Musetti au top ++ Tami compte beaucoup sur les matchs aux Etats-Unis

Musetti sort Tiafoe et attend Alcaraz en demi-finale Lorenzo Musetti content d' Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Lorenzo Musetti (ATP 7), médaillé de bronze olympique à Paris l'an dernier, s'est défait de Frances Tiafoe (16e) mardi à Roland-Garros. Il atteint les demi-finales et attend Carlos Alcaraz.

Déjà demi-finaliste à Wimbledon en 2024, Lorenzo Musetti s'est qualifié en quatre sets (6-2 4-6 7-5 6-2) et rejoint, pour la première fois de sa carrière à 23 ans, le dernier carré du tournoi parisien sur sa surface favorite.

S'il a douté, au deuxième set puis au début du troisième, l'Italien a commencé puis fini le match en jouant sa partition sans accroc face à Tiafoe, qui en faisait souvent trop (51 fautes directes).

Lauréat de l'ATP 500 de Hambourg sur terre en 2022, l'Italien continue sur la bonne lancée de sa saison sur l'ocre: le Toscan est le seul joueur du circuit à avoir atteint au moins les demi-finales des trois Masters 1000 sur cette surface en 2025 (Monte-Carlo, Madrid et Rome).

C'est sur le service de Tiafoe que le joueur au revers à une main s'est imposé, à sa troisième balle de match, grâce à un coup dans le filet de l'Américain - une nouvelle faute directe.

Musetti pourrait retrouver Carlos Alcaraz, tenant du titre, si l'Espagnol écarte Tommy Paul, autre Américain, en soirée sur le court Philippe-Chatrier.



Tami: "La campagne de qualification a déjà commencé!" Pierluigi Tami est très content de cette tournée américaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aux Etats-Unis, la Suisse va jouer deux matches pour se préparer au mieux aux éliminatoires de la Coupe du monde. Pour Pierluigi Tami, la campagne de qualification a même "déjà commencé".

"C'est un moment important. Je l'ai déjà dit à l'équipe avant notre départ: notre campagne de qualification a déjà commencé", a déclaré le directeur des équipes nationales mardi en conférence de presse.

Au rez-de-chaussée de l'hôtel où réside l'équipe de Suisse à Salt Lake City, Pierluigi Tami a insisté sur le fait que cette tournée américaine n'avait rien d'une promenade. "Nous voulons profiter de cette préparation pour voir une vraie équipe, avec une identité forte", a-t-il appuyé.

Le dirigeant tessinois se réjouit d'avoir fait le voyage aux Etats-Unis avec un cadre presque complet. "Ce serait fantastique de pouvoir avoir les mêmes joueurs pour le début des qualifications" a-t-il espéré. "Mais après la période des transferts, on devra peut-être trouver des solutions pour remplacer des joueurs qui ne seraient pas encore prêts début septembre."

Fédération américaine généreuse Interrogé sur Xherdan Shaqiri, Pierluigi Tami s'est rangé derrière les propos de Murat Yakin, qui a encore indiqué lundi que la porte restait ouverte à un retour du Bâlois en équipe nationale. Ce dernier avait poliment refusé les sollicitations du sélectionneur après avoir mené le FC Bâle au titre de champion de Suisse.

Le directeur des équipes nationales a en revanche révélé que cette tournée a été facilitée par les efforts de la fédération étasunienne de football, laquelle a pris en charge une grande partie des frais de l'équipe de Suisse. "Nous avons juste dû payer les vols en avion. Cette invitation nous permet d'économiser pas mal d'argent", s'est-il réjoui.



Roland-Garros: Iga Swiatek rejoint les demi-finales Iga Swiatek: la joie de retrouver les demi-finales à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Iga Swiatek, triple tenante du titre à Roland-Garros, s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle y défiera la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Sur un court Philippe-Chatrier balayé par le vent, la Polonaise (WTA 5) quadruple lauréate du tournoi (2020, 2022, 2023, 2024) l'a emporté 6-1 7-5 en quarts de finale contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 14). Hormis une petite alerte en début de deuxième set, quand Svitolina a breaké pour mener 3-1, Swiatek a livré une de ses prestations les plus abouties du tournoi, manifestement ragaillardie par sa victoire en 8es de finale contre Elena Rybakina malgré un premier set catastrophique.

A 24 ans, Swiatek a aligné mardi son 26e succès d'affilée à Roland-Garros. Elle reste ainsi en course pour devenir la première joueuse de l'histoire à remporter quatre titres consécutifs porte d'Auteuil.

