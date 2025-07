Un GP de retour à Buenos Aires ++ Chris Paul transféré

Le Grand Prix d'Argentine de retour à Buenos Aires en 2027 Le circuit de Buenos Aires, plus utilis Image: KEYSTONE/AP/DANIEL GIUDICE L'autodrome de Buenos Aires accueillera à partir de 2027 le Grand Prix d'Argentine de MotoGP. Ceci près de 30 ans après l'avoir accueilli pour la dernière fois, a annoncé lundi le maire Jorge Macri.

Depuis 2014, l'épreuve argentine du MotoGP se déroulait sur le circuit de Termas de Río Hondo, dans la province de Santiago del Estero.

Il faut remonter à 1999 pour retrouver une course de la catégorie reine disputée sur le circuit Oscar y Juan Gálvez, dans le sud de Buenos Aires. Le tracé va faire l'objet d'une importante rénovation et d'une mise à jour afin de répondre aux normes actuelles.

"Cet événement nous remplit d'émotion, car Buenos Aires a longtemps été la capitale de l'automobile et de la moto dans la région, et elle commence aujourd'hui à retrouver cette place", a déclaré le maire de la mégapole sud-américaine. "A partir d'octobre prochain, nous allons entreprendre une rénovation complète de l'autodrome", a-t-il ajouté.

L'édile a également affirmé vouloir ramener la Formule 1 à Buenos Aires, dans la patrie du quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio.

"C"est un premier pas pour candidater à nouveau comme ville hôte de la Formule 1. Nous pouvons rêver de revoir ces machines rouler à plus de 300 km/h", a-t-il souligné.

La course de Buenos Aires pourrait ainsi devenir la deuxième manche sud-américaine du calendrier MotoGP avec le Grand Prix du Brésil, prévu pour au moins cinq saisons à partir de 2026 à Goiania.



Chris Paul revient aux Los Angeles Clippers, selon ESPN Chris Paul, ici en 2012, est de retour aux Clippers pour disputer sa 21e saison NBA Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey A 40 ans, Chris Paul a signé un contrat d'un an avec les Los Angeles Clippers qu'il retrouve huit ans après son départ, rapportent plusieurs médias américains. Le meneur va jouer sa 21e saison NBA.

Selon "ESPN" et "The Athletic", le contrat de Chris Paul est estimé à 3,6 millions de dollars, et lui permettra de se rapprocher de sa famille à Los Angeles tout en lui offrant l'opportunité de remporter un titre NBA.

Le vétéran court en effet après sa bague NBA et espère l'obtenir dans une franchise où il a connu quelques-unes des meilleures années de sa carrière (2011-2017) pour ce qui pourrait être sa dernière saison.

Les Clippers ont effectué un mercato ambitieux avec les arrivées de l'arrière Bradley Beal et du pivot Brook Lopez tout en prolongeant leur star James Harden. Ils ont également drafté au premier tour cette année le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Avec le leader Kawhi Leonard, la direction semble avoir réuni un effectif riche en quantité et en qualité susceptible de faire de la deuxième franchise de la Cité des Anges (avec les Lakers) une équipe redoutable dans la conférence Ouest.

Paul, meneur gestionnaire capable de marquer, pointe à la deuxième place des meilleurs passeurs et des intercepteurs de l'histoire de la NBA après deux décennies passées à la Nouvelle-Orléans, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio et déjà les Clippers.

Le quadragénaire qui évoluait aux Spurs la saison dernière avec le prodige français Victor Wembanyama, tourne depuis le début de sa carrière à 17 points, 9,2 assists, 4,4 rebonds et 2,0 interceptions de moyenne par match. Il a également été sacré cinq fois meilleur passeur et six fois meilleur intercepteur de la ligue.



Alcaraz aussi absent à Toronto Encore en train de récupérer, Carlos Alcaraz n'ira pas à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Toronto (27 juillet-7 août). Il veut se reposer après le tournoi londonien, ont annoncé lundi les organisateurs.

L'Espagnol de 22 ans, quintuple vainqueur en Grand Chelem, s'est incliné en finale de Wimbledon le 13 juillet face au no 1 mondial Jannik Sinner, alors qu'il visait un troisième titre consécutif sur le gazon londonien.

"J'ai tout fait pour être prêt à temps pour ce tournoi que j'aime particulièrement, mais cela arrive un peu trop tôt dans ma récupération après Wimbledon", a déclaré Alcaraz dans un communiqué.

