LeBron James blessé ++ Retour gagnant de Josi

LeBron James va manquer le début de saison LeBron James souffre d'une sciatique et va manquer le début de la saison de NBA Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque La superstar LeBron James va manquer le début de sa 23e saison en NBA. "King James" souffre d'une sciatique, ont annoncé jeudi plusieurs médias citant des responsables des Los Angeles Lakers.

LeBron James (40 ans) est victime d'une sciatique côté droit et sera de nouveau examiné dans trois ou quatre semaines, écrivent notamment ESPN et The Athletic. Il va ainsi manquer le début de saison et la réception le 21 octobre des Golden State Warriors de son vieux rival Stephen Curry.

LeBron James a manqué l'entraînement collectif jeudi après avoir raté les deux premiers matches de pré-saison, son entraîneur JJ Redick décrivant alors "une irritation d'un nerf au niveau des fessiers". Le quadruple champion NBA et recordman de points n'a toujours pas donné de date de fin à son exceptionnelle carrière, lui qui fêtera ses 41 ans en décembre.

"Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche", avait-il expliqué fin septembre. "Ce qui entretient la flamme c'est que mon amour du jeu est intact, et ma passion pour l'entraînement l'est tout autant", avait-il ajouté.



Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février Roman Josi a réussi un assist lors du premier match des Predators Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a signé un retour gagnant en NHL, plus de sept mois après sa dernière apparition en compétition officielle sous le maillot des Predators.

Le capitaine de Nashville a même signé un assist dans un match gagné 2-1 face aux Columbus Blue Jackets.

Josi a été crédité de la première mention d'assistance sur le but de la victoire, le 2-1, inscrit par Ryan O'Reilly en supériorité numérique à la 43e. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matches de la saison régulière 2024/25 en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

L'homme du match fut le gardien Juuse Saros. Les 37 arrêts du Finlandais ont permis aux Predators d'entamer de la meilleure des manière la saison, eux qui avaient perdu leurs cinq premières rencontres lors de l'exercice 2024/25.

Philipp Kurashev a également trouvé le chemin des filets jeudi pour ses débuts officiels sous le maillot de San Jose. L'attaquant bernois a inscrit à la 43e minute le 3-2 des Sharks, qui se sont finalement inclinés en prolongation (4-3) face aux Vegas Golden Knights d'Akira Schmid (20 arrêts jeudi soir).

Pius Suter a connu un baptême du feu plus compliqué avec les St. Louis Blues, qui ont été lourdement battus (5-0) à domicile par Minnesota. Première soirée difficile également pour les "Swiss Devils", New Jersey ayant été dominé 6-3 sur la glace des Carolina Hurricanes.



La Suisse allemande, terre promise du basket suisse En SBL, seuls trois des 17 équipes en lice (Starwings Bâle chez les messieurs, Baden et Aarau chez les dames) ne sont pas des clubs latins.

Pour grandir, le basket suisse veut séduire les Alémaniques. Décryptage de la stratégie de la fédération pour amener la jeunesse d'outre-Sarine à fréquenter les paniers.

Gagner en visibilité. C'est le maître-mot de Swiss Basketball lorsqu'il s'agit de décrire sa stratégie pour devenir un sport majeur en Suisse. Erik Lehmann, ex-secrétaire général, se targue du chemin parcouru: "nous avons fait beaucoup jouer les sélections nationales en Suisse allemande, et on s'y est montré dans des foires. Mais tout ça n'est pas gratuit".

Pour passer le Röstigraben, la fédération peut compter sur Yanic Konan Niederhäuser, drafté au premier tour cette année en NBA. De langue maternelle allemande, le pivot fribourgeois des Los Angeles Clippers a tout pour motiver la relève: "Yanic est à la fois atteignable et accueillant, et il a cette fibre patriotique. Il est l'exemple même qu'on peut réussir en réalisant son parcours junior en partie en Suisse" se réjouit Dan Goethals, nouveau secrétaire de Swiss Basketball.

La visibilité passe aussi par la retransmission des matches de play-offs de SBL. "Grâce à une production plus professionnelle, on espère un match par semaine avec quatre caméras à partir de janvier", avance Erik Lehmann.

Organisation d'évènements Pour ce faire, l'organisation d'évènements majeurs semble être une voie étudiée. Après le Mondial M19 cet été à Lausanne, Swiss Basketball se penche sur la possibilité d'organiser l'EuroBasket féminin en 2029.

