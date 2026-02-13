larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Sophia Kirkby (luge) cherche un date pour la St-Valentin

epa12732128 Sophia Kirkby of the USA shows the writing on her gloves before the Team Relay of the Luge competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 1 ...
Sophia Kirkby ne veut pas passer seule ce 14 février 2026 en Italie. Image: keystone

Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin

Si la lugeuse américaine Sophia Kirkby n’a pas décroché de médaille aux JO de Milan-Cortina, elle est en revanche bien décidée à conquérir un cœur.
13.02.2026, 18:4713.02.2026, 18:47
William Laing / t-online
Un article de
t-online

La lugeuse Sophia Kirkby semble être à la recherche du grand amour lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoque régulièrement ses projets de rencontres en dehors des compétitions.

La semaine dernière, Kirkby a notamment publié une vidéo d’elle-même dans une chambre d’hôtel, sur la chanson So Easy (To Fall In Love d’Olivia Dean. Elle défilait dans un haut moulant rouge vif et un élégant pantalon tailleur. Une inscription évocatrice apparaissait également dans la vidéo:

«La célibataire la plus convoitée du village olympique arrive demain»

La vidéo en question ⬇️

Vidéo: instagram

La jeune femme de 24 ans a expliqué la signification de ce message en description: «Je suis déjà très excitée à l’idée d’emménager dans le village olympique». «Je suis heureuse de pouvoir vous donner un aperçu des coulisses de la vie d’une athlète olympique et de ses aventures amoureuses pendant les Jeux.»

En parlant de ça👇

Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞

Prête à sortir avec des fans

Ces derniers jours, Sophia Kirkby a confirmé à plusieurs reprises sur Instagram son statut de célibataire. Dans un post, elle écrivait: «J’aurai terminé mes courses le 12 et je cherche un rendez-vous pour la Saint-Valentin».

Sophia Kirkby (à gauche) et sa coéquipière Chevonne Forgan en luge double.
Sophia Kirkby (à gauche) et sa coéquipière Chevonne Forgan en luge double.image: imago

Elle a également précisé ne pas vouloir se limiter aux autres athlètes olympiques. «Je suis ouverte à aller prendre un café avec vous, les fans», a-t-elle dit, en les renvoyant vers ses profils de rencontre. «Je vais activer mes applications.»

Résultat: Kirkby aurait reçu plus de 600 demandes de rendez-vous, dont certains très originaux. La lugeuse a cependant ses exigences: «Etre grand, quelqu’un de bien, musclé, et me faire perdre la tête». Elle ne recherche pas de «petit idiot».

Humeur
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence

Sophia Kirkby aurait déjà programmé deux dates selon ses dernières publications. Elle semble également avoir flashé sur un autre célibataire: le snowboardeur américain Jake Pates, à qui elle a envoyé une invitation pour la Saint-Valentin. Celle-ci est restée sans réponse, du moins publiquement...

Sur le plan sportif, Kirkby a terminé cinquième de l'épreuve de luge double et de la compétition par équipes mixtes. Une déception pour celle qui a déjà décroché trois médailles mondiales en carrière.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Odermatt nous a inspirés
1
Odermatt nous a inspirés
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
de Romuald Cachod
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
2
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
2
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
de Max Pribilla
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
3
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Jamais les Jeux olympiques d’hiver n’ont été aussi chargés politiquement qu’en 2026 à Milan et Cortina. Une tendance qui fait écho à l'évolution de la société.
En principe, les Jeux olympiques devraient être apolitiques. Le baron Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux modernes, était un romantique. Il a souligné à plusieurs reprises la pureté politique de «ses Jeux». Il déclarait notamment:
L’article