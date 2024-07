Amende salée pour Bellingham ++ Demiral suspendu deux matchs

Euro 2024: Bellingham amendé, Demiral suspendu Jude Bellingham pourra jouer samedi contre la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Jude Bellingham pourra bien être sur la pelouse samedi contre la Suisse en quart de finale de l'Euro 2024. Le joueur anglais a évité une suspension pour geste obscène, mais devra payer une amende. Selon le journal allemand Bild, l'UEFA a infligé 20'000 euros d'amende au milieu offensif du Real Madrid pour un geste obscène après son but en 8e de finale contre la Slovaquie. L'instance a été plus sévère avec le Turc Mehih Demiral, auteur d'un doublé décisif contre l'Autriche (2-1). Il a écopé de deux matches de suspension pour avoir fait le signe des "Loups gris", un groupe d'extrême-droite turc, après avoir marqué. Demiral manquera ainsi le quart de finale de samedi contre les Pays-Bas, ainsi qu'une potentielle demi-finale.

Wimbledon: un deuxième tour laborieux pour Djokovic Novak Djokovic: un succès un peu laborieux jeudi à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Novak Djokovic (ATP 2) n'a pas eu la vie facile au deuxième tour de Wimbledon. Le Serbe a laborieusement battu l'Anglais Jacob Fearnley (ATP 277) en quatre sets, 6-3 6-4 5-7 7-5. En seizième de finale, le vétéran serbe serbe (37 ans) affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 31) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 47). Il voudra continuer son parcours et continuer d'espérer pouvoir décrocher un huitième titre sur le gazon londonien. Après deux premiers sets peut-être un peu trop tranquilles, Djokovic, qui porte toujours une genouillère grise parce qu'il n'a pas trouvé plus clair pour se conformer à la politique du blanc imposée par le All England Club, a perdu le cours du match et de son jeu. Il a ainsi concédé deux fois son service et perdu le set, avant d'arracher la quatrième manche a priori sans éprouver de gêne physique majeure, un mois après sa blessure au genou droit à Roland-Garros.

Tour de France: Groenewegen s'impose au sprint à Dijon Dylan Groenewegen a été le plus fort à Dijon Image: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK Le Néerlandais Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint à Dijon au terme de la 6e étape du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar a pour sa part conservé le maillot jaune. Cette étape de transition, dans laquelle aucune échappée notable ne s'est produite, s'est conclue sur le sprint massif attendu. Groenewegen (Team Jayco AlUla), qui a levé les bras pour la sixième fois à titre individuel sur la Grande Boucle, a devancé le Belge Jasper Philipsen et l'Erythréen Biriam Girmay. Entre Mâcon et Dijon (163,5 km), les leaders ont passé une journée assez tranquille, même si l'équipe Jumbo-Lease a bike a tenté une offensive en formant une bordure à un peu plus de 70 km de l'arrivée. Un moment isolé avec le groupe de tête, Pogacar a vu avec soulagement le deuxième peloton, dans lequel figuraient tous ses coéquipiers, faire assez vite la jonction. Vendredi, les coureurs disputeront le premier contre-la-montre individuel de cette 111e édition. Le parcours de 25 km reliera Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin, deux villages célèbres de Bourgogne pour leurs grands crus.

Wimbledon: Stan Wawrinka sorti dès le deuxième tour Pas de miracle pour Wawrinka sur le gazon de Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Il n’y a pas eu de miracle pour Stan Wawrinka (ATP 90) à Wimbledon. Le Vaudois n’a pas signé une improbable remontée lors de son deuxième tour contre Gaël Monfils. (ATP 33). Mené 7-6 6-4 5-5 au moment de l’interruption mercredi soir, Stan Wawrinka est resté moins de 12 minutes sur le court, le temps de gagner "blanc" son service pour mener 6-5, le temps aussi de livrer un tie-break sans consistance perdu 7/3. Avec la défaite du triple vainqueur en Grand Chelem, le tennis suisse n’a déjà plus de représentants dans les simples à Wimbledon. Le signe qu'il se trouve au creux de la vague. Aucun joueur suisse ne figurera d’ailleurs parmi les cent premiers du prochain classement ATP. Une première depuis la nuit des temps. Seizième de finaliste l’an passé, Stan Wawrinka perdra, en effet, sa place dans le top 100 après ce revers contre le Français. Cette chute est prévisible dans la mesure où le Vaudois n’a plus signé deux victoires de rang depuis l’US Open en septembre dernier. Son manque de constance en match ne lui permet pas d’enchaîner. Face à Gaël Monfils, il a ainsi réussi des points somptueux. Mais à l’arrivée, à l’image de ce tie-break du troisième set, il reste fort loin du compte. Arrivé à Wimbledon sans avoir disputé un seul match de préparation sur gazon, Stan Wawrinka va retrouver la terre battue avec le Swiss Open de Gstaad et les Jeux de Paris. Deux rendez-vous qui lui tiennent à cœur. Deux rendez-vous où il espère que le déclic tant espéré se produira enfin.