Alors qu'il ne représente qu'un quart des licences actuellement, le sport féminin est également amené à participer à la croissance du basket suisse. La création d'une équipe nationale M18 et d'un centre national féminin sont à l'ordre du jour.

L'ouverture vers la Suisse alémanique ne représente pas qu'une augmentation du vivier d'athlètes potentiels, mais aussi des revenus liés au sponsoring. La fédération va baisser certains émoluments demandés aux clubs de SBL, mais cela ne suffit pas à porter le basket suisse dans une nouvelle dimension. "Les Alémaniques n'ont peut-être pas encore la culture du basket, mais ils ont la culture du sport collectif", motive le secrétaire général.

Se rendre crédibles Les infrastructures manquent également. Si deux nouvelles salles seront inaugurées en 2026 à Nyon et Lugano, la fédération veut intervenir en amont des décisions politiques autour des salles de gym pour les rendre compatibles avec le basket.

"On doit aller voir des décideurs publics et l'Office fédéral du Sport pour débloquer des fonds", avance Dan Goethals. "On donne également des conseils lors de la construction des salles, pour qu'elles soient le plus fonctionnel possible".

Afin de donner corps à leur projets, les dirigeants espèrent créer un cercle vertueux, en partant de la visibilité pour trouver l'argent nécessaire à la formation, aux clubs et aux infrastructures. "On recherche de la visibilité pour trouver des financements. Et notre capacité à faire vivre des projets nous rend crédible" résume "Big Dan".



Une Suède "en mode survie" se dresse face à la Suisse Confirmer les promesses de septembre. Tel est l'objectif de l'équipe de Suisse, qui affronte la Suède vendredi à Solna (20h45) pour son troisième match des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

A peine plus d'un mois après son entame canon à Bâle, où elle a maîtrisé le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) avec une efficacité stupéfiante, la Suisse aborde le deuxième acte de son triptyque automnal. Deux déplacements sont au programme: un dans la banlieue de Stockholm et l'autre à Ljubljana lundi. Le dénouement de ces éliminatoires express aura lieu en novembre, avec la réception de la Suède à Genève puis un dernier match à Pristina.

Les six points acquis en septembre, conjugués au mauvais départ de la Suède - les Scandinaves ont fait match nul en Slovénie (2-2) avant de s'incliner au Kosovo (2-0) - ont placé la Suisse en position de force. Mais la route vers l'Amérique du Nord est "encore longue", comme le rappelait avec sagesse le Vaudois Dan Ndoye après le deuxième récital helvétique à Bâle.

Le souvenir de Saint-Pétersbourg Deux contre-performances lors de cette trêve internationale relanceraient complètement le suspense et préluderaient à un mois sous haute tension. Pour rappel, seule la première place du groupe B garantit un billet pour le Mondial, le deuxième étant réduit à passer par de très périlleux barrages en mars prochain.

La Suisse n'a plus affronté la Suède depuis cette funeste élimination en 8es de finale de la Coupe du monde 2018 (1-0). A Saint-Pétersbourg, une déviation malheureuse de Manuel Akanji sur un tir presque anodin d'Emil Forsberg avait précipité la défaite des hommes de Vladimir Petkovic.

Si la sélection suédoise a depuis passablement changé - seuls le défenseur Victor Lindelöf et le gardien remplaçant Kristoffer Nordfeldt sont encore là - l'équipe de Suisse a gardé la même ossature, et avec un sentiment certain de revanche. Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo, qui devraient tous être titulaires vendredi, ont vécu la désillusion de Russie.

Le gardien claque la porte Sur sa lancée, la troupe de Murat Yakin entend bien profiter des turbulences que traversent actuellement les "Blagult", les jaune et bleu. Leur défaite au Kosovo a laissé des traces et le sélectionneur danois Jon Dahl Tomasson a fait le choix fort de rétrograder son gardien Robin Olsen (35 ans, 79 sélections), loin d'être irréprochable sur ce début de qualification.

Las, ce dernier a préféré claquer la porte, affirmant au média suédois Sportbladet qu'il ne jouerait plus en équipe nationale tant que Tomasson sera sélectionneur. Face à la Suisse, ce sera donc le portier de Stoke City Viktor Johansson (27 ans, 9 sélections) qui se dressera devant la performante attaque helvétique. Embolo et Cie ont en effet marqué en moyenne plus de trois buts par match depuis le début de l'année civile.

