Il veut organiser des JO pour sportifs dopés et suscite un tollé

«Simplement, le sport est un secteur très différent. Si vous prenez du cannabis ou de la cocaïne, vous n'allez pas être riche ni célèbre. Dans le sport, au contraire, une performance peut vous rendre riche et célèbre! Une libéralisation donnerait une course aux armements dans le sport et ça le dénaturerait complètement. Déjà, avec une loi assez stricte, on assiste à des dérives importantes. En libéralisant complètement, ça serait, je pense, juste dramatique dans ce que prendraient les sportifs.»

Fabien Ohl sur la RTS