Sevrée de titres depuis son dernier sacre à Paris en juin 2024, l'ancienne no 1 mondiale mène 8 victoires à 4 dans ses confrontations avec l'actuelle reine du circuit Aryna Sabalenka.



JO 2026: Federica Brignone ne sait pas si elle sera remise Federica Brignone après sa terrible chute Image: KEYSTONE/AP/ELVIS PIAZZI L'Italienne Federica Brignone ne sait pas si elle sera en mesure de s'aligner lors des Jeux olympiques 2026 (6-22 février). Elle a été gravement blessée à une jambe début avril.

"J'aimerais pouvoir dire que je serai assurément au départ des prochains JO d'hiver, mais aujourd'hui, je ne le sais pas", a déclaré la lauréate de la Coupe du monde lors d'un point-presse à Turin. "Je vais essayer, je fais tout pour, mais le plus important pour moi est de me soigner et ensuite de revenir faire des courses de ski. Les JO sont une grande source de motivation, c'est vrai, mais le temps presse", a ajouté Brignone.

L'Italienne, qui a gagné dix courses l'hiver dernier, ne sait pas non plus quand elle pourra reprendre l'entraînement sur la neige. "Nous n'avons pas d'éléments de comparaison: il y a peu de personnes qui ont eu une telle blessure, il est par conséquent difficile d'établir un calendrier (...) Tant que je ne peux pas poser mon pied par terre, c'est difficile à dire, je ne rechausserai les skis que quand je serai bien, pas pour être sur une seule jambe", a-t-elle précisé.

Brignone (34 ans) a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver. Elle a été aussi victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, mais le médecin de la Fédération italienne des sports d'hiver Andrea Panzeri a précisé mardi qu'"aucune intervention chirurgicale n'était à l'ordre du jour".



Roland-Garros: Aryna Sabalenka se hisse en demi-finale Aryna Sabalenka: une place dans le dernier carré à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros comme en 2023. Elle a battu la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (WTA 8) 7-6 (7/4) 6-3.

Triple gagnante en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et à la poursuite d'un premier titre à Paris, la Bélarusse de 27 ans a pris sa revanche contre Zheng, qui l'avait battue récemment à Rome (WTA 1000, terre battue) en deux sets.

"Lors du dernier tournoi, j'étais assez épuisée. J'étais en réalité contente d'avoir perdu mon match parce que j'avais besoin d'une petite pause avant Roland-Garros. Aujourd'hui, j'étais plus fraîche", a résumé Sabalenka.



Lausanne HC: Floran Douay s'engage pour une saison Floran Douay avec le maillot d'Ambri-Piotta la saison derni鑽e Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Floran Douay (30 ans) revient au Lausanne HC, a indiqué le club vaudois. L'attaquant français à licence suisse avait déjà porté les couleurs du LHC de 2020 à octobre 2022.

Douay a signé pour une saison avec le vice-champion de Suisse. Il a disputé les deux dernières saisons avec Ambri-Piotta après un passage à Langnau. Il a déjà joué 464 matches en National League et inscrit 82 points.



Lisa Baumann victime d'une fracture de la clavicule Lisa Baumann: une blessure qui tombe mal. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Coup dur pour Championne d'Europe de la descente ! Lisa Baumann souffre, en effet, d'une fracture de la clavicule.

La Neuchâteloise révèle sur Instagram avoir été victime d'une chute lors de l'épreuve Coupe du monde de Loudenvielle. Cette blessure tombe bien mal dans une saison marquée par le grand rendez-vous des Championnats du monde en Suisse.



L'équipe de Suisse est bien arrivée à Salt Lake City Murat Yakin a répondu aux questions des médias dans l'avion reliant Zurich à Salt Lake City. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a bien atterri lundi à Salt Lake City, aux Etats-Unis. La sélection de Murat Yakin va rester une semaine dans la capitale de l'Utah, où elle affrontera le Mexique samedi.

"Tous les joueurs sont là et sont très motivés. L'ambiance est très bonne. Il n'a fallu convaincre personne de participer à cette tournée", a lâché Murat Yakin lors d'un point presse organisé dans l'avion reliant Zurich à Salt Lake City.

La délégation helvétique y a atterri à 17h00 (1h00 en Suisse). Elle s'entraînera dès mardi sur le campus de l'Université de l'Utah avant de défier le Mexique au Rice-Eccles Stadium, le stade de l'Université.

