Pour ses détracteurs, Djokovic rejoue «Le Malade imaginaire»

«Peut‐être qu’il n’a pas vraiment de déchirure, juste quelques petites fibres qui se sont décollées de l’enveloppe du muscle, une petite lésion de grade 1. Avec des antalgiques et un certain nombre de techniques de physiothérapie et kinésithérapie, ils ont réussi à faire baisser la douleur. S’il avait une déchirure importante, ne plus avoir mal au bout de deux, trois jours, malgré les techniques « miraculeuses » dont vous m’avez parlé, ça semble peu probable. Vous pouvez avoir un ischio qui couine avec une lésion minime. »

Dr Olivier Rouillon, ancien médecin de la Fédération française de golf et de l'équipe de rugby du Racing 92, interrogé par «L'Equipe».