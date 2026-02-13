Sophia Kirkby ne veut pas passer seule ce 14 février 2026 en Italie. Image: keystone

Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin

Si la lugeuse américaine Sophia Kirkby n’a pas décroché de médaille aux JO de Milan-Cortina, elle est en revanche bien décidée à conquérir un cœur.

William Laing / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

La lugeuse Sophia Kirkby semble être à la recherche du grand amour lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoque régulièrement ses projets de rencontres en dehors des compétitions.

La semaine dernière, Kirkby a notamment publié une vidéo d’elle-même dans une chambre d’hôtel, sur la chanson So Easy (To Fall In Love d’Olivia Dean. Elle défilait dans un haut moulant rouge vif et un élégant pantalon tailleur. Une inscription évocatrice apparaissait également dans la vidéo:

«La célibataire la plus convoitée du village olympique arrive demain»

La vidéo en question ⬇️ Vidéo: instagram

La jeune femme de 24 ans a expliqué la signification de ce message en description: «Je suis déjà très excitée à l’idée d’emménager dans le village olympique». «Je suis heureuse de pouvoir vous donner un aperçu des coulisses de la vie d’une athlète olympique et de ses aventures amoureuses pendant les Jeux.»

En parlant de ça👇 Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞

Prête à sortir avec des fans

Ces derniers jours, Sophia Kirkby a confirmé à plusieurs reprises sur Instagram son statut de célibataire. Dans un post, elle écrivait: «J’aurai terminé mes courses le 12 et je cherche un rendez-vous pour la Saint-Valentin».

Sophia Kirkby (à gauche) et sa coéquipière Chevonne Forgan en luge double. image: imago

Elle a également précisé ne pas vouloir se limiter aux autres athlètes olympiques. «Je suis ouverte à aller prendre un café avec vous, les fans», a-t-elle dit, en les renvoyant vers ses profils de rencontre. «Je vais activer mes applications.»

Résultat: Kirkby aurait reçu plus de 600 demandes de rendez-vous, dont certains très originaux. La lugeuse a cependant ses exigences: «Etre grand, quelqu’un de bien, musclé, et me faire perdre la tête». Elle ne recherche pas de «petit idiot».

Sophia Kirkby aurait déjà programmé deux dates selon ses dernières publications. Elle semble également avoir flashé sur un autre célibataire: le snowboardeur américain Jake Pates, à qui elle a envoyé une invitation pour la Saint-Valentin. Celle-ci est restée sans réponse, du moins publiquement...

Sur le plan sportif, Kirkby a terminé cinquième de l'épreuve de luge double et de la compétition par équipes mixtes. Une déception pour celle qui a déjà décroché trois médailles mondiales en carrière.