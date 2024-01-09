29 points pour George ++ Victoire des Golden Knights

Kyshawn George marque 29 points en vain Kyshawn George (au centre) a été le meilleur marqueur des Wizards dans le Colorado. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les 29 points de Kyshawn George n'ont pas permis à Washington d'éviter une 31e défaite en NBA cette saison. Les Wizards se sont inclinés 121-115 à Denver.

Le Chablaisan, qui vit sa deuxième année dans la prestigieuse ligue nord-américaine, a rentré 10 de ses 20 tirs, avec un excellent 5/8 à trois points. Il a ponctué sa très bonne performance de 5 rebonds, 7 assists et 3 contres.

Sous son impulsion, la franchise de DC a pris les commandes lors du troisième quart-temps, comptant jusqu'a 8 points d'avance sur Denver. Mais les Nuggets, qui évoluaient sans leur triple MVP Nikola Jokic, blessé au genou gauche, ont renversé la table en fin de match.

Les Wizards ont ainsi concédé une sixième défaite consécutive, la 31e de l'exercice (contre 10 victoires). Ils pointent à l'avant-dernière place de la Conférence Est (13es sur 14), alors que George continue de progresser - il marque 15,4 points en moyenne par match, presque deux fois plus que lors de sa saison rookie.



Akira Schmid et Vegas signent une 7e victoire de rang Akira Schmid a été solide devant le filet de Las Vegas samedi. Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule Avec le gardien suisse Akira Schmid titulaire, les Vegas Golden Knights ont décroché une 7e victoire de rang samedi en NHL. La franchise du Nevada a battu les Predators de Roman Josi 7-2 à domicile.

Schmid a été désigné troisième étoile de cette partie grâce à ses 27 arrêts. Il a concédé l'ouverture du score et un dernier but en infériorité numérique, deux réussites sur lesquelles Josi a été crédité d'un assist, mais s'est sinon montré diablement solide alors que ses coéquipiers empilaient les buts.

Les autres Suisses engagés samedi dans la ligue nord-américaine n'ont pas été à la fête, même si certains se sont illustrés. Nino Niederreiter a par exemple mis fin à sa disette en marquant son premier but depuis le 29 novembre, mais cela n'a pas suffi aux Jets de Winnipeg, qui ont craqué en prolongation face aux Toronto Maple Leafs (4-3).

Les New Jersey Devils ont quant à eux rechuté après deux victoires de rang. Malgré une réussite de Timo Meier, sa 13e de l'exercice, les hockeyeurs de Newark ont été largement dominés sur leur glace par les Carolina Hurricanes, vainqueurs 4-1 grâce à un triplé d'Andrei Svechnikov.

Enfin, Los Angeles et Kevin Fiala ont été battus une deuxième fois en deux jours par leurs voisins d'Anaheim. Les Ducks se sont imposés 2-1 en prolongation. Le Saint-Gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le seul but des Kings tombé en power-play.



Servette et Sion en lice La 20e journée de Super League se termine dimanche avec Servette qui reçoit Zurich et Sion en déplacement à Bâle. Le leader Thoune sera lui à GC.

Dominé par Lausanne, Servette doit se reprendre. Les Genevois n'ont plus gagné depuis le 6 décembre et un déplacement à Zurich pour y affronter GC. Cette fois, la troupe de Gourvennec accueille Zurich qui n'a lui aussi plus gagné depuis le 6 décembre. Les Zurichois possèdent 24 points, soit quatre de plus que les Grenat, 10es au classement.

Comme le LS, Sion a commencé 2026 de la bonne manière avec un succès 2-0 sur Winterthour. Les Sédunois font cette fois le voyage de Bâle qui possède deux points de plus au classement. L'équipe de Ludovic Magnin n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 9 novembre. Et sans la Coupe d'Europe, les Rhénans pourront se concentrer sur la Super League.

Le dernier match oppose GC à Thoune. Le surprenant leader du championnat va certainement chercher à maintenir sa position chez le 11e.



Un slalom très ouvert à Wengen Les courses de Wengen se concluent dimanche avec un slalom qui s'annonce particulièrement ouvert. Loïc Meillard est toujours à la recherche d'un premier succès dans la discipline cet hiver.

