Charlotte Chable range ses skis

«Je ne me sentais plus capable de donner le 100% de moi-même. J’ai voulu tenter, une nouvelle fois, de revenir après cette grosse blessure, car mes rêves étaient toujours présents, mais aujourd’hui je sens que mon corps n’est plus prêt à donner ce qu’il faut et à prendre les risques liés à ce sport»

«Après nos expéditions, même les hôtels pourris, c'est du grand luxe!»

Les skieurs de l'extrême Jérémie Heitz et Sam Anthamatten ont entrepris trois expéditions au Pérou et au Pakistan entre 2018 et 2020. Un film retrace leurs incroyables aventures. Il a été présenté en avant-première ce lundi à Paris. Une autre cérémonie est prévue jeudi soir à Lucerne. Rencontre.

Des images à couper le souffle. On conseille même à celles et ceux qui ont les mains moites en voyant le vide de se faire violence et de les regarder. Et puis des moments extrêmement forts humainement, comme le grave accident de «Mika», un compagnon d'ascension, dont le secours a nécessité quinze heures et a mis fin à la première expédition au Pérou.