Tottenham vire déjà son coach ++ Servette Chênois sacré

Tottenham: Tudor s'en va après 44 jours sur le banc Igor Tudor: son passage à Tottenham aura été bref Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Tottenham a annoncé le départ de l'entraîneur Igor Tudor (47 ans). Le Croate n'était en poste que depuis... 44 jours! Les Spurs occupent le 17e rang de Premier League.

"Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat", a indiqué le club londonien dans un communiqué, sans nommer son successeur. Tudor n'a officié qu'à sept reprises depuis sa nomination en février, pour une victoire, un nul et cinq défaites.

Tottenham ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation.



Coupe de Suisse dames: Servette Chênois bat YB 1-0 La joie des Genevoises après le but Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Servette Chênois a remporté la Coupe de Suisse à Winterthour. Les Genevoises ont battu les Young Boys 1-0 au terme d'une finale de petite qualité.

C'est la troisième fois de son histoire que Servette Chênois remporte le trophée, après 2023 et 2024. Grandes favorites au vu de leur domination en championnat, les Genevoises ont certes assuré la victoire, mais elles n'ont pas livré un match inoubliable.

Le but décisif est tombé à la 51e sur un coup franc repris de l'épaule (!) par Paula Serrano, qui voulait a priori faire une tête. A part un essai de Simonsson de peu à côté (64e), cela a été tout au niveau offensif pour l'équipe victorieuse.

YB a dominé territorialement, surtout en première mi-temps. Les Bernoises n'ont été dangereuses que sur une frappe de Josten (36e). Après la pause, la même joueuse a tiré un corner directement sur la transversale (74e). La solide défense grenat a tenu jusqu'au bout pour s'assurer le trophée.



In Flanders Fields: Jasper Philipsen vainqueur au sprint Jasper Philipsen (à droite) a été le plus rapide Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la classique In Flanders Fields. Au terme des 240,8 km, il a devancé le Danois Tobias Lund Andresen et le Français Christophe Laporte.

Favoris au départ de la course autrefois connue sous l'appellation Gand - Wevelgem, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout Van Aert se sont isolés en tête lors de la troisième et dernière ascension du Mont Kemmel. Les deux hommes ont été rejoints d'abord par le Belge Alec Segaert, avant que le peloton ne les avale sous la flamme rouge.

Van der Poel a quand même eu la satisfaction de voir son coéquipier Philipsen s'imposer. Celui-ci a signé la 60e victoire de sa carrière chez les professionnels.



Coupe du monde: Fanny Smith termine au pied du podium Fanny Smith, ici à Veysonnaz en janvier, a conclu sa saison sur une 4e place. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fanny Smith a conclu sa saison avec une 4e place en Coupe du monde dimanche à Gällivare. La Vaudoise a manqué le podium pour 12 centièmes.

En finale, la médaillée d'argent aux JO 2026 a perdu toute chance de succès après un virage mal négocié sur le haut du parcours. La Villardoue a manqué son 91e podium sur le circuit en étant devancée d'un souffle par l'Allemande Daniela Maier. Elle échoue par la même occasion à terminer parmi les trois premières au classement général et se classe là aussi 4e.

Le grand globe de cristal est revenu à la Suédoise Sandra Naeslund, qui s'est également offert une 50e victoire en Coupe du monde devant la Française Marielle Berger Sabatel. Eliminée en demi-finale, la Grisonne Isabelle Zippert s'est imposée en petite finale et s'est classée 5e.

Chez les messieurs, aucun Helvète n'a dépassé les quarts de finale de cette dernière étape de Coupe du monde de la saison remportée par l'Italien Simone Deromedis, qui signe son 8e succès.



Deuxième succès de Kimi Antonelli au GP du Japon L'Italien de 19 ans Kimi Antonelli s'est offert un deuxième succès en quinze jours. Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche au Japon son 2e GP après celui de Chine. L'Italien a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Antonelli prend ainsi la tête du championnat du monde devant son coéquipier George Russell, 4e à Suzuka, et devient le plus jeune pilote de l'histoire à mener un championnat. Le Transalpin, qui avait déjà été en Chine le plus jeune poleman de l'histoire de la F1, a crié de joie au volant de sa très performante Mercedes à l'arrivée en disant à son équipe sur sa radio que "le rythme était incroyable". "Il est trop tôt pour penser au Championnat mais nous sommes en bonne voie", a lancé encore l'Italien, posé et souriant devant la presse.

