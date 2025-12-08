Neymar sera opéré ++ Les escrimeurs suisses brillent

L'actu du football féminin Sanja Kovacevic (à droite) a brillé face à GC en signant un doublé Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Le derby zurichois s'est déroulé dans un cadre respectable, au Letzigrund devant 3096 spectateurs, et le FCZ s'est imposé 4-2 après avoir été mené au score. Zurich a néanmoins renversé la situation avant même la pause face au finaliste des derniers play-off. Sanja Kovacevic a forcé la décision en signant son doublé huit minutes après le retour des vestiaires.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le deuxième but du FCZ dans le derby contre les Grasshoppers - le 2-1 - a été pour le moins étrange: dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Sanja Kovacevic a trouvé la faille sur un corner direct. Un superbe but, même si la gardienne de GC Lauren Kozal n'a pas été très heureuse en la circonstance.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette Chênois est en tête du classement avec sept points d'avance grâce à la défaite de son premier poursuivant GC. Les Genevoises ont remporté leur match à domicile contre le champion en titre Young Boys par 1-0 et restent la seule équipe invaincue après douze journées. YB est 3e à neuf longueurs.

PAUSE HIVERNALE. La Women's Super League se met en pause hivernale après les douze premières journées. La ligue reprendra ses droits le 7 février 2026.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Leela Egli a donné l'avantage à Fribourg lors du match de Bundesliga contre Wolfsburg grâce à un superbe but. La joueuse de 18 ans a marqué à la 12e minute d'un tir dans la lucarne. Le troisième but de la saison de l'internationale n'a toutefois pas permis à Fribourg de marquer des points. Wolfsburg s'est imposé 3-1.

ANGLETERRE. Livia Peng a de nouveau gardé les buts de Chelsea à la place de la titulaire Hannah Hampton, blessée. Malgré une large supériorité (30 tirs à 4!), les Londoniennes ont subi une défaite surprenante à domicile (1-0) face à Everton. Peng n'a toutefois rien à se reprocher sur le seul but de ce match.

ITALIE. Deux Suissesses étaient présentes sur le terrain lors du choc entre l'AS Roma, leader du championnat, et la Juventus, son poursuivant, mais Alayah Pilgrim, du côté romain, et Lia Wälti, du côté piémontais, n'ont pas marqué. Pour Pilgrim, il s'agissait de la première apparition après sa fracture du nez qui l'avait empêchée de participer au dernier rassemblement de l'équipe nationale. Les deux équipes se sont séparées sur un nul 1-1.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a été titularisée pour la deuxième fois consécutive lors de la victoire de Barcelone contre Tenerife (2-0). Jusqu'à son remplacement à l'heure de jeu, l'attaquante de 18 ans s'est fait remarquer par ses dribbles habiles, mais sans résultat. Les buts catalans n'ont été inscrits qu'en fin de match.

Un nouveau visage Emil Inauen - le père de l'internationale suisse Naina Inauen - sera le nouvel entraîneur du FC Thoune à partir du 1er janvier. Le double national suisse et norvégien a obtenu un contrat dans l'Oberland bernois jusqu'à l'été 2027, comme l'a communiqué le club. Il remplace Julien Marendaz, licencié à la mi-novembre. Le nouvel entraîneur en chef aura beaucoup de travail à accomplir chez la lanterne rouge du championnat.



Nouvelle opération pour Neymar Neymar doit subir une nouvelle opération au genou gauche Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Neymar doit se soumettre à une nouvelle opération au genou gauche.

La star brésilienne de 33 ans l'a confirmé dimanche après que son équipe de Santos a assuré son maintien en 1re division brésilienne en battant Cruzeiro 3-0 lors de la dernière journée du championnat.

L'attaquant, qui espère bien faire partie de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2026, subit ainsi un nouveau coup d'arrêt dans une carrière gâchée par de nombreuses blessures. Il avait notamment été victime d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche en octobre 2023 lors d'un match de qualification pour le Mondial 2026.



L'équipe de Suisse messieurs s'impose à Vancouver Alexis Bayard et la Suisse ont remporté l'étape de Coupe du monde de Vancouver Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO L'équipe de Suisse masculine a fêté un succès de prestige en Coupe du monde à l'épée dimanche.

