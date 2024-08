La Suisse a encore des chances de médailles dans cette 2e semaine des JO. Image: imago, keystoen

La Suisse a encore ces chances de médailles aux JO

La seconde semaine des Jeux olympiques de Paris commence, et la délégation suisse a encore quelques éléments brûlants sur le feu.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Plus de «Sport»

Equitation

Les cavaliers suisses doivent réagir. Après avoir manqué de manière décevante la finale par équipe, le trio suisse hautement décoré, composé de Steve Guerdat, Martin Fuchs et Pius Schwizer, se voit offrir une nouvelle chance de médaille en saut d'obstacles individuel. Guerdat (4e rang au classement mondial) et Fuchs (8) sont depuis longtemps suffisamment bons pour être considérés comme de sérieux candidats à une médaille. Mais ont-ils bien digéré la déception de la qualification par équipe?

Steve Guerdat sait comment gagner des médailles olympiques. Image: keystone

Quand?

Lundi, à partir de 14h00: Qualifications

Mardi, à partir de 10h00: Finale

Athlétisme

Il est extrêmement difficile pour la Suisse de décrocher des médailles en athlétisme au niveau olympique. Il existe toutefois deux chances réalistes: Simon Ehammer au saut en longueur et Angelica Moser au saut à la perche.

Simon Ehammer n'a pas brillé lors des qualifications avec un saut de 8,09, mais il a tout de même réussi à se qualifier pour la finale de mercredi. L'Appenzellois a dû laisser tomber sa discipline de prédilection, le décathlon, parce que le programme olympique ne permet presque pas de faire les deux – et parce qu'il s'attend justement à avoir de meilleures chances de médaille au saut en longueur. La meilleure performance d'Ehammer cette année? 8,41 mètres. Seul le Grec Miltiadis Tentoglou a fait mieux.

Simon Ehammer s'est qualifié pour la finale. Image: keystone

Angelica Moser n'a jamais été aussi performante. Cette année, la perchiste de 26 ans a non seulement fêté sa première victoire dans la Diamond League, mais elle est également devenue championne d'Europe et a établi un nouveau record suisse. Lors du dernier meeting à Monaco, elle a franchi la barre des 4,88 mètres. Cette année, seule la Britannique Molly Caudery a sauté plus haut (4,92 mètres). La concurrence est rude, mais Moser a des chances de médaille si elle évolue à son meilleur niveau.

Ditaji Kambundji n'est qu'une outsider sur 100 m haies, malgré sa victoire à la Diamond League et sa médaille d'argent aux championnats d'Europe cette année. La concurrence aux Jeux olympiques est tout simplement encore plus forte. Au classement annuel, Kambundji est 12e.

Quand?

Mardi, à partir de 10h40: Saut à la perche femmes, qualifications

Mercredi, à partir de 10h15: 100m haies femmes, séries

Mercredi, à partir de 19h00: Saut à la perche femmes, finale

Mercredi à partir de 20h15: Saut en longueur hommes, finale

Vendredi, à 12h05: 100m haies femmes, demi-finale

Samedi, à 19h35: 100m haies, finale



Kayak-cross

C'est la première fois que ce sport devient olympique et il a immédiatement captivé les spectateurs. Rien d'étonnant à cela: c'est comme du skicross sur l'eau. La Suisse a le routinier Martin Dougoud et la championne d'Europe Alena Marx en quart de finale.

Alena Marx peut-elle se battre aujourd'hui pour les médailles en kayak-cross? Image: keystone

Quand?

Lundi, à 15h30: Femmes, quarts de finale

Lundi, à 15h52: Hommes, quarts de finale

Lundi, à 16h15: Femmes, demi-finale

Lundi, à 16h28: Hommes, demi-finale

Lundi, à 16h43: Femmes, petite finale

Lundi, à 16h48: Hommes, petite finale

Lundi, à 16h55: Femmes, finale

Lundi, à 17h00: Hommes, finale



Beach-volley

Les deux duos suisses à Paris sont convaincants. Tanja Hüberli et Nina Brunner ainsi qu'Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont d'abord passé la phase de groupes sans être battues, puis se sont hissées en quart de finale de manière assez souveraine. Si deux victoires peuvent encore être célébrées, une médaille suisse est déjà assurée.

Quand?

Mardi, à partir de 17h00: Quarts de finale

Mercredi, à partir de 17h00: Quarts de finale

Jeudi, à partir de 17h00: Demi-finale

Vendredi, à 21h00: Médaille de bronze

Vendredi, à 22h30: Finale



Voile

Avec deux manches solides dimanche (7e et 8e), la navigatrice de l'ILCA-6 Maud Jayet a encore amélioré sa position de départ, déjà bonne auparavant, et se trouve au 3e rang intermédiaire. «J'ai peut-être perdu une ou deux places, mais tout est très serré en ce moment et je ne voulais pas prendre trop de risques», a analysé la Genevoise. «Les conditions étaient à nouveau exigeantes et je pense qu'il s'agira aussi demain de ne pas faire de grosses erreurs.»

La catégorie ILCA-6 est également appelée dériveur à une main. Image: keystone

La seule à s'en sortir pratiquement sans faute jusqu'à présent est la leader Marit Bouwmeester. La Néerlandaise, qui a déjà remporté l'or, l'argent et le bronze aux Jeux olympiques, est en tête avec 26 points d'avance. Elle peut s'assurer la médaille d'or dès lundi, de manière anticipée. Deux manches sont encore au programme avant la Medal Race du top 10.

Quand?

Lundi, à partir de 12h15: Courses 9 et 10

Mardi, à 14h43: Courses aux médailles

Chances des outsiders

Qui sait comment la balle va rouler dans le tournoi de golf féminin auquel Albane Valenzuela et Morgane Métraux participent. Ces deux-là sont des outsiders dans un groupe de participantes de haut niveau, mais peut-être que le tournoi de leur vie se déroulera justement à Paris.

Quand? Le résultat sera connu samedi (compétition dès 9h00).

Les golfeuses Albane Valenzuela et Morgane Métraux. Image: keystone

Avec Anna Jurt, la Suisse a la toute nouvelle vice-championne d'Europe de pentathlon moderne au départ à Paris. De plus, elle a été championne du monde des moins de 19 ans en 2021. Si la jeune femme de 22 ans se surpasse à Paris, elle pourra viser les médailles.

Quand? Le résultat sera connu dimanche (à partir de 11h00).