«Aie du respect»: prise de bec entre une joueuse et un spectateur

Collins a fini par s'incliner en trois sets (4-6 6-4 6-3) et quitter le tournoi. Le public madrilène ne va pas lui manquer.

«Viens ici et fais ce que je fais, d’accord? Aie un peu plus de respect», a asséné l'actuelle 15e joueuse mondiale, dont c'est la dernière saison sur le circuit (elle a annoncé sa prochaine retraite sportive afin de fonder une famille).

Alors qu'elle était menée un set à rien et qu'elle était au service pour le gain du 3e jeu de la deuxième manche, Collins s'est arrêté de jouer pour s'adresser à une personne en tribune.

Si l'on en croit le résultat de son match contre Jaqueline Cristian, on peut penser que Danielle Collins a passé un très bon dimanche après-midi. L'Américaine s'est en effet imposée en trois sets (3-6, 6-4, 6-1) lors du 3e tour du Masters 1000 de Madrid, signant ainsi sa 15e victoire de rang. Mais ce succès a aussi été marqué par une prise de bec entre la joueuse et un spectateur.

Contre Sion, ce Luganais a eu un geste de grande classe

Lugano, vainqueur de Sion (2-0) samedi en 1/2 finale de Coupe de Suisse, a ouvert le score sur une superbe action. Elle comprend une remise en aile de pigeon de Žan Celar, une inspiration lumineuse au nom pourtant pas très sexy.

Disons-le franchement, cette demi-finale de Coupe entre Sion et Lugano (0-2) n'a de loin pas été la rencontre la plus enthousiasmante de l'histoire du foot suisse. Mais elle a connu un moment magique grâce aux Luganais, sur leur ouverture du score (45e minute). Un splendide goal comme on en voit très rarement dans notre pays. L'inspiration géniale de trois joueurs au même moment.