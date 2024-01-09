Djokovic motivé ++ Roman Josi en feu

"J'ai toujours mes chances", assure Djokovic Novak Djokovic est persuadé d'avoir une chance de remporter un 25e titre du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila A 38 ans, Novak Djokovic aborde l'Open d'Australie qui débute dimanche à Melbourne avec confiance mais prudence. Il vise toujours un 25e titre du Grand Chelem record.

"J'ai toujours la motivation et bien sûr je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète que les autres. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici", a assuré Djokovic.

Le Serbe a en effet remporté à dix reprises le tournoi du Grand Chelem qui ouvre la saison, depuis sa première participation en s'extrayant des qualifications en 2005. Alors y porter à 25 le record de titres majeurs est forcément dans un coin de sa tête.

"On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser. J'espère y parvenir (au 25e), mais 24 ce n'est déjà pas un mauvais chiffre", a-t-il déclaré avec prudence.

"Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet en outre de me soulager d'une pression inutile", a ajouté le no 4 mondial.

Il avait dominé Alcaraz "Evidemment, il y a toujours de la pression et des attentes mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin mentalement en termes de +ça passe ou ça casse+, de +c'est maintenant ou jamais+ pour me motiver. Et je ne pense pas que ça m'aide non plus à jouer à mon meilleur niveau", a-t-il ajouté.

"Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui", a ajouté le Djoker, rappelant qu'il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier.

"Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas assis ici à vous parler ni inscrit dans le tournoi", a-t-il insisté.

Il débutera son tournoi lundi contre l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial) et visera une 100e victoire à Melbourne. Il pourrait retrouver Alcaraz en demi-finales cette année.



Un triplé de passes décisives pour Roman Josi Roman Josi (à droite) a délivré plusieurs caviars sur la glace de Denver. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Soirée faste pour Roman Josi et les Predators. Le Bernois a délivré trois assists lors de la victoire 7-3 de Nashville vendredi face à Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la NHL.

Le capitaine suisse, qui s'était déjà illustré avec un doublé mardi face à Edmonton (4-3), a été impliqué sur le 3-2 de Ryan O'Reilly, le 5-3 de Filip Forsberg (à 5 contre 4) et le 6-3 de Steven Samkos (dans le but vide). Il compte désormais 18 assists cette saison.

Janis Moser a quant à lui connu moins de succès avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 3-2 aux tirs aux buts contre les St. Louis Blues, qui évoluaient toujours sans le Zurichois Pius Suter, blessé. Le défenseur seelandais a passé plus de 22 minutes sur la glace, mais n'a pas noirci la feuille des compteurs.

Le Saint-Gallois Kevin Fiala a également vécu un "shootout" fatal avec Los Angeles. Les Kings ont courbé l'échine 3-2 devant leurs voisins d'Anaheim. L'attaquant suisse a échoué face au gardien des Ducks Lukas Dostal lors de la séance de tirs aux buts.



Le LS pour se rapprocher d'YB La 20e journée de Super League verra samedi un duel entre le LS et YB. Les Vaudois, 7es, essaieront de revenir sur les Bernois, 6es.

Vainqueurs de Servette à la Praille 1-0, les Vaudois ont commencé l'année du bon pied. Ils connaissent également leur adversaire en seizièmes de finale de la Conference League (Sigma Olomouc) et peuvent donc se concentrer sur le championnat avec ce déplacement à Berne.

Il y a cinq points d'écart entre les hommes de Peter Zeidler (24 pts) et les Jaune et Noir (29). YB couche sur deux revers sévères, 6-2 et 3-0. Leur défense inquiète, mais les Vaudois font parfois preuve d'inconstance.

A Winterthour, St-Gall a une belle occasion de revenir à hauteur du leader Thoune qui joue dimanche. Dans le dernier match, Lucerne accueille Lugano. Lucerne reste sur un succès probant 4-0 à Lausanne, alors que les Tessinois ont enchaîné trois victoires avant Noël.



Marco Odermatt favori de la descente de Wengen Une semaine après sa 5e victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série. A Wengen, le Nidwaldien est le favori naturel de la descente du Lauberhorn samedi (12h30).

"Odi" a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen.

