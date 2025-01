Vidéo: twitter/Red Bull

Il réalise un exploit depuis la plus haute tour de l'hémisphère sud

Le Français Frédéric Fugen a sauté en chute libre depuis l'Autograph Tower (385 mètres), à Jakarta en Indonésie. Les images sont à couper le souffle.

L'exploit de Frédéric Fugen ce mercredi 8 janvier a de quoi donner les mains moites et des sueurs froides aux (télé)spectateurs.

Le Français (45 ans), spécialiste de base jump, a sauté en chute libre depuis la plus haute tour de l'hémisphère sud, l'Autograph Tower à Jakarta, en Indonésie. La hauteur du bâtiment? 385 mètres. Mais rassurez-vous: le parachute de Frédéric Fugen s'est ouvert, comme prévu, et le héros de la journée a pu tranquillement se poser au pied de la tour. Il n' pas manqué, tout de suite après son atterrissage, d'aller déguster une petite brochette de viande traditionnelle vers un stand ambulant, comme si de rien n'était.



Les images de son saut sont extrêmement impressionnantes.

Il y a notamment ce plan filmé depuis l'extérieur du bâtiment, qui nous permet de nous rendre compte de la vitesse du Français lors de sa chute libre.

Les images aériennes (sans doute capturées par des drones) sont également du plus bel effet et nous font prendre conscience de la hauteur vertigineuse de l'Autograph Tower. On apprécie aussi la caméra, juste devant le visage du base jumper, qui rend elle aussi compte de la vitesse et prouve la précision des gestes de Fugen, dont le corps reste quasiment immobile.

La vidéo du saut de Frédéric Fugen

De la précision, il en a fallu à ce quarantenaire pour réaliser sa prouesse. «Chaque action nécessite de l'expérience et une préparation minutieuse, depuis le calcul de la vitesse et de la direction du vent, l'analyse des points de saut et d'atterrissage, jusqu'à la coordination avec l'équipe d'assistance», rappelle Red Bull, organisateur de cet événement. L'armée de l'air indonésienne a participé pour assurer la sécurité de celui-ci.

La multinationale des boissons précise aussi que le base jump – qui s'effectue depuis des bâtiments, ponts ou falaises – est plus difficile et dangereux qu'un saut en parachute standard depuis un avion, car la durée de vol est plus courte. Par conséquent, le temps pour ouvrir son parachute est restreint.

C'est donc un nouvel exploit à mettre sur la liste de ceux de Frédéric Fugen. Avant son saut indonésien, l'expérimenté Haut-Savoyard s'était notamment élancé du plus haut bâtiment du monde en 2014, le Burj Khalifa à Dubaï (828 m). En 2022, il avait aussi sauté depuis une montgolfière avec ses skis puis dévaler, dès son atterrissage, les pistes de La Clusaz. (yog)