Alexis Bayard, Ian Hauri, Jonathan Fuhrimann et Lucas Malcotti ont remporté l'étape de Vancouver grâce à une victoire 43-42 face à la France en finale.

Les épéistes suisses confirment ainsi de manière éclatante la 2e place obtenue dans le tournoi de Saint-Maur-des-Fossés en mai dernier. A Vancouver, ils ont battu successivement l'Australie, l'Espagne, Hong Kong, Taiwan et donc la France.

Mené 29-30 dans une finale haletante, le quatuor helvétique a renversé la vapeur grâce à Alexis Bayard qui a permis à son équipe de mener 34-33 avant l'ultime relais. Ian Hauri a conservé jusqu'au bout cet avantage.



Un 15e succès d'affilée pour OKC Chet Holmgren (à droite) et le Thunder ont cueilli dimanche leur 15e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Bethany Baker Champion en titre, Oklahoma City continue de tout balayer sur son passage en NBA. Le Thunder a décroché dimanche son 15e succès d'affilée, le 23e en 24 matches disputés cette saison.

Malgré l'absence de son MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessé), OKC s'est facilement imposé 131-101 sur le parquet d'une équipe du Utah Jazz qui était elle aussi privée de son meilleur marqueur (Lauri Markkanen, malade). Le Thunder n'est que la troisième équipe de l'histoire à commencer aussi bien une saison (23-1).

Chet Holmgren (25 points, 9 rebonds) et Jalen Williams (25 points, 8 assists) furent les principaux artisans de la victoire d'Oklahoma City, qui a très vite pris les commandes dans cette partie (13-1 après 2'45, 45-20 après le premier quart-temps). Aaron Wiggins a ajouté 19 points en sortant du banc.

Deuxièmes à l'Ouest derrière OKC, les Lakers ont également connu la victoire dimanche. La franchise de L.A. a battu les Sixers 112-108 à Philadelphie, grâce à un LeBron James retrouvé et décisif: "King James" a inscrit 29 points, dont 10 marqués consécutivement dans le "money time", ajoutant 7 rebonds et 6 assists.



Kurashev et les Sharks mattent les Hurricanes Philipp Kurashev a réussi dimanche son 15e point de la saison Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Battus dans leurs deux précédentes sorties, les Sharks de Philipp Kurashev ont renoué avec la victoire dimanche en NHL. San Jose est allé s'imposer 4-1 sur la glace des Carolina Hurricanes.

Aligné durant 12'55 seulement, Philipp Kurashev a réussi un assist sur le 2-1 des Sharks, inscrit par John Klingberg à la 28e. L'attaquant bernois affiche 15 points - dont 6 buts - à son compteur personnel cette saison, soit 1 de plus déjà que durant l'intégralité de l'exercice 2024/25 sous le maillot de Chicago.

L'homme du match fut le portier Alex Nedeljkovic, auteur de 28 arrêts dont 15 dans le dernier tiers. Macklin Celebrini a quant à lui signé 1 but et 2 assists pour porter son total de la saison à 43 points, en 30 matches. Le no 1 de la draft 2024 est le deuxième meilleur compteur de la Ligue derrière Nathan MacKinnon.

Le Canadien de 19 ans est d'ailleurs le grand artisan de la résurrection des Sharks. La franchise californienne, qui a conclu la saison précédente avec le pire bilan de la Ligue (52 points en 82 matches), pointait dimanche soir à égalité avec le finaliste de la dernière Coupe Stanley Edmonton avec 31 points.



Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois Marco Odermatt a remporté le géant de Beaver Creek et la 49e victoire de sa carrière Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt a remporté le géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le Colorado la 49e victoire de sa carrière, la 28e dans sa discipline de prédilection.

Et de 49! Mais alors qu'il possédait 1''31 avant de s'élancer pour son deuxième effort, Odermatt a transpiré pour aller s'imposer pour la première fois en géant sur la Birds of Prey. Mais comme d'habitude, le boss a conservé assez d'essence sur le bas pour l'emporter.