Sur les six slaloms disputés jusqu'à présent cette saison, cinq vainqueurs différents ont levé les bras. Seul l'étonnant français Paco Rassat a remporté deux victoires, dont la semaine dernière à Adelboden, où Loïc Meillard a connu l'élimination en 2e manche.

Meillard, champion du monde en titre de la discipline, n'a toujours pas gagné cet hiver entre les piquets serrés. A Wengen, son meilleur résultat est une deuxième place (2023). Quant au très régulier Tanguy Nef, la quête d'un premier podium en Coupe du monde est toujours d'actualité.

La première manche est prévue à 10h00, la deuxième à 13h00.



Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys Omar Janneh a inscrit son premier but sous les couleurs du LS face à YB. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le LS a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en 2026 lors de la 20e journée de Super League. Les hommes de Peter Zeidler ont pris le dessus 3-1 sur un Young Boys réduit à 10 à la mi-temps au Wankdorf.

Après une victoire 1-0 face à Servette mercredi, le LS s'est offert une victoire de prestige en championnat: les Vaudois n'avaient plus battu YB au Wankdorf depuis 2012! Ils reviennent ainsi à deux points de leur adversaire du jour, pour l'heure encore 6e avec 29 points.

Nathan Butler-Oyedeji a fait parler la poudre le premier, en envoyant le cuir dans les filets de Marvin Keller dès la 13e. Le buteur d'YB Chris Bedia a profité d'un centre de Fassnacht devant les cages de Karlo Letica à la 36e pour égaliser et prendre la tête du classement des buteurs de Super League avec 12 réalisations.

Fin de 1re mi-temps catastrophique pour YB YB a ensuite connu une fin de mi-temps cauchemardesque. Olivier Mambwa s'est fait exclure à la suite d'une faute dangereuse sur l'attaquant lausannois Seydou Traore à la 45e, avant que le capitaine bernois Loris Benito ne concède un penalty repéré par la VAR dans les arrêts de jeu.

Gaoussou Diakité n'a pas tremblé pour transformer ce penalty juste avant la pause, inscrivant ainsi sa cinquième réussite de la saison en championnat. En seconde période, il a fallu attendre la 88e pour voir la nouvelle recrue du LS Omar Janneh enfin saler l'addition des pensionnaires du Wankdorf.

La troupe de Seoane ne s'est ainsi pas rassurée avant d'affronter l'Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. Les Bernois ont concédé face à Lausanne une 4e défaite en 5 rencontres de Super League.



Fribourg se rit de Bienne, Genève enfonce Zoug Julien Sprunger buteur sur le 5-1 Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz La soirée de National League a confirmé la forme de Fribourg et Genève. Les Dragons ont disposé de Bienne 6-1, alors que les Aigles ont battu Zoug 4-1.

Dans leur antre, les joueurs de Roger Rönnberg ont tout de suite trouvé des solutions face à Bienne. A la 9e, Marchon a pu ouvrir le score sur un excellent service de Sprunger. A la 18e, c'est Jan Dorthe qui a inscrit son cinquième but de la saison en profitant de la passivité de la défense seelandaise. A ce titre, on peut se demander si Linus Hultström possède une entreprise de maçonnerie, vu comme il a été pris les patins dans le béton sur cette réussite. Il a tenté de "faire peur" à Dorthe en frappant la glace avec sa canne. Sans succès. A noter que les Fribourgeois ont marqué deux buts sur...trois tirs dans ce tiers initial.

Les Bernois se sont cependant bien rattrapés à la 22e grâce à un très joli solo de Dionicio. On sait l'aisance technique du jeune défenseur, mais sa dextérité a laissé Berra sans réaction. Les Dragons ont dû attendre le troisième tiers pour prendre leur envol. Rathgeb a marqué dès le retour des vestiaires, puis Nicolet et Sprunger ont ajouté deux buts en 36 secondes à la 49e pour rendre la rentrée des hommes de Filander encore plus pénible.

