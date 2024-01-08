Brignone arrête ++ Le premier GP de la saison pas menacé

Federica Brignone met prématurément fin à sa saison Federica Brignone ne skiera plus cet hiver Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Federica Brignone ne participera plus à aucune course cet hiver, a-t-elle annoncé lundi. L'Italienne se retire prématurément de cette Coupe du monde 2025/26 afin de se refaire une santé.

Même après les graves blessures subies au genou gauche il y a onze mois, Federica Brignone n'a jamais perdu de vue son grand objectif, les JO 2026 dans son pays. Elle aura tout fait pour gagner sa course contre la montre, et a même marqué les esprits en décrochant ses deux premiers titres olympiques, en super-G et en géant.

Mais "je pense avoir beaucoup sollicité mon corps ces derniers mois", explique Federica Brignone dans un article du magazine italien consacré aux sports d'hiver "Sciare Magazine". Elle n'aura participé cet hiver qu'à quatre épreuves de Coupe du monde, deux avant et deux après ses magnifiques performances olympiques.

"Dès le jour de ma blessure, je me suis entièrement consacrée à l'objectif de participer aux Jeux et d'atteindre deux buts: porter le drapeau italien et monter sur le podium. J'ai même réussi deux fois et je me suis retrouvée tout en haut du podium. J'ai essayé de poursuivre la saison, mais mon corps me fait désormais souffrir", souligne-t-elle.

"C'est pourquoi je profite de la fin de la saison pour faire une pause et poursuivre ma rééducation du mieux possible", poursuit l'Italienne de 35 ans.



Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP Tout sera prêt pour le GP d'Australie malgré le conflit au Moyen-Orient Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Des dizaines de vols annulés et des centaines de modifications de trajets pour gagner l'Australie en raison du conflit au Moyen-Orient: la Formule 1 fait face à un casse-tête logistique.

Mais tout devrait être prêt pour le premier Grand Prix de la saison, ce week-end à Melbourne.

"Les dernières 48 heures ont nécessité des réorganisations de vols", a souligné lundi le directeur du Grand Prix d'Australie Travis Auld. "D'après ce que j'ai compris, tout est désormais réglé, tout le monde sera présent pour la course et les fans ne remarqueront aucune différence".

"Certains pilotes sont déjà en Australie, tout comme certains membres des équipes. Mais il y en a un certain nombre encore au Royaume-Uni et un peu partout en Europe qui doivent encore arriver ici. Ils ont donc dû trouver un autre moyen, cela a été tout un processus pour eux, et je suis sûr que cela leur a demandé beaucoup de travail", a ajouté Auld en assurant que "tout le monde sera là, prêt pour la course".

D'ores et déjà, "tout le fret est là" les voitures sont dans leurs conteneurs sur le circuit, prêtes à être déchargées dans les garages des équipes, a-t-il souligné auprès de la chaîne Channel Nine.

M. Auld a précisé que près de 1000 membres du personnel de la F1 avaient été contraints de réorganiser leurs vols en raison du chaos créé par les frappes sur l'Iran, et qu'environ 500 d'entre eux, venant d'Europe, allaient être acheminés par trois avions spécialement affrétés pour l'occasion.

Pilotes, ingénieurs, chefs d'écurie, mécaniciens: la plupart sont basés en Europe et le Moyen-Orient est en temps normal un hub important pour les vols en direction de l'Australie. Avec la première course ce week-end, tous ces personnels ont été pris dans le plus grand chaos touchant le transport aérien mondial depuis la pandémie de Covid-19, avec un fort impact à Dubaï, Bahreïn ou Doha.

Moins d'impact ensuite Après Melbourne, la F1 se rendra en Chine, puis au Japon, pour lesquels le conflit au Moyen-Orient ne devrait pas avoir d'impact. Mais des questions se posent concernant la quatrième manche à Bahreïn, prévue du 10 au 12 avril, et la cinquième en Arabie saoudite une semaine plus tard.

"Ces courses n'auront pas lieu avant plusieurs semaines. Comme toujours, nous suivons de près toute situation de ce type et travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes", a déclaré un porte-parole de la F1.



Les Clippers renouent avec la victoire Yanic Konan Niederhäuser réussit un dunk rageur face aux Pelicans Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont renoué avec la victoire dimanche en NBA, après trois défaites consécutives. La franchise de Los Angeles a dominé les New Orleans Pelicans 137-117.

Dixièmes de la Conférence Ouest, les Clippers ont toujours fait la course en tête face aux Pelicans, qui ont dû composer sans leur fragile star Zion Williamson (blessé) alors que ce dernier avait disputé 35 matches d'affilée (son record). Mais ils ne se sont mis définitivement à l'abri que dans le dernier quart.

