Rast devant Holdener: superbe doublé suisse à Flachau

Juste derrière la double championne olympique de combiné on retrouve Aline Höpli. (ats)

Pour son 103e et dernier slalom, Michelle Gisin n'a pas réalisé de miracles. L'Obwaldienne, victorieuse du slalom de Semmering voici plus de quatre ans, a manqué d'énergie pour terminer à la 23e place, alors qu'elle était encore 14e au terme du premier effort.

Si Sara Hector complète le podium, il convient aussi de féliciter Mélanie Meillard. La Valaisanne d'origine neuchâteloise finit dans le top 10 pour la sixième fois en autant de courses. Il s'agit de son troisième top 5 de la saison après Killington et Kranjska Gora.

La Schwytzoise, ouvreuse à Adelboden, a brillé tout en devant encore une fois se contenter de la 2e place, un rang qu'elle ne connaît que trop bien depuis le début de sa carrière. Mais la skieuse d'Unteriberg ne va pas se plaindre avec cette belle deuxième place. Déjà deuxième à Killington, elle avait aussi décroché cette place à Kranjska Gora derrière Zrinka Ljutic. La Croate, qui a remporté les deux derniers slaloms, a commis une immense sur le haut et n'a pas pu prendre le départ de la deuxième manche en raison de son 34e rang à 3''70.

Un peu trop timide avec son dossard 1 en première manche, Camille Rast a su rectifier le tir lors de son second passage pour passer de la 8e à la première place. La Valaisanne a réalisé un milieu de manche exceptionnel pour aller cueillir le quatrième podium de sa carrière, le troisième en slalom cette saison . Elle reprend également le dossard rouge de leader de la discipline avec 405 points devant...Wendy Holdener.

Camille Rast est bien la meilleure slalomeuse actuellement. Après sa victoire à Killington, la skieuse de Vétroz est allée chercher un deuxième succès sur le virage court cet hiver. Et avec la manière!

Doublé suisse à Adelboden!

Marco Odermatt a remporté dimanche le géant dans la station bernoise pour la quatrième fois de suite. Le Nidwaldien s'est imposé devant Loïc Meillard et l'Italien Luca de Aliprandini. Thomas Tumler a terminé au pied du podium.

Le duel helvético-norvégien entre Odermatt, Meillard, Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath, quatuor de tête de la première manche et du classement général de la Coupe du monde, a complètement tourné en faveur des Suisses sur le Chuenisbärgli. Les deux Scandinaves ont connu l'élimination, et laissé les deux leaders de l'équipe de Suisse se battre pour la gagne.