Stéphane Henchoz nouveau directeur sportif du Lausanne-Sport De nouvelles responsabilités pour Stéphane Henchoz au LS Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stéphane Henchoz (49 ans) prend du galon au Lausanne-Sport. L'ancien international a été nommé directeur sportif du club, a indiqué celui-ci dans un communiqué. Henchoz travaillait depuis le 1er avril au LS en tant que conseiller de la Direction générale, avec un mandat jusqu'à fin septembre. Les deux parties ont été d'accord de pérenniser l'excellente collaboration mise en place. Le Fribourgeois devient membre de la Direction générale du club et aura la responsabilité de l'ensemble des activités liées au football, de la première équipe à l'Académie en passant par le recrutement. "Je suis extrêmement satisfait de prendre ces responsabilités au sein du LS. C'est un honneur pour moi. Depuis trois mois, j'ai pu découvrir des professionnels, une culture et un environnement de travail avec lesquels je m'identifie et je me projette", a-t-il commenté. Sélectionné 72 fois en équipe de Suisse, l'ancien défenseur central a nommé évolué avec Neuchâtel Xamax, le SV Hambourg, Blackburn Rovers et Liverpool, avec qui il a remporté plusieurs trophées. Comme entraîneur, il a dirigé Neuchâtel Xamax FCS et Sion.

Euro 2024: Daniele Orsato dirigera Suisse - Angleterre Daniele Orsato: un arbitre expérimenté pour Suisse - Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'UEFA a désigné l'Italien Daniele Orsato (48 ans) pour arbitrer le quart de finale de l'Euro 2024 Suisse - Angleterre samedi à Düsseldorf (18h00). Ce sera son quatrième match du tournoi. L'Italien a déjà dirigé les deux adversaires en lice samedi: il a en effet officié pour Suisse - Allemagne et pour Serbie - Angleterre lors de la phase de groupes. Daniele Orsato était aussi au sifflet pour le huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie. Arbitre FIFA depuis 2010, le directeur de jeu bénéficie d'une grande expérience. Il a notamment dirigé la finale de la Ligue des champions 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, ainsi que le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il participe à son cinquième grand tournoi international.

Sierre et Martigny vont collaborer Patrick Polli, gauche, président HCV Martigny, Chris McSorley, centre, membre du Conseil d'administration du HC Sierre et Alain Bonnet, droite, président du HC Sierre travailleront ensemble Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sierre et Martigny veulent collaborer davantage et travailler ensemble en vue de la promotion en National League. Le club de Swiss League et celui de MHL entendent créer une pyramide en Valais. C'est surtout dans le domaine sportif et professionnel - y compris la relève - que les deux clubs entendent collaborer plus étroitement à l'avenir. Les jeunes talents doivent pouvoir jouer au plus haut niveau et rester en Valais. A moyen terme, l'objectif est de monter en National League. Les deux clubs s'engagent à développer les infrastructures de Sierre et de Martigny. Derrière ce grand projet valaisan, on retrouve Chris McSorley, le président de Sierre-Valais Sport. McSorley a déjà mené Genève des bas-fonds de la LNB au sommet de la National League.