Sa quatrième place en super-G vendredi ne doit pas vraiment l'inquiéter. En descente, il a une longueur d'avance sur ses rivaux, et la piste du Lauberhorn est peut-être celle qu'il maîtrise le mieux.

A 28 ans, il compte désormais six victoires dans la discipline reine. Outre Wengen, il s'est imposé deux fois à Val Gardena (2024 et 2025) et une fois à Beaver Creek (2025).

Les femmes à Tarvisio Les femmes aussi disputent des épreuves de vitesse ce week-end, à Tarvisio (Italie). Victorieuse le week-end dernier à Zauchensee (Autriche), Lindsey Vonn est favorite de la descente de samedi (10h45). Difficile d'imaginer les Suissesses rivaliser avec la "Speed Queen".



Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place Kimmy Repond faisait son retour à la compétition à Sheffield. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Kimmy Repond n'a pas réussi à se hisser sur le podium des Championnats d'Europe de Sheffield, en Angleterre. Elle a terminé à la 7e place finale à l'issue du programme libre de vendredi soir.

Médaillée de bronze en 2023 à Espoo (Finlande), au pied du podium l'an dernier à Tallinn, la Bâloise de 19 ans avait dit viser une place dans le top 6 avant la compétition. Ses ambitions mesurées étaient dues au fait qu'elle faisait son retour au plus haut niveau après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure au pied gauche.

Sixième après le programme court de jeudi, Kimmy Repond a assuré l'essentiel vendredi en signant la 9e performance des 24 qualifiées pour le programme libre. Elle a obtenu une note finale de 177,89, à une dizaine de points de la 3e place.

La médaille d'or a été remportée par l'Estonienne Niina Petrokina, championne d'Europe en titre, qui a survolé la compétition en s'imposant avec plus de 25 points d'avance sur sa dauphine, la Belge Loena Hendrickx. L'Italienne Lara Naki Gutmann a obtenu le bronze.

Livia Kaiser, l'autre Suissesse engagée en Angleterre, a déçu en terminant au 17e rang final. La Thurgovienne de 21 ans, 4e des Européens en 2024 à Kaunas (Lituanie), figurait pourtant dans le top 10 après le programme court.

Zehnder/Sieber pas en finale En danse sur glace, Gina Zehnder (20 ans) et Beda Leon Sieber (21 ans) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de samedi. Le duo suisse a terminé le programme court à la 21e place, alors que seuls les 20 premiers se qualifiaient pour le libre. Les deux Zurichois ont manqué la 20e place pour un écart infime de 0,12 point.



Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève Erik Brännström a sauvé le LHC en prolongation. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Après cinq défaites, Lausanne a retrouvé la victoire en s'imposant 3-2 après prolongation à Kloten. Ajoie a aussi gagné, laissant Genève seul Romand défait de la soirée de vendredi en National League.

Le déplacement à Kloten représentait pour le Lausanne HC l'occasion d'enfin se relancer. En panne de victoires (cinq défaites consécutives) et de buts (aucune réussite inscrite lors des deux dernières rencontres), les Vaudois ont mis un terme à leur série noire.

Trop indisciplinés en début de match, les Lausannois l'ont payé en encaissant le 1-0 en box-play (22e). Les Aviateurs pensaient même avoir fait le break moins de trois minutes plus tard, mais la réussite a été refusée après un "coach's challenge".

Comme un symbole des difficultés lausannoises, c'est Ken Jäger, de retour de blessure, qui a ensuite mis un terme aux 161 minutes de disette offensive pour le LHC (35e). Revigoré, Lausanne a pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat (48e), mais a une nouvelle fois encaissé après une infériorité numérique, deux minutes plus tard.

Emmenés en prolongation, les Vaudois s'en sont remis à leur star suédoise Erik Brännström pour prendre le deuxième point.

Genève n'est plus invaincu cette année L'idylle que vivait Genève-Servette depuis le début de l'année s'est quant à elle terminée dans l'Emmental. Les Aigles ont été battus 3-0 à Langnau.

Après un premier tiers animé mais vierge de but, les Tigers ont ouvert le score grâce à la 21e réussite de la saison d'un Andre Petersson inarrêtable (27e). Santtu Kinnunen a profité d'un mauvais rebond accordé par Charlin pour doubler la mise (43e) et Rohrbach a inscrit le troisième en power-play (50e).

