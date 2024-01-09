Servette concède le nul ++ Meillard au pied du podium

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich Marco Burch a marqué pour sa première apparition sous le maillot de Servette face au FCZ ce dimanche. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette n'est pas parvenu à battre le FC Zurich lors de la 20e journée de Super League. A Genève, les Zurichois réduits à 10 en fin de match ont tenu bon pour conserver le nul 1-1.

L'équipe de Jocelyn Gourvennec n'a toujours pas gagné en 2026, après sa défaite contre Lausanne mercredi 1-0. Les Genevois n'ont pas saisi l'occasion d'empocher une victoire qui semblait à leur portée, notamment après l'expulsion à la 72e du défenseur zurichois Lindrit Kamberi pour une faute de dernier recours sur Florian Ayé.

Marco Burch s'illustre Après un début de rencontre offensif, Servette a fini par trouver la faille à la 20e. Parfaitement servie par Lilian Njoh, la nouvelle recrue des Grenat Marco Burch a pu débloquer son compteur dès sa première apparition avec le SFC. Cependant, un cafouillage dans la défense genevoise a permis au FCZ d'égaliser à la 28e grâce à Damenius Reverson.

Le SFC n'a plus connu la victoire depuis le 6 décembre, et reste à la 10e place de Super League avec 21 points. Le FCZ a concédé un 4e match sans victoire en championnat, et se maintient à la 8e place du classement avec 25 unités.



Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose Loïc Meillard doit se satisfaire de la 4e place à Wengen. Image: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a terminé au pied du podium du slalom de Wengen dimanche. Le Norvégien Atle Lie McGrath a conservé sa couronne devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen.

Deuxième ex aequo de la première manche, Meillard n'a signé que le 17e temps sur le second tracé, insuffisant pour monter sur la boîte. Le skieur d'Hérémence a finalement concédé 0''49 à Kristoffersen, qui a décroché le 100e podium de sa carrière en Coupe du monde.

Vainqueur du slalom d'Alta Badia le 22 décembre, Atle Lie McGrath est décidément à l'aise à Wengen, où il s'était déjé imposé l'an dernier. Le Norvégien, qui avait réalisé le meilleur chrono dimanche matin, a signé la 5e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc avec la manière.

La remontée d'Iten La belle histoire dans le camp suisse est venue de Matthias Iten. Le Zougois de 26 ans a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une magnifique 6e place. Parti avec le dossard 44, il s'est d'abord qualifié sans trembler (23e) avant de faire un bond de 17 rangs en signant le meilleur temps de la deuxième manche.

Leader de la Coupe du monde de slalom, le Français Paco Rassat a perdu de précieux points dans la course au globe en enfourchant sur le second tracé. Il cède le dossard rouge à McGrath, qui compte 21 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Loïc Meillard est 8e à 140 points.



Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour Carlos Alcaraz a assuré l'essentiel pour son premier match depuis sa séparation avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero. Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a livré un match sérieux sans être parfait pour se hisser dimanche au 2e tour de l'Open d'Australie. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Pour son premier match officiel depuis sa séparation mi-décembre avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, l'Espagnol de 22 ans s'est imposé 6-3 7-6 (7/2) 6-2 contre l'Australien Adam Walton (ATP 81).

Désormais entraîné par le seul Samuel Lopez, qui avait intégré son équipe fin 2024, Alcaraz a bien entamé la partie, réalisant le break à 4-3 dans la première manche avant de conclure le set sur son service.

Mais Walton a répliqué en début de deuxième manche, se détachant à 3-1 avant que le patron du circuit ATP ne recolle pour pousser l'Australien au tie-break, aisément remporté 7/2 par l'Espagnol.

Wawrinka en lice lundi Dans le troisième set, Alcaraz a breaké sur un jeu blanc à 3-2 pour s'envoler vers la victoire, acquise après un peu plus de deux heures de match. Le prochain adversaire du no 1 mondial sera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a disposé dimanche en quatre sets de l'Américain Zachary Svajda (ATP 143), issu des qualifications.

