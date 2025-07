La Saint-Galloise Belinda Bencic est en demi-finale de Wimbledon. image: Getty

Belinda Bencic se rapproche d'un exploit vieux de 45 ans

Tombeuse de la tête de série numéro 7, mercredi en quart de finale de Wimbledon, la Suissesse Belinda Bencic jouera les demi-finales de Wimbledon, se rapprochant toujours plus d’un très vieil exploit, réalisé en 1980 sur le gazon britannique.

Belinda Bencic est en demi-finale du tournoi de Wimbledon. Mercredi, la Saint-Galloise s’est imposée face à la jeune Russe Mira Andreeva en deux sets (7-6, 7-6), validant ainsi sa deuxième qualification dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, après l’US Open en 2019.

En première manche, les deux joueuses ont longtemps conservé leur mise en jeu sans être inquiétées. Mais à 5-5, après avoir perdu un long rallye puis un point où Andreeva a joué avec les lignes, Bencic a concédé les deux premières balles de break de la partie. Elle a toutefois su élever son niveau de jeu pour rester en tête, avant de s’adjuger le premier set au tie-break (7-3).

Bencic, qui n'a pas fait la course en tête en deuxième manche, malgré plusieurs balles de break à 1-1, a tenu bon à 4-3, évitant à son tour un break qui aurait été rédhibitoire à ce moment du set. C’est elle qui a obtenu le premier break de la partie un jeu plus tard, avant de le perdre dans la foulée au moment de conclure la rencontre. Cependant, le deuxième tie-break du match, quelques minutes plus tard, a tourné à son avantage, sept points à deux.

Ce succès en quart de finale prolonge le conte de fées que vit la Suissesse dans ce tournoi de Wimbledon 2025. Il lui aura donc fallu donner naissance à sa fille, Bella, il y a seulement quinze mois, pour réaliser son meilleur parcours à Londres, elle qui, jusqu’à cette édition, n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale sur le gazon britannique.

Belinda Bencic peut désormais commencer à rêver d’un exploit historique. A ce jour, seules sept joueuses sont parvenues à remporter un tournoi du Grand Chelem après avoir mis au monde. Et une seule l’a fait à Wimbledon: l’Australienne Evonne Goolagong, il y a 45 ans.

Mieux, toutes ces joueuses avaient déjà remporté un Majeur, avant de devenir mères puis de regagner par la suite, ce qui n’est pas le cas de la Suissesse, qui ne s'est jamais imposée à Melbourne, Paris, Londres ou New York durant la première partie de carrière. Un sacre samedi à Wimbledon la placerait donc parmi les grandes figures du tennis féminin.

Le chemin reste toutefois encore long. Belinda Bencic devra d’abord défier Iga Swiatek, tête de série numéro 8, en demi-finale ce jeudi, avant de participer à une éventuelle première finale en Grand Chelem.