L'Argentine domine le Chili 3-0 en qualifications pour le Mondial La joie des Argentins, qui ont dominé le Chili 3-0 jeudi soir Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a facilement dominé le Chili 3-0 jeudi à Buenos Aires dans la zone AmSud des qualifications pour le Mondial 2026. L'Albiceleste conserve ainsi la tête des éliminatoires. Les champions du monde en titre ont pu compter sur le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister (48e), la recrue de l'Atlético Madrid Julian Alvarez (84e) et l'attaquant de l'AS Rome Paulo Dybala (91e) pour faire la différence. Sans Lionel Messi, blessé, l'Argentine n'a pas vraiment connu le danger, les Chiliens ne cadrant qu'un seul tir en cinq tentatives. Egalement privée d'Angel Di Maria qui a pris sa retraite internationale, elle s'est reposée sur sa jeune garde au milieu et la paire Lautaro Martinez-Julian Alvarez devant. L'Argentine conserve ainsi la tête des éliminatoires dans la zone AmSud avec 18 points en sept matches, devant l'Uruguay (13), qui peut recoller à deux longueurs en cas de succès contre le Paraguay vendredi. Le Brésil n'est pour l'heure que 6e, avec 7 points conquis en 6 parties.

Un coach licencié pour avoir encouragé un Sud-coréen aux JO Kim Woo-min (à droite) avait bénéficié du soutien d'un coach australien en finale du 400 m, ce qui a déplu à Swimming Australia Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Fédération australienne a licencié un membre de son équipe d'entraîneurs pour avoir encouragé un nageur sud-coréen aux JO de Paris. Et ceci au détriment de deux nageurs australiens. Le coach, Michael Palfrey, avait suscité l'émoi dans son pays en soutenant ouvertement le Sud-Coréen Kim Woo-min, qu'il avait autrefois entraîné, face à ses deux rivaux australiens lors de la finale du 400 m nage libre. "J'espère vraiment qu'il va gagner, mais surtout j'espère vraiment qu'il nagera bien", avait déclaré Palfrey, vêtu du maillot de l'équipe d'Australie, à des journalistes sud-coréens. "Allez la Corée!" avait-il même lancé. Tout en qualifiant ces propos d'"anti-australiens", l'entraîneur en chef Rohan Taylor s'était abstenu de destituer Palfrey séance tenante, en estimant que cela aurait déstabilisé l'équipe. Mais vendredi, la Fédération australienne (Swimming Australia) a finalement annoncé avoir "licencié Michael Palfrey pour cause de violation de son contrat de travail". Palfrey est l'accusé de s'être "déconsidéré" et d'avoir "gravement porté atteinte à sa réputation et à celle de Swimming Australia". Kim Woo-min avait finalement gagné la médaille de bronze du 400 m libre, derrière l'Australien Elijah Winnington, médaille d'argent. L'or était revenu à l'Allemand Lukas Maertens et l'autre Australien en lice, Samuel Short, avait fini quatrième.

Jessica Pegula défiera Aryna Sabalenka en finale à New York Aryna Sabalenka lorgne un 3e titre majeur Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig La finale du simple dames de l'US Open opposera samedi Aryna Sabalenka (no 2) et Jessica Pegula (no 6). La Bélarusse a dominé Emma Navarro (no 3) 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, alors que l'Américaine a renversé Karolina Muchova (WTA 52) 1-6 6-4 6-2. Déjà sacrée à deux reprises en Grand Chelem, à Melbourne en 2023 et en 2024, Aryna Sabalenka (26 ans) fera figure de favorite. Jessica Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette quinzaine new-yorkaise. Aryna Sabalenka se retrouve ainsi dans la même situation qu'un an plus tôt à Flushing Meadows. Elle avait alors déjà abordé la finale avec les faveurs de la cote, mais avait dû s'incliner face à une Américaine portée par les quelque 23'000 spectateurs présents dans le Stade Arthur Ashe. Battue par Coco Gauff en finale l'an dernier, la Bélarusse a déjà pu se frotter à une Américaine jeudi en demi-finale. Et si elle a manqué une première opportunité de conclure au moment de servir pour le match à 6-4 5-4, elle a maîtrisé son sujet dans le tie-break qui a suivi pour s'offrir une quatrième finale majeure. Jessica Pegula, qui a subi la loi de Sabalenka en finale du WTA 1000 de Cincinnati il y a trois semaines, est quant à elle revenue de loin avant de vaincre Karolina Muchova. La fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) s'est en effet retrouvée menée 6-1 2-0. Mais elle a su attendre son heure.

