Marco Odermatt out à Copper Mountain ++ Mathilde Gremaud éliminée

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse Rafal Navarro n’a pas connu la victoire pour sa grande première avec la Suisse. A Jerez de la Frontera, le mentor catalan et ses joueuses ont concédé une défaite rageante 2-1 devant la Belgique.

Malgré un ascendant très prononcé et une égalisation d’Alisha Lehmann, la Suisse a subi une leçon de réalisme de la part des Belges qui ont marqué sur leurs deux seules véritables occasions. Cette défaite a été actée sur une réussite de la tête de Tine de Caigny à la 72e. Déjà hésitante sur l’ouverture du score, Livia Peng aurait pu faire mieux sur cette action qui survenait quelques secondes seulement après une chance en or pour les Suissesses.

La Suisse aura l'occasion de se racheter ce mardi face au Pays de Galles. Ce match se déroulera également à Jerez de la Frontera. Rafel Navarro demandera à ses joueuses une plus grande efficience dans les deux surfaces pour corriger le tir après cette première malheureuse.



Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out Thomas Tumler 3e provisoire à Copper Mountain Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt a lui connu l'élimination.

Thomas Tumler apprécie la neige américaine. Il compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen. Le skieur grison est en lice pour décrocher un cinquième podium dans sa discipline de prédilection. Le vice-champion du monde accuse 0''48 de retard sur Stefan Brennsteiner. Entre les deux hommes, on retrouve le Slovène Zan Kranjec.

Bon sur le haut, mais moins en contrôle sur le bas, Loïc Meillard est 7e à 0''97. Et Marco Odermatt? Eh bien il n'y aura pas de 3 sur 3 pour le Nidwaldien après ses succès à Sölden et hier en Super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté sur un intérieur en se montrant très agressif et alors qu'il comptait 0''37 d'avance sur la concurrence.

Après 30 concurrents, un 3e Suisse est pour l'heure qualifié. Il s'agit de Luca Aerni, 21e à 2''17.



Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden Mathilde Gremaud a manqué le coche là où elle était devenue championne olympique en 2022 (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mathilde Gremaud a manqué le coche lors de l'étape de Coupe du monde de Big Air de Secret Garden, en Chine. La Fribourgeoise a été éliminée dès les qualifications vendredi.

Rien ne s'est passé comme prévu pour la freestyleuse de 25 ans, qui était devenue championne olympique de slopestyle (et médaillée de bronze en Big Air) en 2022 dans cette station située à 200 km de Pékin. Elle a terminé 24e après avoir manqué ses deux sauts, alors que seules les huit premières se qualifient pour la finale.

"Gros ratage aujourd'hui en qualif. Décevant, pour ne pas dire plus... Parfois tu gagnes, parfois tu apprends", a réagi sur son compte Instagram la Gruérienne, qui avait remporté la semaine passée le slopestyle de Stubai, la première épreuve de la saison.

La Suisse sera toutefois bien représentée lors de la finale de samedi. La Genevoise Sarah Höfflin, médaillée d'argent du Big Air lors des Mondiaux 2025, et la Grisonne Giulia Tanno ont obtenu leur billet en terminant respectivement 5e et 6e des qualifications.



Européens de curling: les Suissesses en bronze Les quatre Zougoises ont remporté leur première médaille continentale (photo prétexte). Image: KEYSTONE/AP/Darren Calabrese Les Suissesses ont décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de Lohja, en Finlande. Le quatuor zougois a battu la Norvège 8-4 vendredi lors du match pour la troisième place.

Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et la skip Corrie Hürlimann ont fait la course en tête lors de cette petite finale. Elles ont mené 3-0, 5-2 puis 8-3 avant l'abandon des Scandinaves à l'issue du 9e end.

Déjà victorieuses des Norvégiennes jeudi matin pour leur dernier match du round robin (6-5) avant leur défaite en demi-finale contre l'Ecosse, les Zougoises n'ont pas manqué l'occasion de remporter une première médaille dans un grand tournoi international. Un bel accomplissement pour ces quatre curleuses qui n'évoluent ensemble que depuis novembre 2024.



Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget Frida Karlsson a une nouvelle fois triomphé au pays du père Noël. Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt Comme l'an dernier, la saison de Coupe du monde a commencé par une victoire de Frida Karlsson. La Suédoise a remporté le 10 km classique de Ruka vendredi, loin devant les meilleures Suissesses.

Karlsson s'est imposée dans le nord de la Finlande avec une bonne dizaine de secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, qui a empêché un triplé suédois. Derrière elle, Moa Ilar et Ebba Andersson, deux compatriotes de Karlsson, ont complété le quatuor de tête. L'Américaine Jessie Diggins, vainqueure du classement général lors des deux derniers hivers, a elle entamé sa saison d'adieu avec une 5e place.

