La Suisse corrigée en France ++ Werro pulvérise son record

Alcaraz malmené par Dzumhur mais passe en 8es Carlos Alcaraz a dû s'employer pour rallier les 8es de finale à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le tenant du titre Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Mais il a dû jouer une quatrième manche pour battre le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 69) en 3h14.

L'Espagnol, numéro 2 mondial s'est imposé 6-1 6-3 4-6 6-4 et retrouvera au prochain tour le puissant Américain Ben Shelton (ATP 13), demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, qu'il a déjà battu lors de leurs deux confrontations.

Après un premier set à sens unique sur le court Philippe-Chatrier, le Bosnien de 33 ans s'est ensuite bien repris avec le soutien du public, désireux d'étirer sa soirée dans une température estivale, et un Alcaraz multipliant soudainement les fautes directes.

S'il n'a pas su convertir les deux balles de break qu'il s'est procurées dans la deuxième manche, Dzumhur a enfin saisi sa chance dans la suivante, remportée sur sa deuxième balle de set.

En difficulté Breaké d'entrée de quatrième set et dominé dans l'échange, Alcaraz, jusqu'alors impassible, a commencé à montrer des signes d'agacement, gesticulant en direction de son clan et renvoyant du pied une balle de l'autre côté du court sous les huées du public.

Le Murcien de 22 ans a alors enfin sonné la révolte, haussant son niveau de jeu sur les points importants pour refaire son retard et remporter le match sans une cinquième manche énergivore dans l'optique de la conservation de son titre, une performance qui n'est plus arrivée depuis Rafael Nadal (2019, 2020).



La Suisse s'incline lourdement en France Soirée compliquée pour Sydney Schertenleib (à gauche) et la Suisse à Nancy. L'équipe de Suisse a encaissé une lourde défaite en France vendredi. Battues 4-0, les joueuses de Pia Sundhage sont proches d'une relégation en Ligue B de la Ligue des nations féminine.

A Nancy, la messe était dite après 19 minutes. Des erreurs individuelles ont largement précipité la défaite des Suissesses face à une équipe de France qui n'a pas eu à forcer son talent pour prendre le large.

Le choix de Sundhage de titulariser Livia Peng au poste de gardienne à la place d'Elvira Herzog, en difficulté lors du dernier rassemblement, ne s'est pas avéré payant. La gardienne du Werder Brême a mis ses coéquipières dans l'embarras en ratant un dribble devant Clara Mateo (11e). A 33 jours du début de l'Euro, la sélectionneuse n'a toujours pas trouvé sa portière titulaire.

Une faute de marquage sur un corner - même si la qualité de la reprise de volée d'Elisa De Almeida doit être soulignée (16e) - et un repli défensif insuffisant de Julia Stierli, qui a profité à Sandy Baltimore (19e), ont suivi l'erreur initiale de Peng.

Crnogorcevic blessée Les trois changements initiés par Sundhage à la pause n'ont pas vraiment inversé la tendance, même si la Suisse a fait preuve de davantage d'assurance en deuxième période. Cela n'a pas empêché la France d'inscrire un quatrième but, au terme d'un mouvement de haute qualité (56e, Geyoro).

La sortie sur blessure d'Ana-Maria Crnogorcevic, remplacée par Alisha Lehmann à la 78e, est venue conclure la soirée bien compliquée des Suissesses, qui ne comptent toujours que deux points après cinq matches de Ligue des nations. Une victoire mardi à Sion face à la Norvège, leur adversaire lors du match d'ouverture de l'Euro le 2 juillet à Bâle, est impérative pour espérer se maintenir dans l'élite européenne.



Grasshopper se maintient en Super League Noah Persson (au premier plan) et GC joueront bien en Super League la saison prochaine. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Grasshopper évoluera toujours en Super League la saison prochaine. Les Zurichois, vainqueurs 4-0 à l'aller, ont assuré leur maintien dans l'élite malgré une défaite 1-0 vendredi à Aarau.

Il n'y a donc pas eu de deuxième miracle du Brügglifeld après celui réussi par Neuchâtel Xamax en 2019. Le premier but argovien, tombé à la 82e minute (Linus Obexer), est arrivé bien trop tard pour donner un quelconque espoir aux joueurs de Challenge League.