Sortie de piste pour Bearman Après un très mauvais départ qui l'a fait glisser de la pole position à la 6e place au premier virage, il a reconnu avoir eu de la "chance" par rapport à Piastri, Leclerc et Russell, car il ne s'était pas encore arrêté au stand pour changer de pneus lorsque, à mi-course, la voiture de sécurité est entrée en piste sur plusieurs tours en raison du violent accident de la Haas du Britannique Oliver Bearman, qui s'en tire sans fracture mais avec une contusion au genou.

Premier podium de la saison pour Piastri Russell et Piastri, eux, s'étaient arrêtés juste avant la voiture de sécurité. "Cela aurait été vraiment intéressant de voir ce qui se serait passé sans" cette safety car, a d'ailleurs relevé l'Australien, qui hisse une McLaren sur le podium pour la première fois cette année.

Il n'avait jusqu'ici pas fait un seul tour en course aux GP d'Australie (Melbourne) et de Chine (Shanghai) en mars. Derrière les Mercedes, hégémoniques en ce début de saison, les Ferrari de Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton tentent de suivre le rythme depuis trois Grands Prix.

"On n'a pas eu de chance avec la voiture de sécurité, donc j'ai été en retard (...) mais l'impression n'est pas mauvaise", a commenté Leclerc, disant avoir trouvé "la course amusante" avec nombre de dépassements, facilités par la nouvelle règlementation sur les moteurs hybrides et l'aérodynamique. Le champion du monde en titre Lando Norris (McLaren), est cinquième, devant Hamilton et le premier Français Pierre Gasly (Alpine), septième.



NHL: Trois Suisses font trembler les filets Pius Suter et les Blues sont toujours à la lutte pour les play-off. Image: KEYSTONE/AP/Connor Hamilton Trois Suisses se sont illustrés dans la course aux play-off de NHL dans la nuit de samedi à dimanche. Pius Suter, Timo Meier et Lian Bichsel ont fait trembler les filets.

Pius Suter a marqué son douzième but de la saison lors de la victoire 5-1 des Blues de Saint-Louis à Toronto. Le Zurichois a inscrit le 3-1 en infériorité numérique lors du dernier tiers. Les Blues ont validé un 4e succès de rang, maintenant ainsi leurs espoirs de participer aux play-off. Ils ne sont plus qu'à quatre points des Predators de Nashville et de leur capitaine bernois Roman Josi, qui se sont inclinés 4-1 à domicile face aux Canadiens de Montréal, concédant un 2e revers d'affilée.

Les New Jersey Devils se sont inclinés 5-2 face aux Carolina Hurricanes, alors qu'ils restaient sur deux victoires. L'Appenzellois Timo Meier avait donné l'avantage 1-0 aux Devils à la fin du premier tiers, grâce à sa 22e réussite de la saison. Son capitaine, la Valaisan Nico Hischier, a délivré la deuxième passe décisive sur ce but.

Le défenseur soleurois Lian Bichsel a lui porté son total de buts cette saison à quatre lors de la victoire des Dallas Stars 6-3 à Pittsburgh, en marquant le 4-2 au cours de la période médiane. Pour la franchise texane, deuxième meilleure équipe de la Conférence Ouest et d'ores et déjà qualifiée pour les play-off, ce succès a mis fin à une série de quatre défaites.



Championnat du monde: Les Suisses réussissent la passe de trois Marco Hösli et ses coéquipiers ont enchaîné une 3e victoire en autant de rencontres au Championnat du monde. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse emmenée par le skip Marco Hösli poursuit sa série de succès au Championnat du monde aux États-Unis. Le CC Glaris a remporté sa 3e victoire en trois matches contre le Japon 8-3.

Face aux Japonais, eux aussi invaincus jusqu’alors, le score était de 3-3 après cinq ends à Ogden, dans l’Utah. Le quatuor glaronnais composé de Justin Hausheer, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli a attendu le 8e end pour voler leur première pierre du match et prendre l’avantage 5-3. Lors de la manche suivante, le skip japonais Riku Yanagisawa a manqué sa dernière pierre, ce qui a permis aux Helvètes de réaliser un coup de trois et de pousser leurs adversaires à l'abandon.