Les Genevois, qui restaient sur sept succès, ne sont donc plus invaincus en 2026.

Ajoie enfonce Zoug Si l'on parle beaucoup de la méforme de Lausanne, Zoug n'en mène pas large non plus ces derniers temps. Ajoie a infligé aux joueurs de Suisse centrale un septième revers consécutif (4-2).

Julius Nättinen a répondu à Tomas Tatar en égalisant dès le retour des vestiaires (21e). Après une réussite de chaque côté en moins de deux minutes, ce même Nättinen s'est offert un doublé à une seconde de la deuxième sirène.

Anttoni Honka a imité son coéquipier en marquant sa deuxième réussite du match (57e) pour offrir un deuxième succès de suite aux Jurassiens.

Dans les autres rencontres, Zurich s'est imposé 3-1 à Rapperswil. C'est la cinquième victoire consécutive pour le champion en titre.

Enfin, la belle forme de Lugano continue. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Berne.



La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé Les Suisses ont craqué à trois secondes de la sirène finale. Image: KEYSTONE/AP/Cornelius Poppe La Suisse a entamé l'Euro 2026, organisé au Danemark, en Suède et en Norvège, par un match nul. Vendredi à Oslo, un but tardif des Iles Féroé a coûté deux points aux handballeurs helvétiques (28-28).

Alors qu'elle menait 28-27 à quinze secondes du terme de la rencontre, la Suisse a encaissé un dernier but regrettable. Menée de six longueurs à la 36e, elle avait pourtant fait le plus dur en revenant au score et en prenant les devants grâce à une réussite de Manuel Zehnder.

Les joueurs d'Andy Schmid joueront leur deuxième match de ce tour préliminaire dimanche soir contre la Slovénie (20h30), avant de défier le Monténégro mardi (18h00). Les deux premiers des six groupes se qualifient pour le tour principal.



Le FC Sion engage Franck Surdez Franck Surdez s'était révélé à Neuchâtel Xamax avant de partir à l'étranger (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat portant jusqu'en juin 2030 avec le FC Sion, a annoncé vendredi le club valaisan dans un communiqué.

Le Neuchâtelois de 23 ans évoluait depuis son départ de Xamax en janvier 2024 à La Gantoise, en Belgique. Il a disputé 60 matches avec le club de première division belge, mais n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

L'ancien international suisse M21 (10 sélections, 2 buts) fait donc le choix de revenir en Suisse pour relancer sa carrière. "Nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier", a déclaré le directeur sportif valaisan Barthélémy Constantin.



Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ Alessandro Mangiarratti était l'entraîneur d'Yverdon lors de la dernière saison des Nord-Vaudois en Super League (archives). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Zurich a trouvé le successeur du directeur sportif Milos Malenovic, dont il s'est séparé peu avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ancien entraîneur d'Yverdon Alessandro Mangiarratti.

Le poste de directeur technique remplace celui de directeur sportif et sera occupé à partir du 1er février par le Tessinois de 47 ans, a annoncé le club zurichois vendredi dans un communiqué. Ex-joueur professionnel, ce dernier a notamment été entraîneur des M21 de Young Boys, de Vaduz et, plus récemment, d'Yverdon (2023-2024).

En tant que directeur technique, Mangiarratti sera chargé de "diriger et coordonner les départements sportifs du FCZ et, en tant que membre de la commission des transferts, d'aider le club à planifier et à mettre en œuvre les transferts". Il aidera également la direction du club à définir l'orientation stratégique et opérationnelle du club, précise l'actuel 8e de Super League.



Lausanne-Sport face à des Tchèques Le LS jouera contre le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Lausanne connaît son prochain adversaire en Coupe d’Europe. Les Vaudois affronteront les Tchèques de Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League.

Lors du tirage au sort effectué vendredi à Nyon, l'actuel 7e de Super League a hérité d’un tirage plutôt corsé. Outre le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, le champion bosnien Zrinjski Mostar était aussi une option possible.

