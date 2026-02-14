faible pluie
JO 2026: Chute spectaculaire d'Ebba Andersson qui casse un ski

Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde

Favorites incontestées du relais olympique, les fondeuses suédoises ont vécu samedi un vrai calvaire lors du passage de leur deuxième relayeuse, qui a cumulé les ennuis.
14.02.2026, 15:5814.02.2026, 15:59

Immenses favorites du relais féminin 4x7,5 kilomètres, les fondeuses suédoises ont dû se contenter de la deuxième place, loin derrière les Norvégiennes, samedi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses

Elles étaient pourtant en tête lors du deuxième relais, avant qu’Ebba Andersson ne chute bêtement à faible allure dans un virage en montée. Rien de très grave jusque-là: la Suédoise s’est très vite relevée et n’a perdu qu’une dizaine de secondes dans l’affaire. La Norvège en a néanmoins profité pour prendre la tête.

Mais quelques instants plus tard, Andersson, visiblement marquée par cette première chute et peu à l’aise dans une neige brassée, a fait un soleil monumental en descente. Non seulement la fondeuse suédoise, récente vice-championne olympique du skiathlon, a mangé la neige, mais elle a aussi cassé sa fixation, laissant son ski s’échapper jusqu’en bas de la piste.

Partie le récupérer, avant de se rendre compte qu’il ne lui serait plus d’un grand secours, Ebba Andersson a poursuivi sa course une latte dans les traces, l’autre à la main, pendant près d’une minute, sous le regard dépité de la relayeuse suédoise suivante: la double championne olympique lors de ces JO de Milan-Cortina, Frida Karlsson. Cette scène restera comme l’une des plus marquantes de cette édition.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: youtube

Le calvaire des Suédoises a pris fin lorsqu’Andersson est enfin tombée sur un membre du staff capable de lui fournir un ski de rechange. Fait notable: ce dernier est lui aussi tombé en courant pour la rejoindre. Ce n'était décidément pas une bonne journée pour l'équipe suédoise.

Distancées par de nombreuses nations, dont la Suisse, après ce fait de course, les Suédoises ont su revenir dans le jeu grâce aux performances de Frida Karlsson et Jonna Undling. Elles ont finalement terminé deuxièmes, à 50 secondes de la Norvège. Le relais suisse, composé d’Anja Weber, Nadja Kaelin, Marina Kaelin et Nadine Fähndrich, s’est quant à lui contenté de la 7e place, à plus de deux minutes.

(roc)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