16 nouveaux athlètes sélectionnés pour Paris Noè Ponti logiquement sélectionné pour les JO Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La délégation suisse pour les JO de Paris compte désormais 98 athlètes. Avec Nikita Ducarroz (BMX), Jérémy Desplanches et Noè Ponti (natation), trois médaillés de Tokyo 2021 ont été sélectionnés. Le champion du monde de judo 2023 Nils Stump a également été sélectionné. Et pour la première fois dans l'histoire olympique, un grimpeur et un golfeur représenteront la Suisse à Paris. Au total, Swiss Olympic a sélectionné 16 nouveaux athlètes: huit en natation, trois en judo, deux en pentathlon moderne, un en BMX freestyle, un en escalade et un en golf. En natation, une femme et sept hommes seront présents: Lisa Mamié, Thierry Bollin, Antonio Djakovic, Roman Mityukov et Noè Ponti - ainsi que Tiago Behar, Jérémy Desplanches et Nils Liess, qui participeront exclusivement aux courses de relais. Il y a trois ans, à Tokyo, la Suisse était représentée par sept athlètes, Ponti (bronze sur 100 m papillon) et Desplanches (bronze sur 200 m quatre nages) avaient remporté des médailles. Bollin, 24 ans, et Behar, 22 ans, participeront pour la première fois aux Jeux. En judo, les espoirs suisses reposeront sur Nils Stump. Il y a trois ans à Tokyo, Stump avait perdu dès son premier combat. Depuis, le Zurichois a remporté l'or (CM 2023) et le bronze (CM 2024) dans la catégorie des moins de 73 kilos. Binta Ndiaye et Daniel Eich participeront pour la première fois aux Jeux. Nikita Ducarroz, médaillée de bronze il y a trois ans à Tokyo, est présente pour la deuxième fois aux JO dans sa discipline du BMX Freestyle. Joel Girrbach en golf et Sascha Lehmann en escalade seront les premiers Suisses à participer aux JO dans leur discipline respective. Après 16 ans (et pour la première fois depuis Pékin 2008), la Suisse sera en outre à nouveau représentée en pentathlon moderne avec Anna Jurt et Alexandre Dällenbach.

Erdogan à Berlin pour Pays-Bas-Turquie après l'enquête sur Demiral Merih Demiral et son geste controversé alors que le président turc Erdogan sera présent en Allemagne pour le quart de finale de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Le président turc Erdogan assistera samedi en Allemagne au quart de finale de l'Euro opposant les Pays-Bas à la Turquie. Ceci en pleine tension avec Berlin après le geste controversé de Demiral. Le président turc Recep Tayyip Erdogan assistera samedi en Allemagne au quart de finale de l'Euro opposant les Pays-Bas à la Turquie. Ceci en pleine tension avec Berlin après le geste controversé de Demiral. L'UEFA a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur un "comportement potentiellement inapproprié" du défenseur Merih Demiral, mardi lors du 8e de finale face à l'Autriche, auteur du signe de ralliement des "Loups gris" -un groupe de l'extrême droite turque-, ouvrant une polémique entre Berlin et Ankara. L'Allemagne a d'ailleurs convoqué jeudi matin l'ambassadeur de Turquie à Berlin, a indiqué une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Mercredi, la Turquie avait convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Ankara pour protester contre les propos d'une ministre allemande condamnant le geste de Demiral.

