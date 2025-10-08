Il bat un record du monde à skis complètement improbable

Le Français Mahé Freydier est devenu fin septembre le skieur sur sable le plus rapide du monde.

Plus de «Sport»

C’est une performance pour le moins inhabituelle. Fin septembre, Mahé Freydier, moniteur de ski français et passionné de montagne, a battu le record du monde de ski de vitesse sur sable.

En atteignant les 121 km/h, Mahé Freydier a effacé des tablettes les 92,12 km/h réalisés en 2010 par l’Allemand Henrik May sur les dunes de Namibie.

Pour ce faire, le skieur français a dévalé l’une des plus longues dunes du monde, Toro Mata, au Pérou, offrant une descente de 1800 mètres.

Vidéo: instagram

Mahé Freydier a réussi son pari dès la première tentative, et heureusement pour lui, car son matériel a été fortement endommagé lors de sa descente record. «Je n’ai eu qu’un essai parce que mes skis ont brûlé, donc il m’était impossible de recommencer. Cela rend ce record encore plus spécial», a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux, évoquant également la difficulté et la dangerosité de son exploit.

«Au-dessus de 100 km/h, il devient très difficile de maintenir sa trajectoire, car le vent m’a considérablement déstabilisé, et tomber sur le sable peut être très dangereux. La pression en moi était intense» Mahé Freydier

Sur neige, le record du monde de vitesse appartient au Français Simon Billy, qui a dépassé les 255 km/h, en 2023 du côté de Vars. En Coupe du monde, personne n’a jamais été plus rapide que Johan Clarey, flashé en 2013 à 161,9 km/h dans le redoutable Hanegg-Schuss de Wengen.

(roc)