La Suissesse Nadine Fähndrich a pour sa part renoncé à prendre le départ pour se concentrer sur le sprint de samedi. Pour rappel, la Lucernoise a remporté deux médailles de bronze en sprint et en sprint par équipe (avec Anja Weber) lors des Championnats du monde 2025. Elle a également terminé deuxième du classement de la spécialité la saison dernière, comme en 2023 et 2021.

Par conséquent, le meilleur résultat des quatre Suissesses au départ a été réalisé par Nadja Kälin, qui s'est classée 16e, à un peu plus d'une minute de la vainqueure. Deux autres Suissesses, Anja Weber (20e) et Giuliana Werro (30e), ont terminé dans le top 30.

Grond loin des Norvégiens Chez les hommes, Valerio Grond a réalisé le meilleur résultat helvétique avec sa 19e place. Le Grison a concédé près de 45 secondes au vainqueur norvégien Martin Nyenget, qui a devancé son compatriote et archidominateur de la discipline Johannes Klaebo d'environ deux secondes. L'étonnant Autrichien Mika Vermeulen a complété le podium.



Lara Gut-Behrami: "Je dois d'abord me rétablir" Lara-Gut Behrami s'est exprimée lors d'une visioconférence de presse vendredi. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Lara Gut-Behrami s'est exprimée vendredi pour la première fois depuis sa chute et sa blessure au genou. Elle décidera de la poursuite éventuelle de sa carrière après avoir surmonté sa rééducation.

Jeudi, Swiss-Ski a rendu public ce que l'on craignait: Lara Gut-Behrami s'est gravement blessée au genou gauche lors de sa chute une semaine plus tôt lors d'un l'entraînement à Copper Mountain, aux Etats-Unis. Le diagnostic fait état d'une déchirure du ligament croisé, du ligament interne et du ménisque.

La Tessinoise n'avait rien de nouveau à annoncer vendredi lors d'une visioconférence de presse organisée par son sponsor. Elle n'a évidemment pas pu répondre à la question la plus importante concernant une éventuelle fin de carrière, elle qui avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière sur le Cirque blanc.

"Ma santé passe avant tout" "J'adore le ski, mais ma santé passe avant tout", a-t-elle déclaré. "Je dois d'abord me rétablir, et ce n'est que lorsque je serai à nouveau en forme et en mesure de tracer mes courbes dans la neige que je saurai ce que je ferai. Je ne saurai que l'année prochaine si je participerai à nouveau à des courses."

Après cette chute lourde de conséquences, il a fallu faire preuve de patience, a expliqué "LGB": "J'étais à l'autre bout du monde et j'avais subi une commotion cérébrale. C'est pourquoi je suis rentrée un peu plus tard que prévu". Le vol du retour a eu lieu trois jours après cet évènement qui a marqué la fin prématurée de sa saison.

La skieuse de Comano a également expliqué pourquoi le diagnostic a mis autant de temps à tomber. Elle a fait référence à l'année précédente, lorsqu'elle avait aussi été confrontée à des douleurs au genou gauche.

"Je n'étais pas tombée, mais je m'étais tout de même fait examiner", a-t-elle rappelé. "Dans un premier temps, les résultats n'étaient pas non plus très clairs et un médecin m'avait même diagnostiqué une rupture des ligaments croisés."

Un maigre espoir La femme aux 48 victoires en Coupe du monde avait ensuite consulté d'autres spécialistes et il s'était avéré "que ce n'était pas si grave que ça. C'est pourquoi j'espérais une fois encore que ce ne soit finalement qu'une fausse alerte."

Cette fois, elle n'a pas reçu immédiatement les images des premiers examens. "Il était alors clair pour moi qu'il fallait en faire d'autres en Suisse auprès de spécialistes qui connaissent mon genou", a déclaré la Tessinoise.

Mercredi, un nouvel IRM a permis d'établir clairement la gravité de la blessure. "Avec un genou déjà opéré, on est un peu plus prudent quant au diagnostic qu'avec un genou en bonne santé", a-t-elle souligné. "C'est pourquoi l'annonce des résultats a pris un peu plus de temps."



Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale Le skip Benoit Schwarz-van Berkel a de nouveau été décisif face à l'Italie en demi-finale du championnat d'Europe. (Archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'équipe de Suisse masculine s'est imposée lors de la demi-finale du championnat d'Europe en Finlande. Menée par le skip Yannick Schwaller, elle est venue à bout de l'Italie 8-7.

Les deux équipes, à égalité après 7 ends (5-5), se sont longtemps rendu coup sur coup. Benoît Schwarz-Van Berkel a forcé la décision en fin de match, en expulsant la pierre transalpine pour réaliser un coup de deux décisif.

