bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: le match Sabalenka-Kyrgios, une affaire d'argent

Tennis players Aryna Sabalenka of Belarus, left, and Nick Kyrgios of Australia face-off with the trophy during a press conference ahead of the Battle of the Sexes exhibition match at Atlantis The Roya ...
Sabalenka contre Kyrgios: ce dimanche, le monde du tennis aura les yeux rivés sur Dubaï.Image: keystone

La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu

Le match entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios, ce dimanche à Dubaï (16h45, heure suisse), veut avant tout comparer le tennis féminin et le tennis masculin. Mais il participe aussi à une stratégie commerciale.
28.12.2025, 11:5628.12.2025, 11:56
Philipp Reich
Philipp Reich

52 ans après la mythique «Bataille des Sexes» entre Billie Jean King et Bobby Riggs, le tennis remet les femmes et les hommes face à face. Ce dimanche, dans la futuriste Coca-Cola Arena de Dubaï, la meilleure joueuse du monde actuellement affrontera l’enfant terrible du circuit masculin. L’affiche «Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios» attire l’attention depuis des semaines.

La question est simple: la patronne du tennis féminin peut-elle battre le finaliste de Wimbledon 2022, aujourd’hui classé au 671e rang mondial et freiné par des blessures à répétition? Les organisateurs parlent déjà d’un «match historique» et d’un «moment culturel». La BBC retransmettra la rencontre en direct et la salle de 17 000 places est presque pleine, malgré des billets allant de 135 à 1 220 dollars.

L'agence Evolve, qui représente Sabalenka et Kyrgios, a développé une forte communication autour de cette «Bataille des Sexes».
L'agence Evolve, qui représente Sabalenka et Kyrgios, a développé une forte communication autour de cette «Bataille des Sexes».image: instagram

Le match se jouera en deux sets gagnants. En cas de troisième manche décisive, celle-ci prendra la forme d’un super tie-break à dix points. La rencontre s’éloignera toutefois des standards habituels: chaque joueur ne disposera que d’une seule balle de service, et le côté du court de Sabalenka sera réduit de 9% par rapport à celui de Kyrgios.

Sans surprise, l’Australien se montre sûr de lui. «Elle ne me battra pas. Tu crois vraiment que je dois jouer à 100%?», a lancé le joueur de 30 ans dans un podcast. Il est même allé jusqu’à promettre qu’il arrêterait définitivement le tennis s’il venait à perdre contre Sabalenka.

Nick Kyrgios, of Australia, hits a return to Mackenzie McDonald during the Miami Open tennis tournament, Wednesday, March 19, 2025, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) Nick Kyrgios
Dans quelle forme physique sera Nick Kyrgios – miné par les blessures ces dernières saisons – ce dimanche à Dubaï? image: Keystone

La Biélorusse compte bien lui donner tort:

«Je vais tout donner et lui botter les fesses»

Quadruple lauréate en Grand Chelem, la gagnante du dernier US Open se dit «fière de représenter les femmes» et de participer à cette version moderne de la «Bataille des Sexes».

«Rien à y gagner pour le tennis féminin»

Mais la valeur sportive de ce duel divise. Certains y voient une opportunité en or pour le tennis féminin, surtout en cas de victoire de Sabalenka. D’autres estiment au contraire que les femmes n’ont rien à y gagner.

La journaliste britannique Catherine Whitaker s’est montrée particulièrement critique sur la BBC. Selon elle, «il n’y a absolument aucun bénéfice pour le tennis féminin». Elle parle d’une opération commerciale pure et dure, servant surtout de vitrine à «l’un des misogynes les plus visibles du tennis». Et d’ajouter: si Sabalenka gagne, elle battra un joueur hors de forme, absent du circuit depuis des années. «Qu’est-ce qu’elle y gagne? Rien.»

epa12511295 Aryna Sabalenka of Belarus in action during the semifinals match against and Amanda.Anisimova of the USA at the WTA Finals 2025 tennis tournament in Riyadh, Saudi Arabia, 07 November 2025. ...
Aryna Sabalenka affirme vouloir avant tout s'amuser en affrontant Nick Kyrgios. image: Keystone

La numéro 1 mondiale, elle, se montre détendue.

«Je ne vois pas ce que j’aurais à perdre. On veut juste s’amuser et offrir un bon spectacle»
Aryna Sabalenka

Booster les revenus publicitaires

Mais l’argent n’est sans doute pas absent de l’équation. Fin 2024, Sabalenka a quitté l'agence IMG pour rejoindre l'agence Evolve – à l’origine de cette «Bataille des Sexes», et qui gère aussi les intérêts de Kyrgios – dans l’objectif affiché d’améliorer ses contrats de sponsoring.

Sur ce terrain-là, la Biélorusse reste en retrait par rapport à d’autres stars du circuit. En 2024, Coco Gauff a empoché environ 25 millions de dollars grâce à la publicité, contre seulement 9 millions pour Sabalenka, selon Forbes.

Les trois précédentes «Batailles des Sexes»
13 mai 1973:
Margaret Court (AUS) vs. Bobby Riggs (USA) 2-6, 1-6

20 septembre 1973:
Billie Jean King (USA) vs. Bobby Riggs (USA) 6-4, 6-3, 6-3

25 september 1992:
Martina Navratilova (USA) vs. Jimmy Connors (USA) 5-7, 2-6
infobox image
En 1973, la tenniswoman Billie Jean King (30 ans) avait battu son confrère Bobby Riggs (55 ans). Bild: imago stock&people

Concernant l'aspect sportif du match de ce dimanche, beaucoup dépendra de l’état physique de Nick Kyrgios. L’Australien n’a plus disputé de match officiel depuis mars et l’incertitude plane toujours sur la suite de sa carrière. Une humiliation comparable à celle subie par Bobby Riggs, battu en 1973 par Billie Jean King (détail important: l'Américain avait alors 55 ans, contre 30 pour sa compatriote) avant de devenir la risée du monde du sport, est un scénario que Kyrgios veut à tout prix éviter.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
de Romuald Cachod
La Coupe Spengler en dix images mythiques
La Coupe Spengler en dix images mythiques
de Julien Caloz
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
de Timo Rizzi
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
de sarah leupi
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
de ralf streule
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
de Klaus Zaugg
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
de Julien Caloz
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
de Timo Rizzi
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
de Gian-Luca Fedi
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
de Klaus Zaugg
On adore la Super League
On adore la Super League
de Ralf Meile
Le FC Bâle a un sponsor problématique
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
3
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
1
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
1
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a trouvé la course de Noël la plus déjantée
Il s’agit de la Carrera del Pavo, une course cycliste au format très particulier, organisée chaque 25 décembre en Espagne.
Il existe à Noël de très nombreuses coutumes, dont certaines restent méconnues. C’est le cas de la Carrera del Pavo, organisée à Ségovie (Castille-et-León) chaque 25 décembre depuis 90 ans.
L’article