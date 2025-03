L'or pour Noe Roth ++ Le bronze pour Pirmin Werner

Le Barça reprend les devants Le Barça a maîtrisé son sujet face à Gérone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a aisément maîtrisé Gérone (4-1) à domicile dimanche. Les Catalans comptent ainsi toujours trois points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga à l'issue de la 29e journée. Contraint à un rythme d'un match tous les trois jours, le Barça, invaincu en 2025, n'a pas eu à forcer son talent face à son voisin catalan, malgré une petite frayeur au moment de l'égalisation du milieu de Gérone Arnaut Danjuma (1-1, 53e). En l'absence de Raphinha, à nouveau préservé, les Blaugrana s'en sont notamment remis à leur buteur Robert Lewandowski, titularisé et auteur de ses 24e et 25e buts en Liga (61e et 77e). Entré en jeu, Ferran Torres a aggravé le score à la 86e. Après cet après-midi tranquille, le Barça peut se tourner vers la demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid, après le spectaculaire 2-2 de l'aller en Catalogne.

Le hat trick pour Mads Pedersen sur Gand-Wevelgem Mads Pedersen a remporté son 3e Gand-Wevelgem dimanche Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Mads Pedersen a remporté pour la troisième fois Gand-Wevelgem dimanche. Déjà vainqueur de la classique du vent en 2020 et 2024, le Danois s'est imposé au terme d'un solo de 56 kilomètres avec une cinquantaine de secondes d'avance sur son dauphin, le Belge Tim Merlier. Le champion du monde 2019, deuxième de l'E3 Classic vendredi seulement battu par Mathieu van der Poel, rejoint le cercle très fermé des triples vainqueurs composé jusque-là de six coureurs: Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen et Peter Sagan. Primoz Roglic a quant à lui remporté dimanche son deuxième Tour de Catalogne, après son sacre de 2023. Le Slovène a gagné en solitaire la 7e et dernière étape à Barcelone au terme d'un grand numéro. Il comptait avant cette étape une seconde de retard au général sur l'Espagnol Juan Ayuso, lequel a craqué dans le final dimanche.

Aerials: L'or pour Noe Roth, le bronze pour Pirmin Werner Nor Roth (à droite) et Pirmin Werner ont respectivement conquis l'or et le bronze en aerials dans les Mondiaux en Engadine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Mondiaux en Engadine se sont terminés en apothéose pour la Suisse. Le Zougois Noe Roth s'est paré d'or en aerials dimanche après-midi, son compère zurichois Pirmin Werner décrochant quant à lui le bronze. Noe Roth (24 ans) a ainsi défendu victorieusement le titre conquis en 2023 à Bakouriani. Avec la manière qui plus est: crédité de 143,31 points pour son Double Full-Double Full-Full, il a devancé de près de 20 points son dauphin américain Quinn Dehlinger. "C'est le meilleur saut que j'ai réussi dans ma vie", s'est exclamé au micro de la FIS Noe Roth, tout sourire au côté de son compère Pirmin Werner. "On se pousse les deux à l'entraînement", a rappelé l'homme du jour, dont la figure présentait un degré de difficulté moindre par rapport à celle proposée par Werner. En bronze jeudi dans l'épreuve par équipe en compagnie de Roth et de l'étonnante Lina Kozomara, Pirmin Werner (25 ans) a quant à lui cueilli sa première médaille individuelle dans un grand rendez-vous. Il a tout tenté dans la "Super Finale", manquant de peu l'atterrissage sur son "Hurricane" (Full-Triple Full-Full). Ces deux médailles permettent à la Suisse de conclure ces joutes engadinoises avec neuf médailles. L'équipe d'aerials en a rapporté trois, tout comme celle de skicross (or pour Fanny Smith et Ryan Regez, ainsi que pour le duo Smith/Regez). Mathilde Gremaud (or en ski slopestyle), Sarah Höfflin (or en ski Big Air) et Valerio Jud/Sina Siegenthaler (bronze en snowboardcross par équipe) complètent ce bilan remarquable.

Bâle et Shaqiri répondent à Servette Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire bâloise à Winterthour. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le FC Bâle ne laisse pas Servette s'échapper en tête de la Super League. Les Rhénans se sont imposés 2-0 à Winterthour dimanche pour revenir à deux points des Grenat, vainqueurs de Lugano la veille. Comme souvent cette saison, Bâle s'est reposé sur le génie de Xherdan Shaqiri pour faire la différence à la Schützenwiese. Le numéro 10 a marqué son 10e but de l'exercice d'une belle demi-volée pour ouvrir le score à la 49e minute. Il a ensuite décalé Bénie Traoré sur le but du break (70e). Les hommes de Fabio Celestini n'ont pas tremblé face à une équipe de Winterthour qui se dirige tout droit vers la Challenge League. Il faudra un exploit pour que la lanterne rouge rattrape Grasshopper, actuel barragiste. Le FC Bâle se relance donc après ses deux contre-performances à Lucerne (1-1) et contre Young Boys (défaite 2-1) avant la trêve internationale. Deuxièmes à deux points de Servette, les Rotblau sont bien dans la course au titre.

