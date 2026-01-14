Tous les Suisses en qualifs sortis ++ Josi brille

Open d'Australie: Echec des Suisses en qualifications Leandro Riedi n'est pas parvenu à capitaliser sur le gain du premier set lors du 2e tour des qualifications pour l'Open d'Australie. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA Quatre joueurs suisses seront présents dans le tableau principal de l'Open d'Australie. Tous les Suisses engagés dans les qualifications ont été éliminés.

Après Henry Bernet au 1er tour, Jérôme Kym, Rebeka Masarova et Leandro Riedi ont également mordu la poussière lors du 2e tour. Alors que Kym s'est incliné en deux sets face à l'Australien Dane Sweeny, Masarova et surtout Riedi étaient plus près de se qualifier pour le 3e et dernier tour de ces qualifications. Le joueur de 23 ans s'est incliné face au Belge Kimmer Coppejans après avoir remporté le premier set 3-6 6-3 6-4.

Stan Wawrinka sera donc le seul Suisse en lice dans le tableau masculin. Le Vaudois de 40 ans, qui a remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem à Melbourne en 2014, a reçu une invitation des organisateurs. Chez les dames, trois Suissesses sont présentes dans le tableau principal: Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Simona Waltert.



NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators Le Suisse Roman Josi (à droite) a inscrit le but de la victoire face aux Nashville Predators. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le Bernois Roman Josi a été décisif lors du succès 4-3 face aux Edmonton Oilers en NHL. Le défenseur a inscrit un doublé, dont le but de la victoire en prolongation pour Nashville Predators.

Alos mené 3-2, Josi est parvenu à ramener les Predators à trois partout à la 34e. En prolongation, celui qui a été désigné meilleur joueur de la partie a inscrit le but décisif après 3'30 de jeu lors d'une contre-attaque éclair pour surprendre le gardien des Oilers Tristan Jarry.

Il y a deux jours, lors de la victoire 3-2 contre Washington, Josi avait déjà été le héros de son équipe avec un but et deux passes décisives. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Nashville continue de gagner du terrain dans la lutte pour les places en play-off.

Janis Moser également buteur Le Tampa Bay Lightning, meilleure équipe de la Conférence Est, a remporté une onzième victoire consécutive face aux Pittsburgh Penguins 2-1 aux tirs au but. Le Biennois Janis Moser a inscrit le seul but de son équipe dans le temps réglementaire à six minutes de la dernière période sur une erreur du portier des Penguins Arturs Silovs, qui a relâché le puck devant le Suisse.

Enfin, les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter ont remporté un troisième succès d'affilée 5-4 face aux New York Islanders, après une série de onze défaites. Menée 3-0 après 26 minutes, la franchise du Manitoba a renversé la rencontre pour mener 5-3 au terme du deuxième tiers.



Kimmy Repond de retour après des mois de souffrance Kimmy Repond va disputer sa première compétition de la saison aux Européens de Sheffield, qui débutent mercredi. La Bâloise est de retour après des mois de souffrance et de diagnostics erronés.

À la mi-novembre, l'état d'esprit de Kimmy Repond était encore tout autre. Pour cause, son rêve olympique menace de s'effondrer en raison d'une blessure inconnue au pied gauche, qui fait l'objet de diagnostics divergents. Personne ne parvient à identifier clairement l'origine de ses douleurs et une opération semble inéluctable.

La patineuse de 19 ans soupçonne alors un changement de patins effectué novembre 2024. D'ordinaire, elle prend du temps pour s'y habituer, pour assouplir la nouvelle paire. Mais à l'époque, l'échéance rapide des Championnats de Suisse la force à sauter immédiatement. Elle a un peu mal, mais ça reste supportable.

Avec ses nouveaux patins, elle est sacrée championne de Suisse pour la deuxième fois consécutive, termine quatrième aux Européens, échouant de peu au pied du podium, puis conclut la saison au 12e rang lors des Championnats du monde.