Un grand Granlund Devant leur public aux Vernets, les Genevois avaient l'occasion de se racheter après leur défaite de la veille à Langnau. Et ils n'ont pas mis longtemps à faire pleuvoir les peluches. A la 5e, Granlund a trouvé Saarijärvi pour l'ouverture du score et le deuxième but seulement cette saison pour l'ancien défenseur de Langnau.

Puis entre la 24e et la 25e, les débats se sont animés avec le 2-0 de Granlund (auteur par ailleurs de trois assists) et la réduction du score par Kubalik. Les deux réussites ont été marquées en avantage numérique. Sauf que ce but de Kubalik, sur l'un des deux tirs cadrés côté zougois du tiers, n'a pas fait paniquer les Servettiens. Jooris (31e) et Karrer (37e) ont battu Genoni et le GSHC a pu passer une fin de partie plus tranquille.

Après cette défaite qui a mis un terme à une série victorieuse de sept succès, les Genevois reprennent leur marche en avant. Ils reprennent aussi leurs distances avec Lugano, 4e, qui joue dimanche, comme Lausanne.

Ajoie lâche sur la fin Pas de miracle pour Ajoie dans la partie la plus déséquilibrée de la soirée. Opposés au leader Davos, les Jurassiens n'ont encore une fois pas été ridicules, mais s'ils se sont inclinés 5-2. Menés deux fois au score, ils sont revenus par deux fois grâce à leur power-play (Wick et Devos). Sauf que comme bien souvent, les Grisons ont trouvé un moyen de gagner en se montrant implacables entre la 48e et la 49e. Les buts de Ryfors et Frehner ont fait mal. Gredig a pu ajouter un cinquième but à la 58e.

Dans un match essentiel pour la lutte en fond de classement, Kloten a obtenu une victoire majeure 5-2 à Ambri. Les Aviateurs, 12es, prennent du coup quatre longueurs d'avance sur les Léventins, 13es.

Et dans le dernier match de la soirée, Berne a décroché une victoire importante à Zurich 4-3 ap. Le héros s'appelle Miro Aaltonen, auteur de l'égalisation à la 59e et du but en prolongation (63e). Forts de ce succès, les Ours sont 10es et qualifiés pour le play-in avec deux points d'avance sur Bienne.



Super League: Victoire écrasante de Lugano à Lucerne Auteur d'un triplé, Uran Bislimi a largement participé à la victoire de Lugano à Lucerne 5-2 dimanche en Super League. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lugano a parfaitement lancé 2026 en allant s'imposer à Lucerne 5-2 lors de la 20e journée de Super League. L'équipe de Mattia Croci-Torti a ainsi récolté un 4e succès de rang.

La victoire des Tessinois n'a souffert d'aucune discussion, tant leur domination a été écrasante. Lucerne, qui avait terminé 2025 sur une retentissante victoire face à Lausanne-Sport 4-0, a concédé une 4e défaite en cinq rencontres.

Matteo Di Giusto a ouvert la marque sur le premier tir cadré des Lucernois à la 25e. Mais dès la 41e, Lugano a concrétisé sa maitrise du jeu, d'abord grâce à Uran Bislimi, auteur d'un triplé (41e, 45e et 59e), puis de Kevin Behrens, qui a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant d'inscrire le 5-1 à la 61e.

Lugano garde Bâle à distance Dix minutes plus tard, Bung Meng Freimann a quelque peu atténué avec son but la douleur du club de Suisse centrale, avec qui Mario Frick a disputé samedi une 150e rencontre en tant qu'entraîneur. Mais avec trois buts d'avance, les Bianconeri ont parfaitement géré la fin de match pour s'assurer une large victoire.

Le club tessinois a ainsi conforté sa troisième place avec désormais 36 points, contre 32 pour son poursuivant Bâle avant que le club rhénan n'affronte Sion dimanche. En cas de victoire face à Zurich, Servette (10e, 21 points) a l'occasion de prendre la 9e place occupée par Lucerne (21).



Lukas Britschgi en chocolat à Sheffield Lukas Britschgi n'a pas conservé son titre européen à Sheffield Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tenant du titre, Lukas Britschgi a manqué une troisième médaille européenne à Sheffield. Il a terminé 4e, à 1,37 point du podium, alors que l'or est revenu au Géorgien Nika Egadze.