Le quatuor du CC Genève était déjà venu à bout des Italiens lors de l'avant-dernier match du round robin sur le score serré de 9-8. Schwarz-Van Berkel avait déjà glissé la pierre parfaite en fin de rencontre pour réaliser un coup de trois.

En finale, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller retrouveront les Suédois, qui ont infligé leur première défaite du tournoi aux Ecossais (8-5). Les hommes du CC Genève ont déjà réussi leur tournoi, eux qui avaient pour meilleur résultat au championnat d'Europe jusqu'ici une médaille de bronze lors de l'édition 2023.



Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington La délégation de la fédération iranienne de football ne se déplacera pas pour la cérémonie du tirage au sort le 5 décembre à Washington faute de visas pour certains de ses membres. Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO THOMA La fédération iranienne a décidé vendredi de ne pas participer à la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026. Les Etats-Unis ont refusé de délivrer des visas à des membres de sa délégation.

"Nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du Monde", a annoncé le porte-parole de la fédération de football du pays à la télévision d'Etat. Des médias locaux avaient rapporté que les États-Unis avaient notamment refusé un visa au président de la fédération iranienne pour assister à la cérémonie du 5 décembre à Washington.

"Nous avons déclaré au patron de la FIFA Gianni Infantino, qu'il s'agissait d'une position purement politique et lui avons demandé de faire cesser ce comportement", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis quatre décennies, seront l'un des co-organisateurs du Mondial-2026 avec le Canada et le Mexique. La plupart des matches, dont la finale, se dérouleront sur le sol américain.



Un géant messieurs au programme vendredi Les messieurs sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde à Copper Mountain, où ils doivent disputer leur deuxième géant de la saison. La première manche est prévue à 18h, la deuxième à 21h.

Marco Odermatt est forcément l'homme à battre dans cette discipline. Le Nidwaldien reste sur une victoire en ouverture de l'hiver à Sölden, où il avait renoué avec la victoire en géant après quatre échecs successifs en fin de saison 2024/25.

En difficulté depuis le début de l'hiver, Loïc Meillard espère quant à lui se mêler enfin à la lutte pour le podium dans une discipline technique. Le skieur d'Hérémence avait dû se contenter d'un 14e rang à Sölden, où Marco Schwarz et Atle Lie McGrath avaient complété le podium derrière Odermatt.



Bâle vaincu à Genk Otele a réduit en vain la marque pour Bâle à Genk Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Le FC Bâle s'est incliné 2-1 sur le terrain du RC Genk pour sa 5e rencontre d'Europa League. Les Rhénans comptent désormais trois défaites dans cet automne européen.

Invaincus à domicile dans cette phase de la ligue, les Bâlois ne sont pas encore parvenus à ramener le moindre point hors du Parc St-Jacques. En Belgique, ils ont été pris à froid par Oh à la 14e, lequel a puni une défense rhénane bien passive. Les hommes de Ludovic Magnin ont ensuite tenté d'emmener de la vitesse, mais ont manqué de précision pour désarçonner les Belges.

L'équipe de Torsten Fink, qui avait entraîné Bâle entre 2009 et 2011, a même doublé la mise par Karetsas dans les derniers instants de la première mi-temps. L'international grec a trouvé la lucarne d'une superbe frappe du droit, hors de portée du gardien bâlois Marwin Hitz.

Otele a lui su profiter d'un centre de Traoré qui l'a trouvé seul devant le portier de Genk Van Crombrugge pour réduire le score à la 57e. Le dernier rempart belge a cependant eu la main forte pour empêcher Agbonifo d'égaliser à la 90e sur une puissante demi-volée.



Genève-Servette s'incline à Zoug La joie des joueurs de Zoug Image: KEYSTONE/PostFinance Genève-Servette n'est pas parvenu à décrocher un quatrième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 3-1 à Zoug dans le seul match disputé jeudi soir.

Convaincant mardi à Fribourg (5-2), le GSHC a payé cher son mauvais début de match. Zoug menait en effet 2-0 après un premier tiers-temps parfaitement maîtrisé (12 tirs cadrés pour le club de Suisse centrale, contre 6 pour les Grenat après 20' de jeu).

Les Genevois ont ensuite survolé les débats, avec 22 tirs cadrés en leur faveur dans les deux dernières périodes contre seulement 9 pour l'"EVZ". Mais ils n'ont trompé qu'une seule fois la vigilance de Tim Wolf, par l'intermédiaire de Simas Ignatavicius (40e). Zoug a scellé le score dans la cage vide grâce à Dominik Kubalik.

Genève-Servette conserve évidemment sa 3e place au classement mais reste à cinq longueurs de Lausanne, et à 16 de l'indéboulonnable leader Davos que les Grenat accueilleront samedi. Zoug remonte pour sa part au 5e rang grâce à cette deuxième victoire d'affilée.



