Les gardes du corps de Djokovic font rire le web😂

Le Serbe a créé le buzz au tournoi d'Astana, au Kazakhstan. Une vidéo le montrant faire son footing entouré de gardes du corps fait rire les réseaux sociaux.

Team watson

Le patron de l'entreprise de sécurité que mandate le tournoi d'Astana a de quoi se réjouir: à la fin de la semaine, ses employés seront plus fit que jamais.

Et pour cause: ils accompagnent Novak Djokovic même quand il fait son footing à l'extérieur de la salle, en courant à côté de lui.

Ou plutôt derrière. Parce que la plupart des huit hommes filmés en train de trotter avec le Serbe semblent être dans le dur. Et on les comprend: contrairement à la star du tennis, en survêtements de sport, ils n'ont pas du tout la tenue adaptée. Ils portent des costumes – certains avec cravate – et des chaussures tout sauf appropriées. Sans compter qu'ils n'ont pas la condition physique d'un athlète d'exception comme Djokovic.

Le footing de Djokovic à Astana, en vidéo 📺

Si cette session de sport a de quoi faire souffrir les gardes du corps, elle fait forcément rire les internautes, tant les images sont cocasses.

En tout cas, l'expérience a semble-t-il parfaitement convenu à Novak Djokovic. Il a entamé son tournoi dans la capitale kazakhe en écrasant le Chilien Cristian Garin 6-1 6-1. Le Serbe affrontera en 8e de finale le Néerlandais Botic Van de Zandschulp, ce jeudi après-midi. Avec, sans doute, un nouveau jogging juste avant pour se dégourdir les jambes. On espère pour eux que les gardes du corps du Serbe auront eu le temps de reprendre leur souffle et de soigner leurs courbatures. (yog)