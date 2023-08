Le padel connaît un essor phénoménal. Keystone

«Les deux meilleurs joueurs de padel battraient la paire Federer-Nadal»

Pour la première fois en Suisse, Verbier organise un tournoi international de padel (15-20 août). Quelles qualités pour briller? Quelles différences avec le tennis? On a demandé à la meilleure paire helvétique.

En Suisse, la demande est si forte pour la construction de nouveaux terrains de padel que le délai de livraison peut facilement excéder un an. Les adeptes sont toujours plus nombreux, toujours plus spécialisés. Et voilà que débarque le premier tournoi international organisé dans notre pays, le Verbier Padel Master, du 15 au 20 août prochain, à l'initiative... du tennisman Stan Wawrinka.

Pour rappel, le padel se pratique en double sur un court de dimension réduite où, comme au squash, les balles peuvent être jouées après un rebond sur les parois vitrées. Même Roger Federer a essayé, aux côtés de son ancien coach Severin Lüthi.

Federer serait-il un bon joueur? Des qualités de tennisman permettent-elles de briller dans un sport qui est tout de même bien différent de son glorieux ancêtre? «Si on parle de Federer, oui, c'est clair. Il a des qualités physiques et une main incroyable», relève Valentin Wenger, no1 helvétique de padel. Son coéquipier Dylan Sessagesimi abonde: «Federer possède les trois qualités essentielles pour briller dans notre sport: il est bon à la volée, smashe bien et possède un excellent touché de balle».

Dylan et Valentin en compétition. Les raquettes de padel sont différentes de celles utilisées en tennis: elles sont plus petites, ne possèdent pas de cordage, mais des trous.

Nos deux experts reconnaissent toutefois que les deux disciplines, le tennis et le padel, sont assez différentes. «J'ai déjà affronté quelques tennismen pros, comme Gaël Monfils. Ils jouent super bien, mais c'est quand même un sport différent donc je les battais assez facilement», rappelle Valentin, invaincu en Suisse depuis 2019.

«Si demain les deux meilleurs joueurs de padel affrontaient Nadal et Federer, les tennismen ne marqueraient pas le moindre jeu» Dylan Sessagesimi

«Federer s'adapterait un peu plus vite que les autres, songe Valentin. Mais il lui faudrait quand même un an pour devenir un très bon joueur suisse.» Douze mois pour maîtriser l'espace de ce nouveau court et en apprendre les ressorts tactiques et techniques. «C'est un peu comme si un boxeur voulait se mettre au MMA», image Dylan.

L'âge entre-t-il en considération? «On trouve encore dans le top 20 des joueurs de 42-43 ans très compétitifs. Fernando Belasteguín, véritable star de la discipline, est encore top 10 à 43 ans.» Mais Dylan estime que l'évolution du padel agira rapidement sur la moyenne d'âge. «Le niveau ne fait qu'augmenter. Dans quelques saisons, on verra de moins en moins de joueurs aussi âgés.»

Fernando Belasteguín dans ses oeuvres. Image: Shutterstock

Le padel ne se dispute certes que sur une seule surface (synthétique sablé), mais «l'altitude et le climat peuvent modifier la façon de jouer», prévient Dylan. Il sera donc intéressant d'observer le comportement des balles, mais surtout des joueurs, à Verbier, premier grand tournoi organisé à cette altitude.

Au padel, les blessures sont relativement rares, notamment les douleurs ligamentaires et dorsales. «Notre sport est moins contraignant physiquement que le tennis, ajoute Valentin. La surface permet de bons appuis, il y a beaucoup moins de déplacements et les changements de direction ne sont pas aussi brusques. C'est pour ces raisons d'ailleurs que les meilleurs de la discipline peuvent jouer aussi longtemps.»

C'est aussi parce qu'ils ont trouvé le bon coéquipier. C'est essentiel dans ce sport si particulier, où le meilleur joueur du monde peut se faire balayer s'il n'est pas bien accompagné. Valentin explique le mécanisme:

«C'est 2 contre 2, certes, mais si un joueur est moins fort que son coéquipier, tu peux orienter le jeu toujours sur le même. Il faut absolument trouver un partenaire du même niveau pour faire la paire. Je prends un exemple: si je suis un joueur de niveau 10 sur 10 et que j'évolue avec un autre de niveau 5, on perdrait contre deux adversaires de niveau 6, tout simplement parce que nos rivaux seraient tous les deux un peu meilleurs que mon coéquipier, et joueraient donc constamment sur lui.»

«L'idéal, ajoute Dylan, c'est d'avoir un gaucher et un droitier dans la même équipe. Les deux peuvent ainsi smasher au centre du court. On pourrait donc imaginer Federer avec...»

...oui, on a compris «RF» et Nadal lors de la dernière Laver Cup. Image: EPA

