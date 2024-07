Vidéo: twitter

Ce tennisman marque un point improbable à Gstaad

Le Français Quentin Halys a inscrit un point alors qu'il était sur les fesses, vendredi dans son quart de finale remporté face au Brésilien Gustavo Heide.

Un coup qu'on ne voit pas tous les jours sur le circuit ATP, c'est le moins qu'on puisse dire! Il est l'œuvre du Français Quentin Halys ce vendredi à Gstaad. Et, logiquement, il crée le buzz sur le web. On rembobine.

Halys mène 3-1 et 40-15 dans le premier set de ce quart de finale contre le Brésilien Gustavo Heide. En plein échange, en se replaçant pour frapper son prochain coup, le 192e joueur mondial trébuche et tombe sur le dos. Il parvient toutefois à se redresser pour frapper un coup droit... assis! Et quel coup droit! La balle, puissante et liftée, finit dans le coin droit du terrain de Gustavo Heide. Le Sud-Américain est pris de vitesse et ne peut que remettre la balle en catastrophe, qui finit par sortir.

La vidéo 📺 Vidéo: twitter

Quentin Halys – qui prouve, au passage, que les abdos et le gainage ont une certaine utilité – convertit donc cette balle de 4-1 de la plus belle (et surprenante) des manières. Le Français, acclamé par le public, célèbre en levant un doigt vers le ciel. Même son adversaire ne peut que rigoler.

Au final, Quentin Halys s'est imposé en deux manches (6-1, 7-5). Il affrontera samedi en demi-finale l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37) et tentera de décrocher un ticket pour une première finale sur le circuit principal. (yog)