Il y a un an, Britschgi avait grimpé de la 8e à la 1re place lors du libre. 6e à l'issue du programme court, il pouvait légitimement encore y croire. Le Schaffhousois de 27 ans a certes gagné deux rangs, mais surtout en raison des mauvaises prestations de ses adversaires. Britschgi a lui aussi manqué son libre, ce qui l'a frustré après l'or de 2025 et le bronze en 2023.

Britschgi a mal commencé en ne réalisant qu’un triple au lieu d’un quadruple toe-loop. Sur sa deuxième tentative de quadruple, il est tombé. Sur son deuxième triple axel, il a touché la glace avec la main.

La déception se lisait sur son visage après sa prestation. Avec un total de 154,78 points, il a fini à près de 30 points de son meilleur total réalisé l'an dernier.

Champion d'Europe, le Géorgien Nika Egadze, a sorti quatre quads. L’Italien Matteo Rizzo a pris la 2e place devant le Tchèque Georgii Reshtenko.

Le deuxième Suisse en lice, le jeune Zurichois de 18 ans Ean Weiler, a reculé de six places, passant de la 15e à la 21e pour sa première compétition continentale. Il est entraîné à Champéry par Stéphane Lambiel.



Le bronze européen pour Natalie Maag Natalie Maag a obtenu le bronze à Oberhof Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze.

Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison.

Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.



Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City Michael Carrick a réussi sa première sur le banc de Manchester United. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Michael Carrick a connu la victoire pour sa première rencontre en tant qu'entraîneur de Manchester United. Les Reds Devils se sont imposés 2-0 lors du derby face à Manchester City en Premier League.

Manchester United a dû attendre la deuxième période pour voir son avant-centre Bryan Mbeumo réussir à vaincre le portier des Citizens Gianluigi Donnarumma (65e). Le Danois Patrick Dorgu a inscrit le 2-0 à la 76e pour offrir la première victoire à son équipe depuis le 26 décembre.

Le technicien Michael Carrick a vu son équipe profiter d'un adversaire apathique, qui a peut-être laissé filer ses derniers espoirs pour le titre. Les joueurs de Pep Guardiola, qui n'ont pris que 3 points en quatre matches depuis le début de l'année 2026, restent deuxièmes, à six points d'Arsenal, le leader, qui aura l'occasion d'accroître son avance dans la soirée de samedi à Nottingham Forest (18h30).



Marco Odermatt surclasse la concurrence sur le Lauberhorn Marco Odermatt exulte: il vient de gagner pour la quatrième fois de suite la mythique descente du Lauberhorn. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Quatre à la suite pour Marco Odermatt à Wengen ! Le Nidwaldien a remporté samedi une descente du Lauberhorn raccourcie devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr et l'Italien Giovanni Franzoni.

Une semaine après avoir signé une cinquième victoire consécutive à Adelboden en géant, le patron du ski mondial a poursuivi une autre impressionnante série dans les Alpes bernoises. Il n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour gagner une quatrième fois de suite la descente du Lauberhorn, après ses deux succès en 2024 et sa victoire l'an dernier.

Départ du Hundschopf Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0''79.

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ. La 52e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc, la 7e en descente, était dans la poche.

"Odi" a causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

Von Allmen frôle la catastrophe Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0''93).

Cette erreur lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0''90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs. Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen.



Premier succès pour Nicol Delago, les Suissesses loin du compte Nicol Delago n'avait encore jamais remporté de course de Coupe du monde. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Italienne Nicol Delago a signé samedi sa première victoire en Coupe du monde en remportant la descente de Tarvisio. Les Suissesses ont été loin du compte, la meilleure, Corinne Suter, terminant 15e.

L'aînée des soeurs Delago a débloqué son compteur sur le Cirque blanc, elle qui comptait cinq podiums dont quatre en descente. Elle a terminé devant l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann (+0''20) et l'Américaine Lindsey Vonn (+0''26) au terme d'une course disputée partiellement dans le brouillard.