Le duel Alcaraz-Walton était le dernier match de la première journée sur le Central, avant l'entrée en lice prévue lundi du décuple vainqueur de l'Open d'Australie Novak Djokovic (ATP 4).

Lauréat de l'édition 2014, Stan Wawrinka (ATP 139), invité par les organisateurs à l'entame de sa dernière saison professionnelle, jouera aussi lundi face au Serbe Laslo Djere (ATP 92).

Zverev lâche un set Le no 3 mondial Alexander Zverev a quant à lui mis un set pour entrer dans son tournoi, avant de remporter son duel face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2.

Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

"Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif", a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu "jouer plus mal" qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un "très bon niveau".

A partir du deuxième set, "j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif", a-t-il analysé. "Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi !", a-t-il ajouté entre humour et irritation.

Sabalenka gênée par Federer Chez les dames, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a réussi, mais sans faire d'étincelles, son entrée en lice en écartant logiquement la Française Sarah Rakotomanga (WTA 118) 6-4 6-1 dimanche au premier tour.

"Je n'ai pas très bien débuté et elle, au contraire, elle a tout de suite très bien joué. C'était un match piège pour moi en ce début de tournoi alors je suis contente de l'avoir bouclé en deux sets secs", a commenté la Bélarusse de 27 ans, grande favorite pour décrocher un troisième trophée à Melbourne.

Dimanche, la leader incontestée en ce moment du circuit féminin a mis un peu de temps pour entrer dans son match, elle qui avait pourtant survolé le tournoi de préparation de Brisbane, avant de dérouler et de s'imposer en 1h16.

Son explication ? La présence en tribunes des champions Rod Laver et Roger Federer, assis côte à côte. "J'étais sous pression parce que je voulais que vous me voyiez bien jouer. Alors j'étais nerveuse. Mais j'espère que vous vous êtes quand même un peu amusés", a-t-elle lancé à l'intention des deux légendes du tennis.



Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn Emma Aicher a signé son quatrième succès en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Allemande Emma Aicher a remporté dimanche le super-G de Tarvisio, devant l'Américaine Lindsey Vonn et la Tchèque Ester Ledecka. Comme la veille en descente, les Suissesses ont fini loin du top 10.

La polyvalente skieuse allemande, qui concourt en slalom et dans les discipline de vitesse, a décroché son quatrième succès en Coupe du monde, le deuxième en super-G. Elle a fait parler ses qualités de glisseuse à travers le brouillard de la piste Di Prampero pour devancer Vonn de 0''27.

La "Speed Queen" est montée pour la deuxième fois en deux jours sur le podium, elle qui avait pris la 3e place de la descente remportée samedi par l'Italienne Nicol Delago. Aicher s'était quant à elle classée 5e lors de la première course du week-end.

Sofia Goggia, 6e à 1''13 d'Aicher, a réalisé la bonne opération du jour en prenant la tête du classement de la discipline. La Transalpine a profité de la chute d'Alice Robinson et son dossard rouge de leader. La Néo-Zélandaise s'est rapidement relevée après avoir été déséquilibrée sur le saut final, mais a été aperçu en larmes dans l'aire d'arrivée.

Soupe à la grimace L'ambiance était similaire dans le camp suisse, où les sourires n'étaient pas nombreux. Comme la veille, les spécialistes de vitesse de Swiss-Ski n'ont pas brillé, la meilleure d'entre elles, Joana Hählen, se classant 13e, à 1''53 d'Aicher.

Cela ne fonctionne pas nons plus pour Malorie Blanc, qui a réalisé une course propre mais a tout de même concédé plus de deux secondes à la vainqueure du jour. La Valaisanne s'est classée 26e, entre ses coéquipières Corinne Suter (22e), Jasmine Flury (24e), Stefanie Grob (27e) et Janine Schmitt (29e).