Au classement, la Suisse partage la première place avec la Suède, qui a également remporté ses trois premières rencontres. Toutes les autres nations ont déjà essuyé au moins une défaite. Elle disputera son prochain match dimanche soir contre la République tchèque (22h00, heure suisse).



Pour Zakaria, Yakin veut s'inspirer de Kimmich et Valverde Denis Zakaria a été testé comme latéral droit vendredi contre l'Allemagne (défaite 4-3). Murat Yakin semble vouloir faire du Genevois le Joshua Kimmich de l'équipe de Suisse.

On le sait, "Zak", milieu défensif de formation, est barré par le duo incontesté et incontestable Xhaka - Freuler dans l'entrejeu helvétique. Le second a d'ailleurs encore été impérial au Parc Saint-Jacques: ses récupérations ont été à l'origine des deux premiers buts suisses.

Avec Michel Aebischer, Ardon Jashari, Djibril Sow et même Johan Manzambi, le sélectionneur dispose d'un riche vivier dans l'axe. Comment y intégrer Denis Zakaria, capitaine de l'AS Monaco et l'un des meilleurs joueurs du Championnat de France, est un casse-tête auquel est confronté Yakin depuis bientôt deux ans.

Il a remplacé Widmer Après s'être carrément excusé de le laisser sur le banc lors des qualifications pour la Coupe du monde, l'entraîneur bâlois semble désormais décidé à trouver un moyen de faire cohabiter ses meilleurs joueurs sur le rectangle vert. "Si on a un surplus de milieux centraux, alors on essaie de trouver des positions et des systèmes qui fonctionnent", a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d'après-match vendredi soir.

L'une des solutions avancées était d'introduire Denis Zakaria dans une défense à trois, le Genevois ayant récemment été replacé avec succès dans ce rôle à Monaco. Ce système qui a permis à la Suisse de rallier les quarts de finale de l'Euro 2024 a toutefois été troqué contre une ligne de quatre fiable et solide en 2025.

C'est pourquoi Yakin Murat a décidé de faire entrer Zakaria à la place de l'arrière droit titulaire Silvan Widmer à la mi-temps vendredi. Un choix qui a surpris, le joueur formé à Servette semblant chercher le bon positionnement avant d'être finalement replacé dans une charnière à trois pour la fin du match.

"Denis est entré dans une phase difficile où nous étions sous pression", a souligné le sélectionneur. "Il a montré ses qualités offensives, mais défensivement il doit encore s'habituer à ce poste qui n'est pas le sien. J'en suis bien conscient."

Projet relancé mardi ? L'expérience n'a pas vraiment été concluante, même si les nombreux changements suisses (dix au total) ont quelque peu faussé la seconde période, lors de laquelle l'Allemagne a naturellement pris l'ascendant. Mais Yakin a assuré que le projet "Zakaria arrière droit" n'était "pas du tout enterré".

Pour justifier son intuition, "Muri" a invoqué les reconversions réussies par des grands noms du football européen. "Joshua Kimmich joue au milieu et à droite de la défense au Bayern Munich et avec l'Allemagne. Federico Valverde, milieu central au Real Madrid, a joué latéral droit pendant une saison. Il est maintenant milieu droit et marque des triplés (réd: contre Manchester City en Ligue des champions)", a énuméré Yakin.

Le sélectionneur pourrait aussi voir en Zakaria un "inverted full-back", un latéral censé rentrer au coeur du jeu en phase de possession pour amener le surnombre. "Denis possède un dynamisme incroyable. C'est un joueur créatif, qui a le sens du timing et une supériorité stratégique", a souligné son entraîneur.

Quoiqu'en pense le Genevois aux 62 sélections, il ne serait pas surprenant de voir l'expérience reconduite mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège (18h00). Comme il l'a répété, Murat Yakin veut profiter de ces matches amicaux pour faire des tests avant la Coupe du monde: "Nous allons encore essayer de le positionner de manière à ce qu'il puisse, lui aussi, aider l'équipe."