Les Sauterelles se sont même longtemps montrées plus dangereuses et auraient pu tuer tout suspense dès la 18e minute si Dirk Abels n'avait pas trouvé le poteau de Marvin Hübel.

GC a donc sauvé sa peau pour la deuxième année consécutive à l'issue du barrage. Pour le FC Aarau, l'attente d'un retour dans l'élite se poursuit toujours. Les Argoviens ont été relégués en Challenge League il y a dix ans, en 2015.



Audrey Werro pulvérise son record de Suisse Audrey Werro, ici lors des championnats de Suisse en salle en f Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Audrey Werro a frappé fort vendredi en améliorant de plus d'une demi-seconde son record de Suisse du 800 m. La Fribourgeoise a couru en 1'57''25 lors du Mémorial Irena Szewinska, en Pologne.

L'athlète de 21 ans a ainsi signé la deuxième performance de l'année sur la distance. Seule l'Ethiopienne Tsige Duguma a couru plus vite sur le double tour de piste cette saison (1'56''64).

Werro s'était approprié le record de Suisse du 800 m en septembre dernier à l'occasion du meeting de Bellinzone en signant un chrono de 1'57''76. Elle a donc amélioré cette marque de 51 centièmes.

Egalement en lice dans ce meeting disputé à Bydgoszcz, Lore Hoffmann a pris la 4e place de cette course remportée par sa compatriote. La Valaisanne a franchi la ligne en 2'00''33.



Les cavaliers suisses ratent le triplé Malgré les deux sans-faute de Nadja Peter Steiner et Mila, la Suisse a manqué la victoire à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a manqué le triplé lors de la Coupe des Nations du CSIO de Saint-Gall vendredi. Elle a terminé troisième derrière l'Allemagne et la Belgique.

Si Steve Guerdat, sur son cheval olympique Dynamix, et Nadja Peter Steiner, sur Mila, ont tous deux réussi deux sans-faute, Edouard Schmitz (Gamin) et Martin Fuchs (Commissar Pezi) ont commis trop d'erreurs pour permettre à la Suisse de faire mieux qu'une troisième place.

Avec douze points de pénalité au total, les cavaliers helvétiques ont terminé derrière la Belgique (4) et l'Allemagne (0). Ils ont ainsi manqué un troisième succès consécutif après ceux de 2022 et 2023 (l'épreuve n'avait pas eu lieu en 2024).

Pour son retour dans l'équipe suisse, Nadja Peter Steiner a convaincu. Avec cette belle performance, la Schwytzoise de 41 ans a sans doute obtenu son billet pour les championnats d'Europe, qui se dérouleront en juillet à La Corogne, en Espagne.

Steve Guerdat s'est quant à lui pleinement rassuré pour son retour à la compétition après son opération au dos qui lui avait fait rater la finale de la Coupe du monde à Bâle en avril.



Victoire française dans le Val d'Aoste, del Toro proche du Graal Isaac del Toro (en rose) a dû s'employer pour résister à l'attaque de Richard Carapaz (au premier plan). Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Le Français Nicolas Prodhomme a remporté vendredi la 19e étape du Tour d'Italie à Champoluc, dans le Val d'Aoste. Le Mexicain Isaac del Toro conserve son maillot de rose de leader.

Prodhomme, coureur de l'équipe française Decathlon AG2R, s'est imposé en solitaire après avoir faussé compagnie à l'échappée à environ 28 km de la ligne d'arrivée, dans l'ascension du Col de Joux. Il a ensuite résisté au retour du groupe maillot rose pour signer sa deuxième victoire chez les professionnels, un mois après avoir débloqué son compteur, déjà en Italie, sur le Tour des Alpes.

Dans le groupe des favoris, le maillot rose Isaac del Toro (UAE) a dû répondre à l'attaque de l'Equatorien Richard Carapaz (EF) dans l'ascension finale vers Champoluc. Ce dernier, dauphin du Mexicain au classement général (+43''), n'a pas réussi à reprendre du temps sur le leader, mais a repoussé le Britannique Simon Yates (Visma), qui pointe désormais à 1'21'' de la tête.

Dernière occasion samedi Del Toro devra encore s'employer samedi lors de l'ultime étape de montagne entre Verrès et Sestrières s'il entend conserver son maillot rose jusqu'à l'arrivée prévue dimanche à Rome. Seul un numéro de Carapaz semble pouvoir empêcher le Mexicain de 21 ans de remporter le premier grand Tour de sa jeune carrière.



