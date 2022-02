Le Français dans le film RAID Dingue.

Dany Boon a un corps de rêve et c'est (aussi) grâce à la viande séchée

TF1 a rediffusé dimanche soir le film Raid Dingue, dans lequel Dany Boon apparaît métamorphosé. Son secret notamment: la viande des Grisons! Un diététicien du sport nous explique pourquoi c'est un bon aliment pour maigrir.

Plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé Raid Dingue, dimanche soir sur TF1, mais ils ont été beaucoup moins nombreux à reconnaître le joyeux facteur de Bienvenue chez les Cht'is. Pectoraux en forme d'enclumes, abdos saillants: Dany Boon est apparu métamorphosé pour son rôle d'agent au service d'une unité d'élite de la Police nationale (le RAID).

Le résultat d'un entraînement intensif (musculation, tir et escalade) doublé d'un régime surveillé: «Il a consommé énormément de blancs d’oeuf, de fromage blanc 0% et de viande des Grisons», relate Télé-Loisirs. Le travail a fini par payer:

«J’ai perdu 15 kilos pour en reprendre 10 de muscles» Dany Boon

La charcuterie des Grisons serait-elle la nouvelle arme pour sécher (d'où son nom)? On a posé la question à Roberto Amadio, diététicien du sport à Neuchâtel et Lausanne.

Roberto, dites-nous: la viande séchée fait-elle maigrir?

Aucun aliment ne fait maigrir. La perte de poids dépend de l'ensemble de nos repas quotidiens. Il est vrai cependant que certains aliments, limités en calories, favorisent la perte de poids.



Est-ce le cas de la viande séchée?

Oui. Au contraire de la plupart des charcuteries, elle est très riche en protéines et pauvre en calories. Elle peut donc être intéressante.



Roberto Amadia.

Elle est tout de même très salée...

Oui. Elle pourrait ne pas convenir à tout le monde. Il ne serait pas très adéquat de la conseiller à une personne en obésité et sujette à des problèmes cardiaques.



On consomme souvent la viande séchée avec du pain et du fromage, ce qui n'est franchement pas l'idéal pour maigrir. Avez-vous d'autres alternatives à nous conseiller?

Vous pouvez la prendre sans rien du tout, comme collation, ou sous forme de repas avec une ou deux tranches de pain et une salade. C'est tout à fait raisonnable.



(jcz)