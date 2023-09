Cette star de NHL se pointe dans une famille et...surprise!

Sidney Crosby himself a fait le déplacement pour remettre un paquet à des supporters historiques des Penguins de Pittbsurgh.

Team watson

Une tradition veut que ce soient les joueurs des Penguins de Pittsburgh qui amènent l'abonnement de saison à certains fans. À trois semaines du début du championnat, des supporters ont donc eu l'immense surprise de voir débarquer dans leur jardin quelques-uns des meilleurs joueurs du monde.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre ainsi Sidney Crosby débarquer en pantalon et basket, mais avec son chandail sur le dos, dans le jardin d'une famille réunie au grand complet pour l'occasion (les fans sont prévenus à l'avance de la visite mais ne savent pas quel joueur apparaîtra).

L'arrivée de Crosby Vidéo: watson

Chaque partisan des Penguins rêve que ce soit Crosby qui se déplace. Car le joueur est une légende de son club et de la Ligue nord américaine. Il a disputé plus de 1200 matchs avec Pittsburgh (1214 exactement pour 1516 points), dont il défend les couleurs depuis 2005 et avec lequel il a remporté trois Coupes Stanley en tant que capitaine.

Sur la vidéo, on se rend facilement compte de ce que le joueur représente pour les supporters puisqu'on aperçoit une personne essuyer des larmes en arrière-plan, alors que Crosby prend le temps de livrer les billets et de prendre des photos avec la famille.