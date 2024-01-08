Victoire des Rockets ++ Pas de play-offs pour les Devils

NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns Clint Capela et les Rockets ont renversé la partie face aux Suns. Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Les Houston Rockets continuent sur leur lancée en NBA. L'équipe texane, déjà qualifiée pour les play-off, a remporté sa septième victoire consécutive en s'imposant 119-105 face aux Phoenix Suns mardi.

Portés par Kevin Durant, auteur de 24 points, les Rockets ont ainsi battu la franchise de l'Arizona pour la quatrième fois cette saison. Le Genevois Clint Capela a inscrit deux points et capté trois rebonds pour les Rockets en un peu moins de dix minutes de jeu. Mené de 21 points après le premier quart-temps, Houston a peu à peu renversé la partie, reprenant l'avantage dans la troisième période avant de s'assurer la victoire dans le 4e quart-temps.

Au classement de la Conférence Ouest, les Rockets occupent la 5e place. Après cette défaite, les Suns sont assurés de manquer la qualification directe pour les play-off et de devoir disputer le play-in.



NHL: Pas de play-off pour les "Swiss Devils" Pas de play-off pour Hischier et Cie. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger La défaite face aux Philadelphia Flyers 5-1 mardi à domicile a mis fin aux espoirs des New Jersey Devils de participer aux play-off de NHL. Son trio suisse reste à quai.

Cette fin de saison prématurée, au terme de la saison régulière, s'est dessinée depuis longtemps. Le licenciement du manager général Tom Fritzgerald la veille semblait indiquer que la confiance n'était plus de mise au sein des instances dirigeantes de la franchise de Newark en vue d'arracher une qualification.

Face aux Flyers, l'équipe des Helvètes Nico Hischer, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont rapidement perdu tout espoir d'éviter une quatrième défaite face à Philadelphie cette saison. Menés 2-0 après quatre minutes, les Devils sont brièvement revenus à un but grâce à Cody Glass à la 16e, grâce à une passe décisive de Siegenthaler. Mais Tyson Foerster a assuré la victoire des visiteurs en inscrivant un doublé en début de 2e tiers.

A quatre matches de la fin de la saison régulière, New Jersey est à neuf points de la dernière place qualificative occupée par les Flyers. Les Devils paient ainsi leurs résultats inconstants, eux qui ont par exemple concédé autant de victoires que de défaites lors de leurs huit dernières rencontres.

Les Predators 8es à l'Ouest De leur côté, Roman Josi et les Predators se sont rapprochés d'une qualification. Nashville a corrigé les Anaheim Ducks 5-0 à l'extérieur pour souffler la 8e place aux Los Angeles Kings au classement de la Conférence Ouest avec 84 points. Le défenseur bernois a délivré une passe décisive sur le 2-0 marqué par le Suédois Filip Forsberg en supériorité numérique au cours du deuxième tiers-temps.

Les Vegas Golden Knights devancent les Predators à la 6e place de quatre unités. Sans son gardien suisse Akira Schmid, l'équipe du Nevada s'est imposée 2-1 face aux Canucks, derniers du championnat.

Les Blues et le Zurichois Pius Suter risquent de connaître le même sort que New Jersey. St. Louis s'est incliné 3-1 face à l'Avalanche à domicile, deux jours après un succès 3-2 contre le même adversaire à Denver. A cinq journées de la fin, l'écart avec les Predators est de six points. A l'inverse, les Suisses Lian Bichsel et Janis Moser sont assurés de disputer les play-off avec leurs équipes respectives des Dallas Stars et du Lightning Tampa Bay.



Roger Rönnberg face aux insuffisances de Gottéron Alors que les Fribourgeois avaient pris l’avantage lors du premier match face à Genève, ils ont pris l’eau pendant deux tiers aux Vernets lundi.

Peu après la défaite 7-3, Roger Rönnberg a dû s’expliquer sur les carences des Dragons et les efforts à fournir pour passer l'épaule dans cette série.

