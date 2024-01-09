Premier succès pour Aldeguer ++ Chute de Marquez

Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg Belle victoire de Dominic Lobalu Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Suisses ont brillé dimanche matin lors de Morat - Fribourg. Ils ont réussi un doublé tant chez les hommes que chez les femmes. Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf ont gagné.

Considéré comme le favori, Lobalu l'a emporté dans le temps de 52'37. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10''5 Matthias Kyburz, le multiple champion du monde de course d'orientation. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''4.

Côté féminin, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21 secondes de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''1.



Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement Fermin Aldeguer a fêté dimanche son 1er succès en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Indonésie.

Mais cette course a surtout été marquée par la lourde chute de Marc Marquez. Le désormais septuple champion du monde serait touché aux ligaments de l'épaule droite.

Deuxième du sprint samedi, Fermin Aldeguer a notamment profité des abandons de Marco Bezzecchi et de Marc Marquez, qui se sont accrochés dès le 1er tour, pour devenir à 20 ans et 183 jours le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire à s'imposer en MotoGP derrière... Marc Marquez (20 ans et 63 jours).

Mais Fermin Aldeguer, qui dispute sa première saison en MotoGP, a maîtrisé son sujet sur le circuit de Mandalika. Le natif de Murcie, battu sur le fil par Marco Bezzecchi samedi, a devancé de près de 7'' son dauphin et compatriote Pedro Acosta (KTM). La 3e place est revenue à un autre Espagnol, Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Assuré de décrocher son septième titre mondial depuis le week-end précédent au champion du monde, Marc Marquez a donc chuté lourdement. Le poleman Marco Bezzecchi, parti en pole position, a touché dès le 1er tour la roue arrière de la Ducati de l'Espagnol, et les deux pilotes sont tombés violemment.

Marc Marquez s'est relevé difficilement en se tenant l'épaule droite, celle qui a été opérée plusieurs fois en le tenant écarté des pistes pendant de longs mois.



McLaren vise le sacre à Singapour, Verstappen la remontada Portée par son duo Piastri-Norris, McLaren est en passe d'être à nouveau titrée championne du monde de F1 chez les constructeurs ce week-end à Singapour.

Mais Red Bull pourrait contre toute attente "commencer à rêver" d'un cinquième sacre pour Max Verstappen.

Jamais deux sans trois? Vainqueur des deux derniers Grands Prix - en Italie et en Azerbaïdjan - Verstappen débarque avec un objectif clair lors de cette course nocturne à Singapour: refaire son retard sur le leader au championnat, l'Australien Oscar Piastri, et son poursuivant britannique Lando Norris.

Troisième du général derrière les deux pilotes McLaren, le quadruple champion en titre néerlandais est revenu à 69 points de Piastri et 44 points de Norris - alors qu'il comptait encore plus de 100 points de retard sur le leader début septembre.

"Une voiture rapide" De quoi cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale? "Je ne me fie pas à l'espoir, mais il reste sept manches à disputer et 69 points, c'est beaucoup", avait-il balayé à l'issue du dernier GP.

Dans le clan McLaren, on n'exclut pas de voir revenir "Mad Max" dans le match: "il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Max Verstappen, champion du monde depuis quatre ans, au volant d'une voiture rapide", a rappelé le patron de McLaren Andrea Stella le mois dernier.

"Je pense que c'est de l'optimisme de la part d'Andrea", avait alors répondu le conseiller de Red Bull Helmut Marko, on verra ça après Singapour", où son pilote vedette ne s'est encore jamais imposé. "Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver."

Car contrairement aux deux dernières manches, le circuit de "Singapour est très différent" en raison d'un fort appui aérodynamique, a expliqué Verstappen cette semaine, quelques jours seulement après avoir participé - et gagné - en Allemagne à sa première course en GT3.

Oscar Piastri en mission rachat Le retour en grâce du champion s'est notamment fait à la faveur d'une Red Bull améliorée, conjuguée aux déboires de ses concurrents - à commencer par Piastri.

Après une prestation catastrophique en Azerbaïdjan où il a terminé deux fois dans le mur - lors des qualifications et quelques instants après le départ le lendemain - le leader du général a offert une belle occasion à Verstappen de revenir.