Swiatek passe l'épaule, Rune au forceps Iga Swiatek est en forme sur sa terre battue fétiche. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ La triple tenante du titre Iga Swiatek s'est qualifiée vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros. Chez les hommes, le Danois Holger Rune a eu besoin de cinq sets pour obtenir son billet.

La Polonaise (WTA 5) s'est imposée 6-2 7-5 face à la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 60), après une deuxième manche très accrochée. L'ex-no 1 mondiale n'a encore perdu aucun set depuis le début de la quinzaine. On rappelle qu'elle n'a plus remporté de titre depuis son troisième sacre consécutif sur la terre battue parisienne en 2024.

Face à Cristian, Swiatek a converti les deux balles de break qu'elle s'est procurées en début et en fin de première manche, qu'elle a dominée avec autorité. Le deuxième set a été bien plus disputé, avec des signes d'agacement chez la native de Varsovie qui a dû s'employer pour remporter ses deux premiers jeux de service, sauvant au total six balles de break.

Les deux joueuses se sont ensuite rendu coup pour coup jusqu'à ce que la Roumaine cède son service à 6-5 en faveur de Swiatek, qui a conclu la partie sur sa deuxième balle de match.

Rune-Musetti en 8es Opposé au Français Quentin Halys (ATP 52), Holger Rune (ATP 10) a lui dû s'employer pour rallier les 8es de finale. Deux fois quart de finaliste Porte d'Auteuil (2022 et 2023), le Danois s'est imposé 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2 au terme d'un match décousu sur le court Philippe-Chatrier.

Au prochain tour, Holger Rune affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 8), tombeur de l'Argentin Mariano Navone (ATP 97) en quatre sets, 4-6 6-4 6-3 6-2, dans un huitième de finale alléchant.



Von Ballmoos va quitter YB, Keller confirmé comme no 1 David von Ballmoos va quitter YB Image: KEYSTONE/TIL BUERGY David von Ballmoos va quitter Young Boys, annonce vendredi le club bernois. Marvin Keller est confirmé comme gardien no 1, alors que Heinz Lindner débarque en tant que doublure.

"La légende d'YB David von Ballmoos a exprimé à la direction sportive son souhait de relever un nouveau défi dans un autre club", souligne le 3e du dernier championnat de Super League à propos du portier bernois de 30 ans. Celui-ci faisait partie de l'effectif professionnel bernois depuis 2013, à l'exception d'une parenthèse de deux ans à Winterthour (2015-2017).

Marvin Keller (22 ans), qui s'est imposé comme le titulaire lors de la saison écoulée, a pour sa part prolongé d'un an son contrat soir jusqu'en 2028. LAutrichien Heinz Lindner (34 ans) débarque quant à lui en provenance du FC Sion avec un contrat d'un an à la clé. Le gardien no 3 sera par ailleurs Dario Marzino.



Sabalenka file en huitièmes sans trembler Aryna Sabalenka a maîtrisé son sujet au 3e tour à Paris Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est hissée en 8es de finale de Roland-Garros sans avoir lâché le moindre set.

Comme lors des deux premiers tours, la Bélarusse a passé l'épaule en deux manches vendredi, cette fois contre Olga Danilovic (6-2 6-3).

Lauréate des WTA 1000 de Miami (dur) en mars et de Madrid (terre battue) en mai, Aryna Sabalenka a laissé peu de places au doute vendredi au 3e tour. Elle s'est imposée en 1h19 sur le court Philippe-Chatrier contre la 34e mondiale, qu'elle avait déjà battue une fois, sur terre à Madrid en 2018.

La difficulté va grimper d'un bon cran au prochain tour: Sabalenka affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 16), qui mène leurs confrontations 5-2. Triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024), la Bélarusse de 27 ans n'a jamais dépassé le stade des demi-finales à Roland-Garros. Elle reste sur une élimination en quarts de finale l'an dernier.



Conte reste à Naples avec "la même vision" que son président Antonio Conte veut d馭endre le titre avec Naples Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Annoncé à la Juventus, Antonio Conte a finalement décidé de rester aux commandes de Naples qu'il vient de conduire au titre de champion d'Italie.