Elles espéreront sans doute faire mieux devant le public suisse lors des prochaines épreuves de vitesse féminines prévues à Crans-Montana le 30 janvier (descente) et le 1er février (super-G).



Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen Loïc Meillard a réalisé une bonne première manche à Wengen. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard est sur le podium provisoire du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence a pris la 2e place de la première manche dimanche matin, à 0''40 du leader norvégien Atle Lie McGrath.

Meillard est entouré de Vikings, puisqu'il est pour l'instant ex aequo avec Henrik Kristoffersen et pointe devant le Brésilo-Norvégien Lucas Pinheiro Braathen et Timon Haugan.

Le champion du monde de la discipline est en lice pour un deuxième podium à Wengen, lui qui avait pris la 2e place du slalom en 2023. Il devra sortir le grand jeu pour s'imposer face à McGrath, vainqueur l'an dernier dans la station bernoise.

Nef frustré Bien parti, Tanguy Nef a enfourché à mi-parcours et ne sera pas de la partie sur le second tracé. Le Genevois devra encore attendre avant de signer le premier podium de sa carrière en Coupe du monde.

"Il y a eu des bonnes choses, mais aussi cette erreur radicale", a regretté Nef au micro de la RTS. "C'est frustrant, car je me sentais bien. C'est peut-être l'attitude qui était à côté. J'aurais dû sans doute faire un peu plus simple."

Daniel Yule a quant à lui assuré l'essentiel en prenant la 15e place provisoire, à 2''28 de McGrath.

Les vainqueurs des deux derniers slaloms de Coupe du monde, les Français Clément Noël (6e, +1''39) et Paco Rassat (8e, +1''84), sont quant à eux en embuscade dans le top 10.

La deuxième manche est prévue à 13h00.



Kyshawn George marque 29 points en vain Kyshawn George (au centre) a été le meilleur marqueur des Wizards dans le Colorado. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les 29 points de Kyshawn George n'ont pas permis à Washington d'éviter une 31e défaite en NBA cette saison. Les Wizards se sont inclinés 121-115 à Denver.

Le Chablaisan, qui vit sa deuxième année dans la prestigieuse ligue nord-américaine, a rentré 10 de ses 20 tirs, avec un excellent 5/8 à trois points. Il a ponctué sa très bonne performance de 5 rebonds, 7 assists et 3 contres.

Sous son impulsion, la franchise de DC a pris les commandes lors du troisième quart-temps, comptant jusqu'a 8 points d'avance sur Denver. Mais les Nuggets, qui évoluaient sans leur triple MVP Nikola Jokic, blessé au genou gauche, ont renversé la table en fin de match.

Les Wizards ont ainsi concédé une sixième défaite consécutive, la 31e de l'exercice (contre 10 victoires). Ils pointent à l'avant-dernière place de la Conférence Est (13es sur 14), alors que George continue de progresser - il marque 15,4 points en moyenne par match, presque deux fois plus que lors de sa saison rookie.



Akira Schmid et Vegas signent une 7e victoire de rang Akira Schmid a été solide devant le filet de Las Vegas samedi. Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule Avec le gardien suisse Akira Schmid titulaire, les Vegas Golden Knights ont décroché une 7e victoire de rang samedi en NHL. La franchise du Nevada a battu les Predators de Roman Josi 7-2 à domicile.

Schmid a été désigné troisième étoile de cette partie grâce à ses 27 arrêts. Il a concédé l'ouverture du score et un dernier but en infériorité numérique, deux réussites sur lesquelles Josi a été crédité d'un assist, mais s'est sinon montré diablement solide alors que ses coéquipiers empilaient les buts.

Les autres Suisses engagés samedi dans la ligue nord-américaine n'ont pas été à la fête, même si certains se sont illustrés. Nino Niederreiter a par exemple mis fin à sa disette en marquant son premier but depuis le 29 novembre, mais cela n'a pas suffi aux Jets de Winnipeg, qui ont craqué en prolongation face aux Toronto Maple Leafs (4-3).