Des hauts et des bas Mais juste après les Mondiaux, les douleurs s'intensifient brutalement. Kimmy Repond part en vacances au Mexique en espérant une amélioration. Mais dès qu'elle recommence à sauter, les problèmes reviennent. S'ensuit une période de hauts et de bas, avec ces pénibles douleurs constamment présentes.

"Au début, je ne pouvais plus faire le flip ni le lutz", explique-t-elle à Keystone-ATS. Le rittberger la fait souffrir également, puis toutes les réceptions deviennent douloureuses. "Ca empirait toujours plus. J'essayais de rester en forme autant que possible en m'entraînant plusieurs fois par jour à la salle."

Sur la glace, elle travaille ce qui est encore possible, jusqu'à ce que plus rien ne le soit. "C'était vers septembre, octobre", se souvient la médaillée de bronze européenne en 2023. "J'ai tout essayé, mais aucun traitement ne fonctionnait. Je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, mais c'était une période extrêmement difficile. D'abord parce que j'étais très triste de ne pas pouvoir participer à des compétitions. Et puis, bien sûr, il y avait les Jeux olympiques qui approchaient. Mais surtout, je me demandais si j'allais pouvoir un jour sauter à nouveau."

Enfin le bon diagnostic Kimmy Repond sait déjà ce qu'elle aimerait faire après sa carrière: étudier la médecine. Mais à ce moment-là, ce serait pour elle une obligation plutôt qu'un choix, "parce que ce que j'aime avant tout, c'est le patinage artistique", lance-t-elle. Elle continue donc à chercher des solutions. Et la veille de l'opération prévue, le bon diagnostic est enfin posé: une intervention n'est pas nécessaire.

"Le problème ne venait ni de l'os ni du tendon, comme on le pensait initialement au départ, mais d'un autre endroit. Et tout était extrêmement enflammé », explique la Bâloise. Elle reçoit une injection de cortisone décisive, "au bon endroit cette fois".

Aucune autre piqûre n'est nécessaire et la physiothérapie suffit. Depuis un mois, Kimmy Repond s'entraîne à nouveau pleinement. Il ne reste certes plus beaucoup de temps avant les Européens - le programme court est prévu mercredi -, mais sa préparation s'est bien déroulée. "Je ne pensais pas que les sauts reviendraient aussi vite", lâche-t-elle, soulagée.

Un top 6 jugé réaliste Malgré cette période difficile, la meilleure patineuse du pays estime pouvoir viser une place dans le top 6 européen. Elle ne veut toutefois pas se mettre trop de pression et vise avant tout deux prestations propres.

Dans le programme court, sur une musique orientale, elle montre une nouvelle facette d'elle-même: patiner dans un nouveau style durant une saison olympique a demandé un certain dépassement de soi. "Mais j'aime énormément ce programme et je me réjouis beaucoup de le présenter", dit-elle.

Kimmy Repond espère retrouver sa meilleure forme pour les Jeux olympiques. A Milan, elle visera une place dans le top 8, synonyme de diplôme olympique. Toutes les épreuves qu'elle a traversées ces derniers mois auront alors valu la peine.



Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League Thoune champion en mai ? Bâle et YB vont-ils se réveiller et le FC Sion finira-t-il meilleur romand ? Voici les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League.

La Super League reprend ses droits mercredi avec deux matches en retard du premier tour, dont un Servette - Lausanne-Sport déjà primordial pour les deux rivaux lémaniques. Avant le coup d'envoi de la deuxième partie de saison, voici les cinq grandes questions entourant la course au titre et les ambitions des clubs romands.

Thoune peut-il aller au bout ? Néo-promu, Thoune a surpris tous les observateurs dès l'entame de l'exercice. Dirigé par un trio d'anciennes gloires - l'entraîneur Mauro Lustrinelli, son assistant Nelson Ferreira et le président Andres Gerber avaient vécu l'aventure en Ligue des champions en 2005 -, le club de l'Oberland bernois produit un jeu cohérent et conquérant qui lui a déjà permis de créer de nombreuses surprises.

Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et décrocher un premier titre de champion de Suisse ? Le léger coup de moins bien subi entre novembre et décembre - trois défaites en quatre matches - a toutefois permis aux poursuivants des Bernois de se rapprocher. Saint-Gall, qui avait battu le leader le 13 décembre (2-0), n'est qu'à trois longueurs.

Mais une statistique parle en faveur du FC Thoune. La dernière fois qu'une équipe a passé les fêtes avec 40 points au compteur, elle a fini par soulever le trophée du champion (Zurich en 2021-22).

Bâle et YB vont-ils se réveiller ? Saint-Gall (37 pts) et Lugano (33 pts), qui a fini l'année en trombe, forment pour l'heure les deux principales menaces à un premier sacre thounois. A moins que l'un des deux ogres ensommeillés du football suisse ne finisse par se réveiller.

Champion en titre, Bâle (32 pts) a du travail s'il entend revenir sur la tête du classement. La troupe de Ludovic Magnin, qui ne fait toujours pas l'unanimité dans la cité rhénane, fait en outre face à un vrai problème d'efficacité. Même ses tireurs de penalty - Xherdan Shaqiri en tête - ont de la peine à faire trembler les filets.

Surtout que, contrairement à Saint-Gall et Lugano, les Bâlois sont encore engagés sur la scène européenne - ils ont encore de bonnes chances de disputer la phase à élimination directe de l'Europa League. Tout comme les Young Boys (29 pts), chez qui l'éviction de Giorgio Contini et le retour fin octobre de Gerardo Seoane, qui a mené YB à trois titres de champion (2019-2021), n'a pour l'instant pas produit l'effet escompté.

Sion va-t-il finir meilleur romand ? Depuis le début de la saison, le FC Sion (27 pts) n'a pas lâché l'étiquette de meilleur club romand. Les Valaisans n'ont presque jamais quitté le top 6 et comptent désormais une belle marge sur leurs rivaux lausannois (9es, 21 pts) et genevois (10es, 20 pts).

Le choix de la stabilité - Didier Tholot est le premier entraîneur de l'ère Constantin à connaître une telle longévité - porte ses fruits du côté de Tourbillon. Toujours en lice en Coupe de Suisse (quart de finale contre Grasshopper le 3 février), Sion joue aussi sur plusieurs tableaux, mais il pourrait bien regoûter à l'Europe d'ici quelques mois.

L'Europe ou le championnat pour Lausanne ? Depuis le début de la campagne européenne du Lausanne-Sport en Conference League, son entraîneur Peter Zeidler n'a cessé d'affirmer que la priorité du club restait le championnat. Mais certaines performances vaudoises tendent à faire penser le contraire. Avant la trêve, l'exploit contre la Fiorentina (1-0) a été suivi par une sortie de route dommageable face à Lucerne (4-0).

Avec les six points de retard sur Sion, le risque que le LS ne puisse pas se battre pour les places européennes en fin de saison est réel. Suffisant pour que le club aille jusqu'au bout de son ambition en C4 ? On en saura sans doute plus d'ici les 19 et 26 février prochains, dates du barrage d'accession aux 8es de finale face aux Tchèques d'Olomouc ou aux Bosniens de Mostar.

Servette peut-il relever la tête ? Le Servette FC n'est qu'à un point du LS et pourrait le dépasser en cas de victoire dans le derby lémanique mercredi à Genève (20h30). Mais, paradoxalement, la première partie de saison servettienne est jugée bien moins bonne, sans doute compte tenu des promesses estivales et du parcours européen des Lausannois.

Sur le podium lors des trois précédentes saisons, les Grenat ne peuvent pas se satisfaire de terminer sous la barre. Eliminés de la Coupe, ils n'ont plus que le championnat pour se consoler. L'arrivée de l'ancien capitaine lucernois Marco Burch incite toutefois à l'optimisme: l'ambition affichée est bel et bien celle de vouloir inverser la tendance.

Reste à savoir si Jocelyn Gourvennec, qui avait semblé enfin lancer la machine entre fin septembre et octobre (quatre victoires en six matches de Super League) avant de voir ses hommes impuissants lors d'une fin d'année compliquée (une victoire, trois nuls, trois défaites), est bel et bien l'homme de la situation.



Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque L'international suisse et défenseur Silvan Widmer (au centre) a inscrit son 2e but de la saison en Bundesliga avec Mayence. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a remporté 3-0 son duel face au Werder Brême lors de la 17e journée de Bundesliga. Mayence, entraîné par Urs Fischer, s'est imposé 2-1 contre Heidenheim.

Nico Schlotterbeck a inscrit le premier but de Dortmund de la tête à la 11e. Il a ensuite fallu attendre la 76e pour voir Felix Nmecha mettra son équipe à l'abri, et la 83e pour que Serhou Guirassy scelle le score de la partie.

Ce succès apporte une bouffée d'air au BVB, actuel 2e du championnat, qui avait concédé deux nuls lors de ses trois dernières sorties. L'international suisse Gregor Kobel a su garder sa cage inviolée pour son 9e blanchissage en 17 journées de Bundesliga.

Silvan Widmer buteur De son côté, Mayence s'est imposé 2-1 contre Heidenheim. L'équipe du technicien zurichois Urs Fischer reste invaincue lors de ses six dernières sorties, notamment grâce à l'international suisse Silvan Widmer. Le défenseur a ouvert le score à la 30e minute, son deuxième but de la saison en Bundesliga.

Enfin, Stuttgart a gagné un deuxième succès en 2026 face à Francfort 3-2 après celui contre Leverkusen 4-1. Nikolas Nartey est parvenu à inscrire le but de la victoire à trois minutes de la fin du temps réglementaire, alors que l'Eintracht du défenseur suisse Aurèle Amenda était parvenu à égaliser à la 80e.



Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller Le capitaine zougois Jan Kovar (à droite) et son équipe ne sont pas parvenus à battre Lulea lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions. Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER Zoug s'est incliné à domicile 3-2 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Lulea. Les hommes de Michael Liniger se sont réveillés trop tard pour espérer mieux.

L'équipe de Suisse centrale, qui reste sur cinq défaites d'affilée en 2026 en National League, n'est pas parvenue à se rassurer contre une formation elle aussi à la peine dans le championnat suédois, où elle pointe à la 7e place. Zoug devra batailler afin d'obtenir son ticket pour la finale lors du match retour du 20 janvier prochain en Suède.

Les Suédois, vainqueurs de l'édition 2014-2015 de la Ligue des champions, ont réussi à tromper le portier Leonardo Gennoni grâce à Heikki Liedes à la 18e. Auteur de sept buts en National League cette saison, le capitaine Jan Kovar a égalisé en supériorité à la 30e.

À quatre contre cinq, Lulea est parvenu à prendre l'avantage par Isac Hedqvist sur une faute d'Andreas Wingerli (32e) puis par Benjamin Tardif à la 35e. Tomas Tatar est parvenu à ramener Zoug à 3-2 en power-play à la 48e, mais le meilleur compteur de l'équipe suisse Dominik Kubalik (52e) puis Wingerli (58e) ont manqué l'égalisation devant le portier suédois Joel Lassinantti en fin de rencontre.



Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium Camille Rast s'est battue pour terminer 4e à Flachau Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast (4e) et Wendy Holdener (5e) ont fini au pied du podium lors du slalom de Flachau. Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan ont réalisé le doublé, alors que Katharina Truppe a terminé 3e.

Tenante du titre en Autriche, Camille Rast n'a pas démérité. La Valaisanne, victorieuse à Kranjska Gora, a souffert d'un refroidissement ces derniers jours mais elle a donné tout ce qu'elle avait. La skieuse de Vétroz a repris un peu de temps à ses rivales, mais cela n'a pas suffi. Elle manque le podium pour deux centièmes.

Derrière Rast, on retrouve Wendy Holdener qui continue d'être d'une grande régularité. Mais la Schwytzoise, 3e en Slovénie, a un peu de peine à donner ce petit truc en plus qui la faisait monter régulièrement sur la boîte par le passé.