Steven Zuber: le premier joker de Murat Yakin Steven Zuber espère jouer et être décisif contre l'Angleterre Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Steven Zuber est l’homme des grands tournois. Il marqua contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2018 et termina meilleur passeur de l’Euro 2021 avec 4 assists. "J’espère aussi marquer cet Euro 2024 de mon empreinte", sourit-il. Il aurait peut-être déjà pu le faire s’il n’avait pas contracté une blessure au mollet le 8 juin contre l’Autriche à St-Gall. Buteur et brillant quatre jours plus tôt contre l’Estonie, le joueur de l’AEK Athènes était en passe de gagner sa place de titulaire à l’Euro. Seulement, il n’est pas revenu à temps et a dû laisser sa place à Michel Aebischer qui a su pleinement saisir sa chance. "Cette entrée m'a fait du bien" "Je veux croire que j’ai encore un rôle à jouer dans ce tournoi. J’ai disputé 20 minutes contre l’Italie. Cette entrée m’a fait du bien", lâche le Zurichois de 32 ans. Tenu en très haute estime par Murat Yakin, on peut penser que Steven Zuber sera sans doute l’un des premiers à sortir du banc samedi contre l’Angleterre. Avec sa polyvalence, il peut peser dans toutes les situations de match que pourra offrir ce quart de finale. Steven Zuber sera sans doute animé par un sentiment de revanche s’il a le bonheur d’entrer en jeu samedi. Le 26 mars 2022 à Wembley, il avait précipité la défaite (2-1) face à l’Angleterre avec une faute de main qui devait permettre à Harry Kane d’inscrire le penalty de la victoire à la 78e minute. "Je ne sais pas qui sera le favori de ce quart de finale ou si la pression sur les épaules des Anglais est trop lourde. Il faut nous concentrer sur nos forces, sur nos qualités, assure-t-il. Bien sûr, nous rêvons de gagner cet Euro comme toutes les autres équipes qui sont encore en lice. Mais il convient de garder les pieds sur terre. Nous savons qui nous sommes et d’où nous venons." "Ce n'est tout de même pas normal..." Joueur de champ le plus âgé de la sélection avec Fabian Schär, Xherdan Shaqiri et Renato Steffen qui sont également nés en 1991, Steven Zuber espère que "l’équipe de Suisse parvienne vraiment à repousser ses limites". "Ce n’est tout de même pas normal pour la Suisse de battre l’Italie de cette manière et de faire jeu égal avec l’Allemagne, dit-il. Même si les favoris sont plutôt à la peine dans cet Euro. Le secret de notre réussite s’explique en grande partie par notre état d’esprit. On se connait depuis 10 ou 15 ans, que ce soient les joueurs ou une partie du staff. Il y a une forme de respect dans nos rapports qui compte énormément." Il y aussi la griffe appliquée par Murat Yakin. "En tant que remplaçant, le premier objectif est de tout donner chaque jour pour lui rendre la vie dure à l’instant de poser son onze de départ, dit-il. Ses choix peuvent vous surprendre mais ils répondent, je pense, à une certaine logique. Il voit bien ce qui se passe à l’entraînement. Après, pendant le match, je sais que ma chance peut survenir à tout moment." Et pour être à nouveau l’un des acteurs qui compte dans ce tournoi. "Savoir que nos résultats rendent tout un pays fou de bonheur est un sentiment merveilleux, poursuit-il. Je n’oublierai jamais les images des gens ivres de joie dans les rues de toutes les villes de Suisse il y a trois ans après notre victoire contre la France."

Suisse: Granit Xhaka encore ménagé Granit Xhaka toujours ménagé aux entraînements par Murat Yakin Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Granit Xhaka ne s'est toujours pas entraîné à 100 % cette semaine. Gêné aux adducteurs, le capitaine de l'équipe de Suisse a encore été ménagé jeudi, à deux jours du quart contre l'Angleterre. "Granit s'entraînera en deux phases aujourd’hui. Une première phase avec l'équipe, une seconde de manière individuelle", précise le staff de l’ASF. Sa titularisation pour samedi n'est, on le sait, pas remise en cause. Ménagé mercredi, Ruben Vargas s'est en revanche entraîné normalement. La Suisse rejoindra Düsseldorf vendredi par les airs avec un vol prévu à 16h. Murat Yakin et Fabian Schär gagneront ensuite le stade pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Déjà 15,25 millions d'euros pour l'ASF Le parcours de l'équipe de Suisse en Allemagne aura d'heureuses incidences sur les finances de l'ASF. A ce jour, la Suisse a déjà empoché une manne de 15,25 millions d’euros: 9,25 millions comme prime de participation, 2 millions pour les 5 points remportés lors de la phase de poules, 1,5 million pour la qualification pour les huitièmes de finale et 2,5 millions pour la qualification pour les quarts de finale. La prime pour une place en demi-finale s’élève à 4 millions d’euros. L'ASF n'a pas voulu révéler le mode de répartition des primes aux joueurs. L'instance précise toutefois qu'ils n’auraient touché aucune prime si la Suisse avait été éliminée en phase de poules.