Les New Jersey Devils ont quant à eux rechuté après deux victoires de rang. Malgré une réussite de Timo Meier, sa 13e de l'exercice, les hockeyeurs de Newark ont été largement dominés sur leur glace par les Carolina Hurricanes, vainqueurs 4-1 grâce à un triplé d'Andrei Svechnikov.

Enfin, Los Angeles et Kevin Fiala ont été battus une deuxième fois en deux jours par leurs voisins d'Anaheim. Les Ducks se sont imposés 2-1 en prolongation. Le Saint-Gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le seul but des Kings tombé en power-play.



Servette et Sion en lice La 20e journée de Super League se termine dimanche avec Servette qui reçoit Zurich et Sion en déplacement à Bâle. Le leader Thoune sera lui à GC.

Dominé par Lausanne, Servette doit se reprendre. Les Genevois n'ont plus gagné depuis le 6 décembre et un déplacement à Zurich pour y affronter GC. Cette fois, la troupe de Gourvennec accueille Zurich qui n'a lui aussi plus gagné depuis le 6 décembre. Les Zurichois possèdent 24 points, soit quatre de plus que les Grenat, 10es au classement.

Comme le LS, Sion a commencé 2026 de la bonne manière avec un succès 2-0 sur Winterthour. Les Sédunois font cette fois le voyage de Bâle qui possède deux points de plus au classement. L'équipe de Ludovic Magnin n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 9 novembre. Et sans la Coupe d'Europe, les Rhénans pourront se concentrer sur la Super League.

Le dernier match oppose GC à Thoune. Le surprenant leader du championnat va certainement chercher à maintenir sa position chez le 11e.



Un slalom très ouvert à Wengen Les courses de Wengen se concluent dimanche avec un slalom qui s'annonce particulièrement ouvert. Loïc Meillard est toujours à la recherche d'un premier succès dans la discipline cet hiver.

Sur les six slaloms disputés jusqu'à présent cette saison, cinq vainqueurs différents ont levé les bras. Seul l'étonnant français Paco Rassat a remporté deux victoires, dont la semaine dernière à Adelboden, où Loïc Meillard a connu l'élimination en 2e manche.

Meillard, champion du monde en titre de la discipline, n'a toujours pas gagné cet hiver entre les piquets serrés. A Wengen, son meilleur résultat est une deuxième place (2023). Quant au très régulier Tanguy Nef, la quête d'un premier podium en Coupe du monde est toujours d'actualité.

La première manche est prévue à 10h00, la deuxième à 13h00.



Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys Omar Janneh a inscrit son premier but sous les couleurs du LS face à YB. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le LS a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en 2026 lors de la 20e journée de Super League. Les hommes de Peter Zeidler ont pris le dessus 3-1 sur un Young Boys réduit à 10 à la mi-temps au Wankdorf.

Après une victoire 1-0 face à Servette mercredi, le LS s'est offert une victoire de prestige en championnat: les Vaudois n'avaient plus battu YB au Wankdorf depuis 2012! Ils reviennent ainsi à deux points de leur adversaire du jour, pour l'heure encore 6e avec 29 points.

Nathan Butler-Oyedeji a fait parler la poudre le premier, en envoyant le cuir dans les filets de Marvin Keller dès la 13e. Le buteur d'YB Chris Bedia a profité d'un centre de Fassnacht devant les cages de Karlo Letica à la 36e pour égaliser et prendre la tête du classement des buteurs de Super League avec 12 réalisations.

Fin de 1re mi-temps catastrophique pour YB YB a ensuite connu une fin de mi-temps cauchemardesque. Olivier Mambwa s'est fait exclure à la suite d'une faute dangereuse sur l'attaquant lausannois Seydou Traore à la 45e, avant que le capitaine bernois Loris Benito ne concède un penalty repéré par la VAR dans les arrêts de jeu.