"Incompréhensible" Murat Yakin réconforte Nico Elvedi après son carton rouge. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Incompréhensible !" Tel est le premier mot qui vient à la bouche de Murat Yakin après la défaite 2-0 de la Suisse face au Danemark. Le Bâlois conteste le carton rouge de Nico Elvedi au début de la seconde période qui fut, à ses yeux, le grand tournant de la rencontre. "Nico était en avance lors de ce duel avec Dolberg. Le Danois fait faute pour passer devant, explique-t-il. Après, il y a bien sûr la faute de Nico. Et la VAR n’a statué que sur ce geste. Alors que c’est le premier de Dolberg qui a tout provoqué..." L’arbitre allemand Daniel Siebert s’est rendu dans le vestiaire des Suisses à la fin du match pour s’expliquer sur l’action qui a amené l’ouverture du score. "Breel Embolo était au sol et le fairplay aurait commandé aux Danois de sortir le ballon, poursuit Murat Yakin. Ils ne l’ont pas fait. Il est normal aussi de voir nos joueurs réagir avec une telle véhémence. L’arbitre a affirmé qu’il revenait aux Danois de sortir le ballon, qu’il ne pouvait pas, lui, interrompre l'action." C’est donc avec le sentiment d’avoir été volé au coin du bois que Murat Yakin met le cap sur Genève pour affronter l’Espagne dimanche. "L’absence de Granit Xhaka fait mal, regrette-t-il. A nous de nous adapter. Je ne sais pas si nous nous retrouvons déjà le dos au mur, mais ce que je sais, c’est que nous avions entamé la Ligue des Nations sur trois défaites en 2022 avant d’assurer notre maintien au final !" A Copenhague, Murat Yakin était satisfait de ce qu’il a vu à onze contre onze. "Nous étions dans le contrôle dans une rencontre à l’extérieur contre une équipe athlétique, glisse-t-il. Après l’expulsion d’Elvedi, nous ne pouvions plus être dans l’action, mais seulement dans la réaction. Et cela change tout, je vous assure ! »