Halfpipe: Finley Melville Ives et Zoe Atkin sacrés Après le bronze et l'argent, Zoe Atkin a cette fois décroché l'or mondial. Image: KEYSTONE/AP/Mayk Wendt Le skieur néo-zélandais de 18 ans Finley Melville Ives a remporté l'or mondial en halfpipe dimanche en Engadine. La Britannique Zoe Atkin a été sacrée chez les femmes. Melville Ives a mis tout le monde d'accord dès son premier run sur le halfpipe du Corvatsch Park de Silvaplana. Avec son score de 96,00, il a devancé deux trentenaires américains: Nick Goepper (31 ans) et Alex Ferreira (30 ans). Seul Suisse en lice dans cette finale, Rafael Kreienbühl a terminé au 13e rang. Chez les femmes, le titre est revenu à la Britannique Zoe Atkin. La freestyleuse de 22 ans a devancé d'un cheveu la Chinoise Fanghui Li et la Canadienne Cassie Sharpe.

Fanny Smith termine en beauté Fanny Smith (à gauche) a terminé en trombe cet hiver 2024-2025. Image: KEYSTONE/AP/Pontus Lundahl/TT Fanny Smith a conclu son superbe hiver de la meilleure des manières dimanche à Idre Fjäll. La Vaudoise s'est imposée devant la Canadienne Courtney Hoffos et sa compatriote Talina Gantenbein. Déjà assurée de remporter un quatrième globe de cristal après avoir pris la troisième place samedi en Suède, Smith a profité lors de cette ultime épreuve. Elle a remporté son quart de finale, sa demi-finale et la finale pour signer un 35e succès en Coupe du monde. "Je voulais terminer parfaitement malgré la fatigue. Cela a été une magnifique saison", a déclaré la toute fraîche championne du monde au micro de la FIS. Talina Gantenbein est elle montée pour la huitième fois sur le podium. La Grisonne de 26 ans est toujours à la recherche d'un premier succès en Coupe du monde. Howden remporte le globe Chez les hommes, la victoire est revenue au Canadien Reece Howden, qui a par la même occasion décroché son troisième globe de cristal après ceux remportés en 2021 et 2023. Le Bernois Ryan Regez, champion du monde à Saint-Moritz, a pris le 8e rang final après son élimination en demi-finale.

Gregor Deschwanden termine sur une 8e place Gregor Deschwanden a conclu sa belle saison sur une bonne note. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Gregor Deschwanden a bouclé l'hiver le plus abouti de sa carrière avec une 8e place lors du concours de vol à skis de Planica dimanche. Le Slovène Domen Prevc a battu le record du monde. Le Lucernois a réussi deux bons sauts mesurés à 230 et 229,5 m. Il s'est ainsi classé pour la 18e fois de la saison dans le top 10 pour terminer à la 6e place de la Coupe du monde. Après un 18e rang final l'hiver dernier qui constituait déjà son meilleur résultat, le sauteur de 34 ans a encore poursuivi sa progression. Il aurait même pu finir dans le top 5 si Anze Lanisek ne s'était pas imposé devant son public dimanche. La victoire du Slovène a toutefois été éclipsée par le record du monde établi par son compatriote Domen Prevc, auteur d'un vol mesuré à 254,5 m. L'Autrichien Daniel Tschofenig, vainqueur de la Tournée des quatre tremplins, était déjà assuré de remporter le gros globe de cristal avant cette dernière étape.