"Nous sommes heureux d'avoir pu organiser un tel voyage. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer contre le Mexique et les Etats-Unis (réd: mardi 10 juin à Nashville)", a rappelé Yakin.

"Envie de revenir" Cette tournée sous forme de repérage, à un an de la Coupe du monde sur le continent nord-américain, a pu être organisée en raison du fait que la Suisse ne commencera qu'en septembre les qualifications pour le Mondial, dans un groupe restreint de quatre nations (avec le Kosovo, la Suède et la Slovénie).

"Ces deux matches amicaux sont très motivants. C'est aussi l'occasion pour les joueurs de se faire une idée de l'ambiance, des stades, et qu'ils aient envie d'y retourner l'année prochaine pour la Coupe du monde", a ajouté le sélectionneur.

Pour ces deux matches de préparation, Murat Yakin pourra compter sur la quasi-totalité de ses cadres. Seul Ruben Vargas, blessé à une cuisse, manque à l'appel parmi les leaders de l'équipe de Suisse.



Ligue des nations: l'équipe de Suisse dames doit gagner ce soir Malgré de piètres prestations en Ligue des nations, la Suisse peut encore se maintenir avant d'accueillir la Norvège ce soir (20h00) à Sion. L'équipe de Pia Sundhage devra pour cela enfin gagner.

"Si on arrive à l'emporter, on aura encore une chance d'éviter la relégation", a dit la sélectionneuse lors d'un point-presse au stade de Tourbillon. Mais les Suissesses ont perdu le goût de la victoire depuis trop longtemps. Leur dernier succès remonte au 29 octobre 2024 en match amical (2-1 contre la France à Genève).

Il faut encore aller chercher plus loin pour trouver trace d'une victoire en match officiel, en l'occurrence à juillet 2024: la Suisse avait alors battu l'Azerbaïdjan 3-0 lors du dernier match de qualification pour l'Euro.

Retrouvailles Les Suissesses retrouveront la Norvège le 2 juillet pour le match d'ouverture à Bâle. Pia Sundhage ne cache pas qu'elle préférerait gagner la partie au Parc Saint-Jacques plutôt que celle de Tourbillon mardi en Ligue A. Mais elle ne serait pas contre le fait d'aligner deux victoires.

Un succès avec au moins deux buts d'écart permettrait d'éviter la relégation directe en Ligue B. Elle garantirait au minimum un barrage contre un deuxième de Ligue B. Une victoire avec un but d'écart pourrait aussi être suffisante, si l'Islande parvenait à prendre un point contre des Françaises déjà qualifiées pour le tournoi final. Les trois points propulseraient alors la Suisse au deuxième rang et donc au maintien.



Jannik Sinner ne laisse que 8 jeux à Andrey Rublev Jannik Sinner: une nouvelle démonstration en huitième de finale. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Jannik Sinner trace toujours sa route d’une manière magistrale à Paris. Le no 1 mondial a encore laissé parler toute sa puissance dans un huitième de finale à sens unique face à Andrey Rublev.

Il s’est imposé 6-1 6-3 6-4 devant un Russe qui fut toutefois loin de démériter. Mais le butin d’Andrey Rublev fut bien maigre avec seulement trois balles de break en sa faveur. Trois balles de break que Jannik Sinner a,bien sûr, écartées.

Mercredi, l’Italien affrontera Alexander Bublik (ATP 62), l’invité-surprise de ces quarts de finale. Le fantasque Kazakh a éliminé le no 5 mondial Jack Draper malgré un set et un break de retard. Victorieux 5-7 6-3 6-2 6-4 face au gaucher britannique, il a réussi un deuxième exploit lors de cette quinzaine après sa remontada du 2e tour contre Alex de Minaur. Mais face à Jannik Sinner, Alexander Bublik devra cette fois toucher au sublime pour espérer aller encore plus loin.



Drake Caggiula signe à Lausanne Drake Caggiula ( Image: KEYSTONE/FR171655 AP Le Lausanne HC compte un nouvel attaquant canadien dans ses rangs. Le vainqueur de la saison régulière annonce la venue pour la saison prochaine de Drake Caggiula.

Agé de 30 ans, Drake Caggiula a disputé 310 rencontres de NHL avec Edmonton, Chicago, Arizona, Buffalo et Pittsburgh pour comptabiliser 98 points (50 buts/48 assists). Ces trois dernières années, il a évolué en AHL. "Nous accueillons un joueur expérimenté avec un solide parcours dans les ligues américaines, souligne le directeur sportif du LHC John Fust dans un communiqué. Il amènera un vrai leadership au sein du vestiaire."

