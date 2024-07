Emma Raducanu vit mal sa grande notoriété. Image: KEYSTONE

«Je regrette d'avoir gagné l'US Open»: cette star vit un enfer

Son surprenant sacre à l'US Open en 2021 a propulsé la Britannique Emma Raducanu vers le statut de star et sportive la mieux payée au monde. Cette notoriété lui pose de gros soucis.

Simon Häring, Wimbledon / ch media

Lorsque la jeune Britannique Emma Raducanu, alors 18 ans et extirpée des qualifications, a remporté l'US Open il y a trois ans, elle a écrit l'un des plus beaux contes de fées de l'histoire récente du tennis. Pourtant, aujourd'hui, elle aimerait bien revenir en arrière pour effacer ce triomphe.

L'ampleur qu'a pris cet unique sacre est visible chaque année lorsque la tenniswoman anglaise revient à Wimbledon, où elle attire tous les regards. L'expert de la BBC Tim Henman a, par exemple, déclaré qu'il attendait de Raducanu qu'elle atteigne au moins le quatrième tour. Elle-même a affirmé qu'elle était déjà très heureuse d'avoir passé le premier tour lundi.

Emma Raducanu s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon. Image: keystone

Emma Raducanu est née au Canada en 2002, sa mère est originaire de Chine et son père de Roumanie. Ils ont émigré à Londres lorsqu'elle avait deux ans. Quelques semaines avant son sacre à l'US Open, elle était classée seulement 338e mondiale mais a ensuite fait un bond en atteignant d'emblée les huitièmes de finale à Wimbledon pour ses débuts en Grand Chelem. Auparavant, Raducanu n'avait pas rejoué en compétition pendant 18 mois, car elle voulait se concentrer sur son diplôme de fin d'études pendant la pandémie, qu'elle a obtenu avec les meilleures notes.

Cet été-là, elle est d'abord devenue une enfant star, puis une star du sport du jour au lendemain. Elle a fait son entrée dans un monde auquel elle n'avait jamais appartenu avec ses résultats: sa victoire à New York restait un événement isolé.

Dior, Instagram et Kate Middleton

Bien qu'elle n'était classée que 299e mondiale à la fin de l'année dernière, Emma Raducanu était la sportive la mieux payée du monde.

Selon le magazine économique Forbes, elle a gagné 15,2 millions de dollars en 2023, dont seulement 200'000 dollars grâce à ses résultats sur les courts.

C'est son agent Max Eisenbud qui tire les ficelles de ce juteux business, lui qui avait déjà fait de Maria Sharapova une marque mondiale.

Quand on attire autant l'attention dans un sport planétaire comme le tennis, comme Emma Raducanu, et qu'on parle en plus le mandarin et l'anglais, on devient rapidement un support publicitaire très convoité. Bien que la jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans, n'ait plus jamais gagné de tournoi avant et après l'US Open, elle est le visage de marques comme Nike, British Airways, Porsche et Dior.

Cela signifie qu'à la fin du tournoi de Wimbledon, Emma Raducanu aura gagné 600'000 francs suisses sans avoir joué une seule balle. C'est plus d'argent que ce que rapporte une qualification pour les quarts de finale (450'000 francs).

L'un de ces sacs vaut 3'000 francs suisses: devinez lequel! image: ap

Elle est invitée à des défilés de mode, rencontre la lauréate du prix Nobel de la paix 2014 Malala Yousafzai ou joue au tennis avec la princesse Kate Middleton. Sur Instagram, elle est suivie par 2,5 millions de personnes. Partout autour d'elle, il y a des caméras et des fans. Tout est bon pour Youtube, Tiktok, Facebook ou autre Instagram. Oui, Emma Raducanu est devenue un produit commercial.

Le harceleur et la cage dorée

Mais voilà, Emma Raducanu affirme que le circuit du tennis et tout ce qui s'y rapporte n'est pas un monde agréable. Elle ne lui fait pas confiance et ne s'y sent pas en sécurité.

«J'ai réalisé que beaucoup ne me voient que comme un placement financier, parce que je suis encore jeune» Emma Raducanu

Si elle pouvait remonter le temps, elle le ferait et effacerait le plus grand succès de sa carrière. «Au moment de ma victoire à New York, j'aurais tout échangé contre ce moment. Peu importe ce qui m'arriverait, je voulais l'accepter pour ce trophée. J'avais l'impression que c'était la meilleure chose au monde», confiait-elle il y a un an au Times. Mais depuis cette fameuse nuit de triomphe new-yorkaise, l'avis de la jeune Britannique a donc radicalement changé...

L'an passé, Emma Raducanu a manqué Wimbledon à cause d'opérations aux deux poignets et au pied peu de temps avant le tournoi. Elle n'est revenue sur le circuit qu'au début de cette année, après une pause de huit mois. Aujourd'hui, elle témoigne:

«Je suis résistante, ma tolérance est élevée, mais ce n'est pas facile, et parfois je me dis: "J'aimerais ne jamais avoir gagné l'US Open, j'aimerais que cela ne soit jamais arrivé."»

Emma Raducanu aimerait que cette photo n'ait jamais existé. image: epa

Si elle n'avait pas été sacrée à New York en 2021, elle n'aurait peut-être pas été victime de ce harceleur. Peu après son triomphe, un Britannique marié rôdait dans la banlieue du nord-ouest de Londres, où Raducanu vivait avec ses parents. Il a laissé des fleurs et ce mot devant la maison de la tenniswoman:

«Tu mérites l'amour» Un harceleur traquant Emma Raducanu

Une autre fois, ce chômeur, alors âgé de 35 ans, a dessiné sur une carte, qu'il a à nouveau déposée, la distance de 37 kilomètres qu'il avait parcourue à pied depuis son domicile jusqu'à celui d'Emma Raducanu, dans l'espoir de rencontrer la star. Lors de sa troisième visite, juste avant Noël, il a décoré un sapin devant la maison de la famille Raducanu et a volé une paire de chaussures sur le paillasson. Le père d'Emma Raducanu a assisté à la scène, a suivi l'homme et a prévenu la police.

Emma Raducanu est une égérie de la marque Dior. image: instagram

La tenniswoman a confié aux médias britanniques son traumatisme:

«Je n'ose presque plus sortir de chez moi, et encore moins seule. J'ai peur et je me sens traquée. Je ne me sens plus en sécurité dans ma propre maison. On m'a enlevé ma liberté»

Emma Raducanu n'est pas la sportive la plus titrée du moment, ni même en tennis. Mais aucune ne gagne autant d'argent qu'elle. Le prix qu'elle paie pour ça, c'est une vie dans une cage dorée.

Adaptation en français: Yoann Graber