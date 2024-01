Scène lunaire au tournoi des futures stars du tennis

Un joueur de 13 ans a complètement craqué après une grosse bourde de l'arbitre. Il a été disqualifié sur le champ.

Le tournoi des «Petits As» rassemble chaque année les champions de demain. L'occasion pour le public de découvrir de très beaux gestes et, parfois, de nettement moins jolis. Comme celui de William Repakis. Le Suédois a été incapable de maîtriser ses émotions lors du 8e de finale qui l'opposait jeudi au Français Rafael Thao-Keuang. Que s'est-il donc passé? On rembobine.

Alors que Repakis a remporté le premier set, mais qu'il est mal embarqué dans le second (0-3), il dispute un point important à 40-40. Son retour de service est limite, mais le jeu se poursuit. Les deux garçons ne prennent aucun risque en abusant des balles bombées. À un moment pourtant, le gaucher français maîtrise mal son coup droit et expédie la balle dans le couloir.

La preuve en vidéo

Tout le monde l'a vu, sauf... l'arbitre, qui annonce: «Avantage Thao-Keuang». Une énorme bourde que le Suédois a de la peine à comprendre. Incrédule, la bouche grande ouverte, les deux bras écartés, il fait signe au directeur de jeu que la balle est carrément retombée au milieu du couloir.

«Très honnêtement, je suis assez d'accord avec lui» Le commentateur de la partie donnant raison à William Repakis.

Sur les images, on aperçoit ensuite le jeune suédois se diriger vers l'arbitre et lui asséner un double doigt d'honneur. La sanction tombe aussitôt: disqualification! «C'est une grosse sanction qui lui servira surement de leçon, même s'il avait bien raison sur la balle, a commenté l'internaute qui a relayé la séquence sur le réseau social ‹X›. C'est tellement dur de gérer ses émotions dans le tennis et dans le sport en général.»

D'autres fans de tennis sont en revanche moins nuancés et estiment que William Repakis a très bien fait de réagir de la sorte. «Geste obscène, geste obscène… Ce qui est obscène, c’est d’arbitrer de cette manière. Sa réaction est normale», écrit un internaute, alors qu'un autre s'en prend à l'arbitre en ajoutant: «Force au Suédois!»