Jannik Sinner et Novak Djokovic (6e) ont invoqué le même besoin de repos pour justifier leurs absences, annoncées dimanche par les organisateurs.

A ces absences s'ajoutent celui notable du Britannique Jack Draper (5e), blessé, ainsi que ceux de l'Américain Sebastian Korda (33e), touché à une jambe, et du Polonais Hubert Hurkacz (38e), blessé à un genou.



Léon Marchand renonce aux 200 m brasse et papillon Léon Marchand ne disputera pas les 200 m pap et brasse aux Mondiaux de Singapour Image: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO Léon Marchand, quadruple champion olympique à Paris, fera l'impasse sur les 200 m brasse et papillon aux Mondiaux de Singapour. Il va se concentrer sur les 200 m 4 nages et 400 m 4 nages.

"Il ne fera pas le 200 m papillon et le 200 m brasse", a dit le patron des Dauphins du TOEC, Michel Coloma, confirmant une information révélée à franceinfo par Nicolas Castel, l'entraîneur de Marchand au sein du club toulousain. "Il veut voir ce que ça donne sur 200 m 4 nages, sans avoir d'autres courses dans les pattes", a expliqué M. Coloma.

En se recentrant sur ses deux courses favorites, Léon Marchand, qui a déjà chipé le record du monde du 400 m 4 nages à la légende Michael Phelps en 2023, veut se donner le maximum de chances d'aller chercher "pourquoi pas" celui du 200 m 4 nages, détenu par un autre Américain, Ryan Lochte, depuis 2011 (1'54), selon Coloma. Marchand s'en était déjà approché de très près lors de sa finale olympique, remportée en 1'54''06, record olympique à la clé.

Avec ce nouveau programme, Léon Marchand commencera ses Mondiaux un jour plus tard, le 30 juillet, avec les séries du 200 m 4 nages. La finale est programmée le lendemain.



Van der Poel abandonne à cause d'une pneumonie Mathieu van der Poel quitte le Tour de France sur une pneumonie Image: KEYSTONE/EPA Le Néerlandais Mathieu van der Poel souffre d'une pneumonie et quitte le Tour de France. Son équipe Alpecin l'a annoncé mardi avant le départ de la 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux.

"Mathieu présentait des symptômes d'un rhume depuis quelques jours mais hier (lundi) après-midi son état s'est dégradé de manière significative. Dans la soirée, il a développé de la fièvre et a été amené au Centre hospitalier de Narbonne pour des examens", a indiqué la formation belge.

"Les examens médicaux ont révélé que Mathieu souffrait d'une pneumonie. En consultation avec le staff médical, il a été décidé qu'il ne peut pas continuer la course. Sa santé est la priorité", a ajouté l'équipe précisant que le champion du monde 2023 allait "se reposer pendant au moins une semaine avant de passer de nouveaux examens médicaux".

Le triple vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres s'est montré très actif sur ce Tour de France. Il a remporté la deuxième étape à Boulogne-sur-Mer et porté le maillot jaune mais s'est aussi glissé dans de nombreuses échappées. Au classement général, il était à près de 1h40 du leader Tadej Pogacar à l'issue de la 15e étape.



Pogacar à la chasse aux fantômes dans le Ventoux Le Mont Ventoux, col mythique du Tour de France, se dresse mardi sur la route du peloton et de Tadej Pogacar. Le Slovène a des comptes à régler sur les pentes lunaires du géant de Provence.

Au lendemain de la seconde journée de repos, les coureurs vont partir de Montpellier pour cette 16e étape de 171 km qui traverse les plaines de l'Hérault, du Gard et du Vaucluse avant de se cabrer brusquement à une vingtaine de kilomètres du but.

Commence alors un voyage dans un autre monde, hostile, à partir de Bédoin, dernière station avant une heure de souffrance totale.

Avec le Tourmalet, le Galibier et l'Alpe d'Huez, le Mont chauve est un monument de la Grande Boucle, un des cols les plus durs d'Europe, théâtre des plus grands triomphes et de défaillances parfois définitives lorsque Tom Simpson y est mort d'épuisement en 1967.

