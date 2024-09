Le FC Zurich s'impose ++ Lausanne, Genève et Fribourg battus

Le Real Madrid facile Kylian Mbappé a encore marqué Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid est revenu à un point du Barça avec toutefois un match de plus. Les Madrilènes se sont imposés 4-1 contre l'Espanyol Barcelone lors de la 6e journée. Après une première mi-temps sans but, un autogoal du gardien Thibaut Courtois a donné l'avantage aux Catalans à la 54e. Mais Dani Carvajal a rapidement égalisé (58e). Rodrygo a ensuite permis au Real de prendre l'avantage à la 74e sur un centre de Vinicius. Vinicius a ajouté un troisième but à la 78e sur une passe de Kylian Mbappé. La star française y est également allée de son goal avec un penalty transformé dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire des hommes de Carlo Ancelotti.

Zurich s'impose 2-0 à Bâle et prend les commandes La joie des joueurs du FCZ Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Zurich a rejoint le FC Lucerne en tête du classement de Super League samedi soir, en attendant le déplacement de Lugano à Sion dimanche. La troupe de Ricardo Moniz est allée s'imposer 2-0 sur la pelouse d'un pâle FC Bâle. Invaincu depuis désormais dix matches en championnat (8 victoires, 2 nuls), le FCZ a forcé la décision sur des réussites de Mounir Chouiar (31e) et de Juan José Perea (55e). Le FC Bâle n'a ainsi remporté aucun des six derniers "Klassiker" disputés au Parc St-Jacques (3 défaites, 3 nuls)! La défense bâloise doit plaider coupable samedi soir. Zurich a ouvert la marque sur un contre négocié en deux passes, profitant d'un corner bâlois bien mal tiré par Romario Baro. Simon Ballet pouvait récupérer directement le ballon et le glisser à Nikola Katic, lequel lançait dans la profondeur Mounir Chouiar. Idéalement placé à l'orée des seize mètres rhénans, Chouiar jouait parfaitement le coup. L'attaquant français se jouait de son défenseur grâce à un crochet, avant de tromper Marwin Hitz sur une frappe enroulée du pied droit. Le portier bâlois ne pouvait d'ailleurs pas grand-chose non plus sur le 2-0. Tout en puissance, le centre-avant colombien Juan José Perea prenait le dessus sur le côté gauche sur un Jonas Adjetey bien naïf en la circonstance pour inscrire son 4e but dans cette Super League 2024/25. Le FCB de Fabio Celestini - qui a aligné Xherdan Shaqiri durant l'intégralité de cette partie - a dominé les débats par la suite. Mais sans parvenir à mettre véritablement le gardien zurichois Yanick Brecher en danger. Et l'expulsion de Romario Baro à la 86e a ôté tout espoir aux Rhénans.

