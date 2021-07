Simon Biles souffre du mal des acrobates. Explications

La star américaine de gymnastique a perdu tous ses repères dans l'espace. Ce mal, appelé «perte de figure», frappe les danseurs et les sportifs. Il est dangereux.

team watson/ats

Simone Biles a avoué vendredi être en difficulté «littéralement sur chaque agrès», renforçant les doutes sur sa participation aux finales par appareil des Jeux de Tokyo (dès dimanche).

La gymnaste américaine s'était retirée en pleine finale du concours général par équipes mardi, expliquant devoir «préserver sa santé mentale», et avait renoncé le lendemain à la défense de son titre olympique du concours général individuel.

Les médias américains avaient évoqué une crise de panique aux origines multiples: pression face à la possibilité de marquer l'histoire, traumatisme lié à d'anciens abus sexuels. surexposition à des JO dont elle est la grande star avec Naomi Osaka, également atteinte dans sa «santé mentale» (selon ses propres mots).

En plus de ces tourments psychologiques, l'Américaine a évoqué une perte de repères dans l'espace, un mal que les gymnastes appellent «perte de figure». Ce problème d'origine moteur peut être causée ou renforcée par le stress. Il met le sportif en danger.

Il s’agit d’une perturbation de la motricité , lorsque le sujet ne parvient plus à exécuter un mouvement qu’il avait assimilé et qu'il maîtrisait parfaitement. Le sujet peut être acrobate, danseur, gymnaste, plongeur ou athlète de trampoline. Il perd ses repères dans l'espace, ce que l'on appelle aussi la géométrie du corps en mouvement. Privé de ses sensations habituelles, le sujet produit un geste moteur différent en gommant la figure qu’il devait réaliser. La situation est particulièrement anxiogène, pour des figures exécutés à plusieurs mètres du sol.

Sur une vidéo tournée vendredi aux entraînements, on voit Simon Biles atterrir sur le dos à la fin de ses mouvements (heureusement amortie par des petits coussins).

«Ça ne m'était jamais arrivé avant aux barres et à la poutre, c'était juste au sol et au saut. Mais cette fois-ci, c'est littéralement sur chaque agrès. Et ça craint vraiment. Ça a commencé par hasard juste après les qualifications»

À l'issue de ces qualifications, Biles avait gagné son ticket pour les finales des quatre agrès. Mais aujourd'hui, ses problèmes de repères dans l'espace laissent planer le doute sur sa présence au saut et aux barres asymétriques, dimanche, au sol, lundi, et à la poutre, mardi.