Pour la victoire, qui d'autre que Mikaela Shiffrin? L'Américaine a enlevé sa 107e victoire en Coupe du monde, la 70e en slalom. Elle a en outre privé sa compatriote Paula Moltzan de son premier succès en Coupe du monde à bientôt 32 ans.

Christen vers les JO La belle histoire de ce slalom, c'est la 9e place d'Eliane Christen. 9e sur le premier tracé, l'Uranaise ne s'est pas désunie à l'occasion de son second passage. A l'attaque, celle qui fêtera ses 27 ans le 19 janvier, a validé son ticket pour les JO avec un deuxième résultat dans le top 10.

Deux autres représentantes de Swiss-Ski, les deux Aline, se sont illustrées. 20e à Semmering, Aline Höpli a marqué de bons points grâce à son 18e rang. Aline Danioth n'a pas réussi une bonne deuxième manche, mais elle a tout de même assuré quelques points, forte de sa 25e place.

Mélanie Meillard ne s'est pour sa part pas qualifiée pour la deuxième manche. La skieuse d'Hérémence s'est classée 31e à plus de quatre secondes.



PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick Michael Carrick a été nommé à la tête des Reds Devils jusqu'au terme de la saison en cours. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Manchester United a nommé mardi Michael Carrick au poste d'entraîneur jusqu'au terme de la saison en cours. Le technicien de 44 ans remplace Ruben Amorim, débarqué il y a une semaine.

L'ex-milieu de terrain de 44 ans, déjà auteur d'un bref intérim en 2021, débutera sa mission par un derby contre Manchester City, samedi (13h30) à Old Trafford en Premier League. Manchester United s'est séparé le 5 janvier de Ruben Amorim, son entraîneur depuis quatorze mois, à cause de résultats sportifs insuffisants et de divergences devenues apparentes sur la stratégie.

L'ex-milieu défensif a porté le maillot des "Red Devils" à 464 reprises entre 2006 et 2018. Avec eux, il a remporté douze trophées majeurs en douze ans, donc cinq titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions en 2008.

Il est resté au club à la fin de sa carrière de joueur, en 2008, au sein du staff de José Mourinho puis dans celui d'Ole Gunnar Solskjaer. Il a même dirigé l'équipe le temps de trois matches en fin d'année 2021 après le renvoi du Norvégien.

Echec à Middlesbrough Comme entraîneur principal, il n'a pour expérience que deux années incomplètes à Middlesbrough, en deuxième division, entre octobre 2022 et juin 2025. Avec "Boro", il a atteint les barrages d'accession pour la Premier League dès sa première saison mais il a fini la suivante à la dixième place en Championship, ce qui a conduit à son licenciement.

Eliminés au premier tour des coupes nationales, absents des compétitions européennes cette saison, les "Red Devils" n'ont plus que le championnat à jouer. L'objectif sera de terminer parmi les places qualifications en Ligue des champions.

Manchester United est actuellement septième de Premier League, à trois points seulement du quatrième Liverpool. Mais le classement est très resserré, puisque le quatorzième Tottenham n'a que cinq points de moins que les Mancuniens.



Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène Camille Rast occupe la 4e place de la première manche du slalom de Flachau Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast et Wendy Holdener sont aux portes du podium à l'issue de la première manche du slalom de Flachau. Les Américaines Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan mènent le bal.

Les Suissesses "jouent placées" en Autriche, mais il faudra en donner davantage pour espérer décrocher un nouveau podium, tant pour Camille Rast (4e à 0''78) que pour Wendy Holdener (5e à 0''80).

La Valaisanne, victorieuse à Kranjska Gora, a souffert d'un refroidissement ces derniers jours et n'a peut-être pas pu offrir la même explosivité qu'en Slovénie. Mieux partie que Shiffrin, la skieuse de Vétroz a ensuite perdu du temps tout au long d'une manche interminable avec un chrono de 56''22 pour l'Américaine. Rast est à 0''43 du podium et de la 3e place provisoire occupée par l'Autrichienne Katharina Truppe.