"Attention Ferdi, le Ventoux n'est pas un col comme les autres", dira Raphaël Géminiani en 1955 à Ferdi Kübler en train de passer à l'attaque. Le Suisse répond: "Ferdi non plus n'est pas un coureur comme les autres" - avant d'abandonner et de dire ces mots qui deviendront célèbres: "Ferdi, il est trop vieux. Il a mal. Ferdi s'est tué. Ferdi s'est tué dans le Ventoux."

Au départ, "ça ne moufte pas" Avec ses pentes très raides (15,7 km à 8,7%), ses derniers kilomètres à découvert dans la caillasse, son vent de face souvent (des rafales à 45 km/h sont prévues mardi, on a connu bien pire), ses 1900 m d'altitude et des températures souvent caniculaires, le géant de Provence inspire la crainte.

"Le matin du Ventoux, c'est tout à fait particulier, explique le patron du Tour Christian Prudhomme. Tu sens dans le peloton, quand t'es dans le (départ) fictif, ça ne moufte pas. C'est un jour singulier pour tout le monde. Pour les coureurs naturellement, mais pour les organisateurs aussi. La preuve, la dernière fois où on a voulu arriver au sommet, en 2016, on n'y est pas arrivé. Trop de vent."

L'arrivée avait été déplacée plus bas, au Chalet Renard, pour une victoire du Belge Thomas De Gendt. Mais ce dont, dixit Prudhomme, "on parlera encore dans cent ans" reste la vision surréaliste de Chris Froome lancé à pied au milieu d'une foule compacte après avoir cassé son vélo en percutant une moto de télévision.

La dernière apparition du Ventoux remonte à 2021 lorsqu'un autre Belge, Wout van Aert, avait gagné à Malaucène, dans la vallée, après une double ascension du Ventoux. Ce jour-là avait aussi été marqué par l'émergence d'un coureur encore méconnu à l'époque, Jonas Vingegaard, qui avait réussi à distancer Tadej Pogacar dans les derniers mètres de l'ascension.

"Mauvais moments" Le Slovène allait le rattraper dans la descente et gagner son deuxième Tour de France quelques jours plus tard à Paris mais le Danois avait planté les graines de ses deux victoires en 2022 et 2023. Le Ventoux reste aujourd'hui un mauvais souvenir pour Pogacar qui est engagé cette année dans une chasse aux fantômes assez troublante.

"On dirait qu'on a dessiné le parcours pour me rappeler tous les mauvais moments que j'ai vécus sur le Tour de France. J'ai perdu du temps sur le Ventoux, j'ai perdu du temps à Hautacam et j'ai totalement explosé dans le col de la Loze", constate le champion du monde qui s'applique à effacer un par un ces souvenirs funestes.

Déjà au Dauphiné en juin, il avait pris sa revanche sur Vingegaard dans la côte de Domancy où il avait perdu le contre-la-montre en 2023. Jeudi dernier à Hautacam, où il avait cédé en 2022, il a pris plus deux minutes au Danois pour compter aujourd'hui 4'13 d'avance au classement général.

Reste donc encore le Ventoux et le col de la Loze, où se terminera la 18e étape jeudi, pour régler définitivement les comptes avec le Danois et le passé.



Une revanche à prendre pour Servette face à Plzen Quatre jours après la fin de la belle aventure de la sélection de Pia Sundhage à l'Euro, c'est au tour du Servette FC de porter haut les couleurs du football suisse.

Les Grenat entament ce mardi à Plzen leur campagne européenne. Ils affrontent le Viktoria, deuxième du dernier championnat de la République tchèque derrière le Slavia Prague, pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match retour aura lieu mercredi prochain à Genève.

En cas de qualification, le Servette FC seraient assurés de disputer la phase de poules de l'Europa League, comme il y a deux ans. Il lui resterait deux tours à franchir pour se retrouver en phase de ligue de la Ligue des Champions. S'il échoue, il disputera le 3e tour préliminaire de l'Europa League.

En Bohème, les Grenat seront animés par un esprit de revanche. En mars 2024, ils avaient été éliminés par les Tchèques en huitième de finale de la Conference League aux tirs au but après deux 0-0 à Genève et à Plzen. Ils n'abordent toutefois pas cette double confrontation dans la peau du favori.

Le Viktoria est déjà dans le bon rythme avec un succès 5-1 vendredi à Pardubice lors de la première journée de son championnat. Quant aux Genevois, ils n'ont pas encore comblé le vide laissé par les départs de trois titulaires des dernières saisons, Keigo Tsunemoto, Dereck Kutesa et Enzo Crivelli.