Le skieur d'Hergiswil a devancé de 0''23 l'Italien Alex Vinatzer, qui a signé son premier podium en géant, et de 0''34 le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Les quatre autres Suisses sont un peu plus loin. Mitigé, voilà comment on peut désigner le début de saison de Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence semble manquer d'un petit quelque chose pour aller plus vite et avoir la même facilité qu'en fin de saison passée. Il boucle cette course à la 9e place.

Luca Aerni aurait pu signer un meilleur résultat que sa 13e place, sans une erreur lors de son second passage. Le Valaisan a malheureusement perdu trop de temps sur le bas.

Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler n'a pas réédité son exploit. Solide 5e en première manche, le Grison a reculé pour échouer au 14e rang. A noter la très grande densité dans ce géant où le 28e n'est qu'à 1''98 d'Odermatt. Les douze premiers sont dans la même seconde.

Bon résultat pour Lenz Hächler qui est parvenu à marquer ses premiers points en Coupe du monde en finissant 19e.



Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti à Lublin Noè Ponti a terminé sa moisson avec quatre médailles dont trois en or à Lublin. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a décroché une quatrième médaille aux Européens en petit bassin, la troisième en or. Après ses titres sur 50 m papillon et 100 m 4 nages, le Tessinois a remporté le 200 m papillon dimanche.

Ereinté par l'enchaînement des courses cette semaine à Lublin (Pologne), le meilleur nageur suisse a dû s'employer pour décrocher cette nouvelle médaille d'or. Il a devancé d'un cheveu les deux frères polonais Krzysztof (+0''07) et Michal Chmielewski (+0''13), qui évoluaient devant leur public.

Sacré sur 50 m papillon mercredi, sur 100 m 4 nages jeudi et battu à la touche par son rival français Maxime Grousset vendredi sur le 100 m papillon, Ponti a une nouvelle fois régné sur ces Championnats d'Europe. Lors de l'édition précédente il y a deux ans à Otopeni (Roumanie), il avait aussi obtenu trois médailles d'or (50, 100 et 200 papillon) et une d'argent (100 m 4 nages).

Il disputera une ultime course à 21h11, la finale du relais 4x50 m 4 nages, avec Thierry Bollin, Mael Allegrini et Tiago Behar.



Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib Camille Rast à nouveau 4e au Canada Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Camille Rast a à nouveau terminé 4e du deuxième géant de Mont-Tremblant, dimanche au Canada. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

La skieuse de Vétroz continue d'aligner les bons résultats et d'être le moteur de l'équipe de Suisse de technique. Cette fois, elle a concédé 1''17 à la gagnante, Julia Scheib. Elle partage cette 4e place avec Mikaela Shiffrin.

Entre Scheib et le duo helvético-américain, on retrouve Sara Hector, 2e, et Alice Robinson, 3e. La Néo-Zélandaise était en tête à l'issue de la première manche, mais elle n'a pas réussi à aller chercher un troisième succès de rang dans la discipline. Scheib remporte quant à elle la deuxième victoire de sa carrière après le géant en ouverture de saison à Sölden. C'est une forme de revanche pour Scheib et Hector, éliminées la veille.

Trois autres Suissesses ont marqué des points. Vanessa Kasper a effectué une jolie remontée pour se poser au 19e rang. Wendy Holdener peut s'en vouloir. Même si son 17e rang matinal ne lui permettait pas forcément de rêver à un top 10, la Schwytzoise avait effectué un bon haut. Mais au cours de son deuxième passage, elle a commis une grosse faute qui l'a reléguée au 24e rang. Dommage, car elle a bien terminé après son coup de frein.

20e samedi et 20e au terme du parcours initial, Sue Piller avait une belle chance de pouvoir aligner un deuxième bon résultat. La Fribourgeoise a certes marqué quelques points (28e), mais une immense faute en deuxième manche lui a fait tout perdre. Cela n'a en revanche pas passé pour Simone Wild, seulement 40e de la première manche.



Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement Marco Odermatt dans ses oeuvres à Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/John Locher Marco Odermatt a largement dominé la première manche du géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien a repoussé ses premiers adversaires à 0''86.

On a le sentiment que quand il est fâché après un résultat moyen pour lui, le patron du ski mondial se montre intraitable par la suite. 5e du Super-G vendredi, Marco Odermatt a visiblement envie d'aller chercher sa 49e victoire en Coupe du monde et son 28e géant.

