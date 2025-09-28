Bencic en 8e ++ Rameurs suisses en bronze

Belinda Bencic rejoint Coco Gauff en 8es de finale à Pékin Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, a encha Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la no 3 mondiale américaine Coco Gauff.

Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.

Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.

Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.

Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic - en mars à Indian Wells.



Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte Raphaël Ahumada et Célia Dupré ont réussi une belle course à Shanghai. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Célia Dupré et Raphaël Ahumada ont décroché une médaille de bronze en deux de couple mixte dimanche aux Mondiaux de Shanghai. Le duo suisse a devancé le bateau italien à la photo-finish.

La Genevoise et le Vaudois ont abordé la course de manière offensive et ont même pointé en tête à mi-course. Ils ont ensuite été repris par l'Irlande et les Pays-Bas avant de résister de justesse au retour du binôme transalpin pour apporter à la Suisse une deuxième médaille de bronze dans ces Championnats du monde, après celle obtenue par Patrick Brunner et Jonah Plock en deux sans barreur.

Ce n'est que la première fois que le deux de couple mixte est disputé dans le cadre des Championnats du monde. Cette discipline ne figure pas au programme olympique et le règlement stipule que seuls les athlètes ayant déjà concouru dans une autre catégorie sont autorisés à y prendre part.



Rohrer de retour chez les Zurich Lions Vinzenz Rohrer (à gauche) est de retour à Zurich Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du "Z", mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

"Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions", se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le "Z". Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.



Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP Marc Marquez savoure son 7e titre mondial de MotoGP Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi.

Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.

Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.

Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.

Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.



L'Europe proche de la victoire après le 2e jour Shane Lowry et les Européens ont pris une avance sans doute décisive samedi Image: KEYSTONE/EPA L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.

Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012.

Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de "miracle de Medinah", renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.

Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.

Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des "four-ball" samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.

Espoir de courte durée J.J. Spaun, en infligeant sa première défaite en match de paires à Jon Rahm, a donné un petit espoir aux locaux en fin de journée, douché quelques minutes plus tard par deux coups de fer fantastiques de Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton pour empocher un nouveau point sur le no 18 face à Sam Burns et Patrick Cantlay.



Super League: le FC Sion affronte Lausanne à Tourbillon Le FC Sion accueille Lausanne-Sport à Tourbillon dimanche pour la 7e journée de Super League (16h30). Les Sédunois souhaiteront capitaliser sur leur bon début de saison.

Face aux hommes de Didier Tholot, le LS de Peter Zeidler tentera d'obtenir un succès attendu depuis le 27 juillet et une victoire 3-2 face à Lugano. Les Vaudois désireront faire le plein de confiance avant de recevoir les Islandais de Breidablik jeudi (18h45) en phase de ligue de la Conference League.

Le FC Thoune se rend pour sa part au Wankdorf pour jouer son voisin Young Boys (14h00). L'occasion pour les joueurs de Mauro Lustrinelli de conforter leur place dans le haut du classement, eux qui effectuent un excellent début de saison. Pour YB, l'enjeu est de se remettre sur de bons rails après la lourde défaite contre le Panathinaikos en Europa League jeudi.

Enfin, le FC Bâle accueille Lucerne au Parc St-Jacques (16h30). Si la troupe de Ludovic Magnin reste sur deux succès d'affilée en Super League, sa défaite face au SC Fribourg mercredi en Europa League vient ternir ce bilan.



Pogacar veut sa revanche Les premiers Mondiaux africains connaîtront leur apogée dimanche avec l'épreuve sur route masculine. Et si l'équipe de Suisse mise sur un solide trio, le favori s'appelle Tadej Pogacar.

Qui d'autre que le patron du cyclisme mondial? Même après l'humiliation subie lors du contre-la-montre, où il a été dépassé par son rival Remco Evenepoel et a manqué de peu la médaille de bronze, le Slovène est le favori à sa propre succession à Kigali.

Le quadruple vainqueur du Tour de France veut récupérer le maillot arc-en-ciel remporté il y a un an à Zurich. Bien qu'il ait été freiné par une maladie peu avant ce rendez-vous au Rwanda, Pogacar est considéré comme le grand favori compte tenu du profil exigeant de la course (267,5 km avec près de 5500 m de dénivelé).