Gaoussou Diakité n'a pas tremblé pour transformer ce penalty juste avant la pause, inscrivant ainsi sa cinquième réussite de la saison en championnat. En seconde période, il a fallu attendre la 88e pour voir la nouvelle recrue du LS Omar Janneh enfin saler l'addition des pensionnaires du Wankdorf.

La troupe de Seoane ne s'est ainsi pas rassurée avant d'affronter l'Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. Les Bernois ont concédé face à Lausanne une 4e défaite en 5 rencontres de Super League.



Fribourg se rit de Bienne, Genève enfonce Zoug Julien Sprunger buteur sur le 5-1 Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz La soirée de National League a confirmé la forme de Fribourg et Genève. Les Dragons ont disposé de Bienne 6-1, alors que les Aigles ont battu Zoug 4-1.

Dans leur antre, les joueurs de Roger Rönnberg ont tout de suite trouvé des solutions face à Bienne. A la 9e, Marchon a pu ouvrir le score sur un excellent service de Sprunger. A la 18e, c'est Jan Dorthe qui a inscrit son cinquième but de la saison en profitant de la passivité de la défense seelandaise. A ce titre, on peut se demander si Linus Hultström possède une entreprise de maçonnerie, vu comme il a été pris les patins dans le béton sur cette réussite. Il a tenté de "faire peur" à Dorthe en frappant la glace avec sa canne. Sans succès. A noter que les Fribourgeois ont marqué deux buts sur...trois tirs dans ce tiers initial.

Les Bernois se sont cependant bien rattrapés à la 22e grâce à un très joli solo de Dionicio. On sait l'aisance technique du jeune défenseur, mais sa dextérité a laissé Berra sans réaction. Les Dragons ont dû attendre le troisième tiers pour prendre leur envol. Rathgeb a marqué dès le retour des vestiaires, puis Nicolet et Sprunger ont ajouté deux buts en 36 secondes à la 49e pour rendre la rentrée des hommes de Filander encore plus pénible.

Un grand Granlund Devant leur public aux Vernets, les Genevois avaient l'occasion de se racheter après leur défaite de la veille à Langnau. Et ils n'ont pas mis longtemps à faire pleuvoir les peluches. A la 5e, Granlund a trouvé Saarijärvi pour l'ouverture du score et le deuxième but seulement cette saison pour l'ancien défenseur de Langnau.

Puis entre la 24e et la 25e, les débats se sont animés avec le 2-0 de Granlund (auteur par ailleurs de trois assists) et la réduction du score par Kubalik. Les deux réussites ont été marquées en avantage numérique. Sauf que ce but de Kubalik, sur l'un des deux tirs cadrés côté zougois du tiers, n'a pas fait paniquer les Servettiens. Jooris (31e) et Karrer (37e) ont battu Genoni et le GSHC a pu passer une fin de partie plus tranquille.

Après cette défaite qui a mis un terme à une série victorieuse de sept succès, les Genevois reprennent leur marche en avant. Ils reprennent aussi leurs distances avec Lugano, 4e, qui joue dimanche, comme Lausanne.

Ajoie lâche sur la fin Pas de miracle pour Ajoie dans la partie la plus déséquilibrée de la soirée. Opposés au leader Davos, les Jurassiens n'ont encore une fois pas été ridicules, mais s'ils se sont inclinés 5-2. Menés deux fois au score, ils sont revenus par deux fois grâce à leur power-play (Wick et Devos). Sauf que comme bien souvent, les Grisons ont trouvé un moyen de gagner en se montrant implacables entre la 48e et la 49e. Les buts de Ryfors et Frehner ont fait mal. Gredig a pu ajouter un cinquième but à la 58e.

