«Je suis tombé dans un trou»: Desplanches se bat contre lui-même

Héros olympique en 2021, Jérémy Desplanches n'avance plus. Le nageur genevois a sollicité l'aide d'une psychologue pour retrouver son niveau d'antan.

Fabian Geissberger

Le 30 juillet 2021 restera un jour historique pour la natation suisse. Surtout, il a changé à jamais la vie de Jérémy Desplanches. Le Genevois a décroché la médaille de bronze sur 200 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après Étienne Dagon à Los Angeles en 1984, il est devenu ce jour-là le deuxième nageur suisse à réussir cet exploit. «J'ai réalisé l'un de mes grands rêves. J'avais axé toute ma carrière sur une médaille olympique», avoue Desplanches avec le recul. Cet exploit à Tokyo l'avait libéré d'un gros poids.

Mais il avait aussi marqué le début d'une période de souffrance, d'une sorte de blues post-olympique. Desplanches est tombé dans un trou.

«Lorsque j'ai reçu la médaille, je me suis d'abord dit: "Enfin!" Mais je savais aussi tout ce que je devrais réinvestir pour atteindre à nouveau cet objectif»

La pression est retombée brusquement, puis la motivation. Le Genevois de 28 ans, qui n'avait jusque-là qu'une seule idée en tête, a eu de la peine à en trouver d'autres. «Entre-temps, j'ai rencontré ma compagne et j'ai eu une vision très différente sur la vie. J'ai donc dû chercher une nouvelle motivation, qui n'était plus la même que lorsque j'étais adolescent. C'était un énorme défi.»

Ce défi mental, déjà pas simple, a été perturbé par plusieurs problèmes physiques en 2022: Covid, problèmes gastro-intestinaux, blessures à l'épaule, au genou et au dos. «Tout s'est enchaîné», grince Desplanches, qui a terminé à la pire des places (la 4e) aux Européens de Rome avant d'être éliminé en demi-finale aux Mondiaux de Budapest.

Au début de l'année, Desplanches a compris qu'un changement était inévitable. Lui qui revendique un naturel solitaire a fait appel à une aide extérieure: une psychologue. «L'année dernière, je pensais encore pouvoir m'en sortir seul», avoue-t-il. Mais confronté à des problèmes récurrents, il a réalisé qu'un autre oeil et un soutien ne pouvaient pas faire de mal.

«Cela m'a vraiment aidé. J'ai pu m'aérer l'esprit et trouver de nouvelles façons de penser à certaines choses»

Voici Jérémy Desplanches sur le chemin du retour. Son prochain grand objectif: les Jeux olympiques de 2024 à Paris. «La forme est déjà bien meilleure que l'année dernière. Mais il me faudra encore quelques étapes avant de retrouver mon ancien niveau», nous disait le nageur, visiblement de bonne humeur, avant son départ pour les championnats du monde au Japon, où il a connu une grosse déception (élimination en demi-finales du 200 mètres 4 nages, 14e place insuffisante pour la qualification aux JO).

Mais Desplanches a prouvé lors des séries qu'il avait le potentiel pour faire à nouveau partie de l'élite mondiale, en réalisant le quatrième meilleur temps. Il reste encore une course à ce grand fan de la culture japonaise: le relais 4 x 100 m quatre nages (séries et finale dimanche).

Le nageur suisse le plus titré de ce millénaire devra donc encore patienter avant de connaître le succès. Ce qui l'aide en cette période difficile, c'est qu'il n'a plus toute la pression sur les épaules. Pendant longtemps, il a porté la natation suisse à bout de bras. Entre-temps, avec Noè Ponti, Antonio Djakovic, Roman Mityukov, mais aussi Lisa Mamié chez les femmes, une génération s'est affirmée et truste les meilleures places.

Peu avant le voyage au Japon, tous mettaient en avant le rôle de précurseur joué par Desplanches.

«Jérémy était un modèle pour nous, les jeunes. Nous voulions faire comme lui» Antonio Djakovic, 20 ans

Desplanches n'a pas besoin d'aller chercher très loin des raisons de penser qu'un retour au sommet est possible. Il l'a déjà vécu par le passé.

Un an avant son exploit à Tokyo, rien ne laissait présager une médaille olympique. Pendant le confinement, son corps a changé, il a perdu de la masse musculaire et sa capacité pulmonaire a chuté d'environ 40%. A cela se sont ajoutés des problèmes à l'épaule, au genou et à la cheville, mais le Genevois a trouvé la force de se remobiliser pour atteindre son objectif. Il sait donc comment faire pour arriver en très grande forme aux JO de Paris.