Danemark - Suisse: La Suisse perd le match et ses nerfs Granit Xhaka a été expulsé en fin de match au Danemark Image: KEYSTONE/EPA Comme en juin 2022 à Prague, la Suisse a entamé du mauvais pied sa campagne de Ligue des Nations. Elle s'est inclinée 2-0 face au Danemark sur des réussites de Patrick Dorgu (82e) et de Pierre-Emile Höjbjerg (92e). Introduit quelques secondes plus tôt, Dorgou a battu Gregor Kobel dans un angle trop fermé pour que la responsabilité du gardien suisse ne soit pas engagée. Parfait jusque-là, le Zurichois a commis la "petite" erreur qui gâche sa première dans la peau du no 1. Réduite à dix après l'expulsion de Nico Elvedi peu après la reprise, la Suisse a terminé la rencontre à neuf contre onze. Les nerfs du capitaine Granit Xhaka ont, en effet, tristement lâché: il a écopé de deux avertissements après l'ouverture du score pour permettre aux Danois de doubler la mise dans le temps additionnel. Un candidat au Ballon d'Or ne devrait pas agir de la sorte... C'est donc sans son maître à jouer que la Suisse devra réagir dimanche à Genève face à l'Espagne, Comble de malchance, les Champions d'Europe seront également en quête de rachat après le 0-0 concédé à Belgrade face à la Serbie. On peut parler de contre-performance pour la Roja qui aura sans doute à cœur de l'effacer. Un arrêt qui ne fait pas tout oublier Un onze initial sans Romand, après la préférence accordée par Murat Yakin à Nico Elvedi en défense centrale dans un rôle que pouvait endosser Denis Zakaria, n'a pas vraiment traversé une première mi-temps paisible. Malgré un avantage très net dans la possession (61 %), les Suisses étaient bien heureux de regagner les vestiaires à la pause sans être menés au score. Ils ont dû leur salut à un grand arrêt de Gregor Kobel face à Kasper Dolberg à la 37e. Avec cette parade, le portier de Dortmund croyait bien avoir marqué son territoire pour sa grande première dans la peau du no 1. Mais son erreur de la 82e minute pèse vraiment sur sa performance. Il avait été alerté une première fois à la 32e sur un ballon perdu par... Granit Xhaka qui le forçait à une parade peu académique devant le Rennais Albert Gronbaek, sans doute le Danois le plus incisif. Avec un Xhaka qui ne rayonnait pas vraiment et un Breel Embolo un brin trop confus dans sa technique, la Suisse n'a pas vraiment eu le temps de faire peur aux Danois. On devait toutefois la créditer d'un superbe mouvement à la 18e, avec le décalage cette fois magnifique de Xhaka pour Ricardo Rordriguez dont le centre était repris de la tête par Silvan Widmer. L'Argovien aurait sans doute pu faire mieux... Presque le scénario du pire La reprise offrait presque le scénario du pire. Battu à la course par Dolberg, Elvedi était sanctionné finalement d'un rouge pour sa faute sur le joueur d'Anderlecht alors que l'arbitre avait infligé dans un premier temps le penalty et le jaune. A dix contre onze mais toujours avec ce score de 0-0, la Suisse s'apprêtait à vivre une seconde période bien éprouvante, à commencer par le néophyte Gregory Wüthrich que Murat Yakin lançait dans le grand bain à la 53e pour Vargas. Le sélectionneur l'a compris tout de suite: la seule ambition désormais pour la Suisse était de tenir le 0-0. Yakin lançait ainsi après l'heure de jeu Becir Omeragic et Zakaria pour donner plus de poids à son équipe qui ne sortait plus vraiment de ses 30 mètres. Les Suisses tenaient le choc jusqu'à la 82e minute avant de vivre un enfer en fin de rencontre. Les quarts de finaliste de l'Euro sont brutalement retombés sur terre au Parken de Copenhague.

