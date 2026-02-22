Alina Müller, héroïne de l'équipe de Suisse de hockey, a reçu cet honneur. image: Keystone

On sait qui portera le drapeau suisse à la cérémonie de clôture

La hockeyeuse Alina Müller, héroïne de la médaille de bronze, aura cet honneur. La cérémonie a lieu ce dimanche (20h00) à Vérone.

Plus de «Sport»

Héroïne du match pour la médaille de bronze remporté en prolongation face à la Suède (2-1), Alina Müller sera à l'honneur dimanche soir. Elle a inscrit le but victorieux dans cette prolongation.

La hockeyeuse a en effet été désignée porte-drapeau de la délégation suisse pour la cérémonie de clôture de ces JO, prévue dès 20h00 dans l'arène de Vérone, a annoncé Swiss Olympic dimanche matin.

Alina Müller, la star de l'équipe de Suisse. image: Keystone

«L'équipe féminine de hockey sur glace a écrit une page d'histoire en remportant la médaille de bronze», explique le chef de mission de Swiss Olympic Ralph Stöckli, cité dans un communiqué de l'instance.

«Les joueuses ont réagi avec force après un début difficile marqué par leur absence à la cérémonie d'ouverture pour cause de maladie (norovirus). Elles n'ont jamais baissé les bras pendant les matches. La médaille de bronze est une récompense méritée.»

La Nati dames a beaucoup progressé👇 La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille

Et cette médaille de bronze est la deuxième conquise par Alina Müller sur la scène olympique. Elle faisait en effet déjà partie de l'équipe qui avait terminé 3e en 2014 à Sotchi, alors qu'elle n'avait que 15 ans.

Et elle s'était déjà illustrée en inscrivant le «game winning goal» lors de la petite finale, déjà gagnée face à la Suède. (ats/yog)