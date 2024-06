Vidéo: twitter

Vous ne devinerez jamais ce que ce tennisman a hurlé

Le Français Maxime Janvier a fêté sa victoire au 2e tour des qualifications de Wimbledon avec un hurlement aux paroles inattendues.

Les spectateurs du court 8 de Wimbledon ont assisté à une scène très inhabituelle en tennis mercredi. Son protagoniste? Le Français Maxime Janvier, 225e joueur mondial. L'acte? Un hurlement aux paroles complètement inattendues. On rembobine.

Janvier vient de claquer un service gagnant sur balle de match dans sa rencontre du 2e tour des qualifications contre l'Américain Emilio Nava. Il l'emporte en deux manches 7-6 6-3. Plutôt que d'aller sagement serrer la main de son adversaire au filet (il le fera plus tard), comme c'est la norme, le Français de 27 ans, visiblement très excité, sort une balle de la poche de son short et l'expédie avec sa raquette hors de l'enceinte. Le tout en criant ces mots:

«Pour la thunasse!!! La thune! Que ça!»

On n'a pas l'habitude d'entendre les tennismen et tenniswomen mettre en avant l'argent gagné quand ils célèbrent sur le court une victoire. C'est d'autant plus déroutant que la joie de Maxime Janvier ne semble dépendre que de ça, mettant de côté les émotions «pures» que peut susciter un succès dans un lieu aussi prestigieux que Wimbledon.

Les « galériens du tennis»

Mais le Français a ses raisons: en accédant au 3e tour des qualifications du Grand Chelem londonien, il s'assure un joli montant de 40 000 livres sterling (45 000 francs suisses). C'est plus que le total qu'il a gagné depuis le début de la saison (31 000 francs)! «Ce joli pactole lui assure presque déjà son équilibre financier sur la saison, la plus grande inquiétude pour les joueurs classés au-delà du Top 150», rappelle Le Parisien. Car oui, ces nombreux «galériens du tennis», malgré un statut professionnel, ont souvent de la peine à joindre les deux bouts financièrement. On peut donc comprendre le soulagement de Maxime Janvier.

Il défiera son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard jeudi au troisième tour des qualifications. S'il l'emporte, l'actuel 225e au classement ATP jouera pour la première fois dans le tableau principal de Wimbledon et fera grimper son chèque à 68 000 francs suisses. De quoi nous gratifier d'une nouvelle célébration insolite?