Ehammer sur le podium pour "sauver" les Suisses Simon Ehammer a terminé 3e à la longueur à Zurich Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer fut le seul Helvète à se battre pour le podium jeudi soir lors du Weltklasse. L'Appenzellois a sauvé les meubles en prenant la 3e place du concours de la longueur. Ehammer s'est arraché sur son dernier saut. Il y avait dans ses yeux la volonté de s'imposer à domicile. Mais il en a manqué un petit peu. Un saut à 7,98 m pour commencer et un bond à 7,94 m pour conclure. Or, il fallait dépasser les 8 m pour l'emporter. Le Jamaïcain Wayne Pinnock a réussi 8,18 m et Miltiadis Tentoglou 8,02 m. Mais Ehammer est encore monté sur la boîte et il pourra se rendre aux finales de Bruxelles avec de la confiance. Pour les autres athlètes suisses, la soirée fut difficile. Tout comme la météo. Après les JO de Paris, force est de constater que la pression a eu tendance à retomber. Et c'est bien naturel. Sur le 100 m féminin, Sha'Carri Richardson est tout de même parvenue à s'imposer en 10''84 devant la championne olympique Julien Alfred (10''88). Et Mujinga Kambundji? Eh bien la Bernoise a dû se contenter de 11''14 (8e place). L'impression qui se dégage des dernières sorties de la 6e des derniers JO est que la fatigue commence à s'accumuler. Sa soeur cadette Ditaji Kambundji a pour sa part elle eu le malheur de voler le départ du 100 m haies. La jeune hurdleuse a tout de même eu le droit de participer à la course, mais elle n'est pas classée. Jasmine Camacho-Quinn s'est imposée en 12''36. Tebogo mate les Américains Le 200 m masculin a permis de voir la confiance actuelle de Letsile Tebogo. Malmené par Kenneth Bednarek pendant 180 mètres, le Botswanais a su utiliser ses capacités de finisseur pour aller chercher la victoire en 19''55. Bednarek a réussi sa meilleure course en 19''57, devant ses compatriotes Knighton et Kerley. Le champion d'Europe Timothé Mumenthaler s'est classé 8e en 20''72. Grant Holloway a lui aussi su faire fi du froid en allant couper la ligne de son 110 m haies en 12''99. Comme Mujinga Kambundji, Jason Joseph est apparu totalement dépourvu d'énergie. Le Bâlois a pris la 9e et dernière place en 13''60. Le 4x100 m féminin en clôture de meeting a mis un peu de baume au coeur du public avec la victoire du quatuor suisse (Kora, Atcho-Jaquier, Pointet, Kambundji) en 42''55. Les Suissesses ont mis près d'une seconde aux Néerlandaises (43''46). Chebet trop juste Sur 800 m dames, les trois Suissesses engagées ont eu de la peine à s'illustrer. Seule Rachel Pellaud a pu descendre sous les 2' avec un chrono de 1'59''85, mais elle a terminé 9e. Valentina Rosamilia a fini 11e en 2'00''17 et Audrey Werro a perdu pied pour boucler son pensum en 2'06''17. Victoire pour la Kényane Mary Moraa en 1'57''08. Beatrice Chebet avait bien envie de se mesurer au record du monde du 5000 m. Si la Kényane a pu tenir le choc pendant les trois premiers kilomètres, elle a cédé trop de temps sur la fin. Les organisateurs ont même choisi d'éteindre le lièvre électronique représentant le record du monde à deux tours de la fin. Elle se consolera avec la meilleure performance mondiale de l'année en 14'09''52.

Warholm n'a pas couru, Duplantis sans forcer Duplantis a franchi 5,82 m pour s'imposer jeudi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Brillants mercredi soir dans un 100 m parti d'un pari, Karsten Warholm et Armand Duplantis ont connu des fortunes diverses jeudi lors du Weltklasse. Le Norvégien a dû déclarer forfait sur 400 m haies, alors que le Suédois a gagné de peu le concours à la perche. Battu pour 0''10 par Armand Duplantis lors d'un duel sur 100 m (10''37 contre 10''47) mercredi, Karsten Warholm n'a malheureusement pas pu prendre part au 400 m haies pour lequel il était le grand favori. Blessé aux ischio-jambiers, le Norvégien est venu s'expliquer devant la foule, vêtu d'un maillot de la Suède, gage de son pari perdu la veille avec Duplantis. Et alors que l'on pensait qu'Alison dos Santos profiterait de l'absence du Scandinave pour s'offrir un succès de prestige, le Brésilien a dû abandonner juste après la mi-course. La victoire est revenue au Jamaïcain Roshawn Clarke en 47''49. Le Valaisan Julien Bonvin a pris la 7e place en 50''04. A la perche, Duplantis a remporté un concours qui n'a pas atteint des sommets. La fraîcheur et le vent n'ont clairement pas servi les desseins de ceux qui aiment s'envoyer en l'air. Le Suédois s'est imposé avec un bond à 5,82 m. Sam Kendricks a fait pareil, mais il a curieusement eu besoin de deux essais pour passer 5,42 m. Les deux hommes ont ensuite buté sur une barre à 6,02 m.