Evenepoel, qui a le vent en poupe après son troisième titre consécutif en contre-la-montre, veut lui tenir tête. Et il n'est pas le seul à vouloir défier Pogacar: le Mexicain Isaac del Toro, l'Espagnol Juan Ayuso ou encore le Britannique Tom Pidcock sont eux aussi considérés comme de sérieux candidats au podium.

Les Suisses veulent faire preuve d'audace Avec les frères Jan et Fabio Christen, Fabian Weiss, Marc Hirschi et Mauro Schmid, Swiss Cycling aligne l'équipe la plus jeune parmi les grandes nations. Les trois premiers font leurs débuts aux Mondiaux chez les élites. Il y a un an, les trois Argoviens disputaient encore ensemble la course M23 à Zurich. En l'absence des vétérans Küng, Dillier et Lienhard, Hirschi, 27 ans, et Schmid, 25 ans, sont les leaders désignés.

Jan Christen, Hirschi et Schmid forment un trio de qualité, mais qui ne fait pas partie des favoris. "Aucun de nous trois n'est considéré comme un candidat à une médaille, et c'est justement cela qui pourrait nous aider, explique Schmid. Si l'un d'entre nous se retrouve dans le bon groupe, une médaille est tout à fait envisageable."

Schmid était déjà tout près du but lors de ses débuts aux Championnats du monde en Australie en 2022. A l'époque, le Zurichois faisait partie du premier groupe de poursuivants derrière le vainqueur Evenepoel, mais le quatuor avait été rattrapé dans le dernier kilomètre et Schmid avait fini 17e.

Bronzé en 2020, Marc Hirschi a également l'expérience des Mondiaux. L'année dernière, le Bernois a manqué de peu le podium à Zurich (6e). Tout dépendra au final de l'adaptation des coureurs aux conditions de Kigali à 1500 m d'altitude et après 267,5 km d'efforts.



Genève-Servette échoue à faire chuter le leader Sandro Aeschlimann (gardien) et Davos sont toujours invaincus en National League. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Mais qui arrêtera le HC Davos ? Le leader reste invaincu après son succès aux tirs au but devant Genève. Bienne a aussi gagné le "shootout" face à Ajoie, alors que Fribourg a enchaîné contre Ambri.

Les Aigles pensaient pourtant tenir leur os face à une équipe qui a donc remporté ses neuf premiers matches de l'exercice. Déjà battu par Rapperswil vendredi aux Vernets (4-3), le GSHC boucle son week-end avec un seul point au compteur.

Aux Grisons, un excellent Simon Le Coultre, buteur (8e) puis passeur décisif pour l'Américain Jimmy Vesey (14e) avait permis aux Genevois de prendre un départ idéal face au leader du championnat. Les Davosiens ont toutefois rapidement réduit la marque sur un deux contre un bien négocié par le duo Yannick Frehner - Rico Gredig (17e).

Dans ce match équilibré, la troupe de Josh Holden a ensuite dû attendre la 53e pour finalement égaliser, grâce à l'inévitable Matej Stransky. L'attaquant tchèque a récidivé lors du "shootout", imité par ses coéquipiers Adam Tambellini et Simon Ryfors, alors que tous les tireurs genevois ont échoué dans l'exercice.

Bienne remporte le derby Bienne est toujours à la recherche d'une première victoire à trois points cette saison. Déjà vainqueurs aux tirs au but vendredi à Langnau, les Seelandais ont encore manqué de tranchant pour venir à bout d'Ajoie dans le temps réglementaire.

Ce derby de l'Arc jurassien joué à Bienne a mis du temps à se décider et les rebondissements ont été légion dans le troisième tiers-temps. Alors que Bienne menait 2-1, les Ajoulots ont d'abord cru à la victoire après un doublé du Québecois Jonathan Hazen en power-play (45e/46e).

Mais les Biennois ont su profiter d'une intervention manquée de Damiano Ciaccio, le portier du HCA, pour égaliser (55e), avant que le Suédois Lias Andersson, déjà auteur du 2-0 (39e), ne marque le 4-3 en supériorité numérique (58e).