Juste derrière Rast, on retrouve donc Wendy Holdener qui a perdu un peu trop de temps dans le troisième secteur. Mais les écarts sont gigantesques entre les sept premières, dans la même seconde, et la suite du peloton. Sara Hector est 8e à 1''66 et la surprenante Uranaise Eliane Christen 9e à 1''97!

Mélanie Meillard est pour sa part bien plus loin (25e) avec pas moins de 4''24 de débours sur Shiffrin. A voir si elle réussira à rester dans le top 30 pour la deuxième manche prévue à 20h45.



Vingegaard va doubler Giro et Tour de France en 2026 Après sa victoire sur le dernier Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard vise un premier sacre sur le Giro (archives). Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Jonas Vingegaard va, comme Tadej Pogacar il y a deux ans, courir le Tour d'Italie et le Tour de France en 2026. Il pourrait devenir le 8e coureur de l'histoire à avoir remporté les trois grands Tours.

Le Danois, qui a dévoilé son programme mardi lors de la journée médias de son équipe Visma-Lease a bike à Nucia, sur la Costa blanca espagnole, disputera pour la première fois le Giro (8-31 mai) dont il sera le grand favori en l'absence de Pogacar. Il enchaînera ensuite avec le Tour de France (4-26 juillet) qu'il a remporté en 2022 et 2023 mais où il partira cette fois comme un outsider face à "Pogi", double vainqueur sortant.

"Ca fait un moment que je pense à participer au Giro, j'ai l'impression que c'est le moment parfait pour y faire mes débuts. Avoir gagné la Vuelta l'automne dernier me motive encore plus pour gagner aussi en Italie. J'aimerais ajouter le maillot rose à ma collection", a expliqué le Danois qui commencera sa saison le 16 février au Tour UAE avant de courir aussi le Tour de Catalogne (23-29 mars).

"Ces cinq dernières années, mon programme avant le Tour avait été plus ou moins le même. J'ai choisi de faire différement cette fois. Le parcours du Giro est peut-être moins exigeant que ces dernières années ce qui rend l'enchaînement avec le Tour plus favorable", a ajouté Vingegaard qui rêve de gagner le Tour de France une troisième fois.

Possible d'imiter "Pogi"? A 29 ans, Vingegaard va tenter de réussir le même exploit que Pogacar en 2024 lorsque le Slovène avait remporté haut la main le Giro et le Tour. L'ogre du cyclisme mondial était devenu alors le huitième coureur de l'histoire à réussir un tel doublé la même année après Marco Pantani, Miguel Indurain, Stephen Roche, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil et Fausto Coppi.

Sur le Giro, remporté en 2025 par son ex-coéquipier Simon Yates qui a annoncé sa retraite à la surprise générale la semaine dernière, Vingegaard aura un autre objectif: devenir le huitième coureur à avoir gagné les trois grands Tours dans sa carrière, lui qui compte déjà deux Tours de France et une Vuelta à son palmarès.

S'il y parvient, il devancera son grand rival Pogacar qui a remporté quatre fois le Tour de France, une fois le Giro mais encore jamais le Tour d'Espagne dont il a pris la troisième place en 2019 lors de son unique participation.

Bernard Hinault, Eddy Merckx , Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome sont les sept coureurs à avoir remporté les trois grands Tours.



Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison Fabian Bösch, ici photographié en octobre dernier à Saas-Fee, va effectuer ses derniers tricks avant de raccrocher les skis au printemps. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A 28 ans, Fabian Bösch dit stop. Le freestyleur obwaldien, double champion du monde, prendra sa retraite sportive à la fin de la saison, a annoncé Swiss-Ski mardi dans un communiqué.

Le skieur d'Engelberg était entré sur le devant de la scène en 2015 en décrochant l'or mondial en slopestyle à Kreichsberg (Autriche), à l'âge de 17 ans. Il avait récidivé quatre ans plus tard à Park City (Etats-Unis), mais en Big Air cette fois.

Médaillé d'or du Big Air aux X-Games 2016 à Aspen, Fabian Bösch n'a cependant jamais remporté d'épreuve de Coupe du monde. Il n'a pas non plus eu l'occasion de briller aux Jeux olympiques.