GP du Japon: Les Mercedes d'Antonelli et de Russell en 1re ligne Les Mercedes ont confirmé samedi leur ultra domination en Formule 1. Kimi Antonelli partira en pole position pour le Grand Prix du Japon dimanche.

L'Italien partagera la première ligne sur la grille avec son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde. C'est la second fois consécutive que le prodige de 19 ans partira en première position, après avoir été au GP de Chine il y a 15 jours le plus jeune "poleman" de l'histoire de la F1.

Pour la troisième manche du Championnat du monde de F1, dont la nouvelle réglementation des moteurs et des châssis divise les pilotes, Antonelli et Russell trôneront en première ligne du très exigeant circuit de Suzuka. L'Italien a devancé son coéquipier de 298 millièmes en qualifications.

Derrière, l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), qui n'a pas encore fait un tour de Grand Prix en 2026 après ses abandons en Australie et en Chine, partira troisième et le Monégasque Charles Leclerc, dont la Ferrari est capable de prendre des départs plus rapides que la concurrence, s'élancera à ses côtés, en quatrième position.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, qui ne cesse de pester depuis des mois contre sa Red Bull et son moteur hybride à moitié thermique et électrique, a été éliminé dès la seconde partie des qualifications. Il a hurlé dans sa radio que la voiture était "pour lui inconduisible".

Chez McLaren, à la peine depuis le début de saison, le champion du monde en titre Lando Norris a quant à lui réalisé le 5e temps et partira au côté de son compatriote Lewis Hamilton (Ferrari).



National League: Fribourg s'incline et se retrouve dos au mur Fribourg-Gottéron a manqué la passe de trois face aux Lakers. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg Gottéron s'est incliné 2-1 à domicile face à Rapperswil en quarts de finale des play-off. Les Dragons sont menés 3-2 dans la série et n'ont plus droit à l'erreur.

Julien Sprunger et Cie n'ont pas réussi à enchaîner la passe de trois, après deux succès de rang. Ils sont désormais condamnés à vaincre Rappi lors des deux prochaines rencontres.

Après avoir concédé l'ouverture du score à la 9e par Victor Rask, les Dragons ont égalisé en supériorité numérique à la 19e par Lucas Wallmark. En deuxième période, Reto Berra s'est montré décisif dans les buts fribourgeois, notamment face à Valentin Hofer à la 24e et Dominic Lammer à la 37e. Son homologue Melvin Nyffeler a lui aussi remporté un important duel face à l'attaquant de Gottéron Jeremi Gerber six minutes plus tard.

Les hommes de Roger Rönnberg ont dû tenir quatre minutes en infériorité numérique après une double pénalité contre Samuel Walser trente secondes avant la fin du tiers médian. Mais ils ont concédé le 2-1 décisif dans la foulée par Jonas Taibel à la 45e.

Davos qualifié pour les demi-finales De son côté, Davos s'est imposé à domicile 4-1 face à Zoug. Les Taureaux n'ont pas réussi à emmener le leader de la saison régulière vers une rencontre supplémentaire et s'inclinent 4-1 dans la série.

Surpris par Sven Senteler à 4 contre 5 après 16 minutes, Davos a répliqué en powerplay dès le retour des vestiaires à la 22e par l'incontournable Matej Stransky, qui signe son troisième but dans cette série. Les Grisons, qui s'étaient inclinés à Zoug lors de l'acte IV, ont réussi à prendre l'avantage à la 39e grâce à Tino Kessler. Adam Tambellini a validé le succès du HCD en inscrivant un doublé (48e/59e).



Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri Alex Formenton a délivré Ambri, qui n'est plus qu'à une victoire du maintien. Image: KEYSTONE/ANDREA BRANCA Ajoie s'est incliné 3-2 face à Ambri Piotta dans le play-out de National League. Menés 3-0 dans la série, les hommes de Greg Ireland sont dos au mur.

Les Tessinois ont parfaitement entamé la rencontre grâce aux réalisations de Tommaso De Luca à 5 contre 4 à la 8e puis par Michael Joly quatre minutes plus tard. Mené 2-0, Ajoie a pu compter sur Yonas Berthoud pour réagir à la 13e et réduire le score. Après une deuxième période sans influence sur le tableau d'affichage, Julius Nattinen a relancé les Vouivres en égalisant à la 46e. Mais Alex Formenton a inscrit le but de la victoire pour Ambri à la 56e.

