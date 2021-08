Mujinga Kambundji: «Je suis dans la forme de ma vie»

SCHWEIZER REKORD! Grossartige Leistung von @MKambundji in den 200m-Vorläufen in #Tokyo2020: In 22,26 Sekunden gewinnt sie ihren Vorlauf klar und egalisiert ihren eigenen Schweizer Rekord! Halbfinals heute ab 12.25 Uhr! @swissteam @Tokyo2020 @srfsport @RTSsport @RSIsport pic.twitter.com/DF6RhVHtJR