Il lui faudra être aussi précis dès 21h lors de la deuxième manche, mais le skieur d'Hergiswil a posé les bases d'une excellente performance. Son deuxième secteur fut parfait et il a su être constant en dépit de la fatigue qui s'installe à une altitude aussi élevée (près de 3000 m).

Derrière lui, Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen pointent à 0''86. Les autres Suisses sont un peu plus loin. Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler se place au 5e rang provisoire à 0''94. Loïc Meillard a lui concédé 1''23 et se retrouve 8e. Luca Aerni s'est bien défendu avec sa 15e place à 1''59. Il n'est finalement qu'à 0''73 du duo au deuxième rang.



Sion domine Young Boys, Lausanne bute sur Lugano Ilyas Chouaref et le FC Sion ont signé une belle victoire dimanche à Tourbillon. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion s'affirme toujours plus comme la meilleure équipe romande de Super League. Les Valaisans ont signé une belle victoire dimanche à Tourbillon en dominant les Young Boys (2-0).

Les hommes de Didier Tholot ont fait la différence en première période grâce à des buts de Benjamin Kololli (29e, sur penalty) et de Rilind Nivokazi (45e+2). L'avant-centre kosovar, qui avait vu son premier but être annulé pour un hors-jeu à la 39e, en est désormais à huit réussites en championnat cette saison.

Le succès valaisan ne souffre aucune discussion, dans la mesure où les Bernois ont multiplié les approximations tout au long du match. Les introductions de Monteiro (pour Sanches) et Wüthrich (pour Raveloson) à la pause n'ont pas changé la dynamique en seconde période.

Grâce à cette belle victoire, qui met fin à une série d'une défaite et trois matches nuls en championnat, Sion (5e) revient à deux points de son adversaire du jour et à dix du leader Thoune. C'est en revanche un coup d'arrêt pour les Bernois, qui restaient sur une série de six matches sans défaite en Super League.

Des regrets pour le LS Le Lausanne-Sport (8e) a de son côté manqué une belle occasion de se rapprocher du top 6 et de Lugano. A la Tuilière, les joueurs de Peter Zeidler ont buté sur les Tessinois et leur gardien Amir Saipi.

Le portier kosovar a été décisif sur les deux plus grosses occasions lausannoises, devant le Saoudien Muhannad Al Saad en première période (30e), et face à Olivier Custodio, entré en cours de jeu, en deuxième (84e).

Eliminés de la Coupe de Suisse par Yverdon, les hommes de Peter Zeidler chercheront à se relancer jeudi dans leur compétition fétiche, la Conference League. Ils se déplacent en Finlande pour y défier le Kuopion Palloseura (KuPS).



Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant Camille Rast 5e après la première manche du 2e géant de Mont-Tremblant Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de Mont-Tremblant, dimanche au Canada. La Valaisanne Camille Rast est 5e, à 0''65 de la Néo-Zélandaise.

La championne du monde de slalom, 4e samedi pour le premier géant, est donc dans les clous pour faire aussi bien. Elle peut espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours, elle ne compte que 0''13 de retard sur Nina O Brien, 3e provisoire derrière Robinson et l'Autrichienne Julia Scheib.

Alice Robinson continue de montrer qu'elle est la femme la plus en forme du moment dans la discipline. Victorieuse à Sölden et 2e à Copper Mountain, Scheib pointe à seulement 0''16 de la tête. Elle doit se rattraper après son élimination samedi.

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire est encore une fois moyen pour la délégation de Swiss-Ski. Wendy Holdener occupe pour l'heure la 17e place, à 1''54 de Robinson. La Schwytzoise a bien négocié le haut, mais elle a perdu un temps considérable sur le bas de la piste.

Vanessa Kasper se retrouve elle au 24e rang provisoire à 2''45.



Fribourg s'offre le leader avec brio Jacob De la Rose conclut une action d'école pour le 3-0 fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a battu le leader Davos dimanche pour la dernière journée de National League avant la trève internationale. Une victoire 4-0 qui permet aux Dragons de revenir à douze points des Grisons.