La soirée des Dragons a fort mal commencé, avec deux pénalités pour surnombre concédées lors des six premières minutes. "Sur la première, nous avons manqué de chance, car l’entrant a pris le contrôle de la rondelle avant que le sortant n’ait eu le temps de sortir. Mais sur la seconde, moi et le staff avons notre part de responsabilité. En concédant cette ouverture du score, nous avons laissé le momentum à Genève-Servette", s’est désolé le coach de 54 ans.

Au terme du deuxième tiers, Fribourg était mené 4-0. Dans le vestiaire, le message de Rönnberg a résonné dans toutes les têtes. "Je leur ai demandé de montrer qui nous étions, d'afficher notre identité. Cette équipe n’abandonne jamais, il était important de rappeler qu’ouvrir la marque pouvait tout changer". S’en est suivie une belle réaction en dernière période, qui a permis aux Dragons de revenir à 4-3 à la 52e. Mais il était trop tard. Matthew Verboon a inscrit le 5-3 quatre minutes plus tard, scellant ainsi la défaite du deuxième de la saison régulière lundi aux Vernets.

"Retrouver la confiance" à 5 contre 4 A la faveur de ce retour en grâce, le bilan à tirer de cette rencontre n'est pas complètement négatif. Cependant, même si les Dragons sont parvenus à mettre fin à leur disette en supériorité numérique grâce à Christoph Bertschy après huit matches et deux tiers sans marquer dans cette situation, le problème n’a pas disparu pour autant.

Lors de cet acte II, les hommes de Rönnberg n’auront profité que d’une pénalité genevoise sur cinq, ce qui n’a pas empêché le technicien suédois de se réjouir: "Sans but en +powerplay+, il est difficile de gagner ces rencontres. Cette fois, nous y sommes parvenus, et je pense que nous avons su élever notre niveau de performance."

Mais le coach suédois a concédé qu’il faudra confirmer ce renouveau: "L’équipe n’a pas confiance à 5 contre 4. Sans cette confiance, nous n’essayons plus de tirer. A l’inverse, Genève est parvenu à marquer sur sa première tentative à la 3e minute. Nous devons retrouver cette volonté de nous montrer décisifs dans cette situation", a-t-il asséné.

"Transmettre le bon état d’esprit" Au vu de la piètre entame de rencontre des Fribourgeois, difficile de ne pas y voir un certain excès de confiance après la victoire à domicile samedi. "J’ai été engagé dans tellement de séries de play-off où la joie prend le dessus lorsque l’équipe gagne une rencontre. C’était pareil lorsque nous avions perdu le match 5 à la maison face à Rapperswil-Jona 2-1 en quarts de finale, a confirmé celui qui a repris les rênes de Gottéron en début de saison. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour préparer mes joueurs avant cette rencontre, mais ce n’était pas suffisant. J’aurais dû trouver une meilleure manière de leur transmettre le bon état d’esprit."

Rönnberg souhaite aussi pouvoir compter sur ses piliers pour relancer son groupe dans des moments difficiles. "Un bon leadership peut faire pencher la balance en notre faveur, quel que soit le score au tableau d’affichage. Pour le moment, nous ne sommes pas suffisamment constants. Le scénario du dernier tiers nous a montré que nous avions cela en nous. Genève ne nous pose pas de problèmes insurmontables, la solution est en nous", a-t-il souligné.

A 1-1 dans la série, Genevois et Fribourgeois se retrouveront dès mercredi pour l’acte III à Saint-Léonard. "Si nous parvenons à jouer de la même manière que lors du dernier tiers sur l’ensemble du match, je reste assez optimiste", a glissé celui qui a déjà remporté deux titres lorsqu’il était derrière la bande de Frölunda Göteborg. Eliminés lors du septième match face à Lausanne l’an dernier au même stade de la compétition après avoir mené 3-1 dans la série, les joueurs de Gottéron savent mieux que personne l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour ouvrir les portes de la finale.



Ligue des champions: Doubles retrouvailles Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès 21h.