Mais Murat Yakin est bien conscient que son équipe se rend en terrain hostile sur la pelouse de la "Nationalarenan" de Solna avec son toit rétractable. "Ils sont en quelque sorte dans une phase de survie", avait déclaré le Bâlois au moment de révéler sa liste jeudi dernier. "Pour eux désormais, c'est tout ou rien. Et cela les rend encore plus dangereux, car ils vont jouer de manière insouciante."

La figure de proue du drakkar La Suisse doit évidemment se méfier des attaquants stars de la sélection suédoise. Mais rien ne garantit qu'Alexander Isak, qui a rejoint Liverpool dans le cadre d'un transfert estimé à 145 millions d'euros, soit aligné d'entrée vendredi. L'ancien avant-centre de Newcastle a retrouvé les terrains ces dernières semaines, mais il cristallise presque à lui seul les récentes difficultés des Reds.

L'ailier Anthony Elanga (Newcastle) et le puissant buteur Viktor Gyökeres (Arsenal) semblent plus affûtés et pourraient être une nouvelle fois associés à la tête du 3-5-2 de Tomasson. Mais Yakin ne doit pas seulement se focaliser sur la figure de proue du drakkar: avec l'infatigable piston Daniel Svensson (Borussia Dortmund) et le prometteur milieu Yasin Ayari (Brighton), deux fois décisif contre la Slovénie, la Suède dispose de deux atouts tout aussi talentueux que ceux de la Suisse.



Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois Le capitaine anglais Ollie Watkins a marqué le 2-0 lors de la victoire 3-0 face au Pays de Galles jeudi à Wembley. Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Angleterre a aisément battu le pays de Galles 3-0, jeudi en amical à Wembley. Les trois buts sont tombés lors des vingt premières minutes de la rencontre.

Le sélectionneur Thomas Tuchel a serré le poing et bondi quand Morgan Rogers (3e), Ollie Watkins (11e) et Bukayo Saka (20e) ont mis le gardien Karl Darlow au supplice. Les visiteurs ont eu le mérite de relever la tête en seconde période, jusqu'à tester deux fois les réflexes de Jordan Pickford (56e, 72e).

Ruben Loftus-Cheek, sept ans après C'était un galop d'essai parfait pour les Anglais avant la reprise des qualifications pour le Mondial 2026, mardi à Riga contre la Lettonie, dans un groupe K qu'ils dominent de la tête et des épaules (cinq victoires en cinq matches, 13 buts marqués et aucun encaissé).

En l'absence du capitaine Harry Kane, ménagé après un coup reçu avec le Bayern, le brassard a été confié à Declan Rice et la pointe de l'attaque à Ollie Watkins. Tuchel a procédé à de nombreux changements en seconde période, ce qui a notamment permis à Ruben Loftus-Cheek de porter à nouveau le maillot anglais quasiment sept ans après la dernière fois.



NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but À domicile, Fribourg-Gottéron a évité une 3e défaite de rang face à Kloten. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face à Kloten jeudi soir. À domicile, les Fribourgeois ont évité une 3e défaite de rang en National League.

Longtemps indécise, la rencontre s'est emballée dans le 3e tiers. Les Dragons ont cru avoir fait la différence en menant 2-0 à la 44e, avant de se faire rattraper en moins de 2 minutes notamment grâce à une réussite du meilleur compteur des Aviateurs Puhakka Petteri (46e), qui a inscrit son 7e but de la saison pour recoller au score (2-2).

À l'issue du 3e tiers et des prolongations, le score est toujours de 3 partout. Aux tirs au but, Roger Rönnberg a pu compter sur son topscorer Sandro Schmid et d'Henrik Borgström pour mettre fin à la série de deux défaites de Fribourg, face à Rapperswil-Jona puis sur la glace de Davos.



Yakin: "Je ne sais pas si nous sommes favoris" contre la Suède Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse compte 5 points d’avance sur la Suède avant leur duel vendredi à Solna. Mais Murat Yakin reste humble alors qu'il reste quatre matches dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

"Je ne sais pas si nous sommes vraiment les favoris", a déclaré le Balois jeudi en conférence de presse, peu après avoir atterri dans la banlieue de Stockholm. "La Suède a joué deux matches à l'extérieur et nous à domicile, donc tout peut changer très rapidement. On s'attend à un match vraiment difficile demain", a-t-il assuré.