"Nous avons la même vision" avec le président-propriétaire, a-t-il déclaré jeudi soir.

"A chaque fin de saison, il y a toujours des discussions entre l'entraîneur et le club pour évaluer comment la saison s'est déroulée, s'il y a toujours une vision commune et si l'envie de poursuivre certains objectifs est partagée", a déclaré Conte à la chaîne Sky Sport en sortant d'un restaurant avec Aurelio De Laurentiis.

"Cela me semble une chose normale qui se produit dans tous les clubs, il y a un contrat et comme nous avons la même vision, il n'y a rien d'autre à dire. On continue parce que nous sommes des personnes sérieuses, on avance", a-t-il ajouté.

Arrivé l'été dernier à Naples, Antonio Conte a métamorphosé une équipe qui avait terminé la saison dernière à la 10e place en redoutable machine à gagner qui a devancé d'un point l'Inter Milan. Mais malgré la conquête d'un quatrième titre, l'ex-international italien semblait déjà prêt à faire ses valises, en raison notamment de différends avec De Laurentiis et de la pression quotidienne que subit dans cette ville passionnée de football tout entraîneur.

De Bruyne comme renfort ? La Juventus Turin, club où il fait l'essentiel de sa carrière de joueur et qu'il a entraîné de 2011 à 2014, espérait le recruter pour se relancer après une saison 2024/25 sans titre. "Nous défendrons le titre. Il y a un contrat et il y a un désir de mon côté et de celui du club de continuer dans la même direction, en essayant de rendre les supporters aussi fiers que possible", a insisté Conte.

De Laurentiis a trouvé lors de longues discussions mercredi et jeudi les arguments pour le convaincre de rester. Il lui aurait ainsi promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour renforcer son équipe, avec une première recrue de choix qui pourrait être le Belge Kevin De Bruyne.



Trent Alexander-Arnold signe au Real Madrid Trent Alexander-Arnold a signé pour 6 ans au Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le défenseur Trent Alexander-Arnold s'est engagé pour six ans avec le Real Madrid, a annoncé vendredi le club espagnol. L'international anglais était en fin de contrat à Liverpool.

Le contrat du latéral droit de 26 ans avec le Real débutera le 1er juin, ce qui lui permettra de disputer la Coupe du monde des clubs (14 juin - 13 juillet aux Etats-Unis) sous les couleurs madrilènes, a précisé le club.

Liverpool a de son côté indiqué dans un communiqué qu'il "recevra une indemnité pour ses services, la transaction devant être conclue dès l'ouverture de la fenêtre (des transferts) le 1er juin". Selon la presse anglaise, le Real aurait payé environ 12 millions d'euros à Liverpool pour s'attacher les services d'Alexander-Arnold avant la fin de son contrat avec les Reds.

Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde, grâce notamment à sa vitesse et sa technique de passe. Il a été l'un des piliers du Liverpool de Jürgen Klopp avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019.

Enfant des Reds où il est arrivé à l'âge de six ans, Alexander-Arnold a passé deux décennies complètes au club avec lequel il a évolué à 354 reprises (23 buts). Sa décision de partir lui a valu des sifflets d'une partie du public d'Anfield, d'abord, avant des acclamations et une réconciliation à son ultime apparition.



L'AC Milan s'en remet pour la deuxième fois à Allegri Massimiliano Allegri va retrouver le banc de l'AC Milan Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a confié vendredi pour la deuxième fois son poste d'entraîneur à Massimiliano Allegri. Celui-ci aura la lourde tâche de relancer un club qui sort d'une saison 2024/25 très décevante.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer que Massimiliano Allegri a été désigné entraîneur en chef de son équipe première", a indiqué dans un communiqué le club lombard, huitième du dernier Championnat d'Italie.

Allegri, 57 ans, était libre depuis son départ en mai 2024 de la Juventus Turin qui l'avait limogé quelques jours après avoir remporté la Coupe d'Italie pour avoir insulté durant la finale des arbitres, un de ses dirigeants et le rédacteur en chef d'un quotidien sportif.

Lors de son premier passage au Milan, de 2010 à 2014, le technicien italien a remporté dès sa première saison le titre de champion d'Italie (2011). Il a terminé deuxième de la Serie A la saison suivante, puis 3e, avant d'être remercié en janvier 2014 alors que son équipe était 13e du championnat.