Tenant du trophée, le Paris St-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes dans une rencontre qui s'annonce indécise.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées la saison dernière dans cette même compétition. Les Parisiens avaient alors sorti les Reds au stade des 8es de finale, malgré une défaite 1-0 subie à domicile à l'aller, et au terme d'une séance de tirs au but.

Le PSG aborde ce duel avec les faveurs de la cote. Leaders de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont réussi leur répétition générale en battant Toulouse avec un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Décevant 5e de Premier League, Liverpool reste pour sa part sur un cuisant échec face à Manchester City en quart de finale de la Cup.

Le FC Barcelone reçoit dans le même temps l'Atlético Madrid pour un choc 100 % espagnol. Désormais idéalement placés pour aller chercher le titre en Liga, les Catalans ont fait le plein de confiance avant cette double confrontation en allant s'imposer (2-1) samedi en Liga sur la pelouse des Colchoneros.



Ligue des champions: le Bayern Munich prend une option à Madrid Harry Kane a marqué le 2-0 du Bayern après 21 secondes en deuxième période. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le Bayern Munich a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s'imposant 2-1 mardi à Madrid. Le Real devra inverser la tendance mercredi prochain à Munich.

Assommé par l'efficacité ébouriffante de l'attaque munichoise et frustré par un Manuel Neuer en état de grâce, les stars madrilènes ont finalement réduit la marque en deuxième période. Kylian Mbappé a repris un centre de Trent Alexander-Arnold (74e) pour donner au Real une chance de rallier le dernier carré.

Auparavant, tant le Français (16e/29e/68e) que Vinicius (18e/61e) avaient buté sur Manuel Neuer, toujours aussi impressionnant sur sa ligne. Le mur allemand de 40 ans a sorti pas moins de neuf arrêts lors de ce classique européen qui a tenu toutes ses promesses.

Buts de Diaz et Kane Car le Bayern a également montré pourquoi il demeure l'un des principaux candidats au sacre avec son attaque létale qui a fait frissonner Bernabéu à de nombreuses reprises. Très aggressifs au pressing, ils ont profité des erreurs de relances madrilènes pour mener 2-0.

Après deux grosses occasions manquées de Dayot Upamecano (9e) et Serge Gnabry (28e), les Bavarois ont ouvert le score à la 41e par Luis Diaz, délicieusement lancé par Gnabry. Le Bayern a enfoncé le clou après 21 secondes en deuxième période sur une frappe précise d'Harry Kane à l'orée de la surface (46e).

Mené, le Real a poursuivi ses efforts malgré les exploits de Neuer, et aurait même pu égaliser après le but de Mbappé. Le portier allemand a encore sorti le grand jeu devant Vinicius à la 82e, et le Bayern a conservé son avantage jusqu'au bout.

Arsenal marque en fin de match A Lisbonne, Arsenal a de son côté fait plier le Sporting Portugal en toute fin de match pour prendre l'avantage avant le match retour à Londres (1-0). Kai Havertz a marqué le seul but du match à la 91e minute, convertissant une offrande de Gabriel Martinelli.

Les Gunners s'en sortent bien après ce match fermé qu'ils n'ont pas franchement dominé. Ils ont dû cravacher après avoir cru ouvrir le score à la 63e par Martin Zubimendi, but refusé par la VAR pour un hors-jeu.



Le HC Sierre champion 58 ans après Les Sierrois ont décroché le titre devant leur public mardi soir. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le HC Sierre a mis fin à 58 ans d'attente en décrochant le titre de champion de Swiss League. Les Valaisans ont battu une 4e fois La Chaux-de-Fonds mardi en finale des play-off (4-1, série 4-1).

Battus en prolongations lors de l'acte II, les Sierrois ont donc aligné trois victoires de suite pour aller leur troisième titre de champion de deuxième division après ceux de 1967 et 1968. Leur sacre ne souffre aucune discussion, tant ils se sont montrés supérieurs au HCC au cours de cette série.