L'Obwaldien aura l'occasion de conclure sa carrière sur une belle note s'il parvient à se qualifier pour les Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). Il doit pour cela briller lors du slopestyle du Laax Open prévu samedi dans la station grisonne.



Ueli Kestenholz victime d'un accident mortel Ueli Kestenholz avec sa médaille de bronze olympique décrochée au Japon (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le snowboard suisse pleure l'un de ses représentants les plus célèbres. Le Bernois Ueli Kestenholz, médaillé de bronze aux JO 1998, a perdu la vie dans une avalanche dimanche. Il était âgé de 50 ans.

L'accident s'est produit dimanche dans le Lötschental. Selon un communiqué de la police cantonale valaisanne, "une avalanche s'est déclenchée à environ 2400 mètres d'altitude pour une raison inconnue et a emporté un snowboarder", qui était accompagné d'un skieur.

La Berner Zeitung a révélé mardi que le snowboarder en question était Ueli Kestenholz. Contacté par Keystone-ATS, Swiss-Ski a confirmé l'information.

Selon le communiqué de la police, l'ancien champion a été héliporté à l'hôpital de Viège, puis de Sion, où il est décédé. Le skieur qui l'accompagnait a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens.

Pendant sa carrière de sportif, le Bernois était l'une des figures de proue du snowboard alpin helvétique. Il est monté cinq fois sur le podium en Coupe du monde. Mais son plus grand succès fut sans nul doute cette médaille de bronze olympique décrochée à Nagano en géant parallèle.



NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay Nikita Kucherov porte le Lightning depuis 2013. Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton On n'arrête plus le Tampa Bay Lightning, qui a remporté lundi un dixième match consécutif en NHL. L'équipe de Janis Moser s'est imposé 5-1 chez les Flyers de Philadelphie.

La franchise basée en Floride est la troisième équipe à réussir un tel exploit cette saison après Buffalo et Colorado. L'Avalanche, qui domine la ligue nord-américaine, y est même parvenu à deux reprises.

Tampa, qui s'était déjà imposé 7-2 face à ces mêmes Flyers en Pennsylvanie samedi, est toujours emmenée par un grand Nikita Kucherov. Le Russe a porté son total de points à 67 lors de son 40e match de l'exercice avec un but et un assist.

Janis Moser a quant à lui patiné 23 minutes et a terminé avec un bilan de +2. Aucun défenseur en NHL n'affiche un meilleur plus-minus que l'arrière seelandais (+37).

New Jersey se relance Les New Jersey Devils ont de leur côté stoppé l'hémorragie en s'imposant 5-2 à Saint-Paul, sur la glace du Minnesota Wild. Ils restaient sur une série de quatre défaites consécutives, dont une humiliation 9-0 subie face aux New York Islanders.

Nico Hischier s'est illustré avec deux assists, sur l'ouverture du score de Dawson Mercer et sur le 2-1 d'Ondrej Palat - sur lequel le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été crédité d'un point. Le centre valaisan des Devils a été désigné première étoile de cette partie, malgré les doublés de Palat et de Jesper Bratt.

Face à des Dallas Stars toujours privés du Soleurois Lian Bichsel, Los Angeles a signé un succès important dans la course aux play-off. Les Kings de Kevin Fiala (17'22/0 point) se sont imposés 3-1 devant leur public.



Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La Valaisanne est l'une des favorites à la victoire lors de l'épreuve nocturne de Flachau mardi (17h45/20h45).

Victorieuse des deux dernières épreuves techniques disputées à Kranjska Gora les 3-4 janvier (géant et slalom), la Valaisanne est dans une forme olympique à quelques semaines, justement, des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). En Slovénie, elle a enfin réussi à devancer la reine des piquets serrés, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Camille Rast sera donc logiquement l'une des favorites à la victoire dans la station autrichienne de Flachau, où elle avait décroché le 2e succès de sa carrière en Coupe du monde il y a un an. Elle y avait devancé Wendy Holdener pour un remarquable doublé suisse.