Un Fitzpatrick en cache un autre, deux Suisses dans le coup Alex Fitzpatrick est l'un des deux leaders de l'European Masters après le 1er tour Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un Anglais nommé Fitzpatrick pointe en tête de l'European Masters de Crans-Montana après la 1re journée. Il ne s'agit cependant pas de Matt, double vainqueur du tournoi, mais de son frère cadet Alex. Deux Suisses figurent par ailleurs dans le top 10. Auteur d'une carte de 63 (-7) Alex Fitzpatrick (25 ans) occupe la 1re place du "leaderboard" au terme d'un 1er tour disputé dans des conditions météorologiques difficiles. Il se retrouve à égalité avec l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia (42 ans). Principal favori pour la victoire finale, Matt Fitzpatrick (30 ans) est quant à lui parfaitement dans le coup après avoir rendu une carte de 66 (-4). Il occupe le 14e rang au terme d'une journée dans laquelle il a réussi cinq birdies et commis un bogey. Deux Helvètes peuvent par ailleurs se targuer d'avoir fait mieux que le vainqueur de l'US Open 2022 jeudi sur le Haut-Plateau. Brillants, l'amateur zurichois Nicola Gerhardsen (22 ans) et le professionnel bâlois Cedric Gugler (24 ans) figurent en 5e position à deux coups des leaders.

Un quatrième titre pour Catherine Debrunner Catherine Debrunner a cueilli son 4e titre jeudi soir à Paris Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Catherine Debrunner a cueilli sa quatrième médaille d'or pour sa cinquième finale aux Paralympiques de Paris. La Thurgovienne de 29 ans s'est imposée avec brio sur 400 m dans la catégorie T53. Avec un chrono de 51''60, Debrunner a établi un nouveau record paralympique. Elle a distancé sa dauphine, la Britannique Samantha Kinghorn, de 1''85. Pour Catherine Debrunner, les épreuves sur piste se terminent donc sur une note optimale. Elle a gagné toutes les courses dans lesquelles elle était favorite. Sur 100 m, sa discipline la plus faible, elle ne s'attendait pas vraiment à avoir des chances réelles de remporter l'or. L'argent la satisfait. Mais dans sa discipline de prédilection, le 400 m, la Thurgovienne a encore une fois démontré à ses adversaires qu'elle était quasiment imbattable sur la piste. Dimanche, elle terminera ses troisièmes Jeux paralympiques avec le marathon, où elle visera également le titre. Manuela Schär a quant à elle manqué de peu sa deuxième médaille d'or dans ces Paralympiques 2024. Sacrée sur 800 m à Paris, la Lucernoise de 39 ans s'est parée d'argent sur 400 m dans la catégorie T54. La tenante du titre a été battue de neuf centièmes par la Belge Lea Bayekula, qui a forcé la décision dans la dernière ligne droite.

Murat Yakin accorde sa confiance à Nico Elvedi Sur le banc pendant tout l'Euro, Nico Elvedi retrouve sa place ce soir à Copenhague. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Denis Zakaria ne figure pas dans le onze de Murat Yakin pour affronter ce soir le Danemarl. Murat Yakin a préféré titulariser Nico Elvedi en défense aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. Le choix de laisser Daniel Zakaria sur le banc fut le seul choix "compliqué" arrêté par Murat Yakin. Le sélectionneur n’a réservé aucune véritable surprise du chef dans son équipe avec la confiance accordée à Silvan Widmer et à Fabian Rieder pour occuper le flanc doit, à Michel Aebischer et à Ruben Vargas le flanc gauche. La Suisse tentera de gagner pour la première fois de son histoire au Danemark. Elle a disputé huit rencontres à Copenhague sans en gagner un seul. En mars dernier, les deux équipes ne s’étaient pas départagées (0-0). La Suisse alignera l’équipe suivante : Kobek ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Rieder, Vargas ; Embolo.