Sigma Olomouc n’affichait toutefois pas une grande forme avant la trêve hivernale. Les Tchèques ont perdu leurs cinq derniers matches officiels. En championnat, le club végète à la 8e place, en milieu de tableau. En phase de ligue de Conference League, Olomouc est passé à la raclette avec la 24e et dernière place qualificative, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Les Tchèques ont été uniquement sauvés par une meilleure différence de buts.

De son côté, le LS a manqué de peu le top 8 et la qualification directe pour les huitièmes, en terminant à la 9e place. En seizièmes, l'équipe de Peter Zeidler bénéficiera de l’avantage du terrain avec le match retour le 26 février. L’aller en Tchéquie aura lieu une semaine plus tôt.

En cas de qualification, les Lausannois tomberaient sur beaucoup plus gros en huitièmes. Parmi les possibles adversaires figurent Mayence, dirigé par Urs Fischer, ou le tenant de la Coupe de Chypre AEK Larnaca.



Franzoni domine le Super-G de Wengen, von Allmen 3e Marco Odermatt aérien à Hundschopf Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses se sont fait battre lors du Super-G de Wengen. Giovanni Franzoni a remporté son premier succès en Coupe du monde, alors que Franjo von Allmen a pris la 3e place et Marco Odermatt la 4e.

Petite surprise sur le Lauberhorn. Alors que l'on attendait les meilleurs représentants de Swiss-Ski en vitesse, c'est un Italien qui a réussi à remporter sa première course de Coupe du monde. Parti avec le dossard 1, Giovanni Franzoni a confirmé sa 3e place de Val Gardena et ses deux victoires lors des deux entraînements de la descente cette semaine.

Parfait du haut en bas avec notamment un Ziel-S magnifiquement négocié, le Transalpin a placé la barre très haut. Derrière l'Italien, on retrouve l'Autrichien Stefan Babinsky à 0''35. Et sur la troisième marche du podium, le vainqueur de l'an dernier Franjo von Allmen. Trop agressif à la Minschkante, le Bernois a su ne pas s'affoler en réalisant un très bon Kernen-S. Il a cependant perdu ses 0''37 dans la dernière partie en étant un tout petit peu moins à l'attaque que Franzoni.

Et Marco Odermatt? Forcément très attendu, le triple tenant du titre de la descente a déçu, comme l'an dernier. Parfait jusqu'à l'entrée du Kernen-S, le Nidwaldien a perdu trop de temps avant de passer sous le pont. Il est certes revenu un peu, mais le mal était fait malgré une fin de parcours aussi bonne que Franzoni.

Le patron de la Coupe du monde se consolera en se disant qu'il n'aura pas besoin de se plier au protocole des garçons sur le podium et qu'il pourra se préparer au mieux pour samedi. L'année passée, le skieur d'Hergiswil avait remis l'église au milieu du village lors de la descente avec une manche magnifique et un Kernen-S de toute beauté.

Stefan Rogentin a comme souvent réussi une course très honnête sur une piste qu'il aime bien. Le Grison a pris le 7e rang. Tant Alexis Monney (16e), Loïc Meillard (19e) que Justin Murisier (23e) ont manqué leur coup. Ce fut plus difficile pour le skieur du Val de Bagnes en raison d'une luminosité moins bonne que pour les premiers concurrents.



Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Sports Awards, initialement prévus début janvier et reportés à la suite des tragiques événements de Crans-Montana, auront lieu le 29 mars. C’est ce qu’annonce la SSR vendredi.

Le gala télévisé, qui devait se tenir le 4 janvier à Zurich, avait été annulé par respect pour les victimes de l’incendie survenu à la Saint-Sylvestre.

La cérémonie honorant les meilleures sportives et sportifs suisses de l’année se déroulera à la date de remplacement dans le format habituel, précise la SSR.

"Il nous importait de reporter les Sports Awards 2025 plutôt que de les annuler complètement, a déclaré Roland Mägerle, responsable de SRF Sport. Nous souhaitons offrir à tous les nominés une vitrine à la hauteur de leurs exploits réalisés durant la période concernée. Fin mars était pratiquement la seule option viable, vu le calendrier sportif chargé de cette année."

Depuis 1950, les meilleurs athlètes helvétiques sont récompensés en fin d’année. Jamais le gala n’avait été totalement annulé. En 2020, face à la pandémie de covid, elle avait pris une forme adaptée sous le thème "Le meilleur des 70 ans".



Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe Max Verstappen va piloter une voiture toute nouvelle avec un moteur construit de zéro Image: KEYSTONE/AP/ALTAF QADRI Red Bull a dévoilé à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa monoplace pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.

Sous les voûtes de l'ancienne gare Michigan Central de Detroit, bâtiment plus que centenaire de style architectural Beaux-Arts, l'heure n'est plus aux trains mais aux bolides, en particulier ceux des écuries Red Bull et Racing Bulls, dont les nouveaux modèles ont été dévoilés devant quelques centaines d'invités jeudi soir, à moins de deux mois du début de la saison en Australie (7 mars).

Sur scène, la cérémonie a pris un accent français, celui de Laurent Mekies, manager de Red Bull depuis juillet 2025, puis d'Isack Hadjar, jeune prodige parisien propulsé no 2 de l'équipe après une saison d'apprentissage réussie chez Racing Bulls.

Hadjar, pas impressionné par l'assemblée, a dit son "privilège" de concourir désormais au côté de Max Verstappen, le quadruple champion du monde néerlandais, astre de la marque de boisson énergétique auprès duquel aucun équipier n'a pour l'instant réussi à s'épanouir.

Le Français âgé de 21 ans se projette à long terme avec Red Bull, il entend "gagner la confiance d'équipe, se montrer performant et prolonger", a-t-il expliqué un peu plus tôt dans l'après-midi, au coeur d'un marathon médiatique qu'il n'a pas fait semblant d'apprécier. Hadjar préfère la piste et s'impatiente des premiers tours avec son nouveau bolide, "tous mes sens, tous mes capteurs vont être à l'affût", dans dix jours, a-t-il compté avec gourmandise.

Moteur construit "de zéro"

Outre quelques changements cosmétiques, les dernières monoplaces sont surtout attendues en réponse à une nouvelle réglementation technique qui les rendront plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits "100% durables".

Red Bull, qui comptait jusqu'ici sur Honda, avait pris le pari en 2023 de développer pour 2026 son propre moteur en partenariat avec le mastodonte de l'automobile Ford, qui fait ainsi son retour en F1, vingt-deux ans après son départ.

"Vous êtes en face du plus gros changement réglementaire de l'histoire de la Formule 1 moderne", a expliqué Laurent Mekies, nommé directeur de Red Bull en remplacement de l'historique Christian Horner en juillet dernier.

Entre influenceurs, mini-concert de rap et ingénieurs aux casques de réalité virtuelle vissés sur le crâne, dans une ambiance branchée et prétentieuse, le Français âgé de 48 ans a officié en habile maître de cérémonie, en tempérant les attentes autour de l'équipe aux six titres constructeurs.

"Je pense que ce serait tout simplement naïf de notre part de penser que l'on puisse faire notre moteur de zéro (...) et aller dès le début être plus compétitif que des gens qui l'ont fait depuis 95 ans."

"Max (Verstappen), c'est sans doute un de ceux qui comprend le mieux la taille du challenge", a assuré le directeur, à propos de son insatiable champion à la deuxième partie de saison 2025 folle, passé à deux points d'un nouveau titre, conquis par le Britannique Lando Norris.

"Ca va prendre un certain temps de s'y faire (à la voiture), on va devoir comprendre comment en tirer les meilleures performances, se familiariser avec elle", a commenté le Néerlandais, qui dit "très bien s'entendre" avec Hadjar.



Les Jets poursuivent leur retour en grâce Pas de point pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM En NHL, les Winnipeg Jets vont mieux. Après onze défaites consécutives, l'équipe de Nino Niederreiter a remporté sa quatrième victoire d'affilée en s'imposant 6-2 face au Minnesota Wild.

Niederreiter ne s'est pas franchement illustré dans cette partie avec plus de 13 minutes de jeu et plus de deux minutes en power-play. Son coéquipier Mark Scheifele a lui inscrit un but et délivré 3 assists.

Cette série positive permet au club canadien de croire encore aux play-off. Les Jets comptent 43 points et la deuxième et dernière équipe en wild card en a 51 (les Sharks).

