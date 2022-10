L'athlète vaudois Philip Esseiva change d'alimentation plusieurs mois avant chaque compétition. Image: DR

«Le régime végane me rend plus fort en triathlon»

Le Vaudois Philip Esseiva change son alimentation plusieurs mois avant chaque compétition. Il raconte cette métamorphose du corps et de l'esprit qui le rend meilleur que jamais.

Quand on lui demande quel est son objectif aux Championnats du monde d'Ironman à Hawaï, auxquels il participera ce jeudi, Philip Esseiva répond: «Un top 30 dans ma catégorie d'âge (25-29 ans)». Puis le coach sportif ajoute:

«Il faut écouter son corps. Je sais ce que je suis capable de donner. Après, advienne que pourra»

«Ecouter son corps», c'est devenu le mantra du Morgien de 29 ans depuis qu'il est devenu végane (il exclut tout produit d'origine animale de son alimentation) à temps partiel. Joint par téléphone depuis Hawaï, il raconte ce mode de vie qui a fait de lui un sportif de haut niveau.

Philip Esseiva, quand est-ce que tout a commencé et pourquoi?

J'ai fait mon régime végane pour la première fois en 2018, après avoir vu le film The game changers, un documentaire s'intéressant aux effets de l’alimentation sur les performances sportives. J'y croyais partiellement. Certains aspects du reportage me paraissaient fondés, d'autres me semblaient exagérés. Je me suis dit que j'allais tester le régime végane et voir comment mon corps réagirait.

Et ça a marché?

Oui. J'ai toujours eu beaucoup d'inflammations. Elles ont disparu lorsque j'ai changé mon alimentation. Du coup je peux m'entraîner davantage, de façon plus intense et avec plus de répétition dans des séances très dures.



Combien de temps dure votre régime?

Cela dépend. La première fois, je l'ai suivi pendant six semaines avant la course et j'en ai déjà ressenti les bénéfices. Je suis ensuite passé à trois mois. Et cette année, pour les Championnats du monde d'Ironman, mon régime végane aura duré 6 mois avec 10 jours de pause au milieu lors desquels j'ai mangé de la viande, des raclettes et des fondues. L'idée était aussi de se vider la tête.

Vous n'êtes donc pas végane par conviction, mais par ambition sportive.

Absolument. Je ne pourrais de toute façon pas prétendre à manger ainsi parce que c'est bon pour la nature et en même temps faire 27 heures de voyage pour aller jusqu'à Hawaï, ça ne tiendrait pas la route. Mon choix est basé sur la performance. Si je m'étais rendu compte que c'est la viande qui me rendait meilleur, je n'aurais jamais cessé d'en manger.



Vous avez dit dans 24 heures cet été que votre régime végane vous faisait perdre 6 à 8 kg. C'est beaucoup en peu de temps. Cela ne vous affaiblit pas?

Non, même si ça peut paraître étonnant. Je fais un sport d'endurance extrême. Un Ironman, c'est plus de neuf heures d'efforts. Il faut donc que je sois léger pour bien courir (réd: 42,195 km), mais pas trop non plus pour avoir de la puissance sur le vélo (réd: 180 km). L'idée, c'est de trouver le rapport poids/puissance idéal. Or je sais que c'est à 72 kg que je suis le mieux, juste après un régime végane.



Ne pourriez-vous pas être à 72 kg tout le temps en mangeant correctement, c'est à dire sans régime particulier?

Si, mais cela n'aurait aucun intérêt car si j'attrape un virus avec ce poids, mon corps sera trop faible pour le combattre.



Une journée végane Philip Esseiva raconte son menu à Hawaï à quelques jours de la compétition. Le petit-déjeuner: «Je mange des flocons d'avoine avec du lait d'amande pour les bonnes matière grasses. On peut ajouter de la cannelle, des bananes, des pommes. Tous les fruits qu'on apprécie et 2-3 noix si on le souhaite.»

Le dîner: «Il se compose d'une salade de riz avec des tomates, des courgettes et des poivrons. Il y a aussi des petits pois et des haricots rouges.»

Le souper: «Je mange des pâtes ou un café complet avec des céréales. Ça dépend. J'aime bien le café complet: galettes de riz, pain, un peu de beurre de cacahuètes, des fruits et des légumes. Il ne faut pas oublier les légumes.»

Est-ce le régime végane qui vous fait perdre du poids, ou les charges d'entraînement que cette alimentation vous permet, ou un mélange des deux?

Si j'étais tout le temps végane, je perdrais du poids même sans sport car j'enlèverais de mon assiette toutes les matières grasses des produits animaliers. Et puis je consommerais bien plus de fibres, si bien que le sentiment de satiété serait plus rapide.

Les aliments véganes assurent-ils tous vos besoins nutritionnels?

Non. Il y a certaines carences, en calcium notamment. Je prends donc des compléments pour ne pas risquer de micro-fractures.

Quand on est sportif et qu'on doit prendre des compléments alimentaires, craint-on de consommer par inadvertance une substance qui tomberait sous le coup de la loi antidopage?

Non car tous mes compléments sont naturels, faits principalement à base d'herbe. Et si j'ai un doute sur une substance ou un médicament, je peux toujours consulter l'application de Swiss antidoping («Medi-Check DRO global») afin de vérifier.



Image: DR

Dans l'imaginaire collectif, on croit que pour être fort, il faut manger de la viande. Comment habituer la tête pour se dire qu'on peut être un champion sans manger de viande?

D'abord, il faut préciser que l'apport protéiné de source végétale est beaucoup plus important que celui de source animale. Ensuite, dès que je sens que mon corps tire un bénéfice d'un quelconque régime, ma tête suit car je sais que je suis plus performant. Mais je parle uniquement pour moi, peut-être que d'autres sont différents.

Puisque vous voyagez souvent pour des compétitions, trouvez-vous des produits véganes partout, ou c'est galère?

Ça dépend des pays. En Allemagne, ils ont beaucoup de choix dans les magasins et les restaurants, où l'on trouve facilement deux menus véganes et un menu végétarien. En Suisse, il faut se lever tôt pour trouver un établissement qui propose des repas véganes, ou opter pour un restaurant thaï. Cela dit, la Suisse a fait beaucoup de progrès puisqu'on trouve de beaux rayons bien garnis dans les centres commerciaux.



Quels conseils donneriez-vous enfin à un sportif qui nous lit et qui souhaiterait suivre votre exemple?

Je lui dirais que s'il ne se sent pas prêt mentalement, il ne faut pas commencer de régime végane. Il faut vraiment que le cerveau, la tête soit ok avec le signal qu'on a envie de lui donner. Il faut ensuite prévoir une période test afin de voir comment son organisme réagit, car nous sommes tous différents, et enfin être bien entouré afin de ne pas développer de carences éventuelles.