Deux patineurs russes et une bélarusse admis Peter Gumennik pourra disputer les JO 2026 sous drapeau neutre Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Deux patineurs artistiques russes et une patineuse bélarusse participeront sous drapeau neutre aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026), a annoncé jeudi le CIO.

Il s'agit des trois premiers athlètes d'une délégation qui s'annonce très limitée. Les Russes Petr Gumennik, 23 ans, et Adeliia Petrosian, 18 ans, ainsi que la Bélarusse Viktoriia Safonova, 22 ans, avaient déjà franchi l'obstacle des qualifications mises en place par l'Union internationale du patinage (ISU) avant de subir un deuxième examen par un comité dédié du CIO.

Comme l'instance olympique a reconduit les mêmes conditions de participation qu'aux JO 2024 de Paris, les sportifs concernés devaient concourir à titre individuel seulement, n'avoir aucun lien avec l'armée ou les services de sécurité russes et n'avoir pas publiquement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La première liste publiée jeudi soir "sera mise à jour en fonction des décisions prises par le comité d'examen des athlètes individuels neutres", précise le CIO. Mais il y très peu de chances qu'elle atteigne les 15 Russes et 17 Bélarusses présents à Paris (pour 5 médailles obtenues).

Plus réticentes A la différence des fédérations internationales d'été, qui avaient pour la plupart réintégré Russes et Bélarusses sous drapeau neutre conformément aux recommandations du CIO, celles d'hiver apparaissent nettement plus réticentes.

La fédération internationale de ski (FIS) - dont les disciplines représentent plus de la moitié des podiums olympiques - ainsi que celle du biathlon maintiennent toujours une stricte interdiction, tout comme l'a longtemps fait l'instance de la luge.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a néanmoins ouvert la voie fin octobre à une réintégration des lugeurs russes, en estimant leur exclusion disproportionnée. Cela a déclenché un recours russe contre l'intransigeance de la FIS, qui doit être tranché avant le 10 décembre.



Une défaite logique mais rageante pour la Suisse Ilias Papatheodorou ont subi une d馭aite rageante en Serbie Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse a subi une défaite au demeurant logique jeudi en Serbie en ouverture des qualifications du Mondial 2027.

Battus 90-86, les hommes d'Ilias Papatheodorou peuvent toutefois nourrir les plus vifs regrets à l'issue d'un match qu'ils ont longtemps maîtrisé.

L'issue est en effet cruelle pour la sélection helvétique. Celle-ci a compté jusqu'à 23 longueurs d'avance (57-34 à la mi-temps) et possédait encore une marge de 11 unités (72-61) à 9'14 de la fin d'un match qui se disputait à Belgrade.

Alexander Schumacher (19 points, meilleur marqueur suisse) et ses coéquipiers ont alors craqué en encaissant un terrible 18-0 en l'espace de 4'20 pour se retrouver menés 79-72 à 4'54 de la fin. Ils n'ont rien lâché, reprenant même une dernière fois les commandes à 1'50 du "buzzer" après une action à 3 points de Paul Gravet.

Mais la Serbie de Dusan Ristic (meilleur marqueur du match avec ses 24 points) ne pouvait se permettre l'humiliation qu'une défaite à domicile face à la Suisse aurait engendrée. Elle a inscrit 7 points consécutifs pour mettre un coup sur la tête de ses valeureux adversaires.

Cette équipe de Suisse - qui ne compte aucun joueur d'Olympic dans son cadre - n'a que deux jours devant elle pour oublier cette déception. Elle accueillera dimanche à Fribourg la Turquie, vice-championne d'Europe 2025, qui a pour sa part nettement dominé la Bosnie-Herzégovine (93-71) jeudi soir.



Aston Villa sans pitié pour YB Monteiro a sauvé l'honneur pour YB en fin de partie Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Young Boys s'est incliné 2-1 face à Aston Villa à Birmingham lors de la 5e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Bernois n'ont jamais semblé pouvoir éviter leur 3e défaite.

Aston Villa a pu compter sur un doublé de Doynell Malen (27e/42e), d'abord de la tête puis d'un tir dans la surface. En face, la stratégie défensive de Seoane a complètement pris l'eau, les Bernois se révélant en outre incapables d'effectuer un tir cadré dans les 45 premières minutes.

En seconde période, Aston Villa a poursuivi sa dominations mais n'est pas parvenu à creuser le score. C'est finalement Joël Monteiro qui a sauvé l'honneur des visiteurs en marquant à la 90e.

Cette défaite ne fait pas les affaires d'YB dans la course au top 24 synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. Le club bernois en reste à 6 points avant d'affronter Lille à domicile le 11 décembre prochain.

