Ice master Zaugg

L'entraîneur ruine le CP Berne avec un coaching datant de l'âge de pierre

L'Ours tire la gueule avant la réception du LHC ce vendredi. Ses résultats sont misérables. Il a laissé filer trois points contre Kloten et Ajoie mais il y a pire: le coach bernois Johan Lundskog ruine son équipe. Démonstration.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Commençons par quelques chiffres de la dernière journée de championnat, mardi. Chris DiDomenico (Berne) a joué 27 minutes et 38 secondes contre Ajoie. Il n'a pas inscrit le moindre point. Pendant ce temps, Roman Cervenka (Rapperswil) s'est contenté de 18 minutes et 52 secondes de temps de glace à Lausanne. Il a contribué au succès de son équipe avec un but et un assist.

Voici maintenant le classement des temps de jeu moyens de tous les attaquants de la Ligue cette saison en cours.

Chris DiDomenico (Berne): 25'26 Oscar Lindberg (Berne): 23'13 Simon Moser (Berne): 22'17

Des chiffres qui contrastent avec le temps de jeu des attaquants des Lakers Roman Cervenka (24e avec 18'22), Tyler Moy (43e avec 17'32) et Jordan Schroeder (45e avec 17'22).

Alors que Berne sur-utilise ses cadres, il occupe la 9e place du classement. Les Lakers sont 2es.

Le double entraîneur champion Kari Jalonen a dû partir le 28 janvier 2020 parce qu'il sollicitait trop les routiniers et n'encourageait pas assez les talents. L'attaquant le plus utilisé (Mark Arcobello) avait alors obtenu 21'20 de temps de glace. Personne d'autre ne dépassait les 21 minutes.

Les bons entraîneurs gèrent l'énergie de leurs joueurs et veillent à répartir la charge sur le plus grand nombre de jambes possible pendant la qualification entre septembre et mars. Les meilleurs ne sont poussés que lors des playoffs. A noter que chez le champion Zoug, l'attaquant le plus sollicité pendant les playoffs la saison dernière (le meilleur buteur Jan Kovar) n'avait joué que 20'52.

Jan Kovar (à gauche) avait été élu MVP. Image: KEYSTONE

Johan Lundskog ramène le SCB à l'âge de pierre sur le plan sportif. Solliciter déjà en septembre les meilleurs joueurs de manière aussi extrême pour abattre des «titans» comme Kloten et Ajoie est absurde. D'autant plus que Chris DiDomenico et Simon Moser ont déjà 33 ans et qu'Oscar Lindberg en a déjà 30. La saison dernière, Chris DiDomenico avait été utilisé par Christian Dubé à Gottéron pendant 18'36 en moyenne durant la qualification.

Sous la direction de Johan Lundskog, le CP Berne a jusqu'ici échoué sur toute la ligne sur le plan sportif. La saison dernière, le SCB avait manqué les pré-playoffs contre Ambri dans le sprint final (11e) et, sur l'ensemble de la saison, il n'avait gagné que 4 des 15 derniers matches. Depuis la fondation du club (1931), aucun entraîneur n'était resté en fonction à Berne après un tel échec sportif.

Aujourd'hui, le SCB est sur le point de ruiner sa saison et même son avenir sportif en raison du coaching de Johan Lundskog. L'entraîneur suédois laisse les talents se morfondre. L'attaquant national Joshua Fahrni (19 ans), l'un des meilleurs jeunes attaquants de la ligue, déjà auréolé de trois matchs internationaux ( !), a passé en moyenne 6'30 sur la glace par match cette saison. Son contrat expire à la fin de la saison. Celui qui s'attend à ce qu'il quitte le SCB dans ces conditions n'aura peut-être pas tort.

Fahrni la saison dernière. Image: PostFinance

L'attaquant de l'équipe nationale junior Santiago Näf (20 ans) a dû se contenter jusqu'ici de 4'30. Fabian Ritzmann (20 ans), acheté à prix d'or à Davos et international junior, a passé en moyenne 2'53 minutes et Noah Fuss (21 ans) - lui aussi international junior - à peine 28 secondes.

Le SCB a investi plus de deux millions dans le perfectionnement et l'élargissement de l'équipe. Il s'est offert l'une des équipes les plus chères de la ligue, assez bonne (sur le papier) pour les trois premières places. Ce serait un avantage si l'entraîneur utilisait cette largeur et cette qualité à bon escient et ne poussait pas les meilleurs à la limite dès septembre contre Kloten et Ajoie.

On dit que la signature du coach est reconnaissable dans le powerplay et le boxplay. Le SCB est 8e en powerplay et 13e en boxplay.

Et pour en terminer avec les chiffres, voici quelques statistiques sur les nouveaux achats du chef sportif Andrew Ebbett:

Oscar Lindberg : 6 matchs, pas de but, 2 assists.

: 6 matchs, pas de but, 2 assists. Sven Bärtschi : 6 matchs, aucun but, 1 assist.

: 6 matchs, aucun but, 1 assist. Joël Vermin : 6 matchs, pas de but, 1 assist.

: 6 matchs, pas de but, 1 assist. Eric Gélinas: 4 matches, pas de but, pas d'assistance. Il a déjà manqué deux matches pour cause de blessure.

Chacun de ces quatre joueurs grève le compte salarial du SCB de plus de 400'000 francs. On peut en conclure que l'entraîneur, mais aussi le directeur sportif, ont encore un certain potentiel d'amélioration au CP Berne.