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne face au Bayer Leverkusen, que l'immense gardien a vu rouge. On jouait la 17e minute de la partie et Neuer s'est comme souvent déplacé loin de ses buts mais cette fois, il a mal négocié sa sortie. L'arbitre Harm Osmers n'a pas hésité longtemps: il a accordé un coup franc aux visiteurs et a brandi un rouge direct au portier, coupable d'avoir empêché une occasion de but claire.

L'action fautive de Neuer: Vidéo: twitter

Manuel Neuer n'a pas vraiment protesté contre l'arbitre. Il a remis le brassard de capitaine à Joshua Kimmich, a adressé quelques mots d'encouragement à certains de ses coéquipiers puis est sorti en même temps que Leroy Sané, ce dernier permettant au gardien remplaçant Daniel Peretz de garder la cage bavaroise.

Réduit à dix, le Bayern a longtemps resisté avant de craqué à la 69e sur un but de Nathan Tella, le seul et unique de cette rencontre, remportée donc 1-0 par les tenants du titre.

Les résultats de mardi:

La DFB-Pokal se poursuit ce mercredi avec notamment un choc entre le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort.

Le programme de mercredi:

(jcz)