C'est avec la Juve, qu'il a entraîné de 2014 à 2019 puis de 2021 à 2024, qu'Allegri est devenu l'un des entraîneurs italiens en activité les plus respectés. Il y a collectionné les titres et trophées: cinq championnats d'Italie consécutifs (2015-2019), cinq Coupes d'Italie (2015, 2016, 2017, 2018 et 2024) et deux finales, perdues, de la Ligue des champions (2015, 2017).

Quatre entraîneurs en un an En incluant Stefano Pioli, dont le contrat expirait en fin de saison dernière, Allegri est le quatrième entraîneur des Rossoneri en un an après le Portugais Paulo Fonseca, licencié fin décembre, et remplacé par son compatriote Sergio Conceiçao.

Si ce dernier, licencié jeudi soir cinq mois après son arrivée, a remporté dès son arrivée la Supercoupe d'Italie, le premier trophée du club lombard depuis son scudetto en 2022, il n'est pas parvenu à relancer une équipe qui a collectionné les désillusions.



Di Maria de retour au pays pour la fin de sa carrière Angel Di Maria est de retour à Rosario Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le champion du monde argentin Angel Di Maria revient à 37 ans dans son club formateur de Rosario Central, a officialisé jeudi le club de 1re division argentine.

Ce transfert avait avorté l'année dernière sur fond de menaces de racket.

"Notre histoire ensemble a encore des pages à écrire", s'est enthousiasmé Rosario Central sur ses réseaux sociaux, accompagnant l'annonce d'une vidéo du gaucher argentin sous ses nouvelles couleurs. "Pour voler, nous aurons besoin de tes ailes. Bienvenue Angel, nous t'attendions", est-il ajouté.

Né en février 1988 à Rosario, Di Maria a été couronné champion du monde au Qatar en 2022 avec l'Albiceleste. Il a également remporté deux Copa América ainsi qu'une médaille d'or olympique à Pékin 2008. Passé par le Real Madrid, Manchester United ou le PSG, il évoluait depuis deux ans au Benfica.

"El Fideo" retourne là où avait débuté sa carrière en 2005, avant deux saisons plus tard d'entamer une odyssée de 18 ans en Europe, au Benfica déjà. Il a simplement publié sur Instagram l'annonce de son arrivée par Rosario Central avec des emojis de coeurs bleu et jaune, les couleurs de l'équipe.

Di Maria renonce à des propositions dans le championnat d'Arabie Saoudite et a fait des adieux chargés de larmes à Benfica après la finale de la Coupe du Portugal perdue contre le Sporting de Lisbonne la semaine dernière. En club, l'ailier a remporté cinq titres avec Benfica, six avec le Real Madrid, dont une Ligue des champions 2014, et 19 trophées avec le PSG.



Tamburlini 7e après 1 tour, six joueuses en tête Chiara Tamburlini pointait à 1 coup de la tête après le 1er tour de l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Chiara Tamburlini était parfaitement dans le coup à l'issue du 1er tour de l'US Open, à Erin dans le Wisconsin.

Septième après avoir rendu une carte de 69 (-3), la St-Galloise n'accusait qu'un coup de retard sur les six co-leaders du deuxième Majeur féminin de la saison.

Tamburlini, qui n'était pas parvenue à passer le cut lors du premier Majeur de l'année (le Chevron Championship) à la fin avril, aurait même pu se retrouver également en tête si elle n'avait pas commis un bogey - son seul de la journée - sur le trou no 15. Elle venait pourtant d'enchaîner trois birdies sur ses quatre précédents trous.

Cela s'est moins bien passé pour les deux autres Suissesses en lice. La Genevoise Albane Valenzuela pointait au 78e rang, certes à six coups seulement de la 1re place. La Vaudoise Kim Métraux ne devrait sauf exploit pas passer le cut: auteure d'une carte de 81 (+9, avec un triple bogey dès le trou no 3), elle figurait en 153e position.

Six joueuses, dont la championne 2020 Kim A-lim, se partageaient donc la tête à l'issue de la première journée. La Sud-Coréenne a rendu une carte de 68, comme sa compatriote Im Jin-hee, la Japonaise Rio Takeda, l'Espagnole Julia Lopez Ramirez et les Américaines Yealimi Noh et Angel Yin.