Dans un match essentiel pour la lutte en fond de classement, Kloten a obtenu une victoire majeure 5-2 à Ambri. Les Aviateurs, 12es, prennent du coup quatre longueurs d'avance sur les Léventins, 13es.

Et dans le dernier match de la soirée, Berne a décroché une victoire importante à Zurich 4-3 ap. Le héros s'appelle Miro Aaltonen, auteur de l'égalisation à la 59e et du but en prolongation (63e). Forts de ce succès, les Ours sont 10es et qualifiés pour le play-in avec deux points d'avance sur Bienne.



Super League: Victoire écrasante de Lugano à Lucerne Auteur d'un triplé, Uran Bislimi a largement participé à la victoire de Lugano à Lucerne 5-2 dimanche en Super League. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lugano a parfaitement lancé 2026 en allant s'imposer à Lucerne 5-2 lors de la 20e journée de Super League. L'équipe de Mattia Croci-Torti a ainsi récolté un 4e succès de rang.

La victoire des Tessinois n'a souffert d'aucune discussion, tant leur domination a été écrasante. Lucerne, qui avait terminé 2025 sur une retentissante victoire face à Lausanne-Sport 4-0, a concédé une 4e défaite en cinq rencontres.

Matteo Di Giusto a ouvert la marque sur le premier tir cadré des Lucernois à la 25e. Mais dès la 41e, Lugano a concrétisé sa maitrise du jeu, d'abord grâce à Uran Bislimi, auteur d'un triplé (41e, 45e et 59e), puis de Kevin Behrens, qui a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant d'inscrire le 5-1 à la 61e.

Lugano garde Bâle à distance Dix minutes plus tard, Bung Meng Freimann a quelque peu atténué avec son but la douleur du club de Suisse centrale, avec qui Mario Frick a disputé samedi une 150e rencontre en tant qu'entraîneur. Mais avec trois buts d'avance, les Bianconeri ont parfaitement géré la fin de match pour s'assurer une large victoire.

Le club tessinois a ainsi conforté sa troisième place avec désormais 36 points, contre 32 pour son poursuivant Bâle avant que le club rhénan n'affronte Sion dimanche. En cas de victoire face à Zurich, Servette (10e, 21 points) a l'occasion de prendre la 9e place occupée par Lucerne (21).



Lukas Britschgi en chocolat à Sheffield Lukas Britschgi n'a pas conservé son titre européen à Sheffield Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tenant du titre, Lukas Britschgi a manqué une troisième médaille européenne à Sheffield. Il a terminé 4e, à 1,37 point du podium, alors que l'or est revenu au Géorgien Nika Egadze.

Il y a un an, Britschgi avait grimpé de la 8e à la 1re place lors du libre. 6e à l'issue du programme court, il pouvait légitimement encore y croire. Le Schaffhousois de 27 ans a certes gagné deux rangs, mais surtout en raison des mauvaises prestations de ses adversaires. Britschgi a lui aussi manqué son libre, ce qui l'a frustré après l'or de 2025 et le bronze en 2023.

Britschgi a mal commencé en ne réalisant qu’un triple au lieu d’un quadruple toe-loop. Sur sa deuxième tentative de quadruple, il est tombé. Sur son deuxième triple axel, il a touché la glace avec la main.

La déception se lisait sur son visage après sa prestation. Avec un total de 154,78 points, il a fini à près de 30 points de son meilleur total réalisé l'an dernier.

Champion d'Europe, le Géorgien Nika Egadze, a sorti quatre quads. L’Italien Matteo Rizzo a pris la 2e place devant le Tchèque Georgii Reshtenko.

Le deuxième Suisse en lice, le jeune Zurichois de 18 ans Ean Weiler, a reculé de six places, passant de la 15e à la 21e pour sa première compétition continentale. Il est entraîné à Champéry par Stéphane Lambiel.



Le bronze européen pour Natalie Maag Natalie Maag a obtenu le bronze à Oberhof Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze.

Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison.

Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.