Lausanne, Genève et Fribourg battus, Bienne s'impose Lugano a été excellent à Lausanne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a trouvé son maître lors de la 3e journée de National League. Le LHC a été battu 4-2 par Lugano, alors que Genève et Fribourg se sont inclinés en prolongation (3-2 et 2-1). Le 1-0 d'Oksanen tombé dès la 2e a certainement agi comme un trompe-l'oeil. Car même si les Lions ont bien attaqué cette rencontre, le fait d'affronter une équipe qui a joué jeudi et non pas vendredi n'a pas aidé les Vaudois. Ceux-ci ont semblé avoir souvent un temps de retard sur leurs adversaires, surtout au cours du tiers médian jusqu'à la mi-match. Les joueurs de Geoff Ward se sont ensuite réveillés pour mettre de la pression sur la cage de van Pottelberghe. Lugano a fait payer leurs erreurs aux Lausannois. Déjà à la 16e sur l'égalisation de Verboon qui a battu Pasche en piochant autour du but. Et puis à la 45e, 45 secondes après le 1-2 de Carr, Jason Fuchs a offert le puck à Michael Joly qui n'a pas manqué la cible. L'ancien attaquant du LHC Jiri Sekac a inscrit le 1-4, avant que Suomela ne parvienne a réduire le score en toute fin de match. Genève naïf en prolongation Dans son pensum de matches à l'extérieur, Genève a dû se rendre à Davos. Et même s'ils ont perdu 3-2 ap, les Aigles ont ramené quelque chose des Grisons. Et surtout, après deux tiers, ils menaient 2-1 (grâce à Vatanen et Praplan) alors que les Grisons avaient tiré 28 fois au but contre dix petits lancers côté grenat. Mais cette chance n'a pas duré et à la 53e, Zadina a pu égaliser. La prolongation ne fut pas très longue puisqu'après 22 secondes, Honka a pu offrir le deuxième point à ses couleurs. L'ancien arrière de Berne et Genève a eu beaucoup trop d'espace pour aller battre Robert Mayer. Berra hésitant Si la finalité est la même pour Fribourg avec une défaite 2-1 ap face à Rapperswil, le scénario de la rencontre et de la prolongation fut différent. Sur un power-play, Marcus Sörensen avait pu concrétiser un temps fort de Gottéron qui a davantage shooté que son adversaire. Mais à la 52e, les Saint-Gallois ont nivelé la marque d'une manière assez curieuse. Le défenseur Fabian Maier a expédié un puck d'apparence assez peu dangereuse, mais Reto Berra n'a pas pu capter la rondelle qui a filé derrière la ligne de son but. Et lors de la prolongation, c'est à 20 secondes de la fin de celle-ci que Holm a pu aller chercher le deuxième point de Rappi. Bienne lancé Pour Bienne, recevoir Ajoie ne devait pas ressembler à un match peau de banane entre deux équipes à zéro point après deux journées. Les hommes de Martin Filander ont fait le nécessaire en s'imposant 4-1. Après un premier tiers moyen, les Seelandais ont appuyé sur l'accélérateur en début de période médiane. En 30 secondes à la 22e, Andersson sur power-play et Rajala laissé libre de ses mouvements dans la zone de défense jurassienne ont pu faire passer le score de 0-0 à 2-0. Ajoie a encore une fois montré ses limites en laissant Rajala faire ce qu'il voulait. Seule lumière pour Ajoie, Marco Pedretti a de nouveau marqué. Opposé à Langnau, Zoug n'a pas laissé les Emmentalois y croire après leur succès de la veille contre Fribourg. Zoug l'a emporté 6-2.

Liverpool en marche avant Arne Slot ont repris leur marche en avant en Premier League Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Liverpool a remis les pendules à l'heure samedi contre Bournemouth (3-0) à Anfield, théâtre d'une défaite surprise le week-end dernier. Les Reds ont pris la tête de la Premier League en attendant l'affiche entre Manchester City et Arsenal dimanche. Les hommes du nouveau coach Arne Slot ont repoussé samedi le mauvais souvenir de Nottingham Forest (0-1) avec une pluie de buts tombée en première période sous le soleil de Liverpool. Après cinq journées, ils ont amassé quatre victoires, inscrit dix buts et n'en ont concédé qu'un seul. Les chouchous d'Anfield Road ont repris leur marche en avant avec une victoire rapidement esquissée contre les "Cherries" de Bournemouth, avalés en deux minutes par un doublé de Luis Diaz (26e et 28e). La belle première période des "Reds" s'est prolongée avec un but de Darwin Nunez (37e, 3-0), son premier depuis le 4 avril en club pour sa première titularisation de la saison en Premier League.

Naples contrarie la Juventus Naples et la Juve ont fait match nul 0-0 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus a enchaîné samedi un troisième nul consécutif en Serie A. Les Turinois ont été tenus en échec à domicile par Naples (0-0) lors de la 5e journée du Championnat d'Italie. Quatre jours après sa démonstration en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (3-1), la Juve peut s'estimer heureuse de ce nul au terme d'un duel d'une grande intensité. C'est Naples qui s'est créé les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (46e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis, et par Matteo Politano, dont le tir est passé juste au-dessus de la transversale (55e). Au classement de la Serie A dominée provisoirement par l'inattendu Torino (11 points), Naples reste 3e (10 points) et la Juventus 4e (9 points). L'Udinese aura l'occasion de reprendre les commandes dimanche.