Un 2e triplé en NHL pour Hischier, et un nouveau record Hischier a sign Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Nico Hischier a brillé samedi en NHL. Le capitaine des Devils a signé un hat trick sur la glace du Minnesota Wild dans un match gagné 5-2 par New Jersey. Battus 4-0 à Winnipeg 24 heures plus tôt, les Devils ont donc parfaitement réagi. Grâce essentiellement à Nico Hischier, qui a réussi son deuxième triplé de la saison - et son deuxième en NHL - après celui réalisé le 25 novembre dernier face à Nashville. Désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle son compère Timo Meier est resté "muet", le centre valaisan a ouvert la marque après 29 secondes de jeu seulement en reprenant un rebond accordé après un tir de Jesper Bratt. Il a ensuite marqué le 3-1 à la 44e, puis le 4-2 en supériorité numérique à la 55e. Hischier affiche désormais 33 buts à son compteur 2024/25, soit 2 de plus que son précédent record en saison régulière établi en 2022/23, pour un total de 62 points. Il est surtout bien parti pour vivre ses deuxièmes play-off en NHL: 3e de la Metropolitan Division, New Jersey compte 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant, les New York Rangers, qui peuvent encore espérer en engranger 16. Bichsel et les Stars en play-off Le défenseur soleurois Lian Bichsel est quant à lui certain de connaître les délices des séries finales avec Dallas, qui est devenu la troisième équipe à valider son ticket après les Jets de Nino Niederreiter et les Capitals. Les Stars ont dominé le Kraken 5-1 samedi à Seattle, où Bichsel a mis fin à une disette personnelle de 13 matches sans le moindre point en réussissant un assist.

Le CC Genève bat la Norvège pour son entrée en lice Benoît Schwarz-van Berkel et son équipe ont battu la Norvège samedi soir Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse a pris un départ idéal dans le championnat du monde messieurs à Moose Jaw au Canada. Le CC Genève a dominé la Norvége 7-4 samedi soir pour son entrée en lice dans ce tournoi. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont parfaitement maîtrisé leur sujet face à la Norvège de Magnus Ramsfjell. Trois coups de deux réalisés aux deuxième, quatrième et sixième ends leur ont permis de mener 6-3. Leurs adversaires ont abandonné après la neuvième manche. Le quatuor helvétique vise une deuxième médaille mondiale après celle de bronze conquise en 2023. Il est en quête de rachat après avoir manqué son affaire tant au Mondial 2024 à Schaffhouse (7e place) qu'aux Européens en novembre dernier (4e rang).

Britschgi 12e, Malinin titré pour la deuxième fois Lukas Britschgi a pris la 12e place des Mondiaux 2025 Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Onzième après le programme court, Lukas Britschgi doit se contenter d'une 12e place aux Mondiaux de Boston. Le Schaffhousois, malade, a chuté au cours de son programme libre. Le titre est revenu à l'Américain Ilia Malinin. Sacré champion d'Europe début février à Tallinn, Lukas Britschgi espérait forcément mieux dans le Massachusetts. Mais "j'ai commencé à me sentir malade la nuit dernière. Je savais donc que ces quatre minutes seraient difficiles. Je me suis battu", a-t-il relevé. "Bien sûr, j'aurais espéré un peu mieux, mais dans l'ensemble j'ai quand même fait de bonnes choses", a poursuivi le 6e des Championnats du monde 2024, qui a chuté à la réception de sa combinaison Triple Lutz-Triple Toeloop dans ce libre. Lukas Britschgi a récolté 158,36 points pour son libre, très loin de son record établi aux derniers Européens (184,19), pour un total de 244,19. Il n'a toutefois pas trop de regrets à avoir: les 267,09 points cumulés à Tallin lui auraient valu un 7e rang à Boston. Place désormais aux vacances pour lui. "Je dois prendre huit semaines de repos pour faire de la rééducation pour mon genou", qui l'a fait souffrir out au long de la saison. Cela signifie huit semaines sans patiner sur la glace", a-t-il encore expliqué. Malinin survole les débats Sacré pour la deuxième fois consécutive, Ilia Malinin a quant à lui réussi un programme libre de très haut niveau samedi. L'Américain de 20 ans a récolté le score impressionnant de 318,56 points grâce à une prestation agrémentée de six quadruples sauts. Grand favori et leader après le programme court, Ilia Malinin devance le Kazakh Mikhail Shaidorov (287,47 points), 20 ans également. Le Japonais Yuma Kagiyama, 21 ans, a décroché la médaille de bronze (278,19 points). A moins d'un an des JO de Milan et Cortina d'Ampezzo, la victoire de Malinin vient compléter un triplé des Etats-Unis. A domicile, les Américains ont également décroché les médailles d'or dans l'épreuve féminine grâce à Alysa Liu et en danse sur glace avec Madison Chock et Evan Bates. Le seul titre qui leur a échappé est revenu aux Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara chez les couples.