Mardi, c'est Timothy Kast, un ancien joueur des Abeilles, qui a mis tout Graben sur de bons rails (12e). La Chaux-de-Fonds a offert une meilleure résistance que lors des deux précédents matches (7-2, 5-0), Noah Böhler égalisant en power-play à la mi match (29e, 1-1).

Mais les hommes de Chris McSorley, qui a donc réussi son pari dans la Cité du Soleil, ont fini par avoir le dernier mot. Mathieu Vouillamoz (50e) et Jordann Bougro (54e) sont allés chercher le titre tant attendu lors du troisième tiers-temps, Marco Maurer marquant le 4-1 dans la cage vide.

Ce titre sierrois fait également les affaires du HC Ajoie, qui assure son maintien en National League. La candidature de Sierre à une promotion ayant été refusée, le barrage de promotion-relégation face aux Ajoulots n'aura pas lieu.



Lindsey Vonn laisse la "porte ouverte" à un retour La "Speed Queen" n'a visiblement pas encore dit son dernier mot. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La star du ski Lindsey Vonn n'exclut pas la possibilité d'un retour à la compétition après sa grave chute aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La skieuse de 41 ans parle d'une "porte ouverte".

"Je n'ai jamais eu de course d'adieu. Cela laisse la porte un peu ouverte. Peut-être que je disputerai encore une course pour dire au revoir, ou peut-être que je recommencerai à courir. Ça pourrait être sympa de disputer encore une course. On verra bien", a déclaré l'Américaine dans une interview accordée à la chaîne NBC.

À la question de savoir si elle envisageait vraiment un nouveau "comeback", Lindsey Vonn a répondu: "Au grand dam de ma famille, je veux dire oui", rappelant ne pas avoir vécu le rêve espéré aux Jeux olympiques. Pour mémoire, elle s'est gravement blessée à la jambe gauche à Cortina et a dû subir de nombreuses opérations.

La "Speed Queen" a également déclaré qu'elle se sentait très isolée dans sa rééducation. "Je dois sortir, être en public et vivre ma vie. Cela me donnera une autre perspective", a-t-elle ajouté.



L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort Mircea Lucescu entraînait encore la Roumanie il y a quelques jours. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est décédé mardi soir des suites d'une crise cardiaque, a annoncé l'hôpital de Bucarest. Il avait été remercié par la Fédération roumaine la semaine dernière.

"M. Mircea Lucescu était l'un des entraîneurs et joueurs de football roumains les plus titrés, le premier à qualifier l'équipe nationale de Roumanie pour un Championnat d'Europe, en 1984. Des générations entières de Roumains ont grandi avec son image dans le coeur, comme symbole national. Que Dieu ait son âme", a écrit l'établissement hospitalier.

Lucescu est tombé malade il y a une dizaine de jours lors de la préparation d'un match amical contre la Slovaquie. Il avait été transporté à l'hôpital et devait sortir vendredi après "le traitement nécessaire pour stabiliser son rythme cardiaque", avait indiqué la fédération. Mais il a fait un infarctus ce jour-là.

L'entraîneur, 80 ans, avait été nommé sélectionneur en août 2024 avec un contrat de deux ans. Il a dirigé les "Tricolorii" pour la dernière fois il y a deux semaines, lorsque la Turquie a brisé leurs espoirs de se qualifier pour le Mondial pour la première fois depuis 1998 (défaite 1-0).

La fédération l'a remercié dans un communiqué, rappelant son bilan de 11 victoires, un nul et six défaites.

Dès les années 80 Lucescu avait déjà entraîné la sélection roumaine dans les années 1980 avec à la clé une première qualification à l'Euro 1984. Il avait quitté le poste deux ans plus tard, déjà non qualifiée pour le Mondial au Mexique.

Ancien joueur dans l'équipe de Roumanie (1966-1979), Mircea Lucescu, fut le capitaine de la sélection à la Coupe du monde au Mexique en 1970.

Sa carrière d'entraîneur de clubs l'a conduit de la Roumanie, à l'Italie, la Turquie et l'Ukraine. Il compte plus de 30 titres à son actif.