Sinner s'en sort en quatre sets face à Berrettini Sinner a dû batailler durant 3h42' face à Berrettini au 2e tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Jannik Sinner a passé dans la douleur son premier test de la quinzaine mercredi soir à Wimbledon. Le no 1 mondial a battu Matteo Berrettini (ATP 59) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (7/4) en 3h42' au 2e tour sous le toit du Centre Court. Finaliste en 2021 sur le gazon londonien, Matteo Berrettini n'affiche certes pas (encore?) le même niveau après trois années de galère marquées par des pépins physiques. N'empêche que l'Italien demeure un "client" sur cette surface, comme en témoigne sa place de finaliste à Stuttgart à la mi-juin. Demi-finaliste l'an dernier à Wimbledon, Jannik Sinner a d'ailleurs abordé ce "derby" avec toute l'application requise, même s'il n'a encore jamais perdu face à un compatriote sur le circuit principal (14-0 désormais). Sous les yeux de Mirka Federer, il a ainsi maîtrisé son sujet dans les deux premiers sets. Mais Matteo Berrettini, porté par un service extrêmement performant (28 aces au final), a su élever son niveau de jeu pour faire douter un peu plus son adversaire. L'ex-no 6 mondial a même survolé les débats dans la troisième manche, avant de signer le premier break du quatrième set pour mener 2-1. Plus solide physiquement et plus constant à l'échange, Jannik Sinner a cependant refait immédiatement son retard et repris peu à peu le contrôle. Et le vainqueur du dernier Open d'Australie a fait une troisième fois la différence au tie-break, gagnant le droit d'affronter le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52) en 16e de finale.

Firmino consacré pasteur évangélique Roberto Firmino a été consacré pasteur évangélique Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL L'attaquant international brésilien Roberto Firmino a révélé sur les réseaux sociaux qu'il était devenu pasteur évangélique. La consécration a eu lieu dimanche dernier, dans sa ville natale de Maceio, à l'Eglise Manah Church qu'il a fondée il y a trois ans avec son épouse et un couple de pasteurs. "Trois ans de Manah Church. Quelle nuit mémorable et inoubliable (...) Depuis que nous avons rencontré le Christ, nous voulons que les gens connaissent cet amour. A présent, nous avons une autre responsabilité: être pasteurs", a écrit sur Instagram l'avant-centre de 32 ans, qui évolue actuellement au club saoudien d'Al-Ahli. Cette publication est illustrée de plusieurs photos de lui, ému aux larmes au côté de son épouse lors de la cérémonie. Sur l'une d'elles, il est à genoux, face contre terre. L'Eglise Manah Church possède également deux temples en Angleterre, où Firmino a joué pendant huit saisons, de 2015 à 2023, à Liverpool. Les Brésiliens de confession évangélique représentent environ un tiers de la population de 203 millions d'habitants, mais certains leaders de puissantes églises affirment qu'ils seront majoritaires dans dix ans. De nombreuses stars du football brésilien affichent ouvertement leurs croyances, comme Neymar et son bandeau "100% Jésus" sur le front au moment de recevoir sa médaille d'or sur le podium olympique avec la Seleçao en 2016 à Rio.

Wawrinka en ballottage défavorable au 2e tour Wawrinka est à deux jeux de la défaite face à Monfils Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Stan Wawrinka (ATP 90) est en ballottage défavorable dans son 2e tour à Wimbledon. Le Vaudois était à deux jeux de la défaite face à Gaël Monfils (ATP 33) lorsque le manque de luminosité a contraint les deux "potes" à regagner les vestiaires. A 7-6 (7/5) 6-4 5-5 en faveur du Français, la tâche de Stan Wawrinka sera forcément ardue à l'heure de revenir sur le court no 2 jeudi en début d'après-midi. L'ex-no 3 mondial ne peut qu'espérer que Gaël Monfils se montre moins constant à l'échange et moins efficace au service que mercredi soir. "La Monf" a ainsi dominé les débats dès le début du deuxième set, signant logiquement le premier break d'un match qui a démarré très tard en raison des nombreuses averses. Stan Wawrinka a eu l'opportunité de recoller, mais il a manqué son attaque de revers sur la balle de break dont il a bénéficié à 3-4. Le Vaudois de 39 ans regrettera surtout deux erreurs de coup droit fatales commises dans le premier set. La première l'a empêché de réussir le premier break de cette partie, à 4-4 30/40, alors que la seconde a permis à Gaël Monfils de réaliser un "mini break" décisif à 5/5 dans le tie-break. Mais Stan Wawrinka n'a, comme de coutume, rien lâché. Il s'est pourtant retrouvé au bord du précipice à 4-4 0/40 sur son service. L'arbitre de chaise a annoncé au changement de côté que le jeu suivant serait le dernier disputé mercredi. Un jeu dans lequel Gäel Monfils a serré sa garde à 30/30 alors que Stan Wawrinka était à deux points du gain du set.