Selon toute vraisemblance, "Muri" devrait reconduire le onze qui n'a eu besoin que d'une mi-temps pour éparpiller tant le Kosovo que la Slovénie. Ce serait alors une première pour le sélectionneur, qui n'a jamais aligné la même équipe trois fois de suite depuis le début de son mandat en 2021.

La revanche de Freuler "On vient ici avec beaucoup de confiance, on a envie de faire un bon résultat", a affirmé Remo Freuler, présent en conférence de presse avec Yakin. Le milieu de terrain de Bologne, qui "ne garde pas un très bon souvenir" de son dernier duel face aux Scandinaves (élimination en 8es de finale de la Coupe du monde 2018), devrait une nouvelle fois accompagner le capitaine Granit Xhaka et le milieu offensif Fabian Rieder dans l'entrejeu suisse.

En attaque, Breel Embolo devrait mener le trident helvétique entre Ruben Vargas et Dan Ndoye. Embolo aura d'ailleurs l'occasion de marquer lors d'un sixième match de suite avec la Suisse pour égaler le record vieux de 91 ans de Leopold Kielholz.

Stabilité défensive Le feu d'artifice offensif des derniers matches a réjoui Yakin, mais le sélectionneur n'oublie pas que seule une base solide permettra à la Suisse de réaliser un bon résultat face aux Vikings. Fort heureusement, son équipe affiche en ce moment une impressionnante stabilité, a-t-il souligné.

Il ne fait donc aucun doute que Manuel Akanji et Nico Elvedi reformeront la paire en défense centrale devant Gregor Kobel. Et bien que Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer ne soient pas toujours indiscutables en club, les deux latéraux gardent une longueur d'avance sur leurs concurrents Miro Muheim et Isaac Schmidt.



Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026 Vladimir Petkovic disputera en 2026 sa 2e Coupe du monde en tant que sélectionneur après celle disputée en 2018 avec la Suisse. Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football. Les Fennecs ont battu la Somalie 3-0 à Oran pour s'assurer la tête de leur groupe.

L'Algérie l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.

C'est la 20e équipe à se qualifier pour le Mondial 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Menée par l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, l'Algérie compte quatre points d'avance sur l'Ouganda, deuxième de ce groupe G de la Confédération africaine de football, alors qu'il ne reste qu'un match à disputer.



Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035 Le président de la FIFA Gianni Infantino a ouvert la porte à une planification de la Coupe du monde 2034 en 2035. Image: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti La Coupe du monde de football aura lieu en Arabie saoudite en 2034, voire 2035, comme l'a laissé entendre Gianni Infantino. La météo et la religion joue aussi un rôle dans la planification des dates.

La quête des dates de la Coupe du monde de football 2034 est en question au niveau de la FIFA. Comme en 2022 au Qatar, la Coupe du monde 2034 avec l'Arabie saoudite comme pays hôte pourrait avoir lieu pendant les mois d'hiver européens - peut-être même pas avant début 2035.

"Bien sûr, nous devons examiner le calendrier, l'optimiser et voir comment nous pouvons trouver des formats de compétition qui répondent peut-être un peu mieux aux nouvelles exigences du calendrier", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino aux représentants des médias en marge de l'assemblée générale de l'association européenne des clubs (ECA) à Rome. L'agence de presse AP, entre autres, a cité le Suisse.

Conflit avec les dates de ramadan Etant donné qu'en 2034, le mois de jeûne musulman du ramadan tombera en novembre et décembre, on s'attend à ce que la FIFA reporte la phase finale de la Coupe du monde au début de l'année 2035, a rapporté le portail "The Athletic". En Arabie saoudite, l'islam est la religion d'Etat officielle.

"Le monde continue de tourner et nous devons toujours essayer de nous améliorer", a déclaré Infantino en faisant référence à d'éventuelles périodes de chaleur en juin et juillet. Habituellement, les championnats du monde et d'Europe ont lieu durant ces deux mois. En 2022, la Coupe du monde avait été déplacée en novembre et décembre en raison des mois d'été extrêmement chauds au Qatar.



Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium Marc Hirschi s'est adjugé le sprint pour la 2e place lors de la Gran Piemonte. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de 27 ans de l'équipe Tudor a dû s'avouer vaincu face à Isaac Del Toro au terme des 179 kilomètres de course.

Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.

Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.



Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions Adi Hütter a été démis de ses fonctions jeudi à Monaco Image: KEYSTONE/AP/FRED SCHEIBER L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a été démis de ses fonctions, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier.

L'Autrichien était en poste depuis l'été 2023 au sein d'un club où évoluent les Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn.

Le technicien de 55 ans, qui avait mené Young Boys au titre de champion de Suisse en 2018 avant de rejoindre la Bundesliga (Eintracht Francfort puis Mönchengladbach), devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Selon différentes sources proches du dossier, les dirigeants monégasques ont donc jeté leur dévolu sur l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique en titre. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec l'Allemand Edin Terzic.

Hütter et ses adjoints proches (Christian Peintinger et Klaus Schmidt) paient ainsi le début de saison moyen du club de la Principauté. Les trois hommes ont annoncé leur départ aux joueurs jeudi après l'entraînement.



Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan Sortie en 8e de finale à Wuhan, Belinda Bencic est éliminée de la course au Masters Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad.

Battue 7-6 (7/2) 6-4 par Iga Swiatek (WTA 2) jeudi en 8e de finale du WTA 1000 de Wuhan, la St-Galloise n'a plus aucune chance de faire partie des huit meilleures joueuses de la saison.

La championne olympique 2021, au repos la veille en raison du forfait d'Elise Mertens avant leur match du 3e tour, a manqué le coche dans le premier set. Elle s'est retrouvée à deux points du gain de cette manche initiale à 5-4 30/30 sur son service, après avoir perdu les trois premiers jeux du match.

Mais Belinda Bencic, qui restait sur une défaite sèche face à Ia Polonaise en demi-finale à Wimbledon (6-2 6-0), n'est pas parvenue à porter l'estocade. Nettement dominée au tie-break, elle a également eu sa chance dans le second set, menant 2-0. Mais Iga Swiatek a su serrer sa garde pour s'imposer en 2h08'.

Encore deux tournois à jouer Sortie au même stade de la compétition à Pékin la semaine précédente, Belinda Bencic ne peut plus prétendre à une place dans les Finales WTA de Ryad (1er-8 novembre). Elle ne pointe qu'au 14e rang du classement établi en fonction des résultats de l'année avec près de 1500 points de retard sur la 8e de la Race, Jasmine Paolini.

Or, il ne restera plus que 1250 points à aller chercher en trois semaines de compétition à l'issue du tournoi de Wuhan. Et Belinda Bencic ne prévoyait de toute manière de s'aligner que dans les deux derniers WTA 500 de l'année, à Ningbo puis à Tokyo lors des deux prochaines semaines.



Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut Lawrence Pilut (ici sous le maillot de Lausanne) est au repos forcé pour 4 mois Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois.

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 "blanche" avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par "Rappi" le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers. Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.



Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai La joie de Valentin Vacherot, demi-finaliste à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications, le Monégasque Valentin Vacherot s'est hissé dans le dernier carré en sortant Holger Rune jeudi.

Vacherot (27 ans en novembre) s'est imposé 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Danois, actuel 11e du classement ATP. Jamais mieux classé que 110e dans la hiérarchie (c'était en juin 2024), il est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 (92e au pire) à l'issue d'un tournoi complètement fou.

Valentin Vacherot a certes profité des malheurs de Holger Rune, lequel a souffert de crampes - comme de nombreux autres joueurs dans ce tournoi - durant le troisième set. Sa nervosité s'est forcément ressentie alors qu'il servait pour le match: il a même dû écarter deux balles de 5-5 avant de conclure sur sa deuxième occasion.

"C'est incroyable. Je n'étais même pas supposé rentrer dans le tableau des qualifications", a rappelé sur le court Valentin Vacherot, qui a eu besoin de 3h00 pour décrocher sa septième victoire à Shanghaï. Où il était passé à deux points de la défaite au 2e tour des qualifications neuf jours plus tôt.

Premier Monégasque à atteindre les demi-finales dans un Masters 1000, Valentin Vacherot affrontera Novak Djokovic (ATP 5) ou Zizou Bergs (ATP 44) pour une place en finale. Il a évolué jeudi sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (ATP 54), qui disputera son quart de finale vendredi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13).