Les Jurassiens ont une dernière chance de se relancer mardi à Porrentruy. Mais les biancoblu ont désormais leur destin en main, et peuvent assurer le maintien dès l'acte IV.



WTA 1000 de Miami: victoire d'Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka: un troisième titre en 2026 Image: KEYSTONE/EPA La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 1) a remporté le tournoi WTA 1000 de Miami. Tenante du titre, elle a battu en finale l'Américaine Coco Gauff (WTA 4) en trois sets, 6-2 4-6 6-3, et 2h09.

La numéro 1 mondiale a ainsi fêté un deuxième succès consécutif deux semaines après avoir gagné à Indian Wells. Ce trophée est son troisième de l'année. Sabalenka devient la cinquième joueuse de l'histoire à réaliser le "Sunshine Double" après Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022).

La Bélarusse de 27 ans n'a perdu qu'un seul de ses 24 matches cette année, la finale de l'Open d'Australie contre la Kazakhe Elena Rybakina. Elle a pris sa revanche contre cette dernière en finale à Indian Wells, puis en demi-finale à Miami.

Sabalenka a été supérieure durant la majorité de la partie samedi, subissant simplement un regain de confiance de Gauff. Celle-ci s'est emparée de la deuxième manche sur l'une des deux balles de break qu'elle a pu s'offrir durant tout le match.

Mais l'Américaine de 22 ans s'est montrée trop inconstante sur sa mise en jeu (7 double fautes, 67% de premiers services) pour inquiéter son adversaire. Gauff va toutefois grimper à la 3e place du classement mondial lundi, devant Iga Swiatek.



MotoGP: Jorge Martin s'impose et prend la tête du championnat Jorge Martin, vainqueur et nouveau leader du championnat MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté le sprint MotoGP du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Il est devenu le troisième pilote différent à s'imposer dans ce format en trois courses.

Martin a pris la tête dans le 10e et dernier tour, en effectuant un dépassement musclé sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui menait depuis le deuxième virage. Le podium a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).

Martin, champion du monde 2024, n'avait plus gagné de sprint depuis 511 jours! Après son titre, il a subi pas moins de 27 fractures dans plusieurs chutes. Il est d'ailleurs aussi tombé... durant le tour d'honneur.

Leader du championnat après avoir gagné les deux premiers Grands Prix de la saison, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) est parti à la faute au 8e des 10 tours. Il perd ainsi sa place en tête au profit de son coéquipier Martin, qui compte un point de plus que lui.

Deux autres des favoris sont allés à terre durant le 1er tour: Marc Marquez (Ducati) a tenté un dépassement kamikaze sur le poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46), ruinant ainsi leurs chances. Le champion du monde espagnol pourrait bien être pénalisé pour la course dominicale, car il a semblé responsable de l'accrochage.



Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse Neuchâtel UC a conquis une quatrième Coupe de Suisse consécutive Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Neuchâtel UC a comme prévu remporté la Coupe de Suisse pour la quatrième fois de suite. A Winterthour, les championnes de Suisse ont battu Aarau, formation de LNB, 3-0 (25-19 25-19 25-21).

Les Neuchâteloises n'ont pas vraiment été mises en danger par leurs adversaires, déjà fort heureuses de s'être hissées en finale. Mais les Argoviennes ont quand même livré une résistance méritoire.

La différence de niveau était toutefois trop importante pour qu'une surprise puisse se produire. Même avec pas mal de déchet au service notamment, le NUC a conquis la cinquième Coupe de Suisse de son histoire: un succès idéal avant d'affronter Kanti Schaffhouse en finale des play-off dès le lundi de Pâques.

Chez les messieurs, Amriswil s'est imposé en battant Näfels 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-20) en finale. C'est le dixième succès du club thurgovien dans cette épreuve et le troisième consécutif.

Le champion de Suisse en titre a fait fort lors du quatrième set. Mené 16-10, Amriswil a réussi un spectaculaire retournement de situation pour empocher le trophée et s'éviter une cinquième manche. Les deux équipes se retrouveront dès samedi prochain en finale des play-off.