Réduit à 10, Servette obtient 1 point L'expulsion d'Ondoua a changé la donne pour Servette samedi Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette a manqué le coche samedi en terre zurichoise. Les Grenat n'ont obtenu qu'un point sur la pelouse de Grasshopper lors de la 7e journée de Super League (2-2). Vainqueur 3-2 à St-Gall dans le même temps, Lucerne a pour sa part pris provisoirement la tête du classement. Bien sûr, les Servettiens ont disputé les vingt dernières minutes de ce match spectaculaire face à GC à 10 contre 11 après l'expulsion d'Ondoua à la 72e. Mais ils auraient pu faire la différence dans une partie qu'ils ont dans l'ensemble dominée, à l'exception du quart d'heure ayant suivi le changement d'arbitre. Grasshopper a en effet ouvert la marque à la 23e par l'intermédiaire du Canadien Mathieu Choimière. Celui-ci a profité de l'apathie de la défense genevoise pour marquer de la tête sur un corner, moins de dix minutes après que Stefan Horisberger avait remplacé l'arbitre principal Tobias Thies (blessé). Le Servette FC a rapidement retrouvé ses esprits, même si Choimière a trouvé l'équerre du but de Frick sur son tir de la 26e. Dereck Kutesa a logiquement inscrit le 1-1 sur une frappe enroulée du pied droit (34e), Usman Simbakoli marquant de la tête son premier but en Super League dans les arrêts de jeu de la première période (56e). Seulement, les Grenat n'ont pas su se mettre à l'abri au retour des vestiaires. Et une déviation malheureuse de Simbakoli juste devant Frick après un corner des Sauterelles a permis à Lee Young-Jun de marquer tranquillement le 2-2 (54e). Servette est ensuite reparti à l'assaut, mais l'expulsion d'Ondoua a coupé son élan. Lucerne renverse St-Gall Le deuxième match disputé à 18h a épousé un scenario étonnant. St-Gall, qui restait sur neuf matches sans défaite à domicile face à Lucerne, a craqué face à la formation de Suisse centrale après avoir pourtant mené 2-0 à la mi-temps. Le FCL a renversé la vapeur grâce à des réussites signées Klidje (56e), Spadanuda (80e) et Dorn (88e). Les Brodeurs ont pensé obtenir un penalty dans les arrêts de jeu, mais la VAR a annulé la décision initialement prise par l'arbitre Luca Cibelli.

Tournoi de qualification: Olympic échoue en finale Thibaut Petit et Olympic ne disputeront pas la Ligue des champions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic ne disputera pas la phase de poules de la Ligue des champions 2024/25. Le sextuple champion de Suisse en titre a été en battu en finale du tournoi de qualification I samedi à Antalya, s'inclinant 91-85 face au Benfica. Il se contentera de jouer l'Europe Cup cette saison. L'équipe entraînée par Thibaut Petit a longtemps pu y croire face au champion du Portugal, donné favori de ce tournoi. Même les 10 points d'affilée concédés en fin de première mi-temps n'ont pas perturbé les Fribourgeois, qui ont accusé 12 longueurs de retard après ce passage à vide (50-38 à la 17e). Olympic, qui se contentera de participer à l'Europe Cup cette saison, s'est totalement relancé en signant un 9-0 en l'espace de 100 secondes au troisième quart. Eric Nottage et ses équipiers ont même pris quatre longueurs d'avance à 8'28 de la fin du match (72-68), après un partiel de 23-9. Fribourg, qui a pris une dernière fois l'avantage à 4'47 du "buzzer" (81-80), a finalement cédé de peu dans le "money time". Le meneur américain du Benfica Ahmaad Rorie (24 points, 7 assists, 5 rebonds au final) s'est montré décisif dans les derniers instants, avec notamment un panier primé crucial rentré à 4'30 de la fin.