Partie avec le dossard no 3, la Transalpine de 30 ans a été la plus régulière sur la pista Di Prampero, qui retrouve la Coupe du monde ce week-end après quinze ans d'absence. La station italienne située non loin de la frontière slovène remplace Cortina d'Ampezzo, où auront les épreuves féminines des Jeux olympiques (6-22 février).

Vonn prend le large Lindsey Vonn, qui s'était imposée deux fois sur cette piste en super-G lors de la première partie de sa longue carrière (2009 et 2011), a dû s'avouer vaincue, mais la "Speed Queen" réalise une excellente opération dans la course au globe de la spécialité.

Elle compte près de 150 points d'avance sur sa première poursuivante, l'Allemande Emma Aicher (5e samedi), alors qu'il ne reste que 4 descentes de Coupe du monde (Crans-Montana, Soldeu, Val di Fassa et Lillehammer).

En difficulté depuis le début de la saison en l'absence de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, l'équipe de Suisse féminine de vitesse a une nouvelle fois déçu. Championne olympique de descente en 2022, Corinne Suter a limité la casse en terminant 15e à 1''50 de Nicol Delago.

Cela a été bien plus compliqué pour Janine Schmitt (+2''57), et surtout pour Priska Ming-Nufer, Delia Durrer, Jasmine Flury et Malorie Blanc, qui ont toutes fini à plus de trois secondes de la première place.



"J'ai toujours mes chances", assure Djokovic Novak Djokovic est persuadé d'avoir une chance de remporter un 25e titre du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila A 38 ans, Novak Djokovic aborde l'Open d'Australie qui débute dimanche à Melbourne avec confiance mais prudence. Il vise toujours un 25e titre du Grand Chelem record.

"J'ai toujours la motivation et bien sûr je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète que les autres. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici", a assuré Djokovic.

Le Serbe a en effet remporté à dix reprises le tournoi du Grand Chelem qui ouvre la saison, depuis sa première participation en s'extrayant des qualifications en 2005. Alors y porter à 25 le record de titres majeurs est forcément dans un coin de sa tête.

"On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser. J'espère y parvenir (au 25e), mais 24 ce n'est déjà pas un mauvais chiffre", a-t-il déclaré avec prudence.

"Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet en outre de me soulager d'une pression inutile", a ajouté le no 4 mondial.

Il avait dominé Alcaraz "Evidemment, il y a toujours de la pression et des attentes mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin mentalement en termes de +ça passe ou ça casse+, de +c'est maintenant ou jamais+ pour me motiver. Et je ne pense pas que ça m'aide non plus à jouer à mon meilleur niveau", a-t-il ajouté.

"Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui", a ajouté le Djoker, rappelant qu'il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier.

"Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas assis ici à vous parler ni inscrit dans le tournoi", a-t-il insisté.

Il débutera son tournoi lundi contre l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial) et visera une 100e victoire à Melbourne. Il pourrait retrouver Alcaraz en demi-finales cette année.



Un triplé de passes décisives pour Roman Josi Roman Josi (à droite) a délivré plusieurs caviars sur la glace de Denver. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Soirée faste pour Roman Josi et les Predators. Le Bernois a délivré trois assists lors de la victoire 7-3 de Nashville vendredi face à Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la NHL.

Le capitaine suisse, qui s'était déjà illustré avec un doublé mardi face à Edmonton (4-3), a été impliqué sur le 3-2 de Ryan O'Reilly, le 5-3 de Filip Forsberg (à 5 contre 4) et le 6-3 de Steven Samkos (dans le but vide). Il compte désormais 18 assists cette saison.

Janis Moser a quant à lui connu moins de succès avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 3-2 aux tirs aux buts contre les St. Louis Blues, qui évoluaient toujours sans le Zurichois Pius Suter, blessé. Le défenseur seelandais a passé plus de 22 minutes sur la glace, mais n'a pas noirci la feuille des compteurs.

Le Saint-Gallois Kevin Fiala a également vécu un "shootout" fatal avec Los Angeles. Les Kings ont courbé l'échine 3-2 devant leurs voisins d'Anaheim. L'attaquant suisse a échoué face au gardien des Ducks Lukas Dostal lors de la séance de tirs aux buts.