Occasion dont n'a pas su profiter son équipier Norris, qui a terminé seulement 7e.

A sept courses de la fin, si l'identité du champion est encore loin d'être décidée, celle de l'écurie qui remportera le titre chez les constructeurs ne fait en revanche guère de doute. En Azerbaïdjan, McLaren avait une première chance théorique de décrocher son deuxième titre de rang.

Ce week-end, l'écurie dispose d'une nouvelle chance pour remporter le 10e titre de son histoire. Pour y arriver, elle doit devancer Mercedes d'au moins 13 points dimanche - sachant qu'elle peut en récupérer jusqu'à 43 si le duo Piastri-Norris termine pour la huitième fois cette saison aux deux premières places.



Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi Les clubs lémaniques évolueront à domicile cet après-midi lors de la 8e journée de Super League. Le Lausanne-Sport et Servette recevront respectivement les Young Boys et le FC Bâle.

LS-YB mettra aux prises dès 14h00 deux équipes qui ont fêté une belle victoire jeudi sur la scène européenne. Cette saison, les Vaudois étonnent en Conference League, mais cela fonctionne moins bien en championnat puisqu'ils n'ont récolté que 5 points et gagné une seule rencontre. Les Bernois ont quant à eux accumulé 14 points et seront donc favoris à la Tuilière.

Dès 16h30, Servette (8 pts) accueillera Bâle (12 pts), qui s'est signalé jeudi en battant le VfB Stuttgart en Europa League. Les Genevois ont réagi après un mauvais début de saison, remportant leurs deux derniers matches en Super League.

Enfin, la lanterne rouge Winterthour (2 pts) devra absolument enfin gagner un match lors de la venue de Lugano (7 pts) à la Schützenwiese (16h30). Les Zurichois devront en premier lieu resserrer les boulons derrière: leur défense est la pire de la Ligue, avec déjà 21 buts reçus.



Super League: le derby zurichois pour Grasshopper Jonathan Asp Jensen jubile après avoir marqué le 1-0 Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.



Lausanne et Fribourg s'inclinent encore Antti Suomela soutenu par des membres du staff pour sortir de la glace Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Mauvaise soirée de National League pour les Romands. Lausanne a été battu 3-1 par Zurich, Fribourg a subi le même sort à Davos (4-2) et Ajoie aussi à domicile contre Zoug (3-1).

C'était l'affiche des deux dernières finales du championnat à Malley. Le double champion en titre face à sa victime préférée. Et ce match entre deux adversaires de très haut calibre a débouché sur une partie qui ressemblait presque à un match de play-off avec pas mal d'émotions.

Emotions positives tout d'abord avec l'ouverture du score des Vaudois signée Riat à la 8e, puis des émotions plus mitigées pour les joueurs de Geoff Ward après la sortie sur blessure d'Antti Suomela qui a vu son genou gauche entrer en collision avec Yannick Weber. Les tensions sont apparues sur la glace, mais les Zurichois n'ont pu trouver la faille qu'à la mi-match grâce à Hollenstein. Et moins d'une minute plus tard, Drake Caggiula a adressé un check à Baltisberger qui n'a pas échappé aux arbitres. Le Canadien a pu partir sous la douche et les Zurichois ont pris les devants via Aberg à la fin de ce power-play de cinq minutes.

Privés de deux de ses meilleurs éléments, le LHC a dû cravacher. En vain. Zurich n'a jamais donné l'impression de perdre son flegme et Kukan a pu mettre le 3-1 pour enterrer les derniers espoirs vaudois.

Fribourg tombe face au leader Toujours sans Biasca ni Wallmark, Fribourg connaît un peu le même contrecoup que le LHC. Et dans les Grisons en ce début de saison, c'est loin d'être évident. Au cours du tiers médian, les Dragons peuvent remercier leur gardien Reto Berra qui s'est fendu de plusieurs arrêts décisifs devant notamment Nussbaumer et Zadina qui se sont présentés seuls face au Zurichois.

Le futur gardien de Kloten a dû s'avouer vaincu une deuxième fois durant le troisième tiers et alors que Fribourg était en supériorité numérique. Bertschy a cassé sa canne à la ligne bleue ce qui fait qu'il n'a pas pu bloquer Stransky qui a inscrit un fort joli but. Fribourg a poussé en sortant son gardien, mais Ryfors et Stransky ont pu ajouter deux réussites, alors que celle de Marchon à quelques secondes de la fin ne fut que cosmétique.