Swiss Cycling investit dans le cyclisme féminin Patrick Müller, responsable du sport de compétition de la fédération suisse de cyclisme, estime que la Suisse sera bien placée pour LA en 2028 Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Swiss Cycling va investir davantage dans le cyclisme et notamment pour les dames. A l'occasion du début des Mondiaux à Zurich, la fédération nationale a annoncé le lancement d'une équipe féminine UCI. L'équipe devrait évoluer à partir de la saison 2025 au troisième niveau. L'équipe sera composée majoritairement d'athlètes de la relève qui devaient jusqu'ici chercher à l'étranger, quasiment par leurs propres moyens, des équipes professionnelles après la catégorie M19. Swiss Cycling entend également investir dans la relève. L'engagement pour les cadres M17 sera généralement augmenté, puisque l'élite mondiale est de plus en plus jeune. Et troisièmement, le BMX Racing et le sprint sur piste seront réunis dans un pool, ce qui semble plus intéressant dans l'optique des JO. "Avec ce paquet de mesures, nous comblons quelques lacunes et optimisons notre programme. Si tout se passe bien, nous serons très bien placés pour Los Angeles 2028", souligne Patrick Müller, responsable du sport de compétition de la fédération suisse de cyclisme.

Des Munichois souverains Michael Olise s'est fait l'auteur d'un grand match Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern reste invaincu en Bundesliga après quatre journées. Le Rekordmeister a écrasé le Werder Brême 5-0. Le Bayern avait marqué 15 buts lors de ses deux derniers matches (6-1 à Kiel, 9-2 contre le Dinamo Zagreb). Les Bavarois en ont ajouté cinq de plus pour le début de l'Oktoberfest. Michael Olisea rendu une copie presque parfaite. Le Français de 22 ans, arrivé cet été en provenance de Crystal Palace, a été directement impliqué dans quatre des cinq buts. Il en a inscrit deux et a délivré deux assists. Derrière le Bayern on retrouve pour l'instant Freiburg qui est allé s'imposer 3-0 à Heidenheim. A noter l'entrée à quelques minutes de la fin du jeune Genevois Johan Manzambi, 18 ans, qui a fait à cette occasion ses débuts en Bundesliga.

Norris en pole, Verstappen 2e des qualifications Lando Norris partira en pole à Singapour Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Lando Norris (McLaren) s'élancera en pole position dimanche dans le GP de F1 de Singapour. Le Britannique a devancé de 0''203 le leader du championnat du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/2e), samedi lors de qualifications disputées en nocturne. C'est la sixième fois depuis ses débuts dans la catégorie-reine du sport automobile que Lando Norris décroche la pole position, la cinquième cette saison. Une troisième victoire cette année lui permettrait de se rapprocher encore de Max Verstappen au classement des pilotes, où son retard est de 59 unités. La deuxième ligne sur la grille de départ sera occupée par les deux monoplaces de l'écurie Mercedes, pilotées par Lewis Hamilton (3e à 0''316) et George Russell (4e à 0''342). Les Ferrari ont en revanche manqué leur affaire en Q3, Charles Leclerc et Carlos Sainz terminant respectivement 9e et 10e. Les pilotes de Kick Sauber-Ferrari se sont pour leur part, comme souvent, contentés de la première partie de ces qualifications. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Guanyu Zhou ont même réalisé les deux moins bons chronos en Q1, échouant à plus d'une demi-seconde d'une place en Q2.

MotoGP: Bagnaia devance Martin en sprint Bagnaia n'est plus qu'à 4 points de Martin au championnat du monde Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du GP d'Emilie-Romagne de MotoGP samedi sur le circuit de Misano Adriatico. L'Italien a devancé de 0''462 son grand rival, l'Espagnol Jorge Martin, 2e. Le double tenant du titre revient ainsi à 4 points de Jorge Martin dans un championnat du monde 2024 qui sera palpitant jusqu'au bout. Leur duel se poursuivra dimanche à l'occasion de la course principale, dans laquelle Bagnaia partira en pole position. Martin, qui possédait 7 longueurs d'avance avant cette course, a pourtant pris le meilleur départ pour compter plus d'une demi-seconde d'avance sur Bagnaia. Mais ce dernier est revenu peu à peu avant de prendre les commandes à mi-course à la suite d'une erreur de pilotage de l'Espagnol. Deux fois deuxième sur le même circuit mais à l'occasion du GP de St-Marin deux semaines plus tôt, Francesco Bagnaia a ensuite parfaitement géré son affaire. L'Italien, qui accusait 23 points de retard au championnat le 1er septembre après le GP d'Aragon, a ainsi fêté son huitième succès dans un sprint, le quatrième en 2024.

