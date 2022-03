Les Lausannois ont longuement communié avec leurs fans après cette victoire contre Ambri-Piotta. image: keystone

Lausanne se défait du piège Ambri et affrontera Fribourg en play-offs

Le LHC a battu Ambri-Piotta 5-1 mardi soir à la Vaudoise aréna et remporte sa série des pré play-offs. Mais les Lausannois ont dû attendre la 45e minute prendre les devants. Ils affronteront Gottéron en quarts de finale des play-offs.

Contrairement à ce que le score indique (5-1), rien n'a été facile pour le Lausanne HC face à Ambri, mardi soir à la Vaudoise aréna. Les Vaudois ont dû attendre la 45e minute pour enfin passer l'épaule contre des Léventins accrocheurs.

C'est Damien Riat qui a délivré son équipe. L'attaquant lausannois s'est retrouvé étrangement seul devant le portier tessinois Janne Juvonen après une ouverture lumineuse de Sekac, qui a mis dans le vent toute la défense adverse. Riat a parfaitement joué le coup, feintant le dernier rempart et poussant le puck au fond des filets.

Les hommes de John Fust ont ensuite tenu bon et ont réussi à plier la partie et la série en toute fin de match. C'est d'abord l'intenable top scorer Jiri Sekac qui a inscrit un doublé dans la cage vide (59e et 60e), avant que Kenins n'achève des Léventins ko.

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: RTS

Le scénario cauchemardesque pour Lausanne n'a donc pas eu lieu. Le mérite en revient entièrement aux hommes de John Fuchs, qui n'ont pas paniqué malgré leur difficulté à trouver le chemin des filets (et notamment lors de leurs cinq supériorités numériques, où ils n'ont pas marqué). Ils auraient pu même se liquéfier dès la 7e minute, quand Trisconi a donné des sueurs froides à toute la patinoire en ouvrant le score pour Ambri.

Damien Riat a délivré Lausanne à la 45e minute, en inscrivant le 2-1. image: keystone

Mais le défenseur slovaque Martin Gernat a permis aux Vaudois de recoller tout de suite au score, grâce à un tir puissant dans la lucarne léventine.

Supérieur techniquement, comme attendu, Lausanne a continué à attaquer (42 tirs 24 au total), mais s'est longuement heurté à un excellent Juvonen et à une défense tessinoise qui a pratiquement toujours laissé une crosse, un patin ou une jambe pour empêcher la rondelle de rentrer. Les défenseurs vaudois, aidés par un Luca Boltshauser inspiré – et désigné meilleur joueur de son équipe, comme son homologue tessinois Juvonen – ont eux aussi rempli leur mission quand leurs adversaires ont montré le bout de leur canne.

Lausanne remporte donc cette série de pré play-offs (2-1) et affrontera Fribourg-Gottéron en quarts de finale des play-offs. Ce derby romand, qui débutera vendredi sur les bords de la Sarine, promet énormément.