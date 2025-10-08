en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ski: Mahé Freydier bat le record du monde de vitesse sur sable

Il bat un record du monde à skis complètement improbable

Le Français Mahé Freydier est devenu fin septembre le skieur sur sable le plus rapide du monde.
08.10.2025, 09:2808.10.2025, 09:28

C’est une performance pour le moins inhabituelle. Fin septembre, Mahé Freydier, moniteur de ski français et passionné de montagne, a battu le record du monde de ski de vitesse sur sable.

En atteignant les 121 km/h, Mahé Freydier a effacé des tablettes les 92,12 km/h réalisés en 2010 par l’Allemand Henrik May sur les dunes de Namibie.

Pour ce faire, le skieur français a dévalé l’une des plus longues dunes du monde, Toro Mata, au Pérou, offrant une descente de 1800 mètres.

Vidéo: instagram

Mahé Freydier a réussi son pari dès la première tentative, et heureusement pour lui, car son matériel a été fortement endommagé lors de sa descente record. «Je n’ai eu qu’un essai parce que mes skis ont brûlé, donc il m’était impossible de recommencer. Cela rend ce record encore plus spécial», a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux, évoquant également la difficulté et la dangerosité de son exploit.

«Au-dessus de 100 km/h, il devient très difficile de maintenir sa trajectoire, car le vent m’a considérablement déstabilisé, et tomber sur le sable peut être très dangereux. La pression en moi était intense»
Mahé Freydier

Sur neige, le record du monde de vitesse appartient au Français Simon Billy, qui a dépassé les 255 km/h, en 2023 du côté de Vars. En Coupe du monde, personne n’a jamais été plus rapide que Johan Clarey, flashé en 2013 à 161,9 km/h dans le redoutable Hanegg-Schuss de Wengen.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Le début de la Coupe du monde de ski s'annonce brutal
La saison 2025/2026 de ski alpin s'ouvre dans trois semaines sur la glacier du Rettenbach, où le tracé a subi une importante modification.
Les stars de la Coupe du monde de ski alpin ont rendez-vous les 25 et 26 octobre pour le début de la saison, et il y a des choses qui ne changent pas: comme d'habitude, deux géants (un féminin et un masculin) seront au programme sur le glacier du Rettenbach, que les récentes chutes de neige ont déjà vêtu de blanc.
L’article