Joshua et Dubois sur le ring de Wembley pour la ceinture IBF Le puncheur Daniel Dubois, force montante de la boxe, et le double champion du monde Anthony Joshua, proche d'un retour au sommet, se disputent samedi le titre IBF des poids lourds. Les trajectoires des deux Britanniques vont enfin se croiser. Il ne pouvait pas y avoir d'hôte plus approprié que Wembley, enceinte mythique du nord de Londres située à mi-chemin entre Greenwich et Watford, leur lieu de naissance respectifs. L'affrontement entre les deux enfants du pays a fait l'objet d'une campagne de communication massive à la télévision et dans les rues, jusqu'à attirer 96'000 personnes au stade, une affluence jamais vue dans l'après-guerre pour un combat de boxe en Grande-Bretagne. Sur le ring, Daniel Dubois (27 ans) tentera de conserver la ceinture IBF qu'il a obtenue en juin contre Filip Hrgovic, de manière intérimaire, puis de manière permanente quand son détenteur Oleksandr Usyk l'a abandonnée par forfait. "Je dois conserver ce titre mondial", a déclaré en conférence de presse le Londonien, surnommé "Dynamite" ou "Triple D": "c'est une chose formidable à avoir, mais il me faut devenir légitime en gagnant ce combat". Dubois a déjà offert un aperçu de sa puissance à Joshua lors d'une séance d'entraînement en 2016 qui a ébranlé son aîné. Huit ans plus tard, il affiche un bilan de 21 victoires, dont 20 par KO, et deux défaites. "Je suis en pleine ascension, j'ai le vent en poupe", a-t-il fanfaronné, avant de couper court: "plus de mots, juste du combat, des coups de poing. Je suis prêt à me battre et à détruire". Fougue contre expérience Face à lui, Anthony Joshua dispose à 34 ans d'une expérience plus vaste (28 victoires dont 25 par KO, contre trois défaites) et d'un palmarès davantage garni, avec une médaille d'or aux JO 2012 et deux titres mondiaux dans la catégorie reine. Mais sa carrière a connu un gros coup d'arrêt lorsqu'il a perdu ses ceintures en 2021 contre Oleksandr Usyk, avant de subir une deuxième défaite consécutive en 2022 contre l'Ukrainien, devenu depuis champion du monde unifié. "AJ" s'est remis dans le sens de la marche. Il reste sur une série de quatre victoires où il a fait parler la poudre, notamment contre la star du MMA Francis Ngannou. Le duel contre Dubois peut le faire entrer dans le club très fermé des triples champions du monde, comme Mohamed Ali et Lennox Lewis. Ou le ramener au bord du précipice... "C'est bon d'être de retour. Je suis prêt à me battre et à rappeler à tout le monde ce dont je suis capable", a confié Joshua aux médias avant un combat dont le vainqueur pourrait défier l'année prochaine Usyk ou Tyson Fury, opposés le 21 décembre à Riyad.

Réaction attendue à Servette, qui se déplace chez les Grasshoppers Sorti en 16e de finale d'une Coupe de Suisse dont il était le tenant du trophée, le Servette FC doit rebondir en Super League, dès samedi. Les Grenat se déplacent à Zurich pour y affronter GC à 18h. La formation genevoise, qui s'est inclinée 2-1 à Schaffhouse en Coupe dimanche dernier, reste sur un succès en championnat, à Winterthour (1-0). Mais cette victoire remonte au 1er septembre déjà, avant la trêve internationale. Egalement éliminés en Coupe d'Europe, les hommes du coach Thomas Häberli n'ont plus que la Super League à se mettre sous la dent. Malgré l'humiliation vécue face à Bâle le 11 août, ils pointent au 2e rang du classement à une longueur du leader Lugano. Grasshopper n'a pour sa part connu qu'une seule victoire en championnat, face à Sion à la fin août. Neuvièmes avec quatre points, les Sauterelles espèrent sortir de la zone dangereuse. Ils ne comptent qu'un point de plus que la lanterne rouge YB. Les deux autres matches de la première partie de cette 7e journée mettront aux prises d'une part St-Gall et Lucerne (18h), et d'autre part Bâle et Zurich (20h30). Ces quatre équipes se tiennent en 1 point au classement, Zurich (3e avec 11 points, soit 1 de moins que Servette) et St-Gall (6e, 10 points) comptant un match en retard.