En 2024, il avait déclaré qu'il aurait été "lâche" de sa part de refuser le poste de sélectionneur roumain. Il a également été le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie entre 2017 et 2019.

"Je suis le produit de ma propre volonté", avait-il déclaré récemment dans une interview accordée à des médias roumains, en revenant sur sa carrière.



A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque Paul Seixas exulte: il vient de frapper un grand coup au Tour du Pays basque. Image: KEYSTONE/EPA/Villar Lopez Quel phénomène ! Paul Seixas a pris une option sur un succès final au Tour du Pays basque mardi en assommant la 2e étape, au lendemain de sa victoire écrasante dans le contre-la-montre inaugural.

Au terme de cette étape accidentée, le prodige de 19 ans de la formation Décathlon possède près de deux minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Slovène Primoz Roglic, troisième de l'étape derrière le Danois Mattias Skjelmose.

Alors que l'épreuve espagnole met aux prises quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète, aucun d'entre eux n'a pu suivre le Rhodanien quand il a attaqué à six kilomètres de la principale difficulté du jour, le col de première catégorie de San Miguel de Aralar.

Les autres favoris impuissants Ni l'Allemand Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, ni le Mexicain Isaac Del Toro, vainqueur de l'exigeant Tour des Emirats Arabes Unis en début d'année, et encore moins l'Espagnol Juan Ayuso qui avait remporté le Tour d'Algarve devant... Seixas en février, n'ont pu répondre à l'attaque tranchante du Français.

Après avoir pris près d'une minute à ses poursuivants dans l'ascension du col, le Français a encore augmenté son avance d'une trentaine de secondes supplémentaires grâce à des qualités de descendeur qu'il avait déjà étalées le 28 février dernier lors de son succès lors du Faun-Ardêche Classic.

A l'inverse, l'Espagnol Mikel Landa a lui été victime d'une lourde chute à vive allure qui l'a contraint à l'abandon. A 19 ans à peine, Paul Seixas s'est mis dans les conditions pour succéder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur d'une course par étapes au niveau World Tour, voilà presque 20 ans (Critérium du Dauphiné Libéré, 2007).

Voisard malade Se posera ensuite la question de sa participation au prochain Tour de France. Une décision est attendue après la Flèche Wallonne disputée le 22 avril 2026 et Liège-Bastogne-Liège quatre jours plus tard.

En attendant, son avenir le plus proche se situe autour de Basauri sur les 153 km de la troisième étape basquaise. Une étape de moyenne montagne au profil casse-pattes a priori favorable à un puncheur.

A noter que Yannis Voisard, malade, n'a pas pris le départ de cette 2e étape. Le Jurassien de Tudor était déjà en difficulté lors du contre-la-montre initial, qu'il avait terminé au fond du classement.



Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice Jannik Sinner a déroulé pour son entrée en lice à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Après son impressionnant "Sunshine double" réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'Italien de 24 ans a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, Jannik Sinner a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais l'Italien s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.



Un championnat du monde annuel de marathon dès 2030 World Athletics et son patron Sebastian Coe vont organiser un Mondial autonome de marathon dès 2030 Image: KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI Les marathoniens auront droit dès 2030 à leur propre championnat du monde, alors que l'épreuve fait pour l'heure partie des Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu tous les deux ans.

C'est ce qu'a annoncé mardi World Athletics, la fédération internationale, qui parle d'une "décision stratégique favorable à l'avenir de la course de fond".

En 2027 et 2029, les médailles seront encore décernées lors des Championnats du monde d'athlétisme en plein air. Athènes est déjà en pourparlers pour accueillir la première édition du Mondial de marathon en 2030.

"Nous sommes ravis d'étudier, en collaboration avec Athènes - berceau de cette discipline légendaire -, la possibilité d'y disputer un championnat du monde autonome de marathon", a déclaré le Britannique Sebastian Coe, président de World Athletics, cité dans un communiqué.



Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur Antonio Conte pourrait redevenir sélectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Gianluca Zuddas L'entraîneur de Naples Antonio Conte pourrait être intéressé par le poste de sélectionneur de l'Italie. Son président semble prêt à ne pas lui mettre de bâtons dans les roues.

"C'est normal que mon nom apparaisse dans la liste des candidats pour la Nazionale. Si j'étais président de la fédération, je prendrais mon nom en considération", a déclaré le technicien italien en conférence de presse lundi soir à l'issue de la victoire du Napoli face à l'AC Milan (1-0).

"J'ai déjà été sur le banc de la Nazionale (de 2014 à 2016), je connais son fonctionnement. Mais, a prévenu l'ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea, de l'Inter Milan ou de Tottenham, vous connaissez ma situation contractuelle, je rencontrerai mon président en fin de saison et on verra".

Sacré champion d'Italie en mai dernier dès sa première saison à Naples, Antonio Conte (56 ans) est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2027. Mais il avait été proche de quitter le club napolitain à l'intersaison, en raison de désaccords avec son président.

Aurelio De Laurentiis qui est aussi le propriétaire du club, a déclaré mardi au site spécialisé Calcionapoli24 que "si Conte me demandait de le libérer pour redevenir sélectionneur, je pense que je dirais oui".

"Mais comme il est très intelligent, tant qu'il n'y aura pas un interlocuteur sérieux - et jusqu'à présent il n'y en a pas -, je pense qu'il ne va pas s'imaginer à la tête d'une entité complètement désorganisée", a estimé le producteur de cinéma.

Allegri, l'autre option Conte est présenté dans la presse italienne comme l'homme providentiel pour relancer la Nazionale. Battue par la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but, celle-ci vient d'échouer pour la troisième fois de suite en barrages à se qualifier pour la Coupe du monde. L'autre nom évoqué est celui de Massimiliano Allegri, aux commandes lui de l'AC Milan.

La nomination du prochain sélectionneur, le quatrième depuis juin 2023, n'aura pas lieu avant juin prochain, puisque la Fédération italienne n'a plus de président après la démission de Gabriele Gravina. Son successeur sera élu le 22 juin lors d'une assemblée extraordinaire élective à Rome.



Maguire prolonge à Manchester United Harry Maguire prolonge à Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le défenseur international anglais Harry Maguire a prolongé son engagement avec Manchester United jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Maguire (33 ans), dont le contrat s'achevait en fin de saison, a porté le maillot des Red Devils à 266 reprises depuis son arrivée en 2019 en provenance de Leicester. Au-delà de ces statistiques, il symbolise le "fighting spirit" de Manchester United, ce qui le rend populaire auprès du public d'Old Trafford.

Harry Maguire (66 sélections avec l'Angleterre) a commencé l'actuelle saison comme un remplaçant aux yeux de l'entraîneur d'alors, Ruben Amorim. Une blessure l'a aussi écarté des terrains pendant deux mois, de novembre à janvier. Il est toutefois redevenu un titulaire indiscutable depuis la nomination, à la mi-janvier, de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.



Les Devils virent leur manager général Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont viré leur manager général Tom Fitzgerald, a annoncé l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler lundi.

New Jersey ne possède plus qu'un infime espoir de disputer les play-off de NHL.

Tom Fitzgerald, qui occupait ce poste depuis janvier 2020, n'est pas parvenu à ramener la franchise de Newark vers les sommets espérés. New Jersey a certes établi un record de points pour la franchise en saison régulière en 2022/23 (112), mais les Devils n'ont disputé que deux fois les play-off depuis son arrivée (2023, 2025) pour une seule série remportée (en 2023).

La pression a été de plus en plus forte sur ses épaules durant un championnat 2025/26 décevant. Auteurs d'un début d'exercice remarquable (huit succès dans leurs neuf premiers matches), les Devils ont vécu un automne et un début d'hiver bien compliqué. Ils sont pour l'heure à sept points d'une place en play-off, alors qu'il ne leur reste que cinq matches à jouer en saison régulière.