Le Japonais, l'international suisse et le Français n'ont pas encore été vraiment remplacés. Appelé à mener l'attaque des Grenat, l'international slovaque Samuel Mraz a eu de la peine à exister face à St-Etienne la semaine dernière en préparation. Le constat vaut également pour Miroslav Stevanovic et Keyan Varela sur les ailes.

Mais c'est bien sûr sur sa solidité défensive que le Servette FC de Thomas Häberli entend s'appuyer ce mardi pour préserver ses chances de qualification. Le retour aux affaires de l'indispensable Steve Rouiller est une bonne nouvelle. Le Valaisan devrait évoluer devant Joël Mall qui, selon la règle de l'alternance des gardiens édictée il y a deux saisons par René Weiler, jouera les Coupes. Jérémy Frick sera, quant à lui, aligné en championnat.



Demi-finale: L'Angleterre en favorite face à l'Italie La première demi-finale de l'Euro dames se dispute mardi dès 21h au Stade de Genève. Tenante du titre et finaliste du Mondial 2023, l'Angleterre fait figure de favorite face à la surprenante Italie.

Les "Lionesses" reviennent de loin. Dos au mur dans le groupe D après avoir subi la loi de la France lors de la 1re journée, les joueuses de la sélectionneuse Sarina Wiegmann ont décroché leur ticket pour le dernier carré en battant la Suède aux tirs au but. Non sans avoir été rapidement menées 2-0 dans ce quart de finale.

Les Anglaises, qui avaient largement dominé les Pays-Bas et le Pays de Galles pour s'assurer une place en quarts de finale, abordent cette première demi-finale en pleine confiance. Elles restent qui plus est sur un large succès (5-1) face aux Italiennes en février 2024 en match amical.

Mais rien ne semble impossible pour l'Italie, qui jouera sa première demi-finale dans un Euro depuis 1997. Les "Azzurre" du coach Andrea Soncin, sorties du groupe B avec un seul succès, ont vaincu la Norvège (2-1) en quart grâce à un but inscrit à la 90e par Cristiana Girelli, auteure d'un doublé. Elles rêvent d'offrir au football féminin italien sa troisième finale dans un Euro, après celles perdues en 1993 face à la Norvège et en 1997 face à l'Allemagne.



Tournoi ATP d'Umag: Wawrinka renoue enfin avec la victoire Une victoire bienvenue pour Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 156) a renoué avec la victoire sur l'ATP Tour lundi à Umag. Le Vaudois de 40 ans a battu au 1er tour le qualifié Alvaro Guillen Meza, 244e joueur mondial.

Le triple vainqueur de Grand Chelem s'est imposé 6-4 6-1 en 1h13 devant l'Equatorien, qui disputait à 22 ans son premier match dans le tableau principal d'un tournoi ATP. Le Suisse restait sur une lourde défaite six jours plus tôt à Gstaad face à Alexander Shevchenko (6-3 6-2).

Stan Wawrinka n'avait remporté jusque-là qu'un seul succès dans ses neuf précédents tournois disputés sur le circuit principal en 2025, le 1er avril à Bucarest face au Kazakh Tomofey Skatov, alors classé au 174e rang mondial. Depuis il avait perdu cinq matches d'affilée, dont quatre pour son entrée en lice.

L'ex-no 3 mondial peut espérer enchaîner à Umag, où il avait aussi disputé en 2023 sa 31e finale sur l'ATP Tour. Il affrontera en 8e de finale Damir Dzumhur (ATP 61), tête de série no 4 du tableau. Il affiche un bilan de 2-2 face au Bosnien, qu'il n'a toutefois plus rencontré depuis l'Open d'Australie 2020.



Prague: Viktorija Golubic sortie d'entrée Viktorija Golubic ne s'est pas éternisée à Prague Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Viktorija Golubic (WTA 87) a échoué d'emblée dans le WTA 250 de Prague. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 6-3 devant l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 77) lundi au 1er tour.

C'est la sixième fois de l'année que Viktorija Golubic est battue dès son entrée en lice, en neuf apparitions dans le tableau principal d'un tournoi WTA. Elle n'avait plus joué depuis son élimination au 1er tour à Wimbledon trois semaines plus tôt.