Les Clippers, qui menaient 107-94 à l'entame de l'ultime période, ont porté leur avance à 26 longueurs à 4'01 de la fin (127-101) avant de gérer leur acquis. Ils ont comme souvent pu compter sur Kawhi Leonard (23 points, 5 passes décisives) pour faire la différence dans cette partie.

Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 20 minutes de jeu dimanche. Le "rookie" fribourgeois en a profité pour réussir 7 points (à 2/3 au tir et 3/3 au lancer-francs) et 6 rebonds pour un différentiel de +10. Il a en outre commis 5 fautes.



Audrey Werro comme à la parade Audrey Werro, no 2 mondiale cet hiver, a réalisé un nouveau chrono d'exception sur 800 m, à St-Gall, à sept dixièmes seulement de son record de Suisse. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Audrey Werro a signé un nouveau chrono de classe mondiale sur 800 m, à l'occasion des Championnats de Suisse en salle à St-Gall.

Elle s’est imposée en 1’57’’98, devant Valentina Rosamilia (1’59’’81), qui a pris le meilleur sur Lore Hoffmann (2’00’’23).

"J'aime les courses rapides", a lancé Audrey Werro. La Fribourgeoise, no 2 mondiale cet hiver, a pris clairement les choses en main dès le coup de pistolet, emmenant dans son sillage Rosamilia et Hoffmann, qui se disputaient le 2e ticket suisse pour les Mondiaux de Torun (POL) à la fin du mois. Il devrait échoir à Rosamilia.

Simon Ehammer a été le grand homme de ces joutes. Dans sa besace, l'or à la longueur, avec un excellent saut à 8m12 à son dernier essai, grâce à une planche parfaite. L’Appenzellois a aussi décroché deux médailles d’argent, à la perche (5m20) et surtout sur 60 m haies, en égalant son record (7’’55). Ehammer a menacé jusqu’au bout Jason Joseph, vainqueur en 7’’50.

Ditaji Kambundji a fait honneur à son statut dans la finale féminine. La recordwoman d'Europe du 60 m haies et championne du monde du 100 m haies s'est imposée aisément en 7''80, la classe mondiale là aussi. De retour de blessure, Angelica Moser a remporté un 10e titre d'affilée à la perche, avec 4m66.

Sur 60 m, lors duquel cinq femmes au moins se disputaient les deux places pour les Mondiaux, Léonie Pointet a brillé en 7''12. L'argent est revenu à Ajla Del Ponte (7''15), émue aux larmes après cette performance qui la qualifie pour Torun. La Tessinoise sort de quatre années de doutes et d'ennuis physiques à répétition. Chez les hommes, succès de Timothé Mumenthaler en 6''62, à 0''03 des minima mondiaux.



Lugano tombe de haut Triste dimanche pour Antonios Papadopoulos et le FC Lugano. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Sensation au Letzigrund ! Malgré une supériorité numérique effective dès la 19e, le FC Lugano s’est incliné 1-0 devant les Grasshoppers. Les Luganais étaient pourtant invaincus depuis 12 matches.

C’est Luke Plange qui a inscrit à la 12e l’unique but de la rencontre. Avec l’aide de Michael Frey, l’Anglais est passé en force pour offrir aux Grasshoppers un succès qui leur permet de revenir à respectivement 5 et 6 points du Servette FC et du Lausanne-Sport... Quant aux Luganais, ils se retrouvent à... 18 points du leader Thoune.

Au Wankdorf, les Young Boys ont battu 3-0 le FC Zurich pour se donner de l’air dans la lutte pour une place dans le top-6. Sixièmes, les Bernois possèdent désormais un matelas de 6 points sur le FC Lucerne.

L’expulsion du capitaine Lindrit Kamberi à la 22e a grandement facilité la tâche des Young Boys. Après avoir longtemps séché devant le brio du gardien Silas Huber, ils ont marqué par Sandro Lauper (64e) et par le remplaçant Chris Bedia (71e et 86e)



Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat Un deuxième succès cette année pour Steve Guerdat et Iashin. Image: KEYSTONE/DPA/DAVID HAMMERSEN Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros, le Jurassien s'est qualifié dans la capitale finlandaise pour la finale de la Coupe du monde à Fort Worth.

Montant Iashin, Steve Guerdat a forcé la décision dans un barrage à sept pour cueillir son deuxième succès cette année sur le front de la Coupe du monde après sa victoire en janvier à Leipzig. Il l'avait également acquis avec Iashin.

Steve Guerdat sera le seul cavalier suisse en lice à Fort-Worth dans la mesure où Alain Jufer et Martin Fuchs ne feront pas le voyage même s'ils se sont également qualifiés. Au Texas, le Jurassien pourrait devenir le premier cavalier à remporter pour la quatrième fois cette finale.



Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport Giacomo Koloto dans ses oeuvres. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Moins de 70 heures après son élimination en Conference League, le Lausanne-Sport n’a pas rebondi. Il s’est incliné 2-1 devant le FC Bâle pour compromettre encore davantage sa place dans le top-6.

A la recherche d’une victoire depuis désormais sept matches toutes compétitions confondues, les Vaudois sont tombés à la Tuilière sous les coups d’un joueur de 18 ans qui s’affirme comme la plus belle pépite de la Super League. Quart de finaliste de la Coupe du monde M17, Giacomo Koloto a inscrit ses premiers buts en championnat pour s'imposer comme le grand homme du match.

Il a ouvert le score après seulement 40 secondes de jeu avant de signer un doublé le 2-1 à la 68e. L’attaquant n’a laissé aucune chance à Karlo Letica sur ses deux frappes victorieuses. Avec un tel talent, la vie sera plus simple pour Stephan Lichtsteiner.

Cette deuxième victoire après celle du 8 février contre le FC Zurich fera le plus grand bien pour l’ancien capitaine de l’équipe de Suisse. Il la doit également à la rigueur apportée en défense par Becir Omeragic. Le transfuge de Montpellier a parfaitement livré la marchandise pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs.



Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen Le super-G de dimanche a été annulé à Garmisch en raison du brouillard Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt et ses rivaux ont été privés de super-G dimanche en Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen.

Les organisateurs ont décidé d'annuler cette course peu avant 12h30, après avoir repoussé son départ en raison d'un épais brouillard.

Initialement prévu à 11h45, ce super-G avait été avancé à 11h15 en raison des températures trop "élevées" qui étaient attendues sur le coup de midi. Mais c'est le brouillard qui a finalement joué les trouble-fête, l'annulation ayant été décidée après un report de 90 minutes.

Ce super-G, qui devait être le septième des huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26, pourrait être reprogrammé à Courchevel. La station française doit accueillir un super-G et une descente le samedi 14 et le dimanche 15 mars, et une course supplémentaire pourrait y être organisée le vendredi 13.

C'est l'inévitable Marco Odermatt qui pointe en tête de la Coupe du monde de super-G. Le Nidwaldien, en quête d'un quatrième petit globe d'affilée dans la discipline, compte 158 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la spécialité.



Pas de 3e podium consécutif pour Corinne Suter Corinne Suter a pris la 4e place du deuxième super-G de Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu.

La Schwytzoise a néanmoins signé la meilleure performance helvétique dans le deuxième super-G disputé sur la neige andorrane, terminant 4e d'une course gagnée par Sofia Goggia.

Partie comme la veille avec le dossard 1, Corinne Suter a réalisé une course propre sur un parcours très similaire à celui tracé samedi, faisant à nouveau parler ses qualités de glisseuse dans un second secteur favorable aux descendeuses. Mais cela n'a pas suffi pour aller chercher un 29e podium en Coupe du monde.

Loin du compte lors des épreuves olympiques, Corinne Suter quitte néanmoins Soldeu avec un sourire et une confiance retrouvés. La Schwytzoise, victorieuse en descente et 3e du premier super-G à Soldeu, sera de la partie dans les deux disciplines lors des finales en Norvège.

Deuxième samedi - 0''10 devant la Schwytzoise - et sixième à s'élancer dimanche, Alice Robinson a pourtant échoué à 0''34 de Corinne Suter (7e rang final pour la Néo-Zélandaise). Mais la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (dossard 9) a rapidement mis fin aux espoirs de victoire de Corinne Suter en la devançant de 0''29.

Et Sofia Goggia a mis ensuite tout le monde d'accord. A l'aise dans tous les secteurs, l'Italienne a cueilli son 28e succès sur le Cirque blanc, le neuvième en super-G. Elle a devancé la gagnante de la veille Emma Aicher (2e) de 0''24 et Vickhoff Lie (3e) de 0''31 pour conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de la discipline.

Malorie Blanc, qui avait terminé 11e samedi, n'a en revanche pas trouvé la solution dimanche. La gagnante de Crans-Montana a perdu 2''15 sur Sofia Goggia pour terminer 15e. La Valaisanne est désormais 7e de la Coupe du monde de super-G à deux courses de la fin de l'hiver.



Bezzecchi s'impose, Marquez victime d'une crevaison Marco Bezzecchi a remporté le premier GP de la saison dimanche à Buriram Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté le premier Grand Prix de la saison de MotoGP dimanche en Thaïlande.

L'Italien s'offre ainsi un troisième succès consécutif après avoir gagné les deux dernières courses du championnat 2025. Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a été victime d'une crevaison.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a survolé les débats sur la piste de Buriram. L'Italien a fêté sa septième victoire dans la catégorie-reine en devançant de plus de cinq secondes son dauphin, l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), vainqueur du sprint samedi et leader du championnat au terme de ce premier week-end de course.