Mauro Schmid manque à nouveau de peu la victoire Mauro Schmid a pris la 2e place de la 18e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Mauro Schmid a une nouvelle fois manqué de peu la victoire sur les routes du Tour d'Espagne. Le champion de Suisse 2024, 2e de la 13e étape, a terminé au même rang lors de la 18e étape remportée en solitaire par Urko Berrade à Maeztu. Ben O'Connor a, lui, conservé la tunique rouge de leader. Devancé de 4 secondes sur la ligne, Mauro Schmid était peut-être le plus fort parmi les douze rescapés d'une échappée dans laquelle figurait également le Thurgovien Stefan Küng (12e sur la ligne, à 51'' du vainqueur du jour). Mais il n'a rien pu faire face au travail de sape de l'équipe Kern Pharma. En surnombre avec trois hommes présents parmi les fuyards, la formation espagnole - invitée par les organisateurs - a pu fêter son troisième succès sur cette Vuelta. Le Basque Urko Berrade a fait parler ses qualités de grimpeur pour sortir de ce groupe et triompher sur ses terres dans le Parque natural de Izki. Mauro Schmid, qui avait également tenté sa chance dans le final de la 17e étape mercredi (11e place), bouclera donc probablement cette Vuelta sans avoir pu lever les bras au ciel. Mais le Zurichois sera certainement à surveiller de près sur ses routes lors de la course sur route des Mondiaux 2024 à Zurich le 29 septembre. O'Connor assure Arrivé au sein du peloton principal avec 6'40'' de retard sur Berrade, l'Australien Ben O'Connor garde la tête du général avec 5'' d'avance sur le favori Primoz Roglic à trois étapes de la fin. A noter la journée cauchemardesque vécue par Mikel Landa, qui a perdu 3'20 sur les cadors pour reculer de la 5e à la 10e place du général.

Un deuxième succès précieux pour Alinghi Alinghi a pris une option sur une place en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi Red Bull Racing monte bel et bien en puissance dans la Coupe Louis Vuitton. Le défi suisse a fêté son deuxième succès dans le Round Robin, le deuxième d'affilée, en battant les Américains jeudi après-midi au large de Barcelone. Après avoir débloqué enfin son compteur deux jours plus tôt face aux Français d'Orient Express, Alinghi a fait un pas vers les demi-finales en cueillant un deuxième point. Orient Express, qui a subi la loi de Luna Rossa jeudi, en reste à une victoire et se retrouve seul au 5e et dernier rang du classement des Challengers. En tête dès le départ, Alinghi a maîtrisé son sujet face à NYYC American Magic. Devancés de 23 secondes à mi-parcours, les Américains ont multiplié les manoeuvres pour gêner la progression des Helvètes. Mais ce sont eux qui ont fini par partir à la faute pour perdre toute chance de revenir. Alinghi, qui s'est imposé avec 38'' d'avance, a encore deux matches avec enjeu à disputer dans ce Round Robin, tout comme Orient Express. Le défi suisse a son destin en main. Ise frottera samedi à Britannia - puis face au Defender Team New Zealand - avant d'affronter dimanche les Italiens de Luna Rossa juste après l'ultime régate d'Orient Express face à Britannia.

Van Aert ne disputera plus de course cette saison Wout van Aert ne participera pas aux championnats du monde à Zurich. Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Wout van Aert met prématurément fin à sa saison après sa chute au Tour d'Espagne. Le Belge ne sera donc pas au départ des championnats du monde qui débuteront dans un peu plus de deux semaines à Zurich. Selon un communiqué de presse de son équipe, van Aert a décidé de soigner sa profonde entaille au genou droit. "Il a besoin de temps pour récupérer", ont écrit les responsables de l'équipe Visma-Lease a Bike sur leurs réseaux sociaux.

La Suisse pourrait éviter la Suède Roman Josi et Nico Hischier pourrait ne pas devoir affronter la Suède en phase de poule aux JO 2026. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Fédération internationale de hockey sur glace (l'IIHF) a dévoilé, jeudi, ses groupes alternatifs pour le tournoi masculin des JO 2026, en cas de suspension confirmée de la Russie. La Sbornaïa serait remplacée par la France. Les Tricolores seraient incorporés dans le groupe A, avec la Suisse, le Canada et la République tchèque. Afin d'éviter un trop important déséquilibre entre les groupes, l'IIHF a choisi de les rééquilibrer. Si ce scénario devait voir le jour, la Suisse éviterait d'affronter la Suède en phase de poule.