La vice-championne olympique 2021 de double, qui n'a gagné que trois matches sur le circuit principal en 2025, a été battue par Elisabetta Cocciaretto pour la deuxième fois en autant de duels. Elle avait déjà subi la loi de l'Italienne lors de leur seul précédent duel en février 2023, à Merida au Mexique.Tenn



Zurich rompt le contrat de Mendy Benjamin Mendy quitte le FC Zurich avec effet imm Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'expérience du FC Zurich avec le champion du monde français Benjamin Mendy prend fin prématurément après moins de six mois.

Comme le FCZ l'a annoncé lundi, le contrat du latéral de 31 ans, qui courait jusqu'en 2026, a été résilié "d'un commun accord".

Benjamin Mendy quitte Zurich avec effet immédiat et le club lui souhaite "le meilleur pour son avenir privé et sportif", a indiqué le FCZ dans une court communiqué de 38 mots. Après un peu plus de cinq mois et huit apparitions peu convaincantes, le chapitre malheureux du champion du monde 2018 est ainsi clos.

Son engagement avait suscité de nombreuses réactions négatives en février. L'ancien joueur de Manchester City avait été arrêté en 2021 pour des délits sexuels présumés et avait passé plusieurs mois en détention provisoire. Deux ans plus tard, il avait été acquitté après deux procès. Mais les reproches sont restés, d'autant plus que Mendy ne s'est jamais exprimé publiquement à ce sujet.

Lors de son engagement, le FC Zurich s'était encore vanté de ce qu'il considérait comme un joli coup: "Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d'avoir pu engager un joueur de cette qualité. Il sera surtout un soutien important pour nos jeunes joueurs", avait alors déclaré le président Ancillo Canepa.

Surpris par l'écho négatif, Canepa a ensuite montré de la compréhension pour les critiques et a cherché le dialogue avec les fans. Mendy n'a toutefois jamais été accepté, et pas seulement en raison de ses piètres performances sportives.



3e tour qualificatif: Servette face aux Rangers ou au "Pana" Joel Mall et le Servette FC en découdraient avec les Rangers ou le Panathinaikos Athènes au 3e tour qualificatif de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Servette connaît ses adversaires potentiels pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions.

Les Glasgow Rangers ou le Panathinaikos Athènes constituerait le deuxième des trois obstacles que les Genevois devront franchir pour atteindre la phase de ligue.

Pour atteindre ce 3e tour préliminaire, Servette doit s'imposer contre le Viktoria Plzen (match aller ce mardi, retour le mercredi 30). En cas d'échec contre le deuxième du championnat tchèque, il poursuivra l'aventure au 3e tour qualificatif de l'Europa League.

Les matches du 3e tour qualificatif pour la Ligue des champions auront lieu les 5/6 août et 12 août, ceux de l'Europa League les 7 et 14 août.



Yanic Konan Niederhäuser blessé au dos Yanic Konan Niederhäuser est blessé au dos Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger La Summer League de NBA a pris fin prématurément pour Yanic Konan Niederhäuser. L'intérieur fribourgeois des Los Angeles Clippers souffre d'une blessure au dos, selon le média américain The Athletic.

Le no 30 de la dernière draft a manqué les deux dernières parties de son équipe à Las Vegas, théâtre de cette Summer League. Il ne figurait même pas sur la feuille de match dimanche lors de l'ultime partie des Clippers dans cette compétition. La gravité de sa blessure n'est pas connue, mais rien n'indique qu'elle le contraigne à une longue période de repos.

Niederhäuser (22 ans) a tourné à 4,3 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1,7 contre de moyenne dans les trois matches qu'il a disputés dans cette Summer League pour ses premiers pas sous le maillot des Clippers. Ces trois matches ont été remportés par la franchise de Los Angeles, qui a en revanche perdu les deux derniers en son absence.



Futur radieux, public séduit: les 5 leçons du parcours de la Suisse L'équipe de Suisse a quitté "son" Euro par la grande porte vendredi à Berne, malgré la défaite face aux championnes du monde espagnoles en quart de finale (2-0).

Voici les cinq leçons à retenir du beau parcours des joueuses de Pia Sundhage à domicile.