Bezzecchi, qui avait chuté samedi lors du sprint, est ainsi le premier pilote Aprilia à remporter trois GP consécutifs. La journée fut d'ailleurs belle pour le constructeur italien: la 3e place de cette course est revenue à un autre de ses pilotes, l'Espagnol Raul Fernandez (à 9''259).

Le week-end fut plus compliqué pour les Ducati, et surtout pour Marc Marquez. L'Espagnol, 2e d'un sprint dans lequel il a été pénalisé d'une place, a été victime d'une crevaison dans le 21e des 26 tours en roulant sur un vibreur. Il pointait alors au 4e rang, et semblait en mesure de lutter pour le podium après un départ timide.



Küng souffre d'une fracture du fémur gauche Stefan Küng s'est fracturé le fémur gauche samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La saison ne pouvait pas plus mal commencer pour Stefan Küng.

Le Thurgovien, qui roule depuis cette année pour l'équipe suisse Tudor, s'est fracturé le fémur gauche en chutant samedi lors de l'épreuve du World Tour Omloop Het Nieuwsblad en Belgique.

En raison de la gravité de la blessure, une opération est inévitable, a annoncé l'équipe de Fabian Cancellara. Stefan Küng (32 ans) sera rapatrié en Suisse dès que possible pour y être opéré. On ne sait pas encore quand le double champion d'Europe du contre-la-montre pourra reprendre la compétition.



Fin de série pour les Rockets Capela (à droite) et les Rockets ont souffert face à Bam Adebayo (à gauche) samedi à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Fin de série pour les Houston Rockets samedi en NBA. Clint Capela et ses équipiers, qui avaient gagné leurs trois derniers matches, se sont inclinés 115-105 sur le parquet de Miami.

L'homme du match fut le centre du Heat Bam Adebayo, auteur de 24 points et 11 rebonds. L'arrière suédois Pelle Larsson a ajouté 20 points pour la franchise floridienne, dont 10 inscrits dans un dernier quart-temps remporté 30-22 par Miami.

Le pivot genevois Clint Capela a pour sa part cumulé 7 points et 3 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel nul. Le meilleur marqueur des Rockets, lesquels conservent la 3e place à l'Ouest malgré cette défaite (la 22e en 59 parties), fut une nouvelle fois Kevin Durant (32 points).



Les Devils renouent avec la victoire Timo Meier a inscrit le 1er but des Devils samedi Image: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA Après cinq défaites consécutives, les Devils ont renoué avec la victoire samedi en NHL. New Jersey a battu les Blues de Pius Suter 3-1, avec un but de Timo Meier et un autre de Nico Hischier.

Désigné première étoile, Timo Meier a ouvert la marque d'un tir du poignet à la 26e pour sa 16e réussite de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à 5'' de la sirène finale dans une cage vide pour son 20e but. C'est la sixième fois que le centre valaisan atteint la barre des 20 goals en neuf saisons de NHL.

Les Devils, qui alignaient aussi le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (+1), ont également pu compter sur Jacob Markström (25 arrêts) pour faire la différence. Mais c'est une relance manquée par le gardien suédois qui a permis à St. Louis de revenir à 2-1 à 1'18 de la fin du match, Pius Suter récupérant alors le puck derrière la cage avant de servir Pavel Buchnevich.

Les San Jose Sharks de Philipp Kurashev ont également mis fin à une série de cinq défaites d'affilée samedi. La franchise californienne s'est imposée 5-4 face aux Oilers de Connor McDavid, avec un assist à la clé pour Kurashev. Le centre bernois affiche 18 points à son compteur 2025/26, dont 3 en 5 matches joués depuis son retour de blessure juste avant les JO.

Bichsel bat Josi Les Dallas Stars de Lian Bichsel ont décroché quant à eux leur huitième succès de suite en s'imposant 3-2 après prolongation face aux Nashville Predators de Roman Josi, aucun des défenseurs suisses n'inscrivant de point. Battu 6-2 par les Buffalo Sabres, le Lightning de Janis Moser a par ailleurs enchaîné une deuxième défaite d'affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis mi-décembre.



Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire En Super League, le Lausanne-Sport reçoit Bâle dès 14h00 pour le compte de la 27e journée. Les Vaudois doivent s'imposer pour se rapprocher de la barre.

Après leur élimination européenne jeudi, les Lausannois n'ont plus que le championnat à jouer. Ils restent sur six matches sans victoire en Super League: une réaction est attendue.

Dès 16h30, les Young Boys n'auront pas le droit à l'erreur lors de la venue du FC Zurich. Les deux clubs bataillent pour figurer dans le top 6. Enfin, l'avant-dernier Grasshopper recevra Lugano.