Lausanne-Sport: comment gagner sans Alvyn Sanches ? Orphelin de son joyau Alvin Sanches, le Lausanne-Sport abat ce dimanche une carte décisive face au FC Lucerne. La victoire est impérative pour les Vaudois s’ils entendent figurer dans le top-6. Septièmes du classement, ils restent sur une victoire 2-0 à St-Gall acquise notamment grâce à une réussite d’Alvyn Sanches. A Ludovic Magnin de trouver une nouvelle organisation pour pallier l’absence du néo-international. Ce dimanche s’ouvrira avec le déplacement du FC Bâle à Winterthour. Avec une seule victoire lors de ses six derniers matches, la formation de Fabio Celestini n’a plus le choix. Elle doit s’imposer dans le fief de la "lanterne rouge" sous peine de basculer dans une crise printanière que personne n’aura vue venir. Enfin, le derby zurichois entre les Grasshoppers et le FC Zurich semble bien indécis. Capable du meilleur comme du pire, le FCZ doit, en principe, passer l’épaule. Mais les Grasshoppers ont démontré depuis le début de l’année qu’ils possédaient des ressources insoupçonnées.

Breel Embolo et Monaco retardent le sacre du PSG Breel Embolo a offert la victoire à Monaco samedi (archives). Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Un but de Breel Embolo a permis à Monaco de battre Nice samedi en Ligue 1 (2-1). Les Monégasques retardent ainsi le sacre annoncé du PSG, large vainqueur de Saint-Etienne un peu plus tôt (6-1). L'attaquant bâlois, buteur sur penalty mardi avec l'équipe de Suisse face au Luxembourg, a offert la victoire aux siens à la 73e minute. Il a résisté à plusieurs défenseurs dans la surface pour se mettre sur son pied droit et tromper le portier de l'OGC Nice Marcin Bulka. Grâce au cinquième but de la saison d'Embolo en Ligue 1, l'AS Monaco déloge ainsi Marseille, battu 3-1 à Reims, de la deuxième place du classement. Mais les joueurs du Rocher comptent 21 points de retard sur le PSG alors qu'il ne reste que... 21 points en jeu. Les Parisiens auraient déjà pu fêter un treizième titre de champion en cas de match nul entre Monaco et Nice. Ils auront l'occasion de conclure l'affaire devant leur public samedi face à Angers.

Aryna Sabalenka remporte le titre Aryna Sabalenka est bien la patronne du tennis mondiale. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier La Bélarusse Aryna Sabalenka a triomphé en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en dominant l'Américaine Jessica Pegula. La numéro 1 mondiale s'est imposée 7-5 6-2. Sabalenka, âgée de 26 ans, n'avait encore jamais remporté le trophée en Floride. Il s'agit de son 19e titre sur le circuit, le deuxième cette année après celui conquis à Brisbane en janvier. La Bélarusse a battu Pegula (WTA 4) pour la troisième fois en huit mois dans une finale disputée sur le sol américain, après le WTA 1000 de Cincinnati en août 2024 puis l'US Open à New York en septembre. Son succès va encore accroître son avance au classement WTA, où la finaliste du dernier Open d'Australie comptera plus de 3000 points d'avance sur la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) lundi. 8e titre en WTA 1000 Sabalenka, trois fois titrée en Grand Chelem, n'avait jamais fait mieux que quart de finaliste à Miami, où elle a décroché dimanche son 8e trophée dans cette catégorie des WTA 1000, celle juste en dessous des Majeurs. Dans un match marqué par la qualité de retour des deux joueuses, les breaks se sont multipliés (7 pour Sabalenka, 4 pour Pegula). La Bélarusse a fini par imposer sa puissance pour largement déborder l'Américaine dans la deuxième manche et terminer en 1h30' de jeu.

Servette signe un succès sans prix à Lugano L'attaquant servettien Enzo Crivelli (à droite), ici au duel avec le Luganais Lukas Mai, a marqué son huitième but de la saison en championnat. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le Servette FC conforte son fauteuil de leader de Super League. Les Grenat se sont imposés 2-0 samedi à Lugano pour prendre cinq points d'avance sur Bâle, qui joue dimanche à Winterthour. Les hommes de Thomas Häberli, bien plus cliniques les Bianconeri au Cornaredo, ont cueilli ce précieux succès grâce à des réussites d'Enzo Crivelli (31e) et de Tiemoko Ouattara (83e). La reprise de volée du Français après un centre de Miroslav Stevanovic sur le 1-0 a mis un coup sur la tête des Tessinois, qui avaient largement dominé l'entame de match. Le SFC repousse ainsi son adversaire du soir à six longueurs et va aborder sa semaine anglaise avec le plein de confiance. Un nouveau succès mardi à Genève face à des Young Boys revenus dans la course permettrait aux Grenat de distancer un autre adversaire direct. S'il fait preuve de la même solidité face aux Bernois ainsi qu'à Saint-Gall dimanche prochain, le Servette FC pourrait bien affirmer un peu plus son statut de favori au titre de champion de Suisse.