JO 2026: Nadja Kälin en bronze sur le 50km classique

epa12768075 Nadja Kaelin of Switzerland celebrates third place in the finish area during the Women&#039;s 50km Mass Start Classic of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Wi ...
Nadja Kälin «bronzée» sur le 50km classique des JO de Milan-Cortina. Keystone

Exploit de Nadja Kälin, en bronze sur 50 km

La fondeuse grisonne a remporté une médaille de bronze inattendue ce dimanche sur le 50 km classique aux JO de Milan-Cortina. La 22e breloque pour notre pays.
22.02.2026, 12:4722.02.2026, 12:47

Nadja Kälin a cueilli une improbable médaille de bronze dimanche dans le 50 km en style classique. La fondeuse grisonne de 24 ans, qui offre à la délégation suisse son 22e podium dans ces JO 2026, a livré la course parfaite. L'or est revenu à la Suédoise Ebba Andersson.

Auteure de Jeux déjà remarquables avec sa médaille d'argent en sprint par équipe (en compagnie de Nadine Fähndrich) et son 4e rang en ouverture dans le skiathlon, Nadja Kälin a démontré toute sa classe et toute son intelligence dimanche matin. Prudente, elle ne pointait qu'au 9e rang après 8,5 km.

Switzerland&#039;s Nadine Faehndrich cposes at the House of Switzerland after her silver medal won with Nadja Kaelin in the women&#039;s Cross-Country Skiing Sprint Classic competition at the 2026 Oly ...
Nadja Kälin avait déjà remporté la médaille d'argent en sprint par équipe.image: Keystone

Septième à mi-course à moins de 20 secondes du top 3, la Grisonne a cependant très rapidement montré qu'il faudrait compter avec elle dans ce 50 km, une distance inédite aux JO. Elle est restée discrète au sein du groupe de quatre – puis de cinq – concurrentes qui a lutté pour la troisième marche du podium dans les 20 derniers km.

Et Nadja Kälin a skié en patronne dans le final. Elle a tenté de lâcher ses adversaires en imposant son rythme dès l'entame des dernières bosses du parcours et a forcé la décision en attaquant dans l'ultime montée, là même où Nadine Fähndrich l'avait fait dans le sprint par équipe.

La Grisonne n'a rien lâché, relançant parfaitement l'allure à l'heure d'entamer la descente vers le stade. Et elle a conservé sur la ligne 2''4 d'avance sur la Norvégienne Kristin Fosnaes (4e) et 4''9 sur la future retraitée américaine Jessie Diggins (5e) pour signer un improbable exploit.

Nadja Kälin vient appuyer cette thèse👇

Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport

Loin devant, le titre est revenu à Ebba Andersson. La Suédoise a triomphé avec une marge de 2'15''3 sur sa dauphine norvégienne Heidi Weng, qu'elle a lâchée quand elle a voulu après avoir fait cause commune, Nadja Kälin terminant à 6'41''5.

(ats/yog)

Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
