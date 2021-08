Sport

Tokyo 2020: les plus gros craquages en vidéo



Les plus gros craquages des Jeux en vidéo

Ils ont eu un blanc, un moment de joie ou de rage extrêmes. Petit florilège de dramaturgie olympique.

Les Jeux touchent à leur fin et comme toujours, il ne restera que les images, des images fortes. Nous en avons sélectionné sept, vision périphérique des JO et de tout ce qu'ils peuvent susciter d'irrationnel chez l'être humain.

Pamela Ware (plongeon) Vidéo: SRF

Pour sa cinquième et dernière prestation de la demi-finale, la Canadienne tente une figure difficile: trois vrilles et demie dans un périlleux et demi. Mais sur son saut d’appel, Pamela Ware part un peu trop haut. Elle prend peur. Sa tentative fait plouf. Elle recevra la note embrassante de 0.

«Dans ma tête, je me suis dit: si je plonge, je vais me faire mal. Donc, j’ai décidé de sauter. Quand j'y repense, ce n’était peut-être pas la bonne décision, mais c’est ce que j’ai fait»

Thomas Van Der Plaetsen (décathlon) Vidéo: YouTube/Fun Den

Le saut en longueur était la deuxième épreuve du décathlon. Au moment de l'impulsion sur la planche, le Belge, 30 ans, a tout arraché: contusion au genou droit et déchirure des ligaments du pied droit. Il a terminé sa chute dans le sable, puis dans une chaise roulante. Il ne fera plus de sport avant plusieurs mois.

Novak Djokovic (tennis) Vidéo: RTS

Mi-épuisé, mi-blessé, complètement hors de lui, Novak Djokovic a craqué face au tennis placide de Pablo Carreno Busta, dans un match qui pouvait lui apporter une médaille de bronze - trop maigre consolation? Le patron du tennis masculin était venu pour tout gagner. Il est reparti avec une attèle à l'épaule.

Rafael Nadal désapprouve «C'est important d'éviter ce genre de situation, surtout si vous êtes un exemple pour les d'enfants. C'est étrange de la part d'un joueur qui a tant de succès de réagir comme ça, ce n'est pas la meilleure image»

Martyna Trajdos (judo) Vidéo: YouTube/Henry Sports Club

Deux claques dans la figure et vas-y! Le coach de la judokate allemande a choqué le monde avec ses méthodes «vieilles écoles» qui, en outre, n'ont guère réussi à sa «protégée»: élimination précoce en 1/16 de finale.

La fédération s'indigne «Le judo est un sport éducatif et en tant que tel ne peut tolérer une telle attitude, qui va à l'encontre du code moral du judo»

Dean Boxall (natation) Vidéo: YouTube/mmccall89

Lorsque Ariarne Titmus bat l'intouchable Katie Ledecky sur 400 m nage libre, Dean Boxall, coach de l'année en Australie, ne maîtrise plus ses réactions. Il essaie, pourtant: il commence par sautiller un peu, tournicoter sur lui-même mais, emporté par sa joie, il se met à bondir, danser, hurler et arracher son masque. La vidéo fait des millions de vus chaque jour.

Youness Baalla (Boxe) Vidéo: YouTube/Ram the Explorer

En huitième de finale de boxe -91 kg, Youness Baalla tente de mordre son adversaire à l’oreille, façon Mike Tyson (son idole?) contre Evander Holyfield. Le Marocain est disqualifié.

«Un instant de folie dans un match de dingues», résume L'Equipe. Au comble de la tension d'un quart de finale serré contre la Pologne, l'entraîneur de l'équipe de France, 57 ans, plonge pour récupérer un ballon. Réflexe d'ancien joueur? Même pas.

«À force de côtoyer des fous, je deviens fou moi aussi»