Drake Caggiula remplacera notamment le Finlandais Lauri Pajuniemi (25 ans) qui quitte le club malgré un contrat encore valable jusqu’au printemps 2026. L'ailier a inscrit 21 points en 41 matches lors de la saison régulière (9 buts et 12 assists) et a marqué un but en cinq rencontres lors des play-off.





La 100e victoire de Novak Djokovic à Paris Novak Djokovic: un sans-faute pour l'instant à Roland-Garros. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Après le 100e titre à Genève, la 100e victoire à Roland-Garros : Novak Djokovic est parfaitement lancé pour, pourquoi pas, écrire à 38 ans un nouveau chef-d’œuvre.

Le Serbe s’est qualifié pour les quarts de finale à la faveur de son succès 6-2 6-3 6-2 devant Cameron Norrie (ATP 81) qu’il avait battu il y a dix jours en demi-finale à Genève. Il a gagné en seulement 2h14’ pour confirmer sa montée en puissance.

Mercredi, il affrontera Alexander Zverev, le finaliste de l’an dernier, pour un quart de finale qui promet énormément. L’Allemand a également été très expéditif dans la mesure où son adversaire, le Néerlandais, Tallon Griekspoor, a été contraint à l’abandon au début du deuxième set. Le dernier affrontement entre Djokovic et Zverev avait tourné court en janvier à Melbourne. Blessé, le Serbe avait jeté l’éponge après la perte du premier set. Cette fois, il semble en pleine possession de ses moyens.



La sensation Loïs Boisson Loïs Boisson: un parcours extraordinaire à Paris. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Pour la première fois depuis huit ans, une Française jouera les quarts de finale de Roland-Garros. 361e mondiale, Loïs Boisson a signé l'exploit devant la tête de série no 3 Jessica Pegula.

La Dijonnaise de 22 ans s’est imposée 3-6 6-4 6-4 après 2h40’ de jeu devant l’Américaine. Mirra Andreeva (WTA 6), sa prochaine adversaire, devra vraiment se méfier de cette joueuse qui pratique un tennis en toucher dans un style qui lui est propre. Et qui possède un coup droit bien percutant.

Avant cette quinzaine, Loïs Boisson n’avait gagné qu’un seul match sur le Circuit de la WTA, en avril dernier au WTA 250 de Rouen. Son accession en quart de finale à Roland-Garros a vraiment quelque chose d’irréel.





Formule 1: Max Verstappen reconnaît avoir mal agi Max Verstappen a fait son mea culpa Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Max Verstappen a fait son mea culpa au lendemain de son accrochage avec George Russell au Grand Prix d'Espagne. Il s'est agi d'une manoeuvre "inappropriée et qui n'aurait pas dû se produire."

"Nous étions sur une stratégie prometteuse et une bonne course à Barcelone, jusqu'à ce que la voiture de sécurité sorte" - en raison d'une panne sur la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli - a expliqué sur ses réseaux sociaux le Néerlandais de chez Red Bull, au lendemain de la course.

Et de poursuivre: "notre choix de pneus en fin de course et quelques manoeuvres après la relance ont nourri ma frustration, conduisant à une manoeuvre qui était inappropriée et qui n'aurait pas dû se produire".

S'il a profité de la neutralisation de la course pour repasser par les stands, le Néerlandais, alors 3e du GP, en est ressorti avec des pneus durs, plus lents que les gommes tendres de ses adversaires. A la relance à six tours de la fin, le champion du monde en titre s'est fait doubler par Charles Leclerc (Ferrari). Son écurie lui a ensuite demandé de laisser repasser Russell (Mercedes) qu'il avait dépassé en empruntant une échappatoire.

Geste d'humeur Après avoir exprimé son mécontentement à la radio, Verstappen, connu pour son tempérament de feu, a ouvert la porte à la Mercedes, mais a immédiatement réaccéléré et l'a percutée au virage suivant, une manoeuvre qui ressemblait fortement à un geste d'humeur. "Je donne toujours tout ce que j'ai pour l'équipe et les émotions peuvent être vives", a-t-il écrit lundi, alors qu'il ne s'était pas exprimé sur cet accrochage dimanche.

Le pilote Red Bull, jugé responsable, a reçu une pénalité de dix secondes, une sanction qui l'a fait reculer de la cinquième à la dixième place.