Roger Rönnberg et Fribourg peuvent-ils parler de match-référence après ce succès face au leader? Il y a en tous les cas une bonne dose de signaux permettant de le faire.

Pas de tiers raté, Gottéron a été constant tout au long de la partie, même lorsque les Fribourgeois ont joué en infériorité numérique. Ils ont marqué à la 8e par Marchon après avoir mis une bonne pression sur la cage grisonne.

Résultat identique à la 28e lorsque les Dragons ont poussé. Posté intelligemment dans le slot, Jacob De la Rose a pu doubler la mise en profitant d'un renvoi du gardien Aeschlimann. Ce même Aeschlimann qui n'a rien pu faire sur le bijou collectif de la 38e. Schmid a trouvé Sörensen qui habilement remis à De la Rose pour le 3-0 qui a mis fin aux espoirs davosiens.

Le Suédois n'est pas le seul à avoir réalisé un doublé. A la 55e, c'est Marchon qui a inscrit son deuxième du match après un service parfait de Sprunger. Performance également sans reproche pour Reto Berra, auteur d'un quatrième blanchissage cette saison.

La bataille pour la 10e place bat son plein et la victoire de Kloten sur Ambri 2-1 donne de l'air aux Zurichois et une raison de se réjouir, eux qui couchaient sur six défaites lors des sept derniers matches. Bienne, 10e, n'est finalement qu'à quatre unités et les Aviateurs possèdent un match en moins.



Bâle s'en sort in extremis à Winterthour Keigo Tsunemoto a peut-être sauvé le poste de son entraîneur Ludovic Magnin en marquant dans les arrêts de jeu. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bâle s'en est sorti in extremis dimanche sur la pelouse de Winterthour (2-1). Le champion en titre a mis fin à une série de quatre matches sans victoire en Super League.

La large domination de la lanterne rouge sous le crachin zurichois aurait pourtant dû lui permettre d'infliger au FCB une défaite qui aurait sans doute scellé le destin de Ludovic Magnin. Mais une réussite tardive du Japonais Keigo Tsunemoto (90e+3) a finalement offert les trois points aux Rotblau... et peut-être sauvé le poste de son entraîneur.

Devant à la pause grâce à un but de Xherdan Shaqiri survenu contre le cours du jeu (29e), les Bâlois ont fini par céder face aux assauts incessants de "Winti", qui a égalisé par Andrin Hunziker (51e). On rappellera que l'attaquant de 22 ans, prêté par Bâle, compte déjà plus de buts cette saison (5) qu'Albian Ajeti et Moritz Broschinski, les deux avants-centres rhénans réunis (3).

A noter également le penalty manqué de Philip Otele (65e), désigné comme tireur après les deux derniers échecs de Shaqiri dans l'exercice, et le poteau touché par Elias Maluvunu (62e). Avec un peu plus de réussite, le remplaçant aurait pu permettre au dernier du championnat de se rapprocher de Grasshopper.



Jimmy Gressier s'impose avec panache sur l'Escalade Jimmy Gressier a survolé la Course de l'Escalade Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Star annoncée de l'épreuve, Jimmy Gressier a fêté dimanche son premier succès sur la Course de l'Escalade.

Le Français, champion du monde du 10'000 m sur piste en septembre à Tokyo, a déclassé la concurrence.

Jimmy Gressier a bouclé les 7,323 km du parcours tracé en vieille ville de Genève en 20'34''8, à environ 14 secondes du record établi en 2022 par Dominic Lobalu. Le Français s'est imposé avec une marge de 19''6 sur son dauphin kényan Boniface Kibiwott.

Le St-Gallois d'adoption Dominic Lobalu, qui avait également triomphé l'an dernier à Genève, doit se contenter du 10e rang cette fois-ci. Deux Helvètes l'ont devancé: Jonas Raess (6e, à 28''9 de Gressier) et Mathias Kyburz (8e).

Victoire kényane chez les dames, où Winnie Jeptarus s'est imposée en 23'39''5. Elle a devancé de 4''2 la lauréate de l'édition 2024, la Néerlandaise Diane van Es. Meilleure Suissesse, la Valaisanne Oria Liaci a terminé 8e à 48''9 de la gagnante.

