Mi-octobre, Roger Federer était dans les tribunes lors du Masters 1000 de Shanghai. Image: Andy Wong/AP

L'ombre de Roger Federer plane sur le tournoi de Bâle

Une simple balade dans la halle Saint-Jacques, où se tient le tournoi cette semaine, révèle à quel point la situation entre les Swiss Indoors et Roger Federer est inextricable.

Simon Häring

Roger Federer a clos le chapitre le plus important et le plus marquant de sa vie en se retirant du circuit professionnel il y a environ deux ans. Après ses adieux en larmes à la Laver Cup de Londres, il avait promis de ne devenir «ni un fantôme, ni un étranger » dans le monde du tennis. Et le Bâlois a tenu parole.

Début octobre, il s'est rendu à Shanghai, où il a même pris une raquette en public pour la première fois depuis sa retraite. Il a joué avec le chanteur Eason Chan face à une paire composée de Zhizhen Zhang et du pongiste Fan Zhendong.

Ce voyage coïncidait avec le 10e anniversaire de sa première victoire dans la métropole chinoise. L'année précédente, Federer s'était déjà rendu à Shanghai, et il faut sans doute voir dans ces déplacements les obligations du Rhénan envers ses sponsors. Nombre d'entre eux ont en effet des intérêts économiques dans l'espace asiatique, qu'il s'agisse de la marque de vêtements japonaise Uniqlo, mais aussi de Lindt & Sprüngli, de Rolex, de Mercedes et de la marque suisse de vêtements de sport On, dont Federer est partenaire.

Lors de la Laver Cup à Berlin, la compétition qu'il a contribué à créer et qui représente son héritage pour le tennis, Federer était comme toujours omniprésent. Avant cela, il était à l'US Open et, cet été, il a passé plusieurs jours à Wimbledon avec toute sa famille.

Roger Federer lors de sa première apparition aux Swiss Indoors en 1998. Image: keystone

Federer n'est pourtant pas aux Swiss Indoors de Bâle et ce n'est même pas surprenant. Il y a un an et demi, il avait déclaré à CH Media, le groupe auquel «watson» appartient, qu'il ne souhaitait pas faire ses adieux à son tournoi à domicile. Pour lui, qui avait grandi à proximité immédiate de la St. Jakobshalle et avait débuté dans le tournoi en tant que ramasseur de balles, le conte de fées était terminé depuis 2019 et son 10e titre. Un record.

Aujourd'hui, l'homme de 43 ans est presque passé sous silence aux Swiss Indoors. On ne le voit que de dos, sur une photo située à l'entrée principale alors que Björn Borg, lui, est montré de face.

Le poster de Federer à Bâle. Image: keystone

La présence discrète du Rhénan contraste fortement avec l'héritage respectueux des traditions que l'on cultive dans le tennis et qui tient également à cœur au directeur du tournoi, Roger Brennwald.

Partout ailleurs, les joueurs qui ont marqué un tournoi en établissant le record de titres sont omniprésents. A Halle, une allée porte le nom de Federer. A Wimbledon, des photos du Suisse sont accrochées partout. A Roland-Garros, on a déjà érigé un monument en acier de trois mètres de haut à Rafael Nadal de son vivant. Et à Newport, aux Etats-Unis, où se trouve le Tennis Hall of Fame, un hologramme donne l'illusion aux visiteurs qu'ils se trouvent dans une pièce avec Federer, bien que ce dernier n'ait pas encore été officiellement admis dans le cercle illustre des légendes du tennis, puisque moins de cinq ans se sont écoulés depuis sa retraite.

La statue de Nadal à Paris. Image: AP

Il faut savoir que la relation entre le directeur du tournoi (Roger Brennwald) et Federer avait été mise à l'épreuve après un désaccord sur le cachet de participation en 2012. En 2014, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem était venu jouer sans cachet. Le différend a pu être réglé et Federer a reversé sa prime lors de chaque édition suivante à sa fondation.

Roger Brennwald et Roger Federer lors de la cérémonie de remise des prix en 2018. Image: KEYSTONE

Actuellement, Roger Federer plane comme un fantôme au-dessus des Swiss Indoors. S'il devait un jour se rendre à Saint-Jacques en tant que spectateur, il verrait que le tournoi est tout entier tourné vers l'avenir et ne fait pas la part belle à l'enfant du pays et recordman de titres.