Une classe d'écart Les Suissesses ont pu le constater vendredi: il existe toujours un fossé entre elles et la meilleure sélection du monde. Même si le score n'a pas été aussi sévère que lors des trois précédents affrontements avec la Roja (5-1, 5-0, 7-1), la Suisse n'a pas vraiment existé dans ce quart de finale. Elle aurait même pu vivre une soirée plus compliquée si Mariona Caldentey avait transformé son penalty à la 9e minute. Et les montants vernis de Livia Peng ont également permis de retarder l'inéluctable.

Le plan concocté par Pia Sundhage a toutefois bien fonctionné, la défense helvétique tenant le coup et limitant l'impact des attaquantes ibériques en première mi-temps. Mais à force d'insister, les championnes du monde ont trouvé la faille et les Suissesses n'avaient clairement pas les moyens d'inverser la tendance.

Un avenir brillant Cette élimination somme toute attendue est bien plus prometteuse que décevante, lorsqu'on réalise que la Suisse alignait dans son onze trois joueuses âgées de 18 ans: Noemi Ivelj, Sydney Schertenleib et Iman Beney. La Valaisanne, frustrée dans son rôle d'avant-centre vendredi malgré ses efforts répétés, est d'ores et déjà indispensable à cette équipe de Suisse. Avec Leila Wandeler, 19 ans, Smilla Vallotto, 21 ans, et même la gardienne Livia Peng, 23 ans, qui a rendu la confiance que lui a accordée Sundhage, la Suisse peut voir l'avenir avec sérénité.

La sélectionneuse a du reste comparé cette compétition à un "décollage". "Les footballeuses atteignent généralement leur meilleur niveau autour de 27-28 ans. Mais déjà d'ici deux ou trois ans, la Suisse aura dans ses rangs plusieurs joueuses de classe mondiale. Et il y en aura d'autres qui n'étaient pas présentes lors de cet Euro", promet la Suédoise.

Des leaders au rendez-vous Outre cette jeune génération sans complexe, la Suisse a également pu compter sur des leaders techniques qui ont montré la voie tout au long du tournoi. Indispensable au milieu du terrain, la capitaine Lia Wälti (32 ans) a tenu son rang après avoir été longtemps incertaine. Ses feintes et son sens de l'anticipation ont fait merveille à la récupération et elle a été à l'origine de plusieurs buts helvétiques.

A ses côtés, Géraldine Reuteler (26 ans), trois fois nommée meilleure joueuse du match durant la phase de groupes, a de loin été la Suissesse la plus décisive. C'est bien la Nidwaldienne qui a débloqué la situation face à l'Islande (2-0) et offert le but de la qualification pour les quarts à Riola Xhemaili contre la Finlande (1-1).

Si Viola Calligaris et Julia Stierli ont par moments été en difficulté, ce n'est pas le cas de Noëlle Maritz, "un vrai roc" aux yeux de Pia Sundhage. L'arrière d'Aston Villa (29 ans) a signé des performances de choix dans l'axe, tant dans une défense à trois que dans la défense à quatre alignée face à l'Espagne.

Un public conquis Des stades pleins, des fan-zones remplies, des audiences records: jamais la Suisse ne s'était enflammée à ce point pour du football féminin. Joueuses, membres du staff et dirigeants de l'ASF ont toutes et tous relevé ce soutien populaire espéré mais qui n'était pas garanti.

"Le soutien du public a été phénoménal. J'en rêvais, mais c'était vraiment au-delà de mes espérances. Je suis très fière de la Suisse", lâche Pia Sundhage. Les fans de football du pays devront se souvenir de ces moments qui risquent fort de ne plus jamais se produire. Car au rythme où grandit l'Euro féminin, la Suisse ne pourra vraisemblablement plus organiser un tel évènement toute seule dans le futur.

Un pari réussi Confier le poste de sélectionneuse à Pia Sundhage début 2024, à un an et demi du grand rendez-vous, s'est révélé être un choix payant. La Scandinave a relancé une équipe à l'arrêt après une année 2023 pénible. Sa principale réussite: avoir su intégrer une jeune garde prometteuse autour de plusieurs joueuses expérimentées.

Nul ne sait encore si l'expérimentée suédoise, qui avait songé à prendre sa retraite avant de recevoir l'offre de l'ASF, sera à la barre pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Son contrat court jusqu'à la fin de l'année 2025 et la mission qui lui avait été fixée est accomplie. Mais sans doute que la fédération aimerait bien que l'aventure se prolonge un peu plus longtemps.