Ajoie encore battu Ajoie a lui subi sa 11e défaite de la saison...en douze matches. Les Jurassiens ont été battus à Porrentruy par Zoug 3-1. Les joueurs de l'Est ont fait le boulot du côté du club de la Suisse centrale. Tout d'abord Tomas Tatar à la 8e pour l'ouverture du score sur une passe de Kovar, puis Kubalik à la 33e sur des assistances des deux premiers cités. Entre ces deux buts, une réussite de Matteo Romanenghi pour des Jurassiens toujours privés de leur Finlandais Jerry Turkulainen. Zoug a scellé le score dans la cage vide par Wingerli.

Dans le derby Bernois, Berne ne s'est pas forcément rassuré mais la victoire 2-1 contre Langnau permet de compter trois points. Quant à Rapperswil, surprenant 3e du championnat, il s'est imposé 4-2 à domicile contre Ambri.



Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart Un 11e but cette saison en Bundesliga pour Harry Kane Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Six sur six pour le Bayern Munich en Bundesliga! Les Bavarois ont aligné un nouveau succès en s'imposant 3-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Cela leur permet de déjà s'échapper en tête.

Le tenant du titre n'a pas attendu pour frapper: Diaz a marqué dès la 1re minute. L'inévitable Kane a ajouté le numéro deux (27e) pour son 11e but de l'exercice en championnat. Diaz a scellé le score final (88e).

Le Borussia Dortmund a égaré deux points pour la première fois depuis la journée inaugurale. A domicile, Gregor Kobel et ses coéquipiers ont fait 1-1 contre le RB Leipzig. Les visiteurs ont ouvert le score par Baumgartner (7e), alors que Couto a égalisé pour le BVB (24e).

Au classement, le Bayern Munich compte ainsi déjà quatre points d'avance sur Borussia Dortmund et cinq sur Leipzig.



Premier League: changement de leader Declan Rice a marqué le premier but d'Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Arsenal a pris la tête de la Premier League lors de la 7e journée. Les Gunners ont battu West Ham 2-0 et ont profité de la défaite 2-1 de Liverpool à Londres contre Chelsea.

Dans le derby contre les Hammers, Arsenal a copieusement dominé contre un adversaire timoré. Les Gunners ont marqué par Rice (38e) et Saka (67e/penalty). Ils comptent un point d'avance sur Liverpool, qui a subi à Stamford Bridge une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Chelsea a ouvert le score sur une frappe magnifique de Caicedo (14e), mais les Reds ont répliqué grâce à Gakpo (63e). Les Blues ont arraché la décision par Estevao à la 96e. Le jeune Brésilien de 18 ans a ainsi marqué son premier but pour Chelsea.



Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion Grbic marque le 3-1, mais Lucerne sera rejoint Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Sion a arraché de haute lutte un point à Lucerne lors de la 8e journée de Super League. A dix, les Valaisans ont comblé un score déficitaire (3-1) grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure.

Tout a pourtant mal commencé: une tête de Freimann (3e) et un malheureux autogoal de Sow (23e) ont en effet mis les visiteurs en mauvaise posture sous une pluie battante en Suisse centrale. Manquant à la fois d'idées et d'énergie dans leurs manoeuvres offensives, les hommes de Didier Tholot sont revenus dans le match grâce à un penalty un brin généreux transformé par Kololli (49e).

Grbic (61e) a logiquement redonné deux longueurs d'avance à son équipe, avant que Sion ne soit réduit à dix après l'expulsion de Bouchlarhem (77e). Le scénario qui a suivi était plus qu'inattendu: Boteli (80e) et Chipperfield (90e) ont douché les espoirs des fans lucernois, qui espéraient bien voir leurs favoris enfin gagner à domicile cette saison.

Thoune nouveau leader

Dans l'autre match qui se déroulait simultanément, Thoune a touché le jackpot en s'imposant 2-1 à Saint-Gall. Cela permet aux Bernois de s'installer en tête avec un point d'avance sur les Brodeurs.