Lausanne s'impose au Jura, Fribourg et Bienne s'inclinent Pajuniemi signe le 2-0 pour Lausanne Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a soigné son attaque lors de la 2e journée de National League. En Ajoie, le LHC s'est imposé 6-3, tandis que Fribourg a cédé à Langnau 4-2 et que Bienne a perdu 3-2 à Rapperswil. A Porrentruy, les Vaudois n'ont pas perdu de temps. A la 13e, les hommes de Geoff Ward menaient en effet déjà 3-0. Auteur des deux réussites lausannoises mardi contre Genève, Théo Rochette a parfaitement fêté son maillot de top scorer. Le numéro 90 a ouvert la marque avant de servir Pajuniemi pour le 2-0. Tim Bozon a ensuite signé un doublé avec le 4-0 à la 23e. Pour reprendre quelques couleurs, Ajoie a dû attendre son premier jeu de puissance à la 31e. Et l'ancien Lausannois Marco Pedretti a pu réduire le score en battant Antoine Keller, qui disputait son premier match de National League à 19 ans. Mais les Jurassiens n'ont pas pu construire sur ce but et Kuokkanen a pu inscrire le 5-1 en infériorité numérique après une très mauvaise relance de Brennan. Les Ajoulots ont cependant trouvé deux fois la faille au cours du troisième tiers pour adoucir un peu leur peine. Sur les deux buts, Antoine Keller avait le projecteur sur lui. Sur le 2-5 de Hazen (49e), le gardien a sauvé le puck sur la ligne, mais les arbitres ont estimé que le but était valable. A la 52e en revanche, le portier vaudois a encaissé un tir inoffensif. Heureusement pour le jeune gardien, cela n'a pas porté à conséquence. Et finalement Oksanen a pu sceller le score dans la cage vide. Fribourg s'incline En déplacement à Langnau, Fribourg n'avait pas forcément la tâche aisée. A domicile, en début de saison, le club bernois n'est jamais facile à appréhender sur sa glace. Et c'est bien ce qui s'est passé avec des Emmentalois qui l'ont emporté 4-2. La partie a mal commencé pour les Dragons qui ont concédé l'ouverture du score à la 7e sur un but de Saarela. Mais à la 19e sur un double avantage numérique, les joueurs de Pat Emond ont pu égaliser grâce à De la Rose. Seulement lors du tiers médian, les Fribourgeois ont laissé les Emmentalois prendre deux longueurs d'avance. Et malgré le but de Julien Sprunger (34e), Gottéron a toujours dû patiner après le score. Chris DiDomenico a bénéficié d'une chance en or à la 53e avec un penalty, mais il a manqué un tout petit quelque chose à l'ancienne vedette de l'Ilfis. Et derrière, c'est Riikola qui a pu redonner de l'air à son équipe. Fribourg va devoir se ressaisir samedi à domicile contre Rapperswil. Bienne chute encore Un Rapperswil qui va bien et qui a signé une deuxième victoire. Vainqueurs d'Ambri pour la reprise, les Saint-Gallois ont cette fois dominé Bienne 3-2. Touché contre Zurich mardi dernier, Toni Rajala a pu tenir sa place, mais cela n'a pas empêché les Seelandais de courber rapidement l'échine avec deux buts encaissés en 68 secondes entre la 6e et la 7e. Mais après le 2-1 d'Andersson, Bienne n'a pas montré grand-chose. Il a fallu attendre la fin de match pour voir les joueurs de Martin Filander mettre en danger Melvin Nyffeler. Mais trop tard. Face à un Ambri combatif, Zurich a eu besoin de la prolongation et du talent de Denis Malgin pour l'emporter 5-4. Dans le dernier match de la soirée, Kloten a battu Berne 2-1 tab.