Incapables de tenir leur avantage, les joueurs de Martin Filander ont encaissé un but à 5 contre 6, avant de finalement s'imposer au terme d'un interminable "shootout". Andersson, qui a réussi trois penaltys au total - et donc fait trembler les filets à cinq reprises samedi - aura été le héros dans le camp biennois.

Fribourg enchaîne Loin d'être irrésistible, Fribourg-Gottéron a toutefois enchaîné une quatrième victoire de rang à domicile contre Ambri (3-1). Les Dragons ont rendu un bel hommage à Andrei Bykov, parti à la retraite à l'issue de la saison 2023/24 et dont le maillot floqué du numéro 89 a rejoint celui de son père Slava au plafond de la patinoire fribourgeoise.

Ambri avait pourtant pensé à gâcher la fête en ouvrant le score dès la 11e minute sur une déviation subtile d'André Heim. Mais Christoph Bertschy, parfaitement lancé par le défenseur suédois Patrik Nemeth, a joliment remis les deux équipes à égalité (16e).

La décision est venue de la canne d'un autre Suédois, Jacob de la Rose, qui a chanceusement converti un double avantage numérique fribourgeois dans le tiers médian (34e). Bertschy s'est offert un doublé dans la cage vide pour assurer le succès des Dragons (60e).

Double champion de Suisse en titre, Zurich a pour sa part concédé un quatrième revers de rang en perdant 2-1 après prolongation à Zoug. Enfin, Lugano a empoché trois points précieux à Rapperswil (4-1), tandis que Langnau s'est imposé à Kloten aux tirs au but (3-2).



Super League: le FC Zurich fait chuter Saint-Gall La défense saint-galloise a été souvent mise sous pression Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Leader de Super League, Saint-Gall a mordu la poussière au Letzigrund lors de la 7e journée. Les Brodeurs ont été battus 3-1 par le FC Zurich, après avoir pourtant mené à la pause.

Les visiteurs avaient pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR et transformé par Boukhalfa (22e). Saint-Gall s'est ensuite accroché à ce 1-0 et a laissé le FCZ prendre de plus en plus l'initiative.

Après plusieurs occasions manquées ou annihilées par Zigi, les Zurichois ont trouvé la juste récompense de leurs efforts. Zuber (58e), Keny (64e) et Markelo (73e) ont permis à leur équipe de renverser la vapeur et de faire un peu oublier leur piètre élimination en Coupe de Suisse dimanche dernier contre le Stade nyonnais.



Super League: Servette étrille la lanterne rouge Florian Ayé a inscrit un doublé Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière en Super League. Les Genevois ont signé un deuxième succès consécutif en battant la lanterne rouge Winterthour 4-0 lors de la 7e journée.

Cette victoire a dans un premier temps été construite grâce aux balles arrêtées. Les deux premières réussites des grenat sont tombées après des corners, qui ont permis à Ayé (8e) et Stevanovic (49e) de marquer de la tête. Ayant rapidement ouvert le score, les Genevois ont volontiers laissé le ballon aux visiteurs et ont spéculé sur des contres.

Sur l'un d'entre eux, Varela a signé le numéro trois (58e). Ayé a ensuite salé l'addition (61e) face à un adversaire qui s'est écroulé. Winterthour, qui n'a toujours pas gagné cette saison en championnat, a éprouvé beaucoup de peine à se montrer dangereux et a accusé de grosses lacunes défensives. Les Zurichois d'Uli Forte devront hausser leur niveau de jeu s'ils entendent éviter la relégation directe.

Après la victoire à Sion, Servette s'est donc bien relancé en Super League. Ces trois points font aussi du bien après l'élimination du week-end dernier en Coupe de Suisse à Yverdon.

Lugano s'est imposé pour sa part 2-1 face à Grasshopper au Cornaredo. Les Tessinois ont pris l'avantage par Grgic sur penalty (56e) après l'expulsion de Paloschi, averti deux fois (51e/54e)! A dix, GC a toutefois répliqué grâce à Jensen (70e), mais Behrens a donné la victoire aux bianconeri à la 74e.



Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético Julian Alvarez a marqué deux buts pour l'Atlético Image: KEYSTONE/EPA Le Real Madrid a concédé son premier revers de la saison en Liga. Les hommes de Xabi Alonso, qui avaient gagné leurs six premiers matches, ont été battus 5-2 sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Ce derby a été très animé. Les Colchoneros ont frappé les premiers par Le Normand (14e), avant que les visiteurs ne renversent la vapeut grâce à Mbappé (25e) et Güler (36e). L'Atlético est revenu grâce à Sorloth (45e) avant de faire la différence en seconde période. Le champion du monde argentin Julian Alvarez a signé un doublé (51e/pen, 64e) et Griezmann a salé l'addition à la 93e.

L'Atlético a ainsi enchaîné un sixième match consécutif en championnat sans défaite contre son rival historique (2 succès, 4 nuls).



Premier League: le leader s'incline A l'image de Szoboszlai, Liverpool a été malmené par Crystal Palace Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Liverpool a subi sa première défaite de la saison lors de la 6e journée de Premier League. Les Reds ont perdu 2-1 à Londres contre Crystal Palace, qui reste ainsi la seule équipe invaincue.

A Selhurst Park, Sarr a marqué dès la 9e pour les Eagles, qui auraient dû se mettre à l'abri avant la pause. Mais Alisson a réussi toute une série d'arrêts pour maintenir son équipe dans le match.

Après le thé, Liverpool a enfin réagi, mais a longtemps buté sur la solide défense de Palace avant l'égalisation du remplaçant Chiesa (87e). Mais Nketiah a arraché la victoire à la... 97e alors que six minutes d'arrêts de jeu avaient été annoncées.

Manchester City n'a pas été inquiété par Burnley (5-1), alors que Chelsea a chuté à domicile contre Brighton, qui a gagné 3-1. L'expulsion de Chalobah (53e) a signifié la perte des Blues, qui menaient alors 1-0.



Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium Magdeleine Vallieres a de la peine à croire à son succès Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Grosse frustration pour Elise Chabbey à Kigali: la Genevoise a terminé quatrième de la course en ligne des Mondiaux. Il lui a manqué une quinzaine de secondes pour monter sur le podium.

Les favorites ont été piégées dans cette épreuve disputée sur un circuit très difficile. La victoire est revenue en solitaire à la Canadienne Magdeleine Vallieres. Elle a adevancé de 23 secondes la Néo-Zélandaise Niamh Fischer-Black et de 27 la quadragénaire espagnole Mavi Garcia, alors qu'Elise Chabbey a fini à 41 secondes.

Marlen Reusser a pour sa part pris la neuvième place à 1'34. La Bernoise a lancé une contre-attaque à l'entame du dernier tour, mais elle n'a pas pu reprendre les échappées. Elise Chabbey a profité du travail de Reusser pour ensuite tenter sa chance, mais elle a dû se contenter au final de la médaille en chocolat.

La course a tourné au fiasco des grandes favorites, qui se sont neutralisées. Tant la Française Pauline Ferrand-Prévot que la Néerlandaise Demi Vollering n'ont pas joué les premiers rôles.



West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager Fin de parcours pour Graham Potter avec West Ham Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland West Ham, avant-dernier de Premier League, a annoncé le "départ" immédiat de son manager Graham Potter. Celui-ci n'était en poste que depuis huit mois dans le club de l'est de Londres.

"Les résultats et les performances enregistrés au cours de la seconde moitié de la saison dernière et au début de la saison 2025/26 n'ont pas répondu aux attentes", a écrit le club dans un communiqué. West Ham n'a récolté que trois points durant les cinq premières journées, une victoire à Nottingham Forest (3-0) coincée entre quatre défaites.

Désormais, "le conseil d'administration estime qu'un changement est nécessaire afin d'aider l'équipe à améliorer sa position en Premier League aussi vite que possible", a ajouté le club. Le limogeage de l'entraîneur anglais de 50 ans survient deux jours avant un déplacement à Liverpool pour affronter Everton en clôture de la 6e journée de championnat.

Le nom de son successeur n'a pas été annoncé, mais il devrait s'agir du Portugais Nuno Espirito Santo, récemment limogé par Nottingham Forest, selon la presse britannique. Ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, notamment, Potter a été nommé en janvier 2025 par West Ham. Il avait signé un contrat de deux ans et demi.