Meichtry (19e) et Ibayi (44e) ont inscrit les réussites des visiteurs, alors que Vandermersch avait égalisé (35e). Après quatre victoires de suite en début de saison, Thoune restait sur un nul et deux défaites. Ce succès est donc d'autant plus important.



GP de Singapour: Russsell décroche la pole position George Russell très à l'aise dans les rues de Singapour Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL George Russell (Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP de Singapour. Il aura Max Verstappen (Red Bull-Honda) à ses côtés en première ligne pour la course dominicale.

Impressionnant en Q3, Russell a signé avec autorité la septième pole de sa carrière en formule 1. Il a tourné en 1'29''158 et a devancé Verstappen de 0''182.

La deuxième ligne sera composée par le leader du championnat Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''366) et Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''379). Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0'428) et Lewis Hamilton (Ferrari/à 0''530) se partageront la troisième ligne.

Une seule Sauber-Ferrari a réussi à s'extraire de Q1, celle de Nico Hülkenberg. L'Allemand partira en 11e position et pourra donc envisager de terminer dans les points dimanche. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto s'élancera pour sa part du 16e rang.



Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor Un deuxième but pour Okafor avec Leeds Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Noah Okafor a inscrit son deuxième but en Premier League lors de la 7e journée. L'attaquant suisse de Leeds a égalisé à 1-1 à Elland Road contre Tottenham, mais les Spurs ont fini par gagner 2-1.

Les visiteurs londoniens ont marqué par Tel (23e) et Kudus (57e), alors qu'Okafor, remplacé à la 81e, avait trouvé le chemin des filets à la 34e. Le Suisse avait inscrit sa première réussite le 20 septembre lors d'un succès de Leeds à Wolverhampton (3-1).



Victoire de Bezzecchi dans la course sprint à Mandalika Marco Bezzecchi a gagné la course sprint en Indonésie Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Indonésie.

L'Italien a devancé les Espagnols Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) samedi sur le circuit de Mandalika.

Parti en pole-position, Marco Bezzecchi a toutefois pris un mauvais départ et s'est retrouvé largement devancé par Aldeguer et Fernandez. Il est parvenu à remonter pour coiffer Aldeguer de 0''157 sur la ligne d'arrivée, profitant aussi de la chute de Pedro Acosta.

Marc Marquez (Ducati), parti en 9e position sur la grille, a fini 7e après avoir écopé d'un "long lap" pour un dépassement hasardeux sur Alex Rins (Yamaha) en début de course. L'Espagnol a remporté un 7e titre mondial MotoGP la semaine dernière au Japon, mais sa Ducati n'affiche pas à Mandalika sa supériorité habituelle.



Golubic en finale du tournoi de Suzhou Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Viktorija Golubic (WTA 70) est en finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé la tête de série no 2 du tableau, l'Allemande Tatjana Maria (WTA 44), 6-3 6-3 samedi en demi-finale.

La vice-championne olympique 2021 de double visera son premier titre de l'année en Chine pour sa deuxième finale dans un tournoi de cette catégorie, équivalent des Challengers ATP, après celle perdue à Varsovie début août. Elle affrontera dimanche l'Américaine Katie Volynets (WTA 107).

Viktorija Golubic (32 ans) a maîtrisé son sujet samedi dans le duel de trentenaires qui l'opposait à Tatjana Maria (38 ans). Elle a certes perdu à trois reprises son service mais a toujours fait la course en tête, signant six breaks pour conclure après moins de 80 minutes de jeu.



Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet Florent Mollet (de dos) rejoint le Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Lausanne-Sport annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. Le Français Florent Mollet, qui a joué 230 matches de Ligue 1, a signé un contrat d'une saison avec option pour une année supplémentaire.

Formé à Dijon, le milieu offensif de 33 ans a porté les couleurs de Metz, Montpellier et Nantes en Ligue 1, signant 33 buts et 25 passes décisives au total. Il était sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Nantes.

Mollet, qui était arrivé chez les Canaris en janvier 2023 après une demi-saison en Bundesliga à Schalke, s'entraînait depuis deux semaines avec l'équipe de l'entraîneur Peter Zeidler. Il n'est pas éligible sur la scène européenne avant le